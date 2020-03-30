30 марта Рада приняла еще один закон, направленный на борьбу с коронавирусом. "Страна" уже писала, о прежнем "антивирусном пакете". 17 марта парламент утвердил несколько законов, которыми на время карантина отменены налог на землю и недвижимость для бизнеса, ЕСВ для физлц-предпринимателей, отсрочена подача отчетности в налоговую и введен мораторий на проверки. Также не будут начислять пеню за просроченную коммуналку.

Но этого явно мало, чтобы бизнес и простые украинцы смогли продержаться до лучших времен. Власти изначально пообещали, что расширят "антивирусный пакет".

Тем более, что в других охваченных коронавирусом странах власти раздают гражданам денежные пособия и отменяют коммуналку, а бизнесу дают миллиардные дотации.

Новый закон чуть более "щедрый".

"Страна" разбиралась, что обещают власти бизнесу и рядовым гражданам.

Льготы на все "антивирусное"

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, новый закон стал продолжением уже принятых "антивирусных" проектов.

"Несмотря на то, что ранее был предложен антикризисный пакет льгот и преференций на время карантина, понятно, что этого недостаточно не только для того, чтоб бизнес вышел из кризиса без потерь, но даже для выживания", — говорит он.

В новом законе перечень льгот для бизнеса расширен. Вот основные нововведения.

Во-первых, все медикаменты, медицинское оборудование, средства защиты и другие "антивирусные" товары, закупленные предприятиями и пожертвованные украинским больницам, будут включены в сумму налогового кредита за 2020 год. То есть, эту сумму вычтут из налогов, начисленных бизнесу.

Таким образом власти попытались возглавить движение, которое, собственно, началось с первых дней вспышки коронавируса. Отечественные предприниматели активно закупают для больниц маски, защитные костюмы, аппараты искусственного дыхания. Причем, некоторые говорят, что власти не только не поощряют подробные начинания, но и мешают. К примеру, "Хортице", которая хотела наладить производство антисептиков, приходится развозить медикам чистый спирт, уплатив с него все акцизы (оформить документы на производство антисептика не удалось).

Во-вторых, на время карантина отменили НДС на лекарства и изделия медицинского назначения, связанные с борьбой с вирусом (сейчас 7%).

В-третьих, налог на прибыль для государственных и коммунальных медучреждений в 2020 году снизят на сумму полученных от благотворителей и меценатов товаров и услуг.

По налогам передумали, а аренду "простили"

В-четвертых, еще раз прописано по проверкам и налогам на землю и недвижимость. Но тут важный нюанс: условия для бизнеса не улучшили, а, наоборот, ухудшили. Ранее льготы по налогам на землю и недвижимость давали на два месяца (март и апрель). В новом законе указан уже только месяц без налогов, а с 1 апреля их снова начнут насчитывать.

Ранее против льгот для бизнеса по налогам на землю и недвижимость выступила ассоциация городов Украины. Так как эти налоги идут в местные бюджеты, а им сейчас и так сложно. Очевидно, месячный льготный период вместо двухмесячного является неким компромиссом с местными властями. Но предпринимателей он явно не обрадовал.

По словам бизнесмена Павла Себастьяновича, средний бизнес платит налога на землю до 80 тысяч гривен и больше, поэтому эту льготу на время карантина многие восприняли как действительно дельное предложение. А владельцы коммерческих площадей пообещали снизить на сумму налога арендные ставки для своих арендаторов. Кстати, в новом законе прописано, что на время карантина аренду можно не платить. То есть, получается, что владелец площадки заплатит за апрель налог на землю и недвижимость, но ничего не получит от арендатора.

"Но это лишь один нюанс новой нормы по льготам на аренду. Получается, что она касается всех - и бизнеса, и арендаторов квартир. И все на время карантина могут не платить. В том числе аптеки и продуктовые магазины, которые сейчас не только работают, но и хорошо зарабатывают", - говорит Ростислав Кравец.

"Не решен и вопрос по ЕСВ для наемного персонала, на чем мы настаивали после принятия первой порции законов по коронавирусу. Также законодатели не отреагировали на просьбу снизить единый налог, ведь многие предприниматели сейчас не работают, но единый налог все равно будут вынуждены платить. Но в законе прописано, что местные власти сами могут решать пересматривать им единый налог или нет. А так как он формирует до 30% местных бюджетов, вряд ли станет кто-то уменьшать", — говорит глава Союза предпринимательства Сергей Доротич.

Бонусы или схемы?

В новом законе есть также ряд важных изменений по акцизам.

Так, до 30 апреля 2020 года освобождается от акциза производство антисептиков (важное условие — наличие на предприятии налогового поста, чтобы под видом санитайзеров не выпускали водку).

Производители алкоголя получили право выпускать антисептики (без волокиты, на которую жаловались на "Хортице"). Но нужно будет отдельно вести учет такой продукции.

Сроки погашения налоговых векселей производителями топлива для реактивных двигателей продлеваются с 1 марта-31 мая 2020 года до 15 августа включительно. Формально это делается для авиа отрасли, которая сейчас переживает не лучшие времена.

Напомним: налоговый вексель на авиакеросин в свое время ввели для того, чтобы топливо, на которое акциз намного ниже, чем на автомобильный дизель, не бродяжили и не продавали под видом последнего, а такие прецеденты были.

В прошлом году лобби Коломойского пыталось отбиться от налоговых векселей, когда голосовали правки к налоговому кодексу. Но тогда эту поправку так и не приняли.

Теперь же можно не только дольше не подавать налоговые векселя, но еще и снижается штраф за отсутствие целевого использования (со 100% до 50% акциза). То есть, с одной стороны власти пошли на уступки и понимают, что авиаторам до мая будет сложно предоставить подтверждение целевого использования топлива, с другой — по-сути, легализируют схему по бодяжничеству керосина. Которая может заработать на полную, если не будет государственного контроля.

Точно также и по спирту. Временно спирт, который идет на производство антисептиков, будет отгружаться с нулевым акцизом. Но в отечественной практике уже были схемы, когда под прикрытием льготного спирта для парфюмерии или настоек работали водочные цеха. То есть, без контроля эти нужные сейчас льготы могут стать схемами.

"В то же время мы ничего не увидели по поддержке отечественных производителей, на что многие рассчитывали. Также мы ждали, что вообще отменят фискализацию малого бизнеса, которую ранее отодвинули на три месяца. Но этого не произошло", — говорит Доротич.

Что предлагают людям

В новом законе также есть несколько нововведений для рядовых граждан. В ранее принятых законах по коронавирусу власти предложили им минимум — можно сидеть в отпуске за свой счет бесконечно долго и не платить пеню за коммуналку (но долг платило рано или поздно все равно придется). Также банкам запретили повышать проценты по кредитам на время карантина.

Но это— практически ничего.

Теперь же появился новый перечень. Можно ли назвать его льготами пока сказать сложно.

В частности, указано, что за вынужденный простой работники должны получать не меньше двух третьих прежней зарплаты. Но такая норма — стандартная для предприятий в режиме простоя. Она прописана во многих коллективных трудовых договорах. На таких условиях сидят дома сейчас работники пассажирских перевозок "Укрзализницы" и получают 75% зарплаты.

Более того, по словам заместителя главы Федерации профсоюзов Александра Шубина, прописанные правила относительно зарплаты в простое даже суживают права работающих граждан.

"Сейчас в КЗоТе есть две трактовки простоя. Первая - если это вынужденные перебои в работе, и в этом случае работодатель действительно платит 75% от зарплаты. Вторая — если простой связан с ситуацией, угрожающей здоровью, а коронавирус — это как раз такой случай. В КЗоТе указано, что оплата в этом случае — 100% средней месячной заработной платы. И пока не появился этот закон можно было даже судиться и требовать полной оплаты. Теперь — только 75%", — говорит Шубин.

Но простой — режим, скорее, промышленный. Как доказать работнику того же ресторана и или кинотеатра, что он в официальном простое? И как заставить работодателя платить 75% зарплаты, если платить, собственно, не из чего.

Также под большим вопросом все преимущества простоя для работников, получающих зарплаты в конверте. "Если им и выплатят три четверти от оклада, то только от минималки, а не от всей суммы", — отмечает глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, если работодатель не имеет средства выплату зарплат, то он будет вынужден отправлять персонал в отпуска за свой счет, а если люди откажутся писать заявления, — увольнять. "С официальной причиной из-за изменившихся условий труда и предупреждением за два месяца. Но это все равно будет увольнение. И не факт, что эти люди смогут быстро найти новую работу. Ведь армия безработных уже сейчас растет, в том числе, за счет оставшихся не у дел заробитчан", — говорит Кравец.

Шубин отмечает, что важным плюсом нового закона можно считать норму о частичной безработице. Она была и ранее, но доказать частичную безработицу было непросто и Центр занятости платил или отказывался платить по своему усмотрению. В новом законе четко прописано, что Центры занятости будут оплачивать пособие по частичной безработице (это разница между средней зарплатой и суммой, которую вы сейчас получаете), а для подтверждения статуса достаточно справки с места работы.

Правда, пока непонятно, где Фонд страхования на случай безработицы возьмет дополнительные средства, потребность в которых резко вырастет. Тем более, что обещано и ряд других льгот для безработных, в частности, выплата пособий с первого дня (ранее — с седьмого дня). Его бюджет, скорее всего, придется пересматривать.

Также понятно, что все государственные выплаты привязаны к официальной зарплате, а для украинцев, получающих деньги в конверте, это значит, что они могут рассчитывать лишь на минимальные пособия.

Ростислав Кравец говорит, что для многих граждан прописанные в новом законе меры по социальной защите на практике ничего не значат.

"Даже с банками вопрос не решили, хотя предлагалось ввести кредитные каникулы и не начислять проценты по кредитам. То же самое с коммуналкой — пеню отменили, но сама плата осталась, и доги будут расти. То есть, когда карантин закончится, людям включат счетчик по полной программе", — говорит Кравец.

По словам Шубина, в итоговой версии закона не прошла правка, которая изначально рассматривалась: освободить от налогов доходы до 4 тысяч гривен в месяц. Но, очевидно, эта идея не понравилась местным бюджетам (НДФЛ остается на местах).

То есть, власти по примеру других стран вроде и приняли "антивирусное законодательство", но выписано оно таким образом, что на практике поможет лишь по-минимуму.

Поэтому проблемы и у бизнеса, и у рядовых граждан на карантине остаются в прежнем объеме.

У предпринимателей нет бизнеса и продаж, а их работники сидят без без зарплаты. И никто ничего никому не компенсирует.