Коронавирус обострил конфликты мэров и региональных элит с властью центральной. Эпидемия резко поменяла расклады: Киев, в лице недавно назначенных губернаторов, проявляет себя явно не готовым решать задачи чрезвычайного уровня. Зато худо-бедно справляются с этой ситуацией местные власти, сформированные еще до избрания Зеленского президентом.

Причем справляются они или просто удачно продвигают свои достижения — не суть важно. На фоне инертных губернаторов местные элиты переживают сейчас свой звездный час. И безжалостно топят киевских ставленников в омуте их же ошибок.

Так вышло, что за коронавирус в каждой области отвечают два (а то и три) альтернативных центра. Один, как правило, курируется губернатором, а второй — руководством областного центра.

Кроме того, есть еще представители местного крупного бизнеса. Причем последних Офис президента вполне официально назначил кураторами регионов для противостояния коронавирусу. К примеру, за Ринатом Ахметовым закрепили Ивано-Франковскую, Львовскую, Донецкую и Луганскую области. За Коломойским - Запорожскую. За Пинчуком - Днепропетровскую. За Ярославским Харьковскую, а за Андреем Ставницером Одесскую.

Вероятно, Банковая предполагала, что за счет их средств и организационных возможностей, на местах смогут быстрее подготовиться к эпидемии.

Однако, в ряде регионов эта затея привела к побочному политическому эффекту.

Например, в Одесской и Харьковской областях вместо сотрудничества оба штаба вступили в прямую борьбу друг с другом.

Кроме того, углубляется противостояние между мэром Днепра и губернатором области.

"Страна" разбиралась, почему возник этот конфликт и к чему приведет.

Одесская история

16 марта 2020 года в Одессе был создан областной штаб по борьбе с коронавирусом. Его главой, по предложению Зеленского, стал известный одесский бизнесмен и мультимиллионер Андрей Ставницер.

Основной бизнес Андрея Ставницера и его брата Егора Гребенникова – перевалка грузов в порту города-спутника Одессы Южный. Им с братом принадлежит 49 процентов пакета акций недавно открытого зернового терминала Neptune. Им также принадлежит холдинг Трансинвестсервис (ператор грузовых терминалов в порту "Южный"), унаследованный ими от отца – видного предпринимателя Алексея Ставницера, умершего в 2011 году. Покойный Алексей Ставницер начал восхождение в большой бизнес в 90-е годы, ему принадлежали одесские магазины "Троицкий", "Эверест", "Напитки Ришелье", а также оружейный магазин "Гралан". Затем отец Андрея инвестировал деньги в портовый бизнес и перевалку грузов, арендовав несколько причалов в Южном.

То, что Андрей Ставницер был рекомендован руководителем в областной штаб самим Зеленским, сразу заметно напрягло одесский политбомонд. И породило сразу несколько версий о его будущем в одесских политических раскладах.

"В Одессе никто не верит, что Ставницера поставили "смотрящим" от Зе над штабом по борьбе с эпидемией без дальнейших планов. Все высшие чиновники Одессы и области уверены, что Ставницера поставили как бы на стажировку, для проверки его качеств управленца. Сразу же пошли слухи, что Ставницер займет главы ОГА Максима Куцего. По другой версии - Зеленский его двинет на мэра Одессы для замены Труханова", - пояснил "Стране" источник в Одесском горсовете.

Сам Ставницер планы на кресло губернатора опроверг, но с нынешним главой ОГА Куцым уже вступил в жесткую конфронацию, обвинив его в полном развале работы - до сих пор не определен перечень опорных больниц, в связи с чем купленные за средства местных бизнесменом средства защиты и антисептики не могут оперативно передать медикам

"Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куций не плачет, но решений не принимает. А ведь все, что мы делаем эти изматывающие дни – это просто подготовка. Дальше начнется самое сложное время, время тяжелых и быстрых решений. И принимать их некому. Я в такой команде и в таком состоянии дел вступать в этот кризис не готов.

Владимир Зеленский, вы просили меня помочь – и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы. И оплачивают их. 20 менеджеров оставили свою работу, не спят и не едят, чтобы обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и все, что нужно Штабу.

Что за это время сделали наши партнеры из ОГА? Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены. Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги.

Я не могу передвигать ноги властям. Я не могу заставлять работать Облздрав, командовать врачами, поднимать со стульев сотрудников ОГА и делать так, чтобы их штаб работал на самом деле, а не на бумаге. И не хочу! У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич.

Я требую немедленно принять окончательно решение по опорным больницам. Мы не волшебники, и не сможем по щелчку пальца снабдить 8 больниц в разных концах области всем необходимым. Я требую, чтобы штаб при ОГА начал функционировать на самом деле – каждый день выполнять свою работу – а не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа", - написал Ставницер у себя на ФБ.

Впрочем, оппоненты критикуют предложения самого Ставницера сделать одесскую областную больницу и одесский онкодиспансер "опорными пунктами" в борьбе с COVID-19.

Они говорят, что одесский онкодиспансер и так полон своими больными. Одесская областная больница также переполнена, и для госпитализации туда больных коронавирусом придется отправлять "на кислород", без лечения, других больных с не менее тяжелыми диагнозами.

Так или иначе, но политическая борьба на фоне эпидемии коронавируса разворачивается нешуточная.

При этом источники в политических кругах говорят, что Ставницер действительно не метит в кресло губернатора. Но зато рассматривается как кандидат на должность мэра.

"На роль будущего мэра Одессы одно время у Зеленского рассматривали кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Алексея Леонова. Но скоро в ОП дошла информация, что Леонов уже "обработан" Галантерником (влиятельный бизнесмен, считается "серым кардиналом" Одессы - Ред.) и это уже его человек. Впрочем, и рейтинг у Леонова в Одессе оказался "не очень", он непопулярен, его просто не знают как управленца. Поэтому на Банковой срочно начали искать альтернативу Леонову. И, по слухам, нашли – в лице Ставницера. Сейчас как раз и проходит "обкатка" его кандидатуры. И он создает себе имидж жесткого менеджера, который не боится вступать в конфликт с местными кланами", - сказал "Стране" один из чиновников ОГА.

Правда, есть вопрос с местными выборами.

В правках к бюджету, которые сейчас подготовило правительство, вообще почти полностью урезаны расходы на них. Что дает основание предполагать, что власти не намерены их в этом году проводить вообще из-за эпидемии коронавируса.

Но в Одессе специфическая ситуация.

Дело в том, что дело мэра Одессы Геннадия Труханова сейчас рассматривает Антикоррупционный суд.

И, как уже писала "Страна", если будет вынесен приговор и он вступит в законную силу, то Труханов будет обязан досрочно покинуть кресло мэра.

Если это случится, то и.о. городского головы по закону должен стать секретарь горсовета Алексей Потапский.

"Но Потапский - человек совершенно неамбициозный и не рвется в большую политику. Поэтому, в случае досрочного ухода Труханова с поста мэра, может произойти два варианта – либо секретаря горсовета переизберут, и им снова станет Брындак, который уже исполнял обязанности мэра в 2014 году. Но Брындака считают человеком Труханова и Галантерника, что может не понравится Банковой. Либо снова введут должность представителя президента – и.о. мэра Одессы, такое уже когда-то было. Вот к этому варианту и к исполнению этой роли могут готовить Андрея Ставницера", - полагает источник "Страны" в Одесском горсовете.

"Раздавлю как клопа". Как Кернес Кучера погонял

В первой столице Украины - своя специфика. Здесь войну губернатору возглавил лично мэр.

19 марта разразился скандал между городскими властями Харькова, местным бизнесом и областной администрацией. Он произошел на заседании как раз оперативного штаба по коронавирусу.

Туда не явился губернатор Алексей Кучер. Это оскорбило мэра Харькова Геннадия Кернеса и бизнесмена Александра Ярославского.

"Он просто взял да и не пришел на встречу с большим бизнесом города, с почетными гражданами Харькова, с людьми, которые готовы в этой сложной ситуации помогать в борьбе с COVID-19. Не пришел, хотя об этой встрече мы – Александр Ярославский, я и Кучер – договорились буквально позавчера. Мало того, что не пришел сам, так и не смог обеспечить участие в этой встрече крупных и уважаемых в области бизнесменов", - возмутился мэр.

Примерено в тех же выражениях высказался и Ярославский: "Это не губернатор, а посмешище".

После чего ответил Кучер. Он назвал штаб с Ярославским и Кернесом "фикцией", а их встречу с бизнесом — "вымогательством в стиле 90-х". Самому же мэру Харькова пригрозил правоохранительными органами. И заявил, что в области действует единственный легитимный антикризисный штаб — возглавляемый лично им.

"Я обращаюсь к Кернесу. По моему мнению, в Харьковской области именно он является абсолютно деструктивным элементом, который организовал то, что происходит. Наша реакция будет жесткой, потому что этот человек не занимается теми вещами, которыми должен заниматься мэр огромного города. Он отвечает за то, что происходит в Харькове. За этот коллапс транспортный, который мы наблюдаем. Это все будет иметь последствия. Он ответит за то, что имеют люди. Есть определенная информация, вы о ней позже услышите от правоохранительных органов", - заявил Кучер.

В ответ на это мэр Харькова заявил, что будь это 90-е, то он Кучера "раздавил бы как клопа". Также Кернес привел образное сравнение, что они с Ярославским движутся как танк, а Алексей Кучер - "как моль, подъедая что-то непонятное".

В доказательство своего движения мэр привел список закупленных для Харькова критически важных товаров от бизнесменов города.

Хотя, конечно, корни вражды Кернеса и Кучера кроются не в коронавирусе. О войне между ними заговорили еще в ноябре, когда Зеленский прислал в регион губернатора. Которого там считали ставленником не столько Банковой, сколько главы МВД Арсена Авакова. А с ним у Геннадия Кернеса давняя вражда.

Одновременно Алексей Кучер выполнял и роль "торпеды", заряженной Зеленским. Цель — к местным выборам перетянуть местные элиты на сторону "Слуги народа" и взять большинство в Харьковском горсовете.

Дошло до того, что на представление нового областного начальника мэра Харькова даже не пригласили. Что было равносильно объявлению войны. И вызов был принят почти сразу: Кернес понял, что договариваться с ним в Киеве не хотят. Он сразу начал жестко критиковать Кучера, попутно задевая и самого Зеленского (детальнее об этом можно прочитать в материале "Страны").

И коронавирус лишь обострил этот конфликт. Причем с резким креном в пользу Кернеса и Ко — скандал с губернатором показал, что тон антивирусной борьбе, независимо от своей реальной эффективности, задают мэр и Ярославский.

А учитывая, что во время эпидемии каждый регион оказался, что называется, сам за себя — центральная власть толком не дает ни денег, ни медпомощи, да к тому же еще в лице молодых губернаторов явно некомпетентна — вес региональных элит будет лишь возрастать.

Тем более, что среди назначенцев Киева в регионах почти нет фигур, сопоставимых с мэрами по влиянию. Причем не только внутри элит, а и в обществе. Рейтинг Зеленского не бесконечен, и ранее никому не известные люди, которых он назначает главами обладминистраций, пока и близко не подходят по популярности к местным руководителям — при всем их коррупционном шлейфе.

"Отправьте губернатора в самоизоляцию!"

В Днепре — история почти зеркальная. Здесь кипучая деятельность мэра Бориса Филатова и главы Общественного совета при мэрии Геннадия Корбана отодвинула на второй план губернатора Александра Бондаренко (его связывают с Игорем Коломойским, который враждует сейчас с Филатовым и Корбаном).

Филатов, который уже давно эксплуатирует имидж оппозиционера, теперь развернул его во всю ширь.

Как и в Харькове, городской и областной штабы в Днепре находятся в состоянии холодной войны. 24 марта Корбан — представитель городского штаба - обвинил Бондаренко в том, что тот распустил по домам прибывших в Днепр из-за границы людей.

"Уважаемый Президент, есть карантинная просьба. Вы не могли бы отправить в самоизоляцию нашего губернатора Бондаренко вместе с его замами и его облздравотделом? Они мешают работать городским властям, принимая абсурдные решения и путаясь под ногами, когда нужно координироваться, сотрудничать и помогать друг другу.

Помните вчерашний ночной поезд, который прибыл на киевский ЖД-вокзал? Так вот, докладываю, 55 человек, пассажиров из этого поезда, жители Днепра, Запорожья, Кривого Рога и Никополя были направлены автобусами в город Днепр. В 5.30 утра они прибыли по назначению. Абсолютно случайно руководство горздравотдела узнало о том, что в 21 опорную больницу города неизвестно откуда доставили группу людей. Когда информация подтвердилась, оказалось, что губернатор принял решение распустить всех по домам. Город успел перехватить всех 55 человек, включая четырех водителей и поместить их на обсервацию в 14-дневный карантин.

Или еще один пример. Недавно руководство области на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняло решение мобилизовать медиков и отправить их на блокпосты – мерять температуру на границе всем въезжающим в область. Лучше бы он туда с градусниками отправил заместителей и сотрудников. Было бы больше толку.

Уважаемый Президент, очень прошу, отправьте назначенных вами коммивояжёров на обсервацию и карантин, иначе они наделают беды!", - призвал Корбан через Facebook.

Не меньше он и Филатов критикуют Банковую. Оба обрушились на Раду и Зеленского за то, что местные бюджеты остались без ряда налогов — после "закона о коронавирусе". За то, что таможня в Киеве блокирует закупленные для города аппараты ИВЛ и другие медикаменты.

Причем Филатов критикует главным образом "зеленых попугаев" - так он обозначает власть в Киеве и ее назначенцев в области — а Корбан обрушивается персонально на губернатора.

Буквально вчера он обвинил его в том, что на базе детской онкологии областные чиновники строят для себя вип-палаты.

"Друзья, у нас снова беда. Беда от непроходимой глупости областных чиновников. Губернатор-марионетка Бондаренко и его начальник облздравотдела Валерий Сердюк несколько дней назад приняли решение на территории областной детской клинической больницы и областной больницы им.Мечникова открыть инфекционные отделения для больных коронавирусом. Когда мы об этом узнали, тут же подняли скандал. Но нам ответили, что это их коллегиальное решение, а облсовет поддержал.

Теперь объясняю для тупых чиновников. Две областные больницы, расположенные на территории города являются многопрофильными. В одной размещаются онкобольные дети и дети с проблемами гематологии. А в другой масса людей с патологическими и хроническими заболеваниями. А также раненые с передовой.

Проникновение вируса на территорию этих больниц мгновенно вызовет вспышку. И как следствие - эти больницы превратятся в братские могилы.

Я долго пытался выяснить, в чем же смысл этого решения, если город выделил две отдельные опорные больницы для больных коронавирусом. А все оказалось предельно цинично. Смысл в том, чтобы организовать лечение ВИП-персон и чиновников в особых условиях, то есть для своих. Видать в западло ехать в городские опорные, к народу.

Представьте себе, какими циничными мерзавцами нужно быть, чтобы переводить в другое отделение онко-больных детей, ради того, чтобы лечить "своих" в комфортных условиях.

Но этого не случится. Мы не допустим.

Поедете, суки, в 21-ю инфекционную больницу.

По итогу люди, принявшие подобное решение, понесут не только уголовную, но и человеческую ответственность. Вместе с кукловодами из облсовета".

Правда, глава облсовета Святослав Олейник опроверг в комментарии "Стране" это заявление.

"У нас в области нигде нет понятия ВИП-личностей: ни в голове, ни в правовом поле, ни в моральной плоскости. Есть инструкция МОЗ, которая обязывает регионы сделать госпитальные разноуровневые центры: для легких, средних и тяжелых больных.

Больница имени Мечникова всегда принимает самых тяжелых больных. Не думаю, что любая ВИП-персона хотела бы стать самым тяжелым больным. В этой больнице есть современное оборудование, квалифицированный персонал. Это резервный госпитальный центр для тяжелых больных, а что касается легких и средней тяжести больных, то есть целая сеть госпитальных центров на территории области.

Что касается детской больницы, то, если не дай Бог заболевание обнаружат у ребенка, то дети не могут находится в одном отделении, поэтому соответствующий комплекс должен быть зарезервирован в детской больнице", - сказал "Стране" Олейник.

Так или иначе, но в Днепре мы видим расклад сил похожий на харькрвский.

В целом, нынешняя форс-мажорная ситуация с коронавирусом может укрепить позиции местных элит: на фоне слабости центральной власти, что Филатов с Корбаном, что Кернес с Ярославским выглядят более энергичными, чем присланные из Киева "слуги народа". И к местным выборам, если они когда-нибудь состоятся мэры крупнейших городов подойдут, вопреки еще недавним чаяниям Банковой, куда более окрепшими.

Что может означать остановку избирательного блицкрига Зеленского. И эту тенденцию уже показали довыборы в Харьковской области, где в Раду прошла экс-губернатор Светличная, а "слуга народа" Алексейчук вообще снялась с выборов, так как рейтинги показывали ее неминуемое поражения с разгромным счетом.

Впрочем, на данном этапе главное, чтоб вся эта политическая борьбе не вредила борьбе с коронавирусом.