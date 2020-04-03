На этой неделе Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского. Он не пробыл на своей должности и месяца.

По поводу такой скоропостижной отставке ходили разные слухи. "Страна" разбиралась в ситуации.

Был строптив, не слушал премьера

По версии, который выссказывают источники близкие к премьеру, главная причина увольнения Уманского в том, что тот не сработался с главой правительства.

"Он демонстративно игнорировал его, относился высокомерно", - говорит источник.

Кроме того, по его словам, у премьера были вопросы к тем кандидатурам, которые Уманский предлагал на различные должности в Минфин.

"Не все из них подходили по критериям. По некоторым из них были данные, что их лоббировали в интересах Коломойского и Авакова. Но Уманский настаивал в жесткой форме. Это и стало последней каплей, после чего премьер и поставил перед президентом вопрос об увольнении министра", - говорит источник.

Схемы на 5 миллиардов

В тоже время, другой источник "Страны" в Кабмине дает другую картину событий.

По его словам, конфликт между премьером и Уманским действительно был, но его главная причина - отказ Шмыгаля предпринять меры по ликвидации крупнейшей схемы минимизации налогов, на которую ему указал экс-министр финансов.

"Когда подняли вопрос про оптимизации бюджета, Уманский принес Шмыгалю и президенту папку с конкретной схемой минимизации налогообложения при возмещении НДС. В ней отражался весь беспредел, который происходит в налоговой и таможенной службах. Обе службы формально подчинены министерству финансов. Однако на практике там работают на свой или чужой карман. Но точно не на госбюджет. Причем если Сергей Варламов, председатель налоговой — в теме и в доле, то главу таможни Макса Нефедова просто используют в темную. Он дает поручения, а его игнорируют, и никто не может поломать эту пирамиду", — рассказывает источник в Кабмине.

Самой масштабной оказалась так называемая тема "скруток". Суть ее такова.

С 2015-го года в Украине действует система НДС, в которой зарегистрированы все плательщики НДС, и через которые проходят все операции с НДС. Система была выстроена для борьбы с так называемыми "скруткамии". То есть выдуманными бумажными операциями по формированию фиктивного входящего НДС.

"Условно говоря, компания А — импортер телефонов или бананов, которые она продает на рынке в Украине. После импорта товара у компании остается входящий НДС, который она продает компании Б., которая является зернотредером и экспортирует кукурузу, купленную за наличные. Однако ей нужен бумажный входящий НДС для получения возмещения. И в системе меняется КВЭД и телефоны с бананами превращаются в кукурузу или пшеницу. Сейчас все эти операции видны налоговой, и она публично отчитывается о блокировке фиктивных налоговых платежей. На практике же налоговики что-то блокируют, но тема "скруток" продолжает жить под четким контролем со стороны налоговой, которая получает свой процент с каждой сделки", — рассказывает источник в Налоговой.

Кум премьера

На практике такая технология может работать только при условии, если с какой-то периодичностью (условно, раз в квартал) "падает" сервер в налоговой и исчезают все записи. И действительно, если посмотреть по лентам информагентств, сайт Налоговой с определенной периодичностью падает. А НАБУ возбуждает уголовные дела о незаконном вмешательстве в деятельность информационных систем налоговой службы.

"Общая сумма таких скруток составляет 5 млрд гривен в месяц. Плюс еще схема на 2 млрд с махинациями по наголовому долгу. Итого - 7 млрд по месяцу. И это только по обнаруженным за пару недель схемам", - говорит источник.

По его информации, экс-министр финансов положил на стол Шмыгалю схему с 5 миллиардами и предложил переназначить группу чиновников, курирующих ряд департаментов в налоговой и таможенной службы, которые, по его мнению, "крышевали" эту схему.

Однако реакции не последовало.

"Шмыгаль "водил козу" две недели, рассказывая, что не время, что он еще поговорит, с кем нужно. Однако вскоре тему спустили на тормоза, а против Уманского начались интриги. Вскоре его уволили. Официальная причина из уст Шмыгая, которую он назвал на последней встрече с президентом: не сработались. Неофициальная — "кумовской шкурняк". Оказалось, что кум Шмыгаля — имеет отношение к этим схемам", — рассказывает источник.

Совещание у генпрокурора

По информации "Страны", материалы о коррупционных схемах сейчас находятся в СБУ и Генпрокуратуре.

Сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова вместе с заместителями провела совещание с Максимом Нефедовым, и.о. директора Госбюро расследований Александром Соколовым, а также с и.о. главы Госфискальной службы Сергеем Солодченко и заместителем председателя Госналоговой службы Дмитрием Венцковским.

Как говорится в сообщении, участники обсудиили причины недопоступления в бюджет от деятельности таможенных органов.