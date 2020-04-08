Переболевшие коронавирусом депутаты постепенно возвращаются к работе в Раде.

Заражение коронавирусом официально подтвердили у восьми народных депутатов, отмечал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. По его словам, это Виталий Борт, Игорь Киселев и Александр Лукашев из ОПЗЖ, "cлуги народа" Владимир Ватрас и Руслан Горбенко, Сергей Шахов из группы "Доверие" и внефракционные депутаты Сергей Рудык и Анна Скороход. При этом Горбенко и Шахов уже вылечились.

Но заболевших в Раде гораздо больше, считает Сергей Шахов, который стал первым "коронованным" (как он себя называет в шутку) нардепом.

"Просто многие поддались панике, видят, что к заболевшим относятся как к прокаженным, а сам коронавирус воспринимают как чупакабру. Вот поэтому только мы и попали в статистику", - сказал депутат.

"Страна" разбиралась, как болеют и как лечатся от коронавируса народные избранники.

"Основные лекарства - это плаквенил и сумамед"

Сергей Шахов вспоминает, что его болезнь началась с повышения температуры. Были симптомы ОРВИ.

"Когда температура дошла до 39 градусов, появилась ломка в костях, в суставах, болела голова, глаза. Я вызвал скорую из "Добробута", мне сделали тест на грипп, результат был отрицательным. Тест на коронавирус тогда еще не делали. На второй день еще раз вызвал врачей, чтобы проверили мои легкие, настоял, чтобы взяли анализ на коронавирус. Результата не было несколько дней. И как вы помните, о том, что у меня коронавирус, я узнал, как и все, из новостей", - рассказывает Шахов.

Только через 3 суток депутата госпитализировали в Александровскую больницу, где еще один тест, проведенный методом ПЦР показал положительный результат.

"Основные лекарства, которые мне были нужны, это Плаквенил и Сумамед. Супруга покупала Плаквенил, по-моему, за 1252 гривны. Я его принимал 5 дней по 2 таблетки. И два раза еще дополнительный пакет лекарств по 3 тысячи гривен, там были антибиотики, какие-то подошли, какие-то нет. Никто от меня этого не требовал, не было никаких оплат за лечение, за палату я не платил. Я сам настоял на том, чтобы мне дали рецепты и я мог сам все закупить. Так как для меня это не баснословные деньги, но они баснословные для других людей, и мало ли, а вдруг кому-то нужны будут лекарства, а их не хватит, или не будет в больнице. Тесты ПЦР делали бесплатно. Врачи говорили, что у меня средняя тяжесть заболевания, поэтому ничего подключать не пришлось. Я привез свой электрочайник в палату, знаю, что кто-то из коллег привозил свою микроволновку. Все остальные условия у меня были хорошие. Очень благодарен врачам и медсестрам, все они профессионалы своего дела, их труд должен оцениваться гораздо выше, чем сейчас", - рассказывает "Стране" Шахов.

В Александровской больнице он провел 8 дней, после трех негативных тестов ПЦР его выписали.

Выздоровела от коронавируса и супруга политика. По его словам, она болела буквально 2 дня, и ее симптомы были, как у обычного ОРВИ. Также депутат признался, что обследовал всю семью на коронавирус. И буквально перед его разговором со "Страной" негативный тест пришел для дочери депутата, 15-летней Софии.

Сейчас Сергей Шахов хочет помочь ученым исследовать болезнь. Дело в том, что плазма крови переболевших коронавирусом, содержит антитела, необходимые для борьбы организма с болезнью.

"Я уже предложил свою кровь ученым, предложил свою плазму - делайте лекарства, делайте тесты на антитела. Я хочу помочь всем убедиться, что коронавирус - это не страшно, это излечимо, и не нужно бояться этой болезни, а при первых симптомах - обращаться к врачам, потому что главное в этой ситуации - вовремя поставить диагноз и назначить лечение", - рассказал депутат.

С понедельника, 6 апреля, дома находится и коллега Шахова по парламенту Руслан Горбенко (фракция "Слуга народа"). Он также лечился в Александровской больнице. Свой план лечения нардеп описал очень подробно на своей странице в соцсети.

"Лечили: Плаквенил 10 дней 2 пилюли в день, Азицин 1 пилюля в день, Амброксол 3 пилюли в день, Лоратадин 1 пилюля на ночь. Антибиотик Меронем 3 раза в день внутривенно, ингаляции Лаферобион, температуру сбивали парацетамолом. Совет от пациента с опытом: только начинаются симптомы - сразу обращайтесь к доктору! Не занимайтесь самолечением", - написал Горбенко.

По его словам, не смотря на то, что протокол лечения от коронавируса утвердили только 2 апреля, еще 21 марта, когда он попал в больницу, врачи уже действовали профессионально.

Ватрас говорит о 100 долларов в сутки

А вот член фракции "Слуга Народа" Владимир Ватрас, диагноз которого был подтвержден 28 марта, все еще долечивает пневмонию. Он был госпитализирован в инфекционную больницу Хмельницкого, которая является базовой по лечению коронавируса в области, рассказал депутат телеграм-каналу "PavlovskyNEWS".

По словам депутата, первые 4 дня болезни прошли без каких-либо симптомов. А когда уже оказался в больнице, острая фаза заболевания у него была в первые двое суток – тогда пришлось применять кислородную маску и препараты Плаквенил и Сумамед.

"Ориентировочно на 5-й день повысилась температура до 37.5. После этого она пропала и опять 3 дня было нормальное состояние. С числа 23-го - 24-го состояние начало ухудшаться, температура не спадала, за 2 дня до госпитализации началась задышка", - поделился подробностями болезни Ватрас. Первый тест оказался негативным. Затем Владимир сдал ПЦР-тест и он показал положительный результат. Ни у кого из людей, с которыми контактировал Владимир в период, когда мог быть заражен, признаков заболевания не обнаружено.

Платить за лечение депутату пришлось после выхода из реанимации.

До этого больница обеспечивала своими лекарствами. Потом, по его словам, лечение пневмонии может обойтись в среднем около 100$ в сутки и занять до 10 дней.

У Скороход рецидив, а ее месячный сын в больнице

Рецидив коронавируса обнаружился у внефракционного депутата Анны Скороход. 17 февраля 30-летняя депутат родила ребенка, а через месяц заболела коронавирусом. О своем положительном тесте она сообщила в телеграмм-канале, подробно описав, как проходила обследование.



"*День 1.* Была температура 38 вечером, ломота в теле, очень болела голова. Основания для этого всего можно было найти и в другом, но решила провериться, ведь я то такое, а вот за ребёнка переживаю. Поехала в поликлинику. Там в инфекционном(!!!) отделении встретили меня в одноразовых масках и мед халатиках. Посмотрели, послушали - сказали не оно. Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили.

*День 2.* Температура, ломота, головная боль, и новая напасть плохо чувствовала запахи. Решила таки добиться тест.

Узнала в каких лабораториях делают. Позвонила к ним , сказали, что у них сдать нельзя, к ним везут непосредственно на анализ , вызывайте скорую, они возьмут мазок.

Звоню в скорую(рассказываю симптомы и причины беспокойства), принимают вызов, говорят ожидать бригаду. Перезванивают - бригады не будет, это не компетенция неотложки. На вопрос, что делать - звоните лечащему врачу ( я у него ещё ни разу не была). Поликлиника уже не работала. Контакта семейного врача у меня не было. Звоню опять, объясняю всю ситуацию, что маленький ребёнок - не их компетенция. Пользуюсь, как все считают, заветной фразой - я народный депутат, говорят перезвонит главный на смене.

Перезванивают(рассказываю симптомы и причины беспокойства заново),все тоже самое , потом 15 мин ругани и мне предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь, я говорю , они тесты ПЦР делают? , - нет, только экспресс, но это все, что мы можем.

Немного подумав и посоветовавшись со знакомыми врачами, решила съездить в Александрийскую больницу и таки сделать тест. Здесь уже корочка подействовала ( воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест не точный и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов ( совещание за тест🙄). Так же узнала, что ПЦР берет частная клиника Добробут при вызове неотложки. Что я собственно и сделала. Причём сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков.

Итог:

Чтоб сдать тест, мне понадобилось: 2 дня, корочка нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за вызов Добробута, а что делать тем, у кого их нет? И вы со всех сторон рассказываете нам, что Украина готова к Коронавирусу?

Всем добра и крепчайшего здоровья!", - писала Скороход 28 марта.

А уже в субботу, 4 апреля, она попала в инфекционную больницу вместе с младенцем, который также заразился коронавирусом. Кроме того, у нее самой возобновились симптомы и повторный тест подтвердил Covid-19.

"У меня сегодня снова поднялась температура, все повторяется, как было с самого начала. Лечимся. Колят антибиотики. Слава Богу, у ребенка состояние стабильное", - рассказала Анна Скороход.

"Повторный тест положительный, хотя чувствую себя нормально, но положительный не только у меня, но и у Малыша. У него самочувствие плохое, едим по скорой в инфекционное отделение. С субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков. Самое страшное, когда болеют дети. Берегите себя, а их ещё больше!" - добавила депутат.

Кроме того, положительный анализ на коронавирус был и у мужа Анны Скороход, но у него из симптомов был только сухой кашель.

Между тем, депутаты, которые уже переболели коронавирусом, готовы вернуться к работе в Раде. Как сообщил "Стране" Сергей Шахов, он готов ходить на заседания парламента, и по его информации, такая же позиция еще у двух коллег - Сергея Вельможного и Александра Лукашева, чьи последние тесты на коронавирус были отрицательные.