Пандемия вируса COVID-19 и жесткие карантинные меры повлекли ажиотажный спрос на марлевые повязки, антисептики и… средства самозащиты. Украинцы опасаются упадка экономики, безработицы и, логично следующего за этим, повышения уровня преступности.

Опасений добавляет и то, что недореформированная полиция, как показывает опыт, в большинстве случаев не может защитить граждан от уличного насилия.

"Страна" выяснила, как украинцы готовятся защищать себя и близких в случае паралича силовых структур, а также кто зарабатывает на панических настроениях.

Разрешительная система ушла на карантин

В обычное время из огнестрельного оружия проще всего было купить гладкоствол в любой из украинских оружейных сетей.

Право на покупку такого оружия имеет любой, кому исполнился 21 год, кто не состоит на психоневрологическом и наркологическом учетах, не был судим и имеет в кармане сумму от 2500 до 3500 гривен.

В ассортименте оружейных магазинов есть дробовики и дешевле - комиссионные б/у. В обычное время процедура получения разрешения на дробовик заняла бы от силы неделю–другую.

Однако сейчас прикупить дробовик или травмат явно стало проблемой.

Дело в том, что разрешительная система МВД тоже ушла на карантин. Процедуры дистанционной (в электронном виде) подачи документов на получение разрешения на оружие в этой структуре не существует. Для разрешения необходимо сдать оригинал фото. А также принести оригинал паспорта и его копии, оригинал справки о несудимости и "медицину".

Впрочем, даже до карантина в большинстве разрешительных ведомств Украины процедуру сбора и подачи документов можно было решить за взятку от 100 до 500 долларов, в зависимости от региона и сложности "вопроса". Взятку 500 долларов платили желающих прикупить оружие, у которых как раз есть проблемы: либо непогашенная судимость, либо учет по неврологии или наркозависимость.

Однако, помимо карантина, работа разрешителей сейчас фактически остановлена негласным указанием сверху.

"Руководство МВД запретил на время карантина выдавать новые разрешения на оружие. Это неофициальный запрет, но очень строгий. Всем начальникам областных ГУНП доведено лично, что за этим будут строго следить. Также сверху спущено указание всем начальникам областных разрешительных служб сдать точную информацию обо всех владельцах оружия и количестве единиц оружия в министерство. Начальство в МВД "на стреме" и это вполне логично: если у людей закончатся деньги, то жди всплеска криминала. Многие из моих коллег предполагают, что если продлить карантин, то за месяц у нас вырастет преступность как минимум вдвое", - рассказал "Стране" подполковник полиции В.

Поэтому ажиотажа и очередей в оружейных магазинах, как в США, в Украине нет – выдача разрешений на оружие негласно фактически остановлена на неопределенный срок.

Патроны покупают онлайн

Зато во всех украинских оружейных сетях за последние пару недель в разы повысился спрос на патроны.

"Гребут десятками пачек все патроны - от мелкокалиберных, до крупных. Вне зависимости от цены. Но мы предвидели эту ситуацию, на складах еще есть. А вот в некоторых магазинах уже закончились. Самый большой спрос на патроны с дробью и картечью 12 калибра, а также на патроны калибра 7,62 мм – к разрешенным гражданским аналогам автоматов Калашникова. Последний такой оружейный бум был в 2014 году. Многие опасались анархии и разгула преступности и гребли со страшной силой "АКМоиды" и дешевые турецкие дробовики. Последние дешевы и "сердиты" - выстрелом дробью на расстоянии от пяти до двадцати метров можно уложить любого взломщика или грабителя. Но сейчас с продажей оружия напряг, разрешители неформально ушли на карантин, поэтому те, у кого уже есть официальные стволы, ринулись скупать патроны на всякий случай. Во всех оружейных сетях есть услуга покупки боеприпасов онлайн", - рассказал продавец крупной украинской сети оружейных магазинов Валентин Г.

Тем же украинцам, которые не обзавелись официальным оружием до карантина, остается лишь задумываться над другими способами самозащиты. Поэтому вырос спрос на пневматические стволы, пистолеты Флобера и газовые баллончики. Они не считаются оружием в Украине, их можно свободно носить с собой без разрешения от МВД.

Нелеальное оружие продают как "закладки"

Еще в интернете предлагают приобрести нелегальное огнестрельное оружие.

В основном, торговля идет через телеграмм-каналы.

Цена нелегального пистолета Макарова или ТТ колеблется от 500 до 800 долларов, продаются даже гранаты. Покупателям гарантируют, что после оплаты через анонимные платежные системы оружие им пришлют в виде "закладки" (также как идет распространение наркотиков).

Видимо, поэтому автоматов Калашникова в ассортименте нелегалов нет. Правда, не факт, что это не элементарный лохотрон. Также есть вероятность, что вместо боевого оружия пришлют макет или покупателя "примут" спецслужбы сразу после получения "закладки". Но число подписчиков на этих каналах за последние дни, по наблюдениям "Страны", выросло почти вдвое.