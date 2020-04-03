Президент Владимир Зеленский дал понять, что не намерен увольнять прямо сейчас главу своего Офиса президента Андрея Ермака, несмотря на скандал с компрометирующими руководителя ОП записями.

Однако, как считают во фракции "Слуги народа", это не означает, что Ермак сможет удержать свой пост длительное время.

Ситуация в президентской политической силе все более сложная. И давление со стороны части депутатов с целью устранения главы ОП от должности будет только нарастать. Что делает положение президента в Раде все более неустойчивым.

В новых политических раскладах разбиралась "Страна".

Под защитой президента

Зеленский в сопровождении Ермака пришел на состоявшееся в четверг, 2 апреля, заседание так называемой малой фракции СН (председатель самой фракции с заместителями и главы комитетов Рады из числа “слуг народа”). Эпидемия коронавируса сказалась и здесь: часть людей предпочла участвовать дистанционно.

Президент повел разговор о нашумевших “видеозаписях Ермака”, обнародованных членом фракции СН Гео Леросом.

Как уже писала “Страна”, на них родной брат главы ОП Денис Ермак или люди, с ним связанные, обсуждают возможность кадровых назначений по государственной линии за деньги. Это стало основанием для многих, в том числе той части депутатов от фракции СН требовать отставки самого главы ОП Ермака.

Однако своим приходом с Ермаком к руководству фракции президент недвусмысленно показал отношение к этой истории.

Во-первых, красноречив сам по себе факт появления в сопровождении главы ОП. Во-вторых, на встрече, как говорят источники во фракции, Зеленский взял Ермака под свою защиту, заверив, что не стал бы терпеть коррупцию в своем окружении.

“Сдавать Ермака даже под давлением президент не будет”, - прогнозирует политолог Вадим Карасев в комментарии “Стране”.

А вот возмутитель спокойствия Гео Лерос получил нелицеприятные отзывы президента и Ермака о себе: дескать, он в этой игре только пешка, которой ходят более могущественные люди. Интересно, что тот в некоторым смысле согласился с оценкой главы ОП.

“Единственную правду сказал Ермак, что теперь я его личный враг и он мне никогда в жизни этого не простит. Я сегодня это ощутил на допросе, когда к уголовному делу прибавилась еще одна бредовая статья Уголовной кодекса...Я понимаю, что он хочет меня показательно посадить, но что-то мне подсказывает, что своими действиями он, как всегда, решает свои личные проблемы за счет других, будто рейтинг Президента - его собственность”, - прокомментировал Лерос на своей странице в Фейсбуке.

При этом руководящую роль экс-главы ОП Андрея Богдана, у которого тоже личный конфликт с Ермаком, в этой истории нардеп отрицает. А ведь в ОП намекают, что ниточки тянутся даже к влиятельному бизнесмену Игорю Коломойскому, адвокатом которого когда-то был Богдан. У того сейчас напряженные отношения с Банковой, прежде всего, из-за закона о невозможности возврата “Приватбанка”.

Тем не менее, участник заседания малой фракции в разговоре со “Страной” отрицал, что указанные имена были прямо названы, но, мол, дали понять, что Богдан действительно стоит за действиями Лероса.

"На самом деле, до конца неясно имеет ли какое-то отношение к этому наезду Коломойский. Но точно имеет Богдан, а также те депутаты, которых принято называть "соросятами". Да и "соросята" из других фракций и госструктур также активно помогают сбивать Ермака. По имеющейся оперативной информации записи с братом Ермака были сделаны НАБУ и переданы затем Богдану", - сказал источник "Страны", близкий к окружению президента.

Политолог Карасев называет решение президента защитить Ермака ожидаемым. “В этих записях сам глава ОП не фигурирует, его выгода пока не доказана. У Зеленского нет другого выбора, как оставить Ермака. А то ведь он остается один на один с Кабмином Шмыгаля (премьер-министр Денис Шмыгаль - Ред.), Аваковым (министр внутренних дел Арсен Аваков - Ред.), олигархами. Ему важно оставаться за крепостной стеной, в роли которой - Ермак”, - объясняет эксперт.

Однако политолог Руслан Бортник считает, что в истории с Ермаком еще далеко до точки. “Доверие к Ермаку достаточно серьезно подорвано, в том числе со стороны значительной части “слуг народа”. И эта ситуация только подпитывает общий кризис во фракции”, - комментирует политолог Руслан Бортник.

О том же говорит и источник во фракции.

"Давление на Ермака будет нарастать. Его сейчас защитил президент, но в целом, он хромая утка. Он все меньше может управлять фракцией. Более того, его агрессивные ответы на критику со стороны депутатов только усиливает отторжение значительной части фракции", - сказал нардеп.

Репрессии во имя единства

Как показали последние внеочередные заседания в Раде, противоречия в монобольшинстве мешают собрать голоса даже под важнейшие для ОП законопроекты, из-за чего Банковой приходится искать поддержку на стороне даже в ущерб репутации (как было в случае с голосованием за закон о земле вместе с фракцией заядлого критика Зеленского экс-президента Петра Порошенко).

Судя по всему, на малую фракцию президент пришел также с целью приблизиться к решению этой перезревшей проблемы.

"Очевидно, что Зеленского волнует ситуация во фракции. Как показала последние события в парламенте, это серьезный кризис. Хотя он начался не вчера, Ермаку приходится даже сложнее, чем в свое время Богдану. Тот тоже был вынужден лавировать между разными группами влияния внутри фракции, но у него не было ярых оппонентов. Поэтому удавалось договориться за голоса. Против же Ермака играют люди, прислушивающиеся к Богдану. Президент надеется своим авторитетом погасить противоречия", - объясняет политолог Бортник.

Уже звучат предложения прибегнуть к репрессиям.

Ходят слухи о намерениях исключить из фракции нардепов близких к Коломойскому, а также Гео Лероса.

“Тищенко (зампредседателя фракции СН Николай Тищенко - Ред.) поднимает вопрос по поводу исключения из фракции Дубинского, Бужанского, Куницкого. Он все время пытается кого-то закрыть, исключить, изолировать. При этом параллельно он пытается куда попало засунуть своих людей. Одних исключить, а других - включить на хлебные должности”, - прокомментировал “Стране” Дубинский.

По словам источника в "Слуге народа", Тищенко говорил об этом и на последнем заседании малой фракции в присутствии президента. “Тот, правда, пропустил мимо ушей”, - утверждает наш собеседник.

У Тищенко напряженные отношения, прежде всего, с Дубинским, которого он обвиняет в интригах внутри фракции. Как считает Тищенко, именно Дубинский вместе с Бужанским и Кунницким ведут скандальный Телеграм-канал “Темный рыцарь”. На этой почве случился у Тищенко произошел конфликт с Куницким на заседании фракции СН.

“Страна” передала Тищенко просьбу прокомментировать идею с исключением трех коллег из фракции, однако к моменту публикации не получила ответа.

Есть во фракции желающие изгнать из нее и Лероса. “Чтобы другим было неповадно. Это нужно было делать, начиная с первых кнопкодавов”, - говорит собеседник во фракции, ориентирующийся в своих действиях на Банковую.

Также прошел слух о желании Банковой поменять главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. Правда, пока он никак не подтвержден. Основывается он на том, что Арахамия - человек Богдана, а потому в данной ситуации не надежный.

Политолог Бортник считает, что репрессиями дисциплинировать фракцию не получится.

“Проблема дисциплины, послушания во фракции комплексная. Тут накладываются и личные конфликты, и интересы разных групп влияния и самих депутатов. Есть, например, проблема секвестра бюджета, который бьет по надеждам членов фракции и людей, стоящих за ними, получить свой кусок бюджетного “пирога”. Слишком много будет обделенных, всех не “выпорешь” и не выгонишь из фракции. Простого решения здесь нет, но хватит ли у Банковой времени и желания его искать?” - задается вопросом эксперт Бортник.