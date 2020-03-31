Во имя противодействия коронавирусу и экономическому кризису в Верховной Раде на понедельник созвали сразу три внеочередных заседания.

Под предлогом борьбы с пандемией депутаты приняли целый ряд законопроектов, которые должны упростить лечение больных коронавирусом и производство средств защиты от болезни (правда, на самом деле они достаточно сомнительны с точки зрения эффективности, как уже писала "Страна").

Но законопроектами, касающимися непосредственно борьбы с коронавирусом, Рада так и не ограничилась. На повестке дня оказались как кадровые вопросы (увольнение и назначение двух министров), так и скандальные документы, с которыми связывается выделение Украине очередного транша кредита от МВФ - "антиколомойский" законопроекты (предусматривающий, что экс-собственники не могут получить обратно свои банки даже по решению суда) и законопроект о продаже земли.

Но если первые голосования - непосредственно касающиеся борьбы с коронавирусом - объединяли депутатов всех фракций, то уже кадровые вопросы показали фактическое исчезновение в Раде монобольшинства "слуг народа".

На первом заседании у депутатов хватило голосов, чтобы уволить предыдущих глав Минфина - Игоря Уманского и Министерства здравоохранения - Илью Емца, которые проработали в Кабмине меньше месяца.

А вот назначить новых глав этих министерств в Раде не хватило голосов.

Все указывало на то, что кроме эпидемии коронавирусного и экономического кризиса Украина входит еще и в глубокий политический кризис, о признаках которого "Страна" писала еще несколько недель назад.

Только спустя два с лишним часа, когда в Раду приехал лично президент Владимир Зеленский, повторное голосование по министрам оказалось результативным - но только благодаря поддержке других фракций. "Слуги народа" вновь недодали голосов.

Почему партия президента потеряла способность самостоятельно принимать даже важнейшие решения, анализирует "Страна".

Зе-провалы

"Слуги народа" перешли от турборежима на пленарных заседаниях к турборежимным внеочередным заседаниям.

Сразу три внеочередных заседания назначили в Раде на понедельник, 30 марта.

Депутатам обещали короткое заседание, предварительно обеспечив каждого защитными масками, очками и перчатками.

На повестке было 13 вопросов. Это несколько антикоронавирусных законопроектов, а также кадровые вопросы - назначение двух министров - на должность министра финансов Сергея Марченко вместо Игоря Уманского, а на должность министра здравоохранения Максима Степанова вместо Ильи Емца. Также в Раде планировали назначить Ольгу Буславец на должность министра энергетики и угольной промышленности.

За увольнение Уманского проголосовало 249 народных депутатов, за увольнение Емца – 271 нардеп. Но дальше что-то все пошло не так. Парламент провалил кандидатуры Сергея Марченко и Максима Степанова. А вопрос о назначении министром энергетики Ольги Буславец с повестки дня сняли по просьбе президента (причем эту просьбу спикер Разумков озвучил сразу после провала голосования за Марченко).

Также Раде не хватило голосов, чтобы перекроить бюджет - важнейший законопроект, который подготовило правительство.

Причины, по которым провалились все три кандидатуры были в каждом случае свои, но все они касались разброда внутри "Слуги народа".

Так, Марченко считается близким к "соросятам", а потому за него не голосовала группа Коломойского в "Слуге народа". А Степанов - кум Палицы, соратника Коломойского. Поэтому за него не голосовали "соросята" во фракции президента.

А что касается Ольги Буславец, то она считается человеком Ахметова, а потому против нее были обе группы - и "коломойские" (близкий к олигарху нардеп и глава комитета Рады по ТЭК Андрей Герус публично заявил, что голосовать не будет) и "соросята".

А потому, в виду бесперспективности, ее и сняли, чтоб не позориться.

Зеленскому пришлось приезжать лично

Второе заседание, начавшееся сразу после первого, было посвящено только одному вопросу - финансированию бесперебойного питания военнослужащих.

А сразу после его завершения стало известно, что через два часа состоится и третье. Под куполом Рады ждали президента Владимира Зеленского.

Под его присмотром Рада вернулась к вопросу назначения министров финансов и здравоохранения. И только со второй попытки эти решения удалось принять. Но усилиями не только "Слуг народа", а и других фракций и групп.

Например, группа "Доверие", которая в обед за назначение Степанова дала только 2 голоса, на третьем внеочередном заседании поддержала это решение уже 13 голосами. А "Оппозиционная платформа" дала за назначение Степанова 21 голос, благодаря чему он и был назначен. Член фракции ОПЗЖ Николай Скорик пояснил "Стране" это голосование тем, что нельзя во время пандемии коронавируса оставлять государство без министра здравоохранения.

А Марченко сделали министром финансов при помощи голосов той же "Довиры" и "Голоса".

Также депутаты смогли проголосовать в первом чтении "антиколомойский" закон.

По заверениям Зеленского, принятие этого закона вместе с законом о рынке земли позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Чтобы протянуть проект по банкам в 1 чтении, депутаты еще утром сократили сроки внесения альтернативных проектов, а затем сократили сроки рассмотрения поправок к документу.

Причем положительное голосование по этому проекту было обеспечено благодаря голосам фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность", фракции "Голос", а также все той же группы "Довира". Таким образом, уже через неделю проект можно будет принять в целом.

Впрочем, в любом случае это голосование показало, что Зеленский потерял контроль и над парламентом и над своей фракцией.

"Слуги народа" больше не способны дать 226 голосов за те решения, которые от них требует президент. И теперь принятие законов и любые кадровые назначения возможны только благодаря поддержке других фракций и групп. А это значит, что потенциально Зеленский и его окружение будут вынуждены собирать голоса по каждому важному голосованию.

"Все увидели, что монобольшинства в Раде больше нет. По министру финансов добавили голосов "Доверие" и "Голос", по МОЗу добивали голосами "Доверия" и "Оппоплатформы". У "Слуг народа" нет 226 голосов. Она давно расползается на группы влияния, но теперь эти группы прослеживаются очень четко. Чем чревата эта история? Тем, что голосования других фракций и групп не бесплатные и не благотворительные. Власти придется расплачиваться за эту поддержку. По сути власть становится коалиционной без прямого оформления коалиции в Раде. Но я не исключаю, что в этом году коалиция "Слуг народа" может формально оформиться с какой-либо другой фракцией или группой", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Ермак более толерантный, чем Богдан"

Впрочем, в "Слуге народа" уверяют, что о распаде монобольшинства речь не идет, и все трудности временны.

"Нет, я считаю, о распаде или расколе во фракции речь не идет. Нас во фракции много. Каждый со своим мнением. Каждый со своими эмоциями. Разнообразие мыслей в определенной степени всегда было присуще нашей фракции", - говорит "Стране" депутат Ирина Верещук ("Слуга народа").

Она пояснила "Стране", что в отличие от бывшего главы президентского офиса Андрея Богдана, который долгое время нейтрализовал центробежные тенденции во фракции, нынешний руководитель ОПУ Андрей Ермак ведет себя более мягко, из-за чего ему сложнее собирать голоса за проекты, принятие которых ждет президент.

"Здесь дело может быть в отношениях между фракцией и ОПУ. Стиль Ермака менее авторитарный, больше толерантный, чем у Богдана. Возможно, это дает возможность определенным членам фракции делать вещи, которые они ранее себе не позволяли. Итак, не думаю, что нам надо опасаться какого-то раскола. Но немножко навести порядок и повысить политическую дисциплину наверняка не помешает, особенно в такое сложное для страны время", - отмечает Верещук.

Между тем, политолог Вадим Карасев в разговоре со "Страной" прогнозирует, что если Рада не сможет вернуться к продуктивной работе и у нее не будет стабильного большинства, то ситуация может закончиться досрочными выборами.

"Сейчас происходит формирование ситуативной коалиции. Но мы видим переход к диффузному большинству. Формально оно есть, а практически, чтобы принимать законы - его нет. Мы видим ситуативную коалицию Зеленского и Порошенко и понятно, что цена вопроса здесь - сворачивание работы Генпрокуроры и ГБР по делам Порошенко. Мы видим ситуативную коалицию с группами мажоритарщиков, которые выторговывают себе отдельные преференции. Но хватит ли у Зеленского такого ресурса, чтобы договариваться каждый раз о результативных голосованиях? Возможно, Зеленский надеется, что сегодняшние ситуативные голосования будут иметь единичный характер. Но я не исключаю, что и впредь парламент не сможет продуктивно работать. У Зе уже нет своего большинства, не на кого опереться. Дело идет к тому, что к осени будет зреть роспуск парламента и досрочные выборы", - говорит Карасев.