Хотя в Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса (а так и должно быть, учитывая социальную опасность болезни), по факту людям приходится платить.

Те, кто уже столкнулся с вирусом или подозрением на него, рассказывают, что срабатывает такая же схема, как и с остальными болезнями — нужно вносить "благотворительный взнос", закупать за свои деньги списки лекарств и пр.

"Так и до платных подключений к ИВЛ дойдет. Если будут, как в Италии, выбирать кого подключать, то шансы есть не у тех, кто помоложе и имеет больше шансов выжить, а у тех, чьи родственники больше заплатят", — пытаются иронизировать украинцы в соцсетях.

Врачи говорят: на бесплатное лечение государство не выделило денег. В итоге, многим украинцам придется платить со своего кармана. Что может оказаться проблемой, если учесть, что людей массово отправили в отпуска за свой счет.

При этом стоимость лечения коронавируса — внушительная. Особенно, если болезнь протекает тяжело.

"Цифры могут быть разные — от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в сутки. Это тысячи, а то и десятки тысяч за весь курс лечения", — говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

"Страна" разбиралась, сколько стоит лечение от коронавируса в Украине.

Платные тесты и дорогие лекарства

Еще на этапе подготовки к вспышки коронавируса в Украине в Минздраве пообещали: его лечение для граждан будет бесплатным.

"Все люди, которые находятся в наших медицинских заведениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", — заявляла теперь уже экс-министр здравоохранения Зорина Скалецкая.

В случае с инфекционными болезнями, которые провоцируют эпидемии и являются социально опасными, это общепринятая тактика — лечить бесплатно. Финансовые возможности у всех граждан разные, но не оказывать медпомощи (или оказывать ее в неполном объеме) государство попросту не может, так как есть риски стремительного распространения болезни.

Бесплатное лечение от коронавируса получали также украинцы, застрявшие в других странах, в частности, в Польше и Италии.

Но, как оказалось, в Украине лечение от коронавируса все же во многих случаях стоит денег.

Те, кто уже столкнулся с самой болезнью или подозрением на нее, жалуются, что им пришлось платить. Причем — немало.

В Украине за последнее время уже было несколько громких скандалов, связанных с "платным коронавирусом".

Так, пациент одесской инфекционки заявил, что ему выписали список дорогих лекарств, в итоге он потратил за два дня 25 тысяч гривен. Большую часть этой суммы "съел" иммуномодулятор по 8 тысяч гривен за ампулу.

Интересно, что когда эта история получила огласку, депутат Одесского горсовета Марина Лозовенко заявила, что пациент сам инициировал покупку лекарства. Врачи только подтвердили, что оно действительно может помочь. Но так как препарат дорогой и не входит в перечень обязательных при лечении коронавируса, больница его не закупала, то есть, бесплатно его выдать попросту не могли. Но пациент утверждал, что лекарство было в списке, который ему выдали для закупок. И он передал этот перечень родственникам, которые и приобрели препараты в аптеке за свои деньги.

Другой скандал — с "платными" тестами на коронавирус — был недавно в Житомире.

Мэр города Сергей Сухомлин обвинил врачей в том, что они, якобы, вымогали "благотворительный взнос" с пациентов, которые проверялись на корнавирус.

Коллектив местной инфекционки обиделся и потребовал публичных извинений, пригрозив, что иначе попросту все уволятся.

Мэр в итоге так и не извинился, но после встречи с докторами, "вошел в положение". И в интервью местным СМИ заявил, что "только благодаря этим взносам у них (врачей — Ред) был запас материалов на первое время". Сама практика "благотворительных взносов", по его словам, связана с недофинансированием системы здравоохранения.

"Если взять государственный бюджет, то он обеспечивает финансирование больниц только на заработную плату и то не в полном объеме - часть средств ежегодно из своего бюджета выделяет город. Что касается обеспечения необходимыми медикаментами, то за счет городского бюджета обеспечиваются лишь приемные отделения и детская больница. Поэтому врачи просто вынуждены обращаться к людям и брать материальную помощь, так называемые "благотворительные взносы", которые идут на счет больницы, на счета тех отделений, где находятся пациенты", — объяснил Сухомлин.

По его словам, за счет благотворительных взносов инфекционка закупила, в частности, "Тамифлю" и 50 экспресс-тестов.

На самом деле такие случаи сейчас — сплошь и рядом.

"Да, лечение в Украине на самом деле является платным. И коронавирус тут не исключение. Просто не все получает публичную огласку", — говорит Сергей Кравченко.

Прайс на коронавирус

"Как раз держу в руках выкладку по коронавирусу от одной из столичных больниц. Тут примерно на тысячу гривен в день — лекарства, капельницы, трубки на случай подключения к ИВЛ. Если случай не тяжелый, трубки можно отминусовать, получится много дешевле. Но базово все равно гривен 600-700. Только капельниц тут гривен на 400, а без них явно не обойтись", —рассказал "Стране" заместитель председателя правления Украинского медицинского общества Константин Надутый.

Если учесть, что коронавирус в условиях стационара лечится, в лучшем случае, 10 дней, а то и больше, придется заплатить, минимум, 6-7 тысяч гривен. Но может быть и существенно дороже.

По словам Сергея Кравченко, стоимость лечения коронавируса может варьироваться от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч гривен в сутки. Все зависит от тяжести болезни.

В "смету" входят антибиотики, препараты для интоксикации организма, симптоматического лечения, а также специальное оборудование, в частности, подключение к ИВЛ.

В более тяжелых случаях рекомендована экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Таких аппаратов в Украине, по словам замминистра здравоохранения Ляшко всего 15 штук. Сейчас к двум из них подключены тяжелые пациенты в Александровской больнице.

Расходные материалы для такого оборудования обходятся в 3-5 тысяч евро в сутки. Пока запас есть, то есть, для пациентов подключение бесплатное, — утверждают врачи. Но как будет дальше — неизвестно. С учетом, что на ЭКМО тяжелый пациент может быть и месяц, одних только расходников нужно на 90 тысяч евро.

Сергей Кравченко говорит, что финансирование инфекционок не улучшилось, несмотря на коронавирус.

"Государство фактически самоустранилось, поэтому платить придется пациентам", — отмечает он.

Профинансируют по позапрошлогоднему бюджету

В последние годы инфекционные отделения финансировались по общему принципу, то есть, получали часть медицинской бюджетной субвенции. По сути, ее хватало только на зарплаты, коммуналку и закупку минимального перечня препаратов.

Те же ИВЛ в последний раз массово закупали еще во времена эпидемии свиного гриппа, десять лет назад, — говорит экс-санитарный врач Украины Святослав Протас.

В медицинскую реформу инфекционки вообще не вписывались. В Минздраве не раз заявляли, что там слишком много койко-мест, и нужно их сокращать. Эпидемиологи с таким подходом категорически не соглашались.

"Инфекционные отделения нельзя финансировать по принципу деньги идут за пациентом. Там должно быть постоянное финансирование и даже пустые койко-места нужно содержать. Ведь в любой момент ситуация может измениться, и инфекционки окажутся на передовой, как в случае с коронавирусом", — отмечает Протас.

Сейчас сокращать койко-места в инфекционках уже, конечно же, никто не собирается. Но и с финансированием большие вопросы.

"Инфекционные отделения решили не тарифицировать по пролеченным случаям, что предусматривает медреформа с 1 апреля этого года. И финансировать по глобальной ставке, но возьмут средний показатель за 2018 год. Этих денег явно не хватит. Во-первых, тогда ситуация была другой — не было коронавируса. Во-вторых, с тех пор все подорожало, выросли зарплаты и коммуналка", — отмечает Надутый.

В Нацслужбе здоровья "Стране" рассказали, что они инициировали перераспределение с программы медицинских гарантий почти 906 млн гривен на поддержку больниц во время эпидемии. Кабин уже согласовал выделение этих средств. Также НСЗУ подала предложение об увеличении на 30% ставки для экстренной помощи, так как на нее во время эпидемии вырастает нагрузка. Но пока эти расчеты на согласовании.

Местные власти сейчас также выделяют миллионы гривен на борьбу с коронавирусом. Активно помогает и бизнес. Но денег все равно не хватает, тем более, что приходится не только финансировать "текучку" (лекарства, расходники), но и закупать дорогое оборудование, те же аппараты искусственной вентиляции легких.

"Проблема в том, что на медицину в этом году выделили всего чуть больше 72 млрд, а нужно — 200 млрд, то есть, разрыв в разы. Финансирование койко-места в той же инфекционные в связи с коронавирусом нужно увеличить вдесятеро, иначе людям придется расплачиваться самим", — говорит Константин Надутый.

Возможно, проблему удастся хотя бы частично решить за счет Стабилизационного фонда, куда Кабмин планирует собрать 124 млрд гривен. Но пока вопрос с перераспределением бюджета не решен, на последнем заседании Рады 30 марта депутаты его провалили.

"Мы людей без помощи, конечно, не оставим. Но бесплатно всех лечить не получится. Мы для себя приняли такое решение: неимущих пациентов будем поддерживать за счет своего НЗ, искать меценатов. А тем, кто может платить, придется все же покупать лекарства за свой счет. Врачи, кстати, тоже за свои деньги много чего покупают, включая маски, антисептики и прочее. Сейчас все в одинаково сложной ситуации", — рассказал "Стране" врач одной из инфекционных больниц, попросивший не называть его имени.

Но непонятно, что будет, когда поток пациентов с коронавирусом вырастет, и неимущих среди них станет больше, чем имеющегося лекарственного НЗ.