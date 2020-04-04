Украинцам будет непросто с работой. Уже сейчас, на волне карантина, многие остались за бортом.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", официально работу потеряло только 4% граждан, но 30% сидят в отпусках и еще неизвестно, будет ли им куда выходить.

В итоге нагрузка на сайты трудоустройства выросла с начала карантина на 50-60% — люди спешно ищут "запасной аэродром".

Но это — только начало. Для украинского труда вырисовывается сразу несколько рисков.

Во-первых, экономический кризис и падение промышленного производства (оно началось еще несколько месяцев назад).

Вместо ожидаемого роста ВВП на 3,7% мы получим минус 3,9%. Таков обновленный прогноз правительства. И это еще оптимистический вариант.

"Падение ВВП на 1% оставляет без работы 2% трудоспособного населения. То есть, обвал экономики на 5%, это 500 тысяч новых безработных, на 10% — миллион", — пояснил аналитик Института Growford Алексей Кущ.

Минус 8% к ВВП — это в среднем 800 тысяч новых безработных.

Во-вторых, в Украине на волне пандемии коронавируса вернулась армия заробитчан. И не факт, что им удастся получить работу в Европе, когда пандемия закончится. В том, что они уже не уедут, уверен, в частности, советник Зеленского по экономике Олег Устенко, интервью с которым недавно публиковала "Страна".

Да и сам президент в своем видеообращении выразил надежду, что заробитчан останутся дома, и пообещал им миллион новых рабочих мест. Что, впрочем, в нынешний условиях выглядит как-то уж слишком фантастически.

Украинский бизнес, который в последние годы то и дело жаловался на дефицит персонала (и необходимость повышать зарплаты), уже ждет дополнительного притока рабочих рук.

"Заробитчане — хорошие работники. Их будут брать на замену своим, которыми многие работодатели давно недовольны, но терпели, так как работать было некому", — пояснил "Стране" глава концерна "Ярослав" Александр Барсук. То есть, намечается нешуточная конкуренция за рабочие места.

А раз так, то и зарплаты поднимать уже необязательно.

"Мы планировали повышать на 20%, но теперь уже, наверное, не будем", — говорит Барсук.

"Страна" разбиралась, что ждет отечественный рынок труда, и что будет с зарплатами.

800 тысяч новых безработных

По данным рекрутингового аналитика агентства "Head Hunter Украина" Юлии Дрожжиной, уже после первых же дней карантина количество соискателей на их сайте по трудоустройству выросло на 60%.

При этом изменилась структура запросов. Если ранее в топ-три входили такие категории как "Начало карьеры", "IT и телеком" и "Продажи", то с началом карантина в тройке лидеров по запросам оказались топ-менеджеры, а также специалисты с опытом от 6 лет и более. Понятно, что многие из них работу формально еще не потеряли — сидят в отпусках за свой счет или трудятся на дистанционке. Но уже понимают, что нужно срочно искать "запасной аэродром". Вот только где его сейчас найти — большой вопрос.

"Если в 4 квартале 2019 года занятое население Украины составляло 16,5 млн человек при 1,6 млн безработных, то с введением карантина только на вынужденный "покой" ушли, то есть приостановили свою деятельность, порядка 700 тысяч предпринимателей, предприятий сферы услуг и бытового обслуживания, где было занято 3,5 – 4 млн человек. Долгоиграющий карантин однозначно обрушит рынок труда", — говорит глава Всеукраинского профсоюза работников производства и предпринимателей Украины Наталия Землянская.

Кризис уже фактически накрыл большинство отраслей украинской экономики.

"Причем, кризис у нас оказался рукотворным и наступил на три месяца раньше, чем во всем мире", — говорит Алексей Кущ.

Промышленное производство падает уже несколько месяцев кряду. Пока большинство заводов работает, но снижение закупочных цен на мировых рынках может остановить многие предприятия, или, как минимум, перевести их на неполную рабочую неделю. Так, возможность сокращений в случае ухудшения мировой конъюнктуры еще в начале осени не исключали украинские металлурги.

В целом, только под сокращения на волне карантина может попасть до 500 тысяч украинцев.

"Но если не увлекутся в продлением карантина, думаю, эту цифру можно сократить до 200 тысяч", — говорит Барсук.

Предприниматели в один голос заявляют — каждый новый день карантина убивает экономику и множит армию безработных.

"Многие небольшие компании, работающие в сфере услуг или имеющие свое производство, после карантина уже могут и не запуститься", — говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

"Думаю, что сокращения будут у многих компаний. Многие снизят зарплаты, которые были неадекватны производительности труда", — говорит Александр Барсук.

"Лишние" шахтеры и бюджетники, аграрии и фармацевты - при деле

Панические настроения сейчас царят практически во всех отраслях.

"Реалии рынка строительства таковы, что запас прочности на 4-6 месяцев есть только по трети объектов. Поэтому важно понимать, когда закончится карантин и какими будут его последствия для экономики", — отмечает руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров.

По словам Землянской, учитывая, что экономический кризис значительно снизит платежеспособность украинцев, под удар первыми попадут люди, занятые в сфере обслуживания и ритейле. Также под сокращение пойдет промышленный сектор.

Под ударом, по мнению Землянской, могут оказаться также бюджетники — госслужащие и учителя. О том, что в Украине много "лишних" чиновников и педагогов власти говорили уже равно. Также начался процесс сокращений чиновников райадминистраций. Кризис может ускорить этот процесс.

При этом, по мнению Наталии Землянской, сохраниться потребность в специалистах IT-сферы, останутся на плаву компании-экспортеры, в частности, аграрные.

Коронавирус резко изменит ситуацию для врачей и фармацевтов -- спрос на них вырастет и в частном и в государственном сегментах. По мнению Алексея Куща, потребность в таких специалистах увеличится также в Европе, поэтому нам грозит очередная волна миграции медиков, биологов, ученых, А в Украине они станут еще более дефицитными.

Обрушит ли армия заробитчан зарплаты в Украине?

Дополнительное давление на рынок труда окажут заробитчане, которые на волне кризиса массово приехали в Украину.

Пока неизвестно — смогут ли они по окончанию пандемии вернуться на свои рабочие места в Европу.

Австрия, к примеру, уже заявила, что не собирается открывать свой рынок труа и после окончания эпидемии. А безработица там прогнозируется едва ли не на рекордном с времен второй мировой уровне.

Германия, напротив, сообщила, что после того, как коронавирус отступит, откроет границы для заробитчан. Но пока это лишь предварительные прогнозы. Никто не знает, как будет на самом деле и какой урон нанесут европейской экономике коронавирус и экономический кризис. Очевидно, что многие сегменты экономики сократятся в разы. То есть, в теории, снизится и потребность в рабочих руках.

Ну и главное - пока никто не знает, сколько продлятся ограничительные меры, связанные с запретом на въезд в ЕС для иностранцев.

Советник Зелинского по экономике Олег Устенко заявил "Стране": многие заробитчане больше не уедут с Украины. Впрочем, по словам Алексея Куща, скорее всего будет наблюдаться две тенденции.

Работу в Европе могут потерять сезонные мигранты, которые ездили подработать в ту же Польшу на 3-4 месяца на стройки или сельхозработы (а это примерно 2-3 млн человек). А те, кому европейский работодатели не укажут на дверь, станут более активно решать вопрос переезда в Европу на постоянное место жительства — и для себя, и для своей семьи. Это чревато сокращением денежных поступлений от заробитчан.

При этом в любом случае часть заробитчан, для которых Европа закроется, будут пытаться устроится на украинских предприятиях.

И это может сильно повлиять на наш рынок труда. Для работодателей, которые в последние годы жили в условиях дефицитного рынка труда, возможность выбирать и даже перебирать персоналом - много значит.

"Заробитчане — хорошие работники. Многие будут брать вместо своих, которыми давно недовольны, но некем было заменить", — говорит Барсук.

"Есть прогнозы, что в Европе объемы строительства могут сократиться, как минимум на 20-30%. Зарплаты упадут на 25%. Естественно, какая-то часть наших соотечественников потеряет работу в ЕС и попытается найти заработок на родине. Рынок насытится представителями строительных специальностей, которые еще недавно были в дефиците.

Кто-то попытается перейти в сегмент инфраструктурного строительства, например, на строительство дорог. Кто-то будет вынужден искать работу по другим специальностям. Но очевидно, что в таких условиях о росте зарплат говорить не приходится. Вполне возможно, что всем придется затянуть пояса: как застройщикам, так и строителям. Зарплаты у рабочих на строительстве жилья могут снизится в лучшем случае на 30%", — отмечает Изаров.

"В прошлом году дефицит квалифицированной рабочей силы в строительной сфере, по разным оценкам, достигал 20-30%. Чтобы сохранить строителей, многие компании были вынуждены повысить зарплаты на 20-25%. Но уже к осени у нас может остановится каждая третья стройка. Так что спрос на рабочую силу сократится, вполне возможен даже ее переизбыток. Конечно же, в такой ситуации рост зарплат вряд ли возможен. Вероятно, что зарплаты строителям могут быть даже несколько урезаны – на 10-15%", — добавила директор по маркетингу POLARIS Home&Plaza Анжелика Саакян.

Александр Барсук говорит, что сокращения зарплат они не не планируют. Но и от намеченного ранее повышения зарплат на 20% теперь уже откажутся.

"Давайте будем реалистами: уровень зарплат для большинства наемных работников упадет. Уже сейчас многие компании заявили, что не смогут выполнить бюджетные планы на 2020 год. И как это зачастую бывает, оптимизацию будут проводить через урезание фонда оплаты труда", — говорит Землянская.

По мнению Алексея Куща, средние зарплаты в Украине в этом году сохранятся на уровне 10-11 тысяч гривен. Но из-за инфляции купить на эти деньги украинцы смогут меньше, чем ранее, то есть, по факту доходы упадут.

"Понятно, что создание новых рабочих мест, которые могли бы снизить давление на рынок труда, в кризис — под большим вопросом. Если конечно в ситуацию срочно не вмешается государство. Для спасения экономики, стоило бы направить на отечественные предприятия бюджетные госзаказы, закупать только украинскую продукцию, а также финансировать развитие инфраструктуры. Иначе государству придется увеличивать финансирование биржи труда и выделять больше денег на субсидии. И параллельно гасить социальные пожары", — подытожил Кущ,