Под покровом карантина в Украине всетаки хотят запустить продажу земли.

Доработанный земельный законопроект (№2178-10) должны были вынести на внеочередное заседания парламента 30 марта. Депутаты также собирались рассмотреть проект по Приватбанку, то есть, к голосованию готовились два ключевых для МВФ закона.

Но накануне заседания стало известно, что земли (как, впрочем, и Приватбанка) в порядке дня заседания Рады на 30 марта нет. Депутаты решили рассмотреть проекты по коронавирусу, бюджету, а также уволить нескольких министров и назначить вместо них новых.

Напомним: рассмотрение земельного вопроса в Раде срывается уже не первый раз. Еще 17 марта депутаты должны были "добить" оставшиеся правки к проекту и выйти на финальное голосование, но по итогу Рада отказалась вообще проводить пленарные заседания и уйти на карантин. Как стало известно "Стране" из своих источников, власти сначала хотели получить конкретные подтверждения от МВФ по кредиту.

С тех пор по переговорам с Фондом украинские власти продвинулись. Зеленский заявил, что уже есть договоренность о выделении Украине 10 миллиардов долларов от МВФ и других международных организаций в случае принятия двух законопроектов, необходимых для Фонда.

Поэтому президент и настаивает на их голосовании.

Однако Рада сегодня не намерена их рассматривать. Впрочем, это не означает, что законопроекты эти вообще не будут рассматриваться.

По данным "Страны", их постараются вынести на другие внеочередные заседания, которые состоятся в ближайшее время. Сейчас идет поиск голосов. Они пока не находятся. Потому и такая задержка.

Но работа ведется. При этом земельный законопроект еще раз основательно переписали.

"Страна" разбирается в каком виде его хотят принять.

Сто гектар вместо 200 тысяч и "зеленый свет" для частников

Напомним: ключевые пункты, вокруг которых схлестнулись сторонники и противники запуска рынка земли в Украине — это объемы угодий в одни руки и перечень потенциальных покупателей. Изначально земельный проект был выписан таким образом, что доступ к украинским черноземам получали иностранцы (они могли быть учредителями украинских компаний), а земельный банк, разрешенный к концентрации в одних руках, составлял рекордные 200 тысяч гектар.

Но после бури возмущений и массовых протестов аграриев норму об иностранцах быстро убрали. Затем свои хотелки начали лоббировать иностранные аграрные компании, которые уже работают в нашей стране. Получалось, что их фактически лишали правда на угодья, хотя они прилежно трудятся на благо украинского АПК.

Также селяне массово протестовали против высокой концентрации земли, опасаясь, что, если разрешить земельные банки по 200 тысяч гектар, черноземы попросту скупят крупные агрохолдинги, а средние хозяйства и фермеры останутся ни с чем.

В первом чтении проголосовали вариант, по которому иностранцы могут покупать землю только если они ранее уже занимались сельским хозяйством в Украине и арендовали угодья не менее трех лет. Все остальные нерезиденты могли претендовать на наши черноземы только с 2024 года.

При том сохранялись высокие лимиты — один покупатель могу сконцентрировать до 200 тысяч гектар или 35% территории объединенной территориальной общины, 8% области или 0,5% всей страны.

В таком варианте законопроект жестко критиковали не только аграрии, но и многие депутаты. Но все же его приняли с тем, чтобы доработать ко второму чтению.

Еще на первом этапе доработки президент Зеленский встретился с аграриями и по итогам заявил, что нормы по продаже земли в одни руки уменьшатся с 200 тысяч гектар до 10 тысяч, а иностранцев к покупке угодия допустят только через референдум.

Впрочем, это не снизило накал страстей вокруг земельного проекта и его попросту завалили правками. Всего их было получено более 4 тысяч и порядка половины касалось референдума и особенностей его проведения. Также было много правок относительно земельных лимитов, первоочередности права покупки (профильные ассоциации настаивали, чтобы право купить землю сперва дали мелким фермерам) и т.д.

Анонсируя на прошлой неделе голосование за законопроект ко второму чтению, президент Владимир Зеленский заявил, что пришлось пойти на новые компромиссы.

Так, еще больше подвинулись по объемам продажи земли в одни руки. Если стартовали с 200 тысяч гектар, а потом опустились до 10 тысяч, то в версии ко второму чтению фигурирует уже цифра всего в 100 гектар. Такие лимиты, в случае принятия проекта, будут действовать до 2024 года, и только после этого разрешат покупать до 10 тысяч гектар.

То есть, нардепы прислушались к отраслевому лобби и включили зеленый свет мелким фермерским хозяйствам, которые смогут первыми выкупить землю.

Юридические лица на первом этапе не смогут приобретать угодья, только с 2024 года.

Предусмотрено первоочередное право на покупку земли арендатором. Но ко второму чтению в этот пункт внесли уточнение: арендатор может передать право на покупку другому лицу, заранее уведомив об этом собственника. То есть, фактически договариваться о продаже наделов, которые сейчас находятся в аренде, нужно будет с арендатором, а не владельцем надела.

Также не будет выставляться на продажу государственная земля. По-сути, власти готовы запустить оборот сельхозугодий в сегменте, где он уже и так идет, но не по-белому, а по различным схемам (эмфитезис, долгосрочная аренда и т.д).

Немного отодвинули и сроки запуска рынка земли — с 1 октября 2020 года на 1 июля 2021 года.

По иностранцам в итоговом варианте проекта ко второму чтению ничего не поменялось - их будут допускать к покупке земли только через референдум.

Будут ли схемы и распродажа земли за копейки

Отметим, что эти компромиссы, по идее, должны были примирить за законом могих несогасных с продажей земли.

Но не факт, что эта логика сработает.

Во-первых, фракции, которые выступали против продажи земли по большей части не изменило своей позиции. Речь идет об "Оппоплатформе" и о "Батькивщине".

Не исключено, что поддержат законопроект фракции "Евросолидарности" и "Голоса". Но их голосов может не хватить, с учетом того, что многие "слуги народа" не готовы голосовать.

Во-вторых, сейчас начинается мировой экономический кризис и непонятно сколько в таких условиях будет стоит украинская земля.

Член совета Земельного Союза Украины Сергей Биленко (он также участвовал в работе над проектом в аграрном комитете ВР) отмечает, что сейчас средняя стоимость черноземов в Украине 1,5-2 тысячи долларов за гектар. Биленко говорит, что цены и так занижены, поэтому падать им фактически уже некуда. Тем более, что особого спада в агросекторе не будет даже на волне кризиса.

Впрочем, по его мнению, в предложенном ко второму чтению варианте законопроекта все же есть подводные камни.

"Тот же мораторий на покупку государственных и коммунальных земель по-сути еще на несколько лет замораживает действующие схемы — когда земля будет раздаваться за взятки, Еще одна схема — крупные и средние арендаторы по-сути лишаться права приоритетной покупки земли, которое было предусмотрено для них в проекте, но теперь фактически отменяется, ведь нельзя покупать больше 100 гектар. В итоге начнется массовое рейдерство и передел земли", — отмечает он.

Но Сергей Биленко считает, что лучше запустить хоть какой-то рынок и "дотачивать" его по ходу, чем снова продлевать мораторий.

Вместе с тем другие эксперты не исключают, что в кризис селяне будут отдавать землю и по 300-500 долларов за гектар, лишь бы получить хоть какие-то деньги.

В не менее сложной ситуации могут оказаться покупатели — не все смогут приобрести землю даже по сниженным ценам. Ведь непонятно что будет с льготными кредитами, которые обещали власти.

Напомним: в бюджете на 2020 год было заложено 4 млрд гривен, которые в том числе, планировались по компенсации процентных ставок на покупку земли. Но в варианте секвестированного бюджета эти деньги предлагается забрать и направить на другие нужды (в том числе, в Стабилизационный фонд, куда собирается 124 млрд гривен).

Именно поэтому Всеукраинская аграрная рада, которая ранее выводила селян на протесты под лозунгами уменьшения объемов по продаже в одни руки и исключения из списка продавцов иностранцев и юрлиц (эти требования, по-сути, выполнены), сейчас требует отложить запуск рынка до стабилизации ситуации в экономике.

"Уже вполне очевидно, что доступ средних и мелких аграриев к кредитованию под покупку сельхозземли будет резко ограничен, а стоимость кредитных средств вырастет. Также вызывает серьезные сомнения способность правительства выполнять обещания по выделению в течение ближайших 5 лет достаточного объема средств на компенсацию процентных ставок по таким кредитам для сохранения эффективной ставки кредитования в 5%", — говорится в письме Всеукраинской аграрной Рады к Кабмину.

Также многие эксперты призывают власти снять вопрос рынка земли и не будоражить аграриев, дать им хотя бы провести посевную в нормальном режиме.

Будут ли голосовать?

Самый главный вопрос — когда будут голосовать за рынок земли и удастся ли в итоге принять скандальный проект.

Уже несколько раз голосование по нему фактически отменялось в последний момент под разными предлогами.

Как говорят источники "Страны", у Зеленского настроены принять земельный закон. А проволочки связаны с тем, что нет уверенности удастся ли собрать нужное количество голосом.

"В самой президентской фракции — разброд и шатание. Многие депутаты не хотят голосовать за рынок земли — ни в каком виде. Считают этот проект слишком токсичным. Тем более, сейчас такой момент, что можно попросту не прийти на заседание под предлогом болезни. Поэтому активно продавливают проект и ищут под него голоса. Как только предварительная работа будет закончена — документ вынесут в сессионный зал. Если, конечно, найдут голоса", — рассказал наш источник.