Против главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака вышла новая порция компромата, формальным источником которого опять-таки стал народный депутат от “Слуги народа” (СН) Гео Лерос.

В две подачи нардеп опубликовал на своей странице в Фейсбуке сделанные скрытой камерой видеозаписи, на которых в неприглядном свете предстает родной брат начальника ОП Денис Ермак.

Он обсуждает назначение неких лиц на определенные должности в государственной вертикали, упоминая брата, руководящего президентским офисом. В ответ на обращение Лероса Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство и проводит проверку на предмет коррупции.

Но и сам Ермак попросил Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) проверить достоверность обсуждаемых на записях тем, но и их происхождение и появление у Лероса. И ГБР уже начало расследование в отношении депутата.

Чем эта история грозит братьям Ермакам и президенту Зеленскому, выясняла “Страна”.

Президент в уме

Несмотря на членство в пропрезидентской фракции, Лерос продолжает атаковать одного из ближайших соратников президента Владимира Зеленского - главу ОП Ермака.

О предыдущих атаках, связанных с обвинением Ермака в крышевании коррупции в Киеве, “Страна” уже писала.

В очередном компромате, правда, фигурирует не сам Ермак, а его младший брат Денис. Но видеозаписи, на которых второй обсуждает кадровые назначения, упоминая брата, бьют, прежде всего, по руководителю президентского офиса, который в тот момент работал помощником главы государства (подробнее о содержании “записей Ермака” можно прочитать здесь).

На что стоит обратить, прежде всего, внимание. Депутат Лерос - в том числе по причине личного конфликта с Ермаком - опять выступил каналом обнародования компромата на главу ОП. Вопрос - откуда у него записи - остается открытым. Ответ на него, кстати, хочет получить и Ермак, который написал в посте, что обратился по этому поводу в СБУ и ГБР.

Если судить по способу записи, использовалась спецтехника, которая есть, например, у соответствующих служб СБУ, МВД, а также Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Версию о причастности некоей спецслужбы разделяет народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко. “За этим явно стоят спецслужбы, но какая именно - не знаю”, - сказал Лещенко на своем Ютьюб-канале. В свою очередь народный депутат восьмого созыва Игорь Попов не исключает, что организаторы записи могут иметь отношение к СБУ.

“Ходят слухи, что в момент, когда были сделаны записи, развернулась подковерная борьба за новые назначения в СБУ. И один из центров влияния в спецслужбе - или влияющий на нее изнутри - писал перспективных собеседников, чтобы получить дополнительные аргументы”, - говорит экс-нардеп Попов “Стране”.

Впрочем, появление записей, бьющих по Ермаку, выгодно его различным недругам. Так, Лещенко полагает, что эта история вписывается в канву жесткого конфликта главы ОП с его предшественником на этом посту Андреем Богданом за влияние на Киев (Богдан хотел сместить Кличко еще осенью 2019 года, а Ермак не дал этого сделать).

Напомним, сам он в комментарии “Стране” опроверг причастность к атакам на Ермака через Лероса.

Тем не менее, источники издания во фракции СН утверждают обратное. Более того, они не считают Ермака главной целью дискредитации. Под прицелом - все ближайшее окружение президента и лично Зеленский. Экс-глава Офиса президента Богдан выступает в роли главного координатора только разворачивающейся кампании. А близкие к нему депутаты в «Слуге народа» выступают застрельщиками.

Как сообщает Телеграм-канал “Политика Страны”, группа Богдана координирует свою работу с фракциями “Европейской солидарности” Петра Порошенко и “Голоса” Святослава Вакарчука. “Основная задача – максимальное ослабление политических позиций президента, деморализация его ближайшего окружения с целью усиления позиций так называемых “соросят” во власти и в правоохранительных органах (отметим, что и экс-премьер Гончарук, и экс-генпрокурор Рябошапка считаются близкими к Богдану людьми - Ред.). А также, возможно, возвращение в нее представителей правящей во времена Порошенко коалиции БПП и “Народного фронта” (партия экс-премьера Арсения Яценюка - Ред).

Как полагают “заговорщики”, чем более деморализован постоянными скандалами будет Зеленский и его окружение, тем легче он согласится на эти решения.

Зеленского делают зависимым

Положение Ермака при таком раскладе остается шатким, но пока он сохранит кресло.

“Если Зеленский снимет Ермака сейчас, это будет означать, что он принял решение под давлением, а он такого себе никогда не позволял”, - полагает Лещенко, прогнозируя отставку главы ОП после прекращения эпидемии коронавируса, когда страна придет в более-менее нормальное состояние. “Это (история с “записями Ермака” - Ред.) тест Украины на европейскость. А в Европе такие разоблачения заканчиваются отставкой”, - говорит экс-нардеп.

Политолог Руслан Бортник считает, что скандал сделает Ермака “временной фигурой”. “Партнеры по бизнесу, переговорам по Минским соглашениям теперь не уверены, что Ермак пришел надолго. А раз так, то стоит ли строить с ним долгосрочные планы, например, в отношении Донбасса?” - рассуждает эксперт Бортник.

Не исключено, что снижение роли и веса Ермака как переговорщика с Россией по Донбассу и было одной из основных целей "заговорщиков". Тем более, то первый наезд на него они осуществили под предлогом "зрада" по созданию Консультативного совета по Донбассу.

Свидетельством перемен в отношении ОП станет переток реальной власти в парламент и правительство.

“Обратите внимание: на последнем согласительном совете глав фракций неслучайно выступал от своей фракции ЕС Порошенко (экс-президент Петр Порошенко - Ред.) Надо самому присутствовать в парламенте и вести напрямую переговоры. Здесь уже решаются дела, а не в ОП”, - комментирует политолог Вадим Карасев.

При этом он допускает появление рядом с президентом некоей сильной политической фигуры для координации работы ОП, формально не работая в нем, с другими центрами власти и группами влияния. “Будет борьба, скажем так, за место регента при молодом короле. Хотя опорой для президента может стать и группа конструктивных олигархов, избегающих с ним конфликтов - из числа присутствовавших на встрече в ОП”, - резюмирует политолог Карасев Отметим, что на той встрече в ОП присутствовали в том числе Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Александр Ярославский, Игорь Коломойский. Все из них, кроме Коломойского, который входит сейчас в конфликт с Зеленским по вопросу закона о "Приватбанке", подпадают под определение "конструктивные олигархи").

Но в целом ситуация для Зеленского развивается не в очень позитивном направлении.

Внутренние конфликты подрвают единство "Слуги народа" и фракция уже не может самостоятельно принимать решения. Поэтому для принятия тех же законов под МВФ (по земле и по банкам) приходится прибегать к помощи фракций "Голоса" (считается, что на нее имеет влияние Пинчук), "Евросолидарности" Порошенко, "Довиры" (агроолигарх Веревский) и внефракционных депутатов Рината Ахметова.

Соответственно, Зеленский попадает в зависимость от всех этих лиц. Дальнейшее усиление этой зависимости, как писалось выше, и является одной из главных целей наезда на Ермака.

Сможет ли президент поломать этот тренд и восстановить контроль хотя бы над своей же фракцией - вопрос пока открытый.