Онлайн-брифинг главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, проведенный в разгар скандала с компрометирующими его видеозаписями, не снял вопросы к руководителю ОП. Тем временем давление на него со стороны оппонентов усиливается, а скандал разрастается.

Останется ли в таких условиях Ермак начальником ОП, разбиралась “Страна”.

Оправдания онлайн

После публикации членом пропрезидентской фракции “Слуги народа” Гео Леросом видеокомпромата на родного брата Андрея Ермака - Дениса, косвенно затрагивающего и главу ОП, последний провел брифинг в онлайн-режиме.

На записях Денис Ермак и якобы его доверенные люди обсуждают назначения на государственные должности (подробнее о содержании “записей Ермака” можно прочитать здесь).

Отвечая на вопрос о “записях”, глава ОП сделал акцент на следующих моментах.

Прежде всего, Ермак считает неслучайным обнародование компромата на брата и него 29 марта - за день до голосования в Верховной Раде за важные для власти законопроекты - прежде всего - о банках, который, помимо прочего, окончательно запретит бывшим владельцам вернуть национализированный “Приватбанк”, и - о рынке земли. Подозревает глава ОП неких сторонников сценария дефолта в стране.

“Делали все для того, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта. Чтобы Украина никогда не приняла очень важные для нее законы”, – заявил Ермак.

Против закона о “Приватбанке” борется группа влияния бизнесмена Игоря Коломойского, за что документ даже получил прозвище “антиколомойского”. И олигарх горячо отстаивает идею отказа Киева платить по долгам.

Формально Лерос принадлежит к враждебной Коломойскому прозападной группе влияния “соросят” (они как раз выступают за принятие законов под МВФ), и доходило дело до его открытых конфликтов с людьми олигарха в Раде.

В тоже время, Лероса, как уже писала "Страна", связывают с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. Последний же, как известно, долгое время был адвокатом Коломойского.

То есть, вероятно, Ермак намекает, что Лерос, публично выражая позицию "соросят" на самом дле через Богдана работает на интересы олигарха.

Впрочем, сам Богдан свою причастность к этим событиям отрицает.

Далее Ермак выдал достаточно противоречивую трактовку активности Лероса. С одной стороны он назвал его “инструмент” в руках людей, которые борются не только с ним, но и вообще с “украинской властью, с командой президента”.

То есть, человеком несамостоятельным в данном скандале.

А с другой стороны заявил, что у Лероса есть личный мотив ему мстить: по словам Ермака, нардеп пытался пролоббировать в одно из министерств своего кандидата. А руководитель Офиса остановил это назначение, что, дескать, обусловило враждебность Лероса к нему (то есть, выходит, что Лерос не такой уж и "инструмент", а действует исходя из чувства мести).

Суть разговоров на пленках Ермак не комментировал, сказав лишь, что теперь слово за правоохранительными органами.

Напомним: после опубликования записей руководитель президентского офиса обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой проверить как достоверность записанных разговоров, так и обстоятельства появления самих записей и передачу их Леросу.

ГБР уже открыло уголовное производство по четырем статьям - мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, разглашение государственной тайны, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что нардеп расценил как преследование. Депутат также получил повестки на допросы в СБУ.

Депутат, в свою очередь, написав заявление в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, уже был побывал на допросе в Национальном антикоррупционном бюро.

Там Лерос рассказал, как к нему попали записи (якобы ему их кто-то принес на флешке). При этом он утверждает в интервью “Украинской правде” обвинение Ермака о лоббировании он назвал “полной чушью”. Речь, по его словам, идет о депутате Киевсовета, экс-замглавы КГГА Илье Сагайдаке, который действительно рассматривался в правительство Алексея Гончарука, но только министром инфраструктуры Владиславом Криклием, с которым тот знаком еще “с института”.

Демарш группы Богдана и проявление брата

Сегодняшний день добавил к скандалу сразу два штриха.

Во-первых, в поддержку Лероса выступила группа из 10 депутатов от "Слуги народа", которые ранее атаковали Ермака за создание Консультативного совета (одни их относят к так называемым "соросятам", а другие называют "группой Богдана"). Они фактически обвинили ОП в политическом преследовании своего коллеги.

“Реакция некоторых правоохранительных органов (на обнародованные Леросом “записи Ермака”- Ред.) в этих обстоятельствах была крайне странной: ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными”, - говорится в распространенном во вторник заявлении. Депутаты призвали ведомства, расследующие этот случай, “исключить действия, можно было бы рассматривать, как давление или преследования народного депутата”.

Во-вторых, проявился наконец-то сам брат - Денис Ермак. Он написал очень большой пост в ФБ, в котором отмел все обвинения в коррупции.

"По закону Украины я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение их резюме и тому подобное", - сказал Денис Ермак

По его словам, на видеозаписях он встречается с разными "людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах".

Кроме того, Ермак прокомментировал обнародованные видео, указав, что в одном случае была "под запись конкретная провокация на преступление", когда ему рассказывали, что якобы какие-то люди предлагают 620 тысяч долларов за какие-то назначения и за встречу с ним.

Но главное - своим постом он фактически подтвердил аутентичность пленок. Лишь отметив, что они поданы как "нарезка с вырванным контекстом". Но, поворимся, сам факт этих разговоров он не отрицает.

Что потенциально может иметь для него тяжелые последствия, если в этих "нарезках" правоохранители все ж таки обнаружат состав преступления.

Кто на новенького

И брифинг Ермака, и оправдания его брата не оказались сильно убедительными.

Политолог Руслан Бортник говорит, что глава Офиса президента избрал неправильную защиту.

“Ссылка на то, что правоохранительные органы во всем разберутся и власть не будет вмешиваться, только звучит хорошо. В ситуации, когда органы, в которые обратился Ермак, контролируются командой власти, это выглядит как попытка замять дело, похоронить концы. После того, как к этой формуле прибегал Кучма (экс-президент Леонид Кучма - Ред.) в обществе она воспринимается как маркер причастности. К тому же производство в отношении Лероса построено на таких статьях Уголовного кодекса, что он предстает эдаким пострадавшим за раскрытие “фактов кумовства и коррупции”, - комментирует он “Стране”.

По его словам, Ермак сам мог в этой ситуации “возглавить антикоррупционную борьбу”, отстранившись от брата, а он предпочел высыпать обвинения в адрес Лероса.

Еще одна интересная деталь: этот брифинг (как, впрочем, и предыдущие), по мнению Бортника, показали, что Ермак не силен в публичных выступлениях: “Он мастер закулисной политической игры, но плохо выступает на публике. А брифинг, судя по всему, был еще пожеланием президента, так что неудача с ним бьет даже сильнее по Ермаку”.

Ситуация же развивается таким образом, что он будет оставаться на виду.

Показательно, что никак не комментирует историю с Ермаками сам президент Владимир Зеленский.

“Полагаю, он ждет подтверждения или опровержения информации из записей. Речь идет о политических рисках для власти и него лично. Наверняка он дал задание все проверить и доложить, и только после этого он вынесет решение. А как мы видели по случаям Богдана и Гончарука - людей, которым он очень доверял, президент не делает поспешных решений. Для него это болезненная тема. Если подтвердится личная причастность Ермака-старшего к коррупции, он по воле президента покинет ОП”, - комментирует политолог Владимир Фесенко “Стране”.

В свою очередь Бортник считает увольнение Ермака “почти решенным вопросом”.

“Скандалы вокруг него бросают тень уже на самого президента”, - говорит эксперт.

“Тогда Зеленскому нужно ответить на вопрос кем заменить Ермака. Рокировка того с Богданом было простым решением. Теперь выбор будет сложнее. Впрочем, люди из ближайшего окружения еще остались. Давайте не забывать о Шефире (первый помощник президента Сергей Шефир - Ред.), но он, правда, по слухам не хочет. В свое время на пост главы еще Администрации президента рассматривался Баканов (глава СБУ Иван Баканов - Ред.) Его тоже не нужно сбрасывать со счетов. Может возникнуть вообще технократическая фигура - вроде Белоблоцкого у Кучмы (глава АП с 1998 по 1999 годы Николай Белоблоцкий - Ред.) или Райнина у Порошенко (глава АП с 2106 по 2019 годы Игорь Райнин - Ред.), которая сосредоточится на работе самой ОП. Участки работы вне Офиса - переговоры в Минске, поиск голосов в Раде - распределят между другими членами команды президента в МИДе, парламенте и так далее. Но это пока только в теории”, - рассуждает Фесенко.

Источники издания во фракции разошлись в своих оценках перспектив увольнения Ермака.

“Ермак плотно врос в структуру власти через переговоры в Минске с Козаком (заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак - Ред.), через Кличко и Тищенко в Киеве (замглавы фракции СН Николай Тищенко, кум Ермака и ответственный за выборы в Киеве - Ред.), что удалить его, не повредив “скелет”, очень сложно. Нужен опытный “хирург”, а вы его видите у Зеленского? И я не вижу. Поэтому Ермак остается”, - говорит один из нардепов от "Слуги народа".

Впрочем, у еще одного депутата от партии президента иная точка зрения.

"Повторяется история с пленками Гончарука. Они сильно подорвали авторитет премьера в глазах президента. Зеленский понял, что Гончарук просто некомпетентен. Да, решение было принято не сразу, а почти через полтора месяца, но оно было принято. И пленки здесь сыграли одну из важнейших ролей. С Ермаком ситуация еще хуже. На записях с его братом речь идет уже не о том, что человек просто профан. А о прямой коррупции. Ситуацию уже вряд ли можно заболтать. За ней следят уже и международные партнеры. Думаю, что начался отчет времени к отставке Ермака. Он уже "хромая утка", - сказал один из нардепов "слуги народа".

Источник, близкий к окружению Зеленского, подтвердил, что слухи об отставке Ермака активно курсируют на Банковой. "Есть сведения, что решение расстаться с Ермаком президент уже принял. И рассматриваются несколько кандидатов на его место среди которых Сергей Шефир и нардеп от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов, знакомый семьи президента. Обсуждаются и другие кандидаты", - говорит источник.