Украинцам обещают дешевый бензин. На днях Антимонопольный комитет заявил, что ему удалось договорится с крупнейшими сетями АЗС о дальнейшем снижении цен на автомобильное топливо. По расчетам АМКУ, бензин марки А-95 может подешеветь еще на 3-5 гривен за литр.

Впрочем, на фоне разговоров о нефти по 10, а то и по 5 долларов за баррель (а это не просто прогнозы, по таким ценам уже есть и реальные партии на продажу) ценники на бензин в теории могут упасть еще больше.

Вопрос — докатится ли до украинских АЗС волна рекордного нефтяного обвала. Ведь, как шутят водители, у нас все едино: нефть дорожает— бензин дорожает, нефть дешевеет— бензин снова дорожает.

У продавцов — свои аргументы, Они жалуются на обвал гривны и резкое снижение спроса на бензин из-за карантина. И говорят, что придется выбирать: снижать цены или закрывать АЗС.

"Страна" разбиралась как в Украине переписывают ценники на бензин и насколько он еще может подешеветь.

Будет ли нефть по 10 долларов?

Нефтяной рынок продолжает штормить. После резкого обвала котировок в начале марта, начались едва ли не ежедневные скачки цен. Нефть то отыгрывает в цене, то снова падает. Но при этом общий тренд на понижение сохраняется. На 1 апреля стоимость июньской нефти Brent составила 25,7 долларов (минус 2,47% к предыдущим торгам), а майской нефти WTI 20,34 долларов (минус 0,68%). Причиной удешевления стали рекордные запасы нефти в США, которые за прошлую неделю увеличились на 10,5 млн баррелей, что в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось ранее. Но на цены давит также пандемия коронавируса. Уже сейчас понятно, что мир ждет серьезный экономический кризис, что повлечет, в том числе, и снижение потребления нефти и нефтепродуктов.

Впрочем, уже 2 апреля нефть пошла вверх. Та же июньская нефть Brent подскочила в цене сразу на 8,4% (до 26,8 долларов за баррель), а WTI — на 6,9% (до 21,7 долларов).

Рынок в очередной раскачался на новостях из США: цены пошли вверх после заявления Трампа о скором окончании "нефтяной войны". По его информации, Россия и Саудовская Авария готовятся подписать сделку, которая закончит ценовую войну "за несколько дней".

А во второй половине дня 3 апреля Саудовская Аравия заявила о созыве срочной встречи стран-экспортеров нефти. На этой новости нефть рванула вверх сразу до 35 долларов за баррель.

Впрочем, пока все эти колебания не говорят о какой-то явно тенеднции к возврату к показателям начала марта (более 40 долларов за баррель). Как отмечает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябев в целом на рынке сохраняется понижательный тренд.

Из-за коронавируса и начавшегося мирового кризиса спрос на нефть сокращается. В этом году он уменьшится на 4,5 млн баррелей в сутки. А переизбыток нефти уже на сегодняшний день настолько велик, что в апреле будут заполнены все доступные резервуары, а в мае и июне придется резко сокращать поставки, — спрогнозировал глава отдела аналитики в Азии S&P Global Platts Кан Ву. По его расчетам, в такой ситуации цены на нефть должны упасть до 10 долларов за баррель.

При этом в мире уже есть прецеденты, когда отдельные партии нефти предлагались даже по 5 долларов за баррель.

Хотя, как считает Геннадий Рябцев, среднерыночные цены вряд ли обвалятся настолько низко.

"Себестоимость добычи нефти у Саудовской Аравии - 7-8 долларов за баррель. Так что рыночная цена не упадет ниже 15 долларов за баррель", — считает он. Но это все равно очень дешево. Следовательно, есть куда дешеветь и нефтепродуктам. В структуре себестоимости последних нефть занимает порядка 40%.

Формула для бензина

Биржевые игры с нефтяными котировками отражаются на рынке реальной нефти и нефтепродуктов с отсрочкой.

На данный момент, после рекордного обвала нефти в начале марта, нефтепродукты в опте подешевели на 20-25%, — отмечает Рябцев.

Это тот резерв, за счет которого можно снизить розничные цены на бензин и дизель.

По словам Рябцева, основные факторы, которые влияют на ценники на украинских АЗС, следующие:

стоимость нефтепродуктов на границе. Если цена меняется на 1%, то в течение двух недель бензин на заправках дорожат или дешевеет на 10 копеек с литра

курс гривны к доллару и евро. При изменении курса на 10 копеек, ценник на АЗС на бензин и дизель в течение двух недель растет или падает на 7-8 копеек с литра

изменение спроса. Формулы, по которой считают как продажи влияют на цены, нет. Но каждая заправка индивидуально корректирует ценник в зависимости от объемов продаж.

"Отталкиваясь от всех этих формул, можно посчитать, насколько должен подешеветь бензин и дизель на наших АЗС. За последние две недели нефтепродукты на границе упали в цене на 20-25%. Но параллельно девальвирует гривна — ее курс просел уже на 15%. Это тот фактор, который "съедает" удешевление нефтепродуктов, так как 75% — импортная продукция. Но зазор в 5-10% все же остается. Это порядка 3 гривен на литре", — говорит Рябцев.

По расчетам АМКУ, ценники на украинских АЗС должны упасть на 3-5 гривен за литр. Но за последние две недели многие сети уже снизили цены на 1,4-1,6 гривен. так что минус 5 гривен — это, очевидно, планка для тех заправщиков, которые пока не спешат переписывать ценники, а таких немало.

"Пока можно говорить о снижении в 3-5 гривен на литре в зависимости от уровня сети", -- подтвердил "Стране" владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин.

То есть, если сейчас средняя стоимость бензина А-95 в рознице составляет 24,6 гривен, то в апреле цена упадет до 21,6 гривен за литр. Дизель должен подешеветь с нынешних 24,06 гривен до 21 гривны. Но на отдельных заправках ценник может быть еще ниже, Некоторые уже сейчас продают дизель по 20 гривен за литр. Так что цена может упасть и ниже психологического уровня в 20 гривен. А если нефть продолжит дешеветь, то скидки будут еще большими — вплоть до ценника 15 гривен за литр бензина.

Впрочем, пока это все лишь в теории. Зато есть факторы, которые могут притормозить даже обещанное трехгривневое удешевление.

"Карантинная" наценка

Ценники на бензин может подкорректировать, во-первых, курс. Если гривна продолжит обесцениваться, замедлится и удешевление бензина. Рост курса на каждые 10 копеек будут автоматически добавлять к стоимости топлива 7-8 копеек. То есть, чтобы бензин и дизель продолжили дешеветь, нужно чтобы оптовые цены на нефтепродукты падали быстрее, чем гривна.

Во-вторых, сильно выросло влияние на цены такого фактора как спрос.

В карантин потребление бензина и дизеля в Украине резко упало. Если в селах сокращение не так заметно, ведь идет посевная кампания, то в больших городах падение катастрофическое, — говорит Рябцев.

"Продажи топлива снизились, минимум, на 10-20% за счет фактической остановки пассажирских перевозок, падения грузовых. Да и рядовые водители сейчас все реже заезжают на АЗС. А с усилением карантина потребности в автотопливе еще больше упадут", — говорит Рябцев.

"Основная тенденция рынка нефтепродуктов – падение реализации. Картина неоднородная: наибольший спад отмечен в "премиальных" сетях (до 40%), меньший – в эконом-сегменте (15-20%). Одна из версий такой особенности: более состоятельные клиенты "люксовых" станций придерживаются карантина, снизив передвижения до минимума. Просело все – и приватный, и корпоративный сегменты. Неоднородна и география снижения продаж. У всех сетей максимально просел Запад и Юг. В первом случае приговором стало закрытие границ, во втором – пересыхание туристического потока, который в этот период обычно валил на Юг на первоапрельскую юморину и просто к солнцу", — написал в Facebook Сергей Куюн.

Чем больше падают продажи, тем больше убыточных АЗС у каждой сети.

"Если объемы продаж на заправке ниже тонны в сутки, ее можно закрывать", — говорит Рябцев.

По его словам, в Украине — явный переизбыток заправок. Их в несколько раз больше, чем нужно по расчетным показателям. В пылу конкурентной борьбы, сети в последние годы брали кредиты и ставили все новые и новые АЗС, буквально стенка к стенке. Скажем, на трассе Киев-Борисполь заправок вдесятеро больше, чем реальная потребность в них. Теперь содержать такую огромную инфраструктуру многие просто не смогут, и будут вынуждены закрывать автозаправки. Или, как вариант — не снижать или снижать незначительно отпускные цены на топливо и за счет дополнительной маржи содержать всю эту инфраструктуру, — пояснил Геннадий Рябцев.

Поэтому некоторые сети попытаются снизить цены не так существенно, как уже пообещали АМКУ.

Другие, наоборот, закрывать заправки не будут, и, чтобы заработать хоть что-то, снизят наценку до минимума. То есть, традиционно включится демпинг.

"Поначалу было мнение, что немалая часть заправок закроется. Вынужден признать – нет, не закроются. Будут убытки, но они продолжат работать, чтобы, как минимум, защититься от мародеров. А раз уж все равно открыты, то почему бы не скинуть цену до минимума, любой проданный литр хоть как-то снизит убыток. Таких станций будет немало. Кроме того, складывается идеальная ситуация для реанимации теневого рынка, который получил хороший удар в начале года.

Как на это будет реагировать "белый" бизнес, пока неясно. Если будет совсем тяжко, первым под нож пойдет персонал, еще тысячи безработных. Но по всему видно, что запас еще есть, в том числе по цене, благо, внешний рынок остается низким", — отметил Куюн.

"Сейчас внимание властей к ценовому вопросу очень пристальное. Поэтому ценники будут снижать. Другой вопрос, как все это будет работать. Не исключено, что установят квоты на дешевый бензин. Скажем, продали 10 тонн бензина по 20 гривен, и на сегодня он закончился, есть только подороже. То есть, заправщики будут экспериментировать, как и прибыль сохранить и с рынка не вылететь", — подытожил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.