Изгнание Трепака, старые чины и новые замы. Как Ведедиктова меняет генпрокуроратуру

С приходом генпрокурора Ирины Венедиктовой смена кадров была только вопросом времени, который и так затянулся, как говорят, из-за коронавирусной сумятицы.

И вот сегодня генпрокурор уже представила своих новых замов - Андрея Любовича и Алексея Симоненко. А один из прежних замов - Трепак, объявил о своей отставке.

Что сейчас происходит в здании на Резницкой выясняла "Страна".

Восстановить чины

По данным наших источников в Офисе генпрокурора, Венедиктова попытается восстановить положение прокуратуры как центрального правоохранительного органа, которое сильно уменьшилось в ходе многочисленных реформ последнего времени.

Об этом Венедиктова дала понять во время недавнего обсуждения на Резницкой предложений по изменениям в профильный закон "О прокуратуре", который при экс-генеральном Руслане Рябошапке переписали, ужав права сотрудников ведомства как шагреневую кожу.

Что делать с дальнейшей аттестацией пока не решили, но до снятия карантинов никто не возьмет на себя ответственность собирать людей на экзамен. Венедиктова заявила, что поддерживает возврат форменной одежды и классных чинов сотрудникам прокуратуры, которые при Рябошапке были отменены. По мнению нового генпрокурора, "пора вернуть честь прокурорскому мундиру".

Судьба Трепака и Холодницкого

До сегодняшнего дня у Венедиктовой оставалось три зама, которые трудились еще при прежнем генпрокуроре - Виктор Трепак, Гюндуз Мамедов и Назар Холодницкий.

Сегодня Трепак заявил о своей отставке. Случилось это после того, как Венедиктова отстранила его от кураторства всех более-менее важных дел.

Это было ожидаемо. Так как Трепак относился к той же группе, что и уволенный Рябошапка (так называемые "соросята"). Более того, он был главным застрельщиком дела о "черной кассе" Партии регионов, которое было использовано для дискредитации, а затем и уголовного преследовани соратника Дональда Трампа Пола Манафорта. У Трампа это дело считают частью кампании, которая вела во время выборов 2016 года против него украинская власть в интересах Демпартии США и ее кандидата Хиллари Клинтон.

По данным "Страны", пока сохранят в силу разных причин свои должности замы-глава САП Назар Холодницкий и Гюндуз Мамедов.

За Холодницкого, по словам наших источников в ОГП, горой стоит влиятельный глава МВД Арсен Аваков. Он не забыл услугу с закрытием прокурорами САП рюкзачного дела по своему сыну, поэтому Назару Ивановичу пока не о чем беспокоиться.

У Мамедова своя история. Оставить его на руководящей должности просили через связи в Офисе президента азербайджанские бенефициары известной сети заправок, которые вхожи на Банковую. Дополнительно Мамедов застолбил свою нужность тем что включил себя в международную группу JIT по расследованию катастрофы малазийского Боинга рейса MH-17.

Днепровский прокурор, которого связывают с Коломойским

О намерениях Венедиктовой вернуть в ведомство старые кадры свидетельствуют и ее первые кадровые назначения. Так, одним из ключевых замов назначен прокурор Андрей Любович. Сам он из Днепропетровска. Там долгое время делал карьеру с сентября 1998 года на различных должностях:

помощника прокурора и старшего следователя прокуратуры Самарского р-на Днепропетровска,

помощника прокурора Ленинского р-на Днепропетровска,

старшего помощника прокурора города Днепропетровска,

зампрокурора, прокурора Самарского р-на, прокурора Красногвардейского р-на Днепропетровска,

начальника управления прокуратуры Днепропетровской области,

замначальника, начальника отдела прокуратуры города Киева.

Андрей Любович. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что его персону очень часто ассоциировали с бывшей руководительницей прокуратуры Днепропетровской области времен Пшонки, влиятельной тогда прокурорской генеральшей Натальей Марчук, после Майдана Любович также сумел занять высокие должности.

В прокурорских кругах считается, что его продвигал известный олиграх Игорь Коломойский.

В январе 2015 года Любович назначен на должность заместителя прокурора Киева. А уже в апреле 2015 года прибыл руководить прифронтовым остатком прокуратуры Донецкой области.

Примечательно что представлять Любовича на Донетчину приезжал тогдашний зам Виктора Шокина - Давид Сакварелидзе. Он очень лестно отзывался о его кандидатуре: "Он молодой человек, энергичный. Проработал в прокуратуре дольше, чем я. Любит эту систему и знает эту систему, как свой собственный дом. Полон энергии и полон мужества для того, чтоб взяться за эту нелегкую работу".

Примечательно, что после представления Любовича, был заслушан отчет подчиненных и прямо на совещании задержан прокурор Краматорска Андрей Сухинин. Позже в 2016 году Изюмский городской суд Харьковской области приговорил Сухинина и его заместителя Романа Гапеева к восьми годам лишения свободы за взяточничество.

О работе Любовича свидетельствуют и другие примеры. Заступив на руководство прокуратурой Донецкой области, Любович таким способом распределил должностные обязанности между замами что все "хлебные" направления надзора оставил себе, а заместителям отдал мелочевку - надзор за правами детей (ювенальную юстицию), пресс-службу, секретариат и работу службы информатизации (проще говоря областных компьютерщиков прокуратуры).

Впрочем, продержался на своем посту Любович в Донецкой области не очень долго - до весны 2017 года. Тогда его увольнения опять же связали с ухудшением отношений Коломойского с Порошенко.

Впрочем, источники "Страны" в окружении Венедиктовой его связи с олигархом отрицают. "Он сейчас не связан с Коломойским. Этот момент проверялся. Он человек из системы, имеет хороший опыт и репутацию", - сказал источник.

Учитывая большой опыт работы Любовича на него скорее всего будут замыкаться основные функции по надзору за органами досудебного расследования - Нацполиции и ГБР.

В декларации у Любовича указана квартира площадью в 190 метров квадратных, которая находится в поселке Авиаторское под Днепром с паркоместом. Новый зам владеет двумя автомобилями Volvo, одним Honda и ВАЗ, а вот у его жены Mini Cooper стоимостью 789 000 гривен. Вместе с супругой Любович заработали в 2019 году по 1 миллиону гривен дохода на предпринимательской ниве. Также он получил 500 000 гривен от продажи имущества.

СБУшник Симоненко: хотел в ГБР пришел в прокуратуру

Еще одним замом Венедиктовой стал отставной сотрудник СБУ Алексей Симоненко. Вся его карьера прошла в спецслужбе где он проработал до 30 марта 2019, хотя с последнее время при руководстве Грицака он длительное аремя числился "в распоряжении".

В январе 2020 года им была подана электронная декларация на должность заместителя руководителя Государственного бюро расследований, которое тогда возглавляла Венедиктова, что свидетельствует об их давних рабочих отношениях.

С приходом в Офис генпрокурора Венедиктовой Симоненко тут же получил равнозначную должность, но уже на Резницкой.

По информации наших собеседников из ОГП, Симоненко замкнет на себе кураторство над расследованиями, которые проводятся СБУ. То есть то, чем раньше занимался Трепак.

В своей декларации новый замгенпрокурора Симоненко указал земельный участок площадью 25 000 квадратных метров, который находится под Киевом. За 2018 год он заработал 126 842 гривен зарплаты. Также согласно е-декларации Симоненко в 2008 году одолжил 8 миллионов гривен у некого Коломийца Владимира Владимировича. А вот у его жены указано в собственности три земельных участка площадью около 5500 квадратных метров, дом на 640 квадратных метров в Киевской области и квартира в Киеве.

В 2019 году она заработала 1 075 000 гривен, а на ее банковских счетах находится более 4 миллионов гривен. Отметим, что у семьи всего один автомобиль - Mercedes S-Coupe 400 2016 года выпуска, также им владеет жена Симоненко.

Стерненко приготовиться?

В связи с этими изменениями ожидается опредленный прогресс по ряду дел. Например, по делу одесского националиста Стерненко, который в 2018 году убил человека в Одессе. В 2019 году полиция уже была готова предъявить ему подозрение, но его не согласовал тогдашни генпрокурор Рябошапка, а позже и вовсе забрал дело у полиции и передал его в СБУ.

Что выглядело очевидным способом это дело похоронить.

Теперь же, возможно, ситуация изменится.