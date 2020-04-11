Если бы не карантин, сегодняшний вечер киевляне могли бы провести на спектакле театра "Черный квадрат" – "Раздевайся... будем говорить". Или послушать оперу Моцарта "Волшебная флейта" в Национальной музыкальной академии Чайковского. 3-го апреля в Киеве собирался выступить Миша Марвин. А 7 апреля должен был состояться юбилейный концерт Ирины Билык.

Но нет. Все эти и другие мероприятия из-за карантина пришлось отложить.

Организаторы концертов - одни из тех, кто пострадал от пандемии коронавируса больше всех. Их работа заточена на массовые скопления людей - запрещенные в период карантина. Концертные площадки вынуждены переносить даты мероприятий, которые были запланированы еще год назад, и просят зрителей не сдавать билеты. При этом откровенно говорят, что часть организаторов концертов в Украине кризис не переживет, и даже после окончания карантина сфера развлечений в стране сильно просядет.

Как эпидемия коронавируса повлияла на концертную индустрию в Украине, и будут ли украинцы уже после карантина ходить на массовые мероприятия с прежним рвением - разбиралась “Страна”.

Пир во время чумы

Сложно придумать более неуместное занятие в разгар эпидемии, чем устраивать концерты. Организаторы массовых мероприятий приняли на себя главный экономический удар пандемии - они первыми на время карантина попали под запрет.

"Есть разные оценки объема рынка концертной индустрии – от 140 до 200 млн долларов в год. В среднем оценивают в 160-180 млн долларов. Это только лайф-энтертеймент – то есть без кино, без спорта. Только концерты, фестивали и театры", - сообщил "Стране" Дмитрий Чинь, директор Concert.ua.

Каждое отмененное или перенесенное мероприятия для любого организатора – огромный убыток. Точных цифр "Стране" не называют, ссылаясь на коммерческую тайну. Но дают понять, что пережить кризис будет тяжело.

К примеру, агентству Happy Music Group уже пришлось перенести 21 концерт. Среди них - выступления Mando Diao, Vivienne Mort, тур ІАМХ. “Пока, к счастью, обошлось без отмен”, - сказал “Стране” директор HMG Евгений Кибец. Агентство предлагает зрителям придержать билеты до объявления новых дат мероприятий, либо же обменять билет на другой концерт.

У агентства H2D - тоже ни одной отмены: все проекты удалось сохранить с переносом даты. Однако, как сообщил “Стране” гендиректор агентства Сергей Малецкий, им пришлось перенести несколько анонсов больших западных артистов, чьих имен по контракту он не может называть.

“В связи с мировой пандемией нам пришлось перенести 5 концертов”, - рассказывает Лидия Клов, CEO концертного агентства Pop Corn CA. По трем из них новые даты уже объявлены – это Кис-Кис и два концерта Ghostemane во Львове и в Киеве в ноябре.

“Новые даты для Louis Tomlinson и X Ambassadors будут заявлены в ближайшее время”, - сообщила она.

Фото с концерта Tom Odell (автор фото - Яценюк Тарас)

В киевском концерт-холле Caribbean Club мероприятия были расписаны на каждый день. Перенести пришлось все: шоу, концерты, спектакли. “Одни из самых крупных, которые были запланированы на март-май и перенесены — это концерты Джамалы, X Ambassadors, Fink, Олега Скрипка, Alyosha”, - говорит арт-директор Анастасия Ваганова, добавляя, что все билеты действительны на перенесенные даты.

"У нас на карантин выпал только один концерт Миши Марвина, который должен был состояться в апреле – его перенесли на осень. И есть еще три стадионных шоу Монатика – в Харькове, Днепре и Одессе, в конце мая-начале июня. Скорее всего, мы их на август перенесем. Даты пока не объявляем, потому что ждем решения властей. Карантин к тому времени, может, и закончится, но запрет на массовые мероприятия, скорее всего, продлится дольше", - сообщил Дмитрий Чинь.

Екатерина Судоргина, директор GAS concert, рассказывает, что на апрель у агентства было запланировано четыре концерта - всех их пришлось перенести из-за карантина. Под угрозой и концерт Ленни Кравица, который должен был состояться в июне: артист уже отменил свои концерты в Новой Зеландии и Австралии.

“Одно большое мероприятие в начале марта мы успели провести. А вот все четыре апрельских концерта (HARU, Ассия Ахат, The Exploited, Jamala) перенесли на сентябрь-октябрь. Если концерт не состоится в сентябре, октябре – будем возвращать деньги”, - рассказывает Катерина Судоргина.

Форс-мажор

Карантин на законодательном уровне признан форс-мажором (обстоятельством непреодолимой силы). А значит, в соответствии с частью 1 статьи 617 Гражданского кодекса Украины, организатор не несет ответственности за срыв мероприятия.

В договоре публичной оферты, с которой соглашается зритель, покупая билет, тоже есть пункт - что организатор не несет ответственности за срыв мероприятия из-за непреодолимых обстоятельств, в данном случае - карантина. То же самое сказано в Законе “О защите прав потребителей”.

По факту это значит, что деньги за билеты на перенесенные из-за карантина мероприятия организатор может не возвращать.

“В связи с признанием ситуации форс-мажором, деньги за перенесенные события возврату не подлежат”, - сообщает “Стране” Лидия Клов.

По ее словам, возврат возможен только в случае отмены мероприятия. Поэтому сейчас организаторы ведут сложные переговоры с менеджментом артистов, авиакомпаниями, тревел-агентами, гостиницами, концертными площадками и другими контрагентами. Чтобы добиться именно переноса дат концертов - и избежать их отмены. Так агентства смогут выжить.

Организаторы концертов просят зрителей отнестись к этому по-человечески. В качестве альтернативы предлагают подождать объявления новой даты концерта, и если она не подойдет - тогда уже вернуть деньги. Либо же получить ваучер на ту же сумму, за которую клиент сможет купить билет на другое мероприятие.

“Мы готовы рассматривать возвраты, когда работа клуба восстановится. Если дата перенесенного мероприятия клиенту не подходит, мы предлагаем ваучер на эту же сумму - клиент сможет купить билеты на другой концерт. Мы просим зрителей отнестись к ситуации с пониманием”, - сообщает арт-директор Caribbean Club Анастасия Ваганова.

Фото с концерта HMG. Perturbator. Фото - Юрий Грязнов

Впрочем, несмотря на объявленный на законодательном уровне форс-мажор, некоторые организаторы все же возвращают деньги за билеты. Это решение - сугубо индивидуально.

“Мы возвращаем всем, кто отказался сохранить билеты у себя до новой даты”, - говорит гендиректор агентства H2D Сергей Малецкий.

Но уточняет, что сейчас каждый билет, который зритель возвращает, наносит удар по индустрии.

“Мы все переживаем тяжелое финансовое положение, поскольку наша индустрия остановилась в один момент. У нас нет источников дохода для поддержания жизнедеятельности компании. Поэтому мы очень ценим тех клиентов, которые вошли в ситуацию и решили сохранить билет, и мы с радостью порадуем их в будущем крутыми привозами”, - говорит Малецкий.

Катерина Судоргина также акцентирует, что судьба организаторов концертов сейчас зависит от зрителей. “Если они согласятся потерпеть и предоставят нам кредит доверия, мы выживем. Если нет - многие из нас этот кризис не переживут”, - говорит Катерина Судоргина.

Онлайн-концерты

Некоторые артисты нашли выход из ситуации - в духе современности, с налетом диджитализации. Многие музыканты, которым пришлось отменить туры, концерты и корпоративы, выступают для публики онлайн - в прямом эфире в соцсетях.

На прошлой неделе этот же подход перенял киевский театр “Актер”, показав в прямом эфире спектакль - причем оба актера находились в своих домах.

Задумывается про онлайн-концерты и концерт-холл Caribbean Club. “Но их нужно делать безопасно. На сцене клуба мы их сделать не можем, потому что это большие собрания людей — звукорежиссер, светооператор, видеооператор, техник и другой персонал. Мы хотим делать онлайн-концерты, но пока решаем, как сделать их одновременно интересными и безопасными”, - рассказывает Анастасия Ваганова.

Впрочем, организаторы концертов говорят, что для них переходить в онлайн - не выход.

“Это интересно артистам для монетизации их каналов. Организаторам это не интересно. На таких концертах нет энергетики. Все равно что DVD смотреть”, - считает Евгений Кибец.

Лидия Клов согласна, что это хороший выход для артистов, лейблов, продюсерских центров, студий, возможно - для прокатных компаний. "Но не для организаторов концертов", - добавляет она.

Катерина Судоргина считает, что онлайн-концерты - это временная мера: “Смысл концерта – в сопричастности, а онлайн-концерт этого не дает. Не та атмосфера. Плюс на них не заработаешь”.

Убытки - полмиллиарда гривен

Опрошенные “Страной” концертные организаторы честно признают, что карантин нанес тяжелый удар по их бизнесу. Всего за полтора месяца карантина убытки индустрии уже могут достигнуть полмиллиарда гривен.

“Если речь идет о нашей компании, пока мы теряем сотни тысяч гривен. Если говорить об индустрии, то это сотни миллионов гривен. По предварительным подсчетам моих коллег из сферы, эта сумма только за март/апрель составит около 500 миллионов гривен”, - поделился Сергей Малецкий.

Если же карантин и запрет на массовые мероприятия продолжится, многие ивентщики после окончания пандемии могут уже не открыться.

А запрет на массовые мероприятия, как стало известно "Стране", может продлиться до конца лета.

Отвечая на вопрос "Страны" о том, когда будет ослаблен карантин по массовым мероприятиям, включая концерты, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что это может случиться в конце августа. То есть мало того, что организаторы концертов раньше всех пострадали от карантина, они еще позже всех запустятся.

С каждым днем организаторы концертов все дальше и дальше прячут "оптимистический" сценарий. Агентство H2D, к примеру, планирует сместить акцент с концертов на смежные мероприятия - возможно, развлекательные выставки, и ивенты в других странах. Причем планируют мероприятия уже на осень 2020-го года и на 2021-й год.

Фото: Caribbean Club

По подсчетам собеседников “Страны”, на восстановление концертной индустрии уйдет минимум один год. Причем не только в экономическом плане, но и в психологическом.

С одной стороны, люди за долгий период карантинного аскетизма изголодаются по массовым развлечениям. А с другой - паника от перманентной угрозы чем-то заразиться может оказаться сильнее.

“Карантин, может, и не затянется, а вот посещать массовые мероприятия еще какое-то время люди сами будут бояться. Новость о том, что в Китае новая вспышка коронавируса, ничего хорошего не предвещает. Если люди и пойдут на концерты, то в масках и перчатках. А некоторые будут настолько бояться чем-то заразиться, что предпочтут вернуть билет и остаться дома. Плюс многие из-за кризиса потеряли работу - у них банально не будет денег на развлечения”, - рассуждает Екатерина Судоргина.

"Это влияние не только пандемии, но и мирового финансового кризиса", - соглашается Дмитрий Чинь. По его словам, если гривна будет ослабевать, то все иностранные артисты автоматически вырастут в цене.

"К тому же, у людей меньше денег на развлечения. Плюс проблема с самим предложением: если дела пойдут плохо, промоутеры и организаторы, чтобы не рисковать, будут делать меньше событий. Соответственно, рынок сильно сузится", - прогнозирует Чинь.

Прогноз Сергея Малецкого - еще более пессимистичен.

“Я думаю, что с момента окончания карантина, когда бы он ни произошел - 24 апреля или позже, нашей индустрии понадобится минимум два года, чтобы восстановиться до того уровня, который был в декабре 2019 года. Мы здесь не тешим себя иллюзиями, что после карантина все будет как раньше. Я думаю, после случившегося, мы будем делить историю на "до" и "после", - считает гендиректор H2D.

Евгений Кибец, директор HMG, выражается категорично: “Карантин убьёт индустрию развлечений почти полностью. Ее надо будет восстанавливать из руин. На это понадобится минимум год”.

Фото с концерта группы "Пошлая Молли", организатор - HMG. Фото: Oli Zitch

Лидия Клов считает, что после выхода из карантина продажи просядут на 30-40% - и это еще оптимистичный прогноз (достаточно посмотреть, сколько людей лишились рабочих мест или ушли в отпуск за свой счет).

“Сейчас сложно сказать, как долго понадобится для восстановления индустрии, поскольку никто из нас не знает, как долго последней еще «лежать», - рассуждает Лидия Клов.

По ее словам, когда речь идет об общемировом форс-мажоре, спрогнозировать последствия невозможно.

“Я думаю, что переживут такой кризис не все концертные агентства - некоторым придется покинуть рынок”, - считает Лидия Клов.

Также она ожидает нечто вроде повторения 2015-го года в первые месяцы после снятия карантина – когда западные артисты еще не доехали, а украинские уже собирают полные залы.

“Ведь после снятия карантина нам всем очень захочется почувствовать, что наш привычный мир не рухнул, и вот-вот все вернется на круги своя. И мы обязательно пойдем подпевать если не любимую песню, то хотя бы давно знакомую. И главное, что вокруг будут люди и нас будет в количестве больше чем 10 человек”, - говорит Лидия Клов.