Карантин стал настоящей проблемой для школьников и их родителей. Министерство образования заявило, что кронавирус учебному процессу не помеха и все переходят на дистанционное обучение (подробнее об изменениях в учебном процессе можно прочитать здесь).

Но, как показывает практика, "дистанционку" смогли наладить далеко не все школы. У многих она свелась к банальной рассылке домашних заданий и списка тем, которые детям нужно освоить самостоятельно. Немало школьников эти задания игнорируют или выполняют как попало. Для них карантин по-сути превратился в затяжные каникулы.

Родители переживают - удастся ли детям в итоге освоить учебную программу. Это может стать настоящей проблемой, в частности, для учеников выпускных классов, которым нужно готовится к внешнему тестированию и поступлению в вузы. Тем более, что многие репетиторы тоже ушли на карантин, а те, кто работает, подняли цены.

"Страна" разбиралась как украинские школьники участся на карантине.

"Задания в Вайбере - это вообще сюрреализм какой-то"

Родители ученицы 11- класса одной из киевских школ Анастасии не находят себе места.

"Сейчас решающее время — нужно готовиться к внешнему тестированию. В школе заявили о дистанционном обучение, но на практике оно свелось только к рассылке домашних заданий. Нужно все учить самостоятельно, а потом высылать учителю фото контрольных. Особенно сложно по математике и физике. Материал дочке освоить непросто, возникает масса вопросов. Мы с мужем филологи, помочь не можем. Доходит до того, что приходится искать решение задач в интернете, но разве это учеба — банальное списывание", — жалуется мама Анастасии.

"Мой сын и раньше не отличался особым рвением к учебе. А на карантине и вовсе обленился. Учителя далеко, особо о выполнении заданий никто не спрашивает. Пару раз в неделю нужно отсылать учителю контрольные, но на помощь приходят различные «решебники», сейчас в них недостатка нет. То есть, учеба на карантине свелась к банальному переписыванию уже готовых решений. Приходится откладывать свои дела, самому вникать в учебный процесс, что сложно, ведь я продолжают ходить на работу. Уже понятно, что пробелы в знаниях будут, и в следующем году это может ста большой проблемой", — говорит киевлянин Геннадий, отец ученика 6 класса одной из столичных школ.

В родительских группах в соцсетях — настоящая паника. Украинцы волнуются, что дети попросту не освоят весь материал и останутся "неучами".

"У нас скидывают в Вайбер что делать и домашнее задание и делай как хочешь. Но это цветочки. Установленные сроки отправки материала, если не вложились по времени оценка меньше на один балл или вообще грозятся что поставят единицу. Есть у кого то такое? Не "перегибают палку" ли учителя?», — пишет в группе "Батьки SOS" в Facebook жительница Мерефы (Харьковская область) Татьяна Грабовкая -Гнездилова.

"Нет единой системы дистанционного обучения. Все, что учителя сейчас делают, очень сложно вообще назвать учебным процессом. так что журналы оценивания они не ведут. Могут только на листиках делать пометки, но ника не оценивать, Тем более, не все ученики имеют доступ к интернет-платформам или Вайберу", — добавила Виктория Базалий.

К Вайберу у родителей в карантин - отношение особое. Многие признаются, что уже вздрагивают от сигналов в телефоне. "Задания в Вайбере - это вообще сюрреализм какой-то. Хаотично накиданные ссылки на видео на ютубе, на страницу школы, где просто перечислены задания списком по предметам, накиданные картинки-инфографика с какими-то сводными правилами правописания, физических законов и еще чего-то, явно собранные впопыхах и из разных интернет-источников, даже скрин из инстаграмма Лины Костенко. И ни слова что к какому дню делать и вообще, ЧТО с этим всем делать. По принципу "спи, Мойша, пусть теперь Изя не спит": мы вам дали задания, а пока вы с этим разбираетесь, может, что-то решится", — пишет в родительской группе в соцсетях жительница Одессы Татьяна.

Некоторые родители, наоборот, не нарадуются дистанционке. "У нас идет полноценный учебные процесс. Учителя ведут видеоуроки, тут же онлайн-тестирование для закрепления темы. Даже больше спрашивает стали, и результат лучше, ведь ни у кого не спишешь", — отмечает мама восьмиклассника Аркадия из Днепра. Но подобных отзывов не так много.

Большинство родителей все же называют дистанционку "фикцией", и жалуются, что учителя попросту переложили на них обязанности по обучению детей.

Свой список претензий есть у учителей. "Никто толком не объяснил как переходить на это дистанционное обучение. У нас обычная школа, ничего такого раньше не было. Сейчас с утра до ночи звонят родители, задают вопросы, многие недовольны, что задаю слишком мало, другие, наоборот, жалуются, что слишком много. Проверка работ по фото на крошечном экране телефона — вообще отдельная тема. Только видимость учебы создается. Хотя большинство контрольных — хоть на выставку. Сплошные 10 и 12 нужно ставить, хотя я понимаю, что дети попросту списывают. Не представляю как все потом будем догонять", — рассказала "Стране" учительница одной из школ Киевской области Оксана Петровна.

Учителя разбираются с дистанционкой, а дети вырубают онлайн-платформы

С первого же дня карантина Министерство образования заявило — все школы переходят на дистанционное обучение.

После продлений карантина до 24 апреля "задание" для учителей и школьников осталось прежним — дистанционка.

"Учеба точно продолжается в дистанционной форме", — заявила временно исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

Вот только как организовать дистанционное обучение школам толком так и не объяснили. в итоге выкручиваются кто как может.

"В свое время из бюджета выделяли порядка 50 млн гривен на создание Национальной образовательной платформы. Но ее так и не создали", — говорит ректор Харьковского технологического университета ШАГ и разработчик образовательной платформы "Классная оценка" Виталий Зайцев.

Недостатка в неофициальных интернет-платформах, которые помогают наладить дистанционное обучение, на первый взгляд, нет.

Это как как платные (1-1,5 тысячи со школы в год), так и бесплатные (ZOOM, Google-Classroom, Class- Room, "Освіторія" и др.). Также есть масса видеоуроков по школьным предметам в YouTube.

Но многие школы их не используют, максимум — прдлагают список ссылок на онлайн-уроки. Дети в этих вопросах оказались более продвинутыми, чем педагоги. Но у них свой интерес. "Странным образом после введения карантина — масса атак на платформу. За последнюю неделю — восемь было, бывает в один день по несколько атак отбиваем. Не иначе, как школьники приложили руку, чтобы был повод не учиться", — говорит разработчик образовательной платформы "Классная оценка", ректор Харьковского технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.

Школы в вопросе дистанционного обучения разделились на два лагеря. Одни с первых же дней карантина запустили дистанционку. Но это, как правило, те учебные заведения, кто практиковал эту форму обучения и до карантина.

"Мы еще с 2015 года начали создавать свою платформу для дистанционного обучения. Понятно, что по одному щелчку такую систему не наладить. То, что сейчас на ТВ-каналах транслируют видеоуроки (такие трансляции есть на каналах «Рада». ТРК «Киев», региональных каналах — Ред.), а учителя высылаю задания на электронную почту или в Вайбер — это не дистанционное обучение, а сплошная профанация. Дистанционное обучение предусматривает общение ученика с учителем, видеоконференции, онлайн-тестирование. То есть, полноценная учеба, но только в удаленном режиме, а не в классе", — говорит директор школы №57 (Днепр) Вячеслав Фирсов.

"Карантин стал хорошим шансом усовершенствовать систему дистанционного обучения, которая у нас и до этого была. Сейчас активно учатся не только дети, но и сами учителя", — добавила директор киевского Лицея бизнеса Людмила Паращенко.

Для других школ, и они в большинстве, дистанционка стала настоящей головной болью. Многие учителя вообще не понимают о чем речь. Поэтому попросту высылаю ученикам список тем для самостоятельного изучения, а потом просят прислать фото контрольных. В лучшем случае, это перечень ссылок на те же видеоуроки. Но как в них разобраться часто не понимают ни сами школьники, ни их родители.

Хотя, как утверждает Зайцев, ничего общего набор ссылок или задания по Вайберу с дистанционной учебой не имеет — в ней важна именно двухсторонняя связь ребенка с учителем.

Особенно сложно сельским школам, где даже не все учителя и школьники имеют современные гаджеты с доступом в интернет. Да и во многих городских семьях есть проблемы с техников - на единственный компьютер претендует несколько школьников и работающие на удаленке родители. Поэтому приходится составлять график работы за компьютером.

Многие школы с учетом всех этих проблем (а иногда и из-за анальное лени) ограничились выданными списками тем для самостоятельного освоения.

Плюс в Украине работает много учителей предпенсионного и пенсионного возраста, которым сложно разобраться в возможностях образования по интернету. "Мы за такими педагогами закрепили учителей информатики, они помогают наладить процесс. Стараемся постоянно быть на связи с учениками, отвечать на вопросы. Но много зависит и от самих детей", — рассказала "Стране" директор бориспольской гимназии "Перспектива" имени Мономаха Неля Клименко. Но немало школ просто пустило процесс на самотек или же переложило заботу об обучении на плечи родителей.

"К сожалению, наша система образования еще не до конца готова внедрять дистанционное обучение, поэтому большинство учителей высылают просто перечень заданий, чем, будем откровенны, просто раздражают родителей, так как если задания сложные, они сами не всегда могут помочь детям. Некоторые учителя проверяют как идет выполнение заданий и корректируют ошибки. Есть творческие педагоги, которые выкалываются по полной: создают видеоуроки, проводят онлайн-конференции, держат прямую ежедневную связь с учениками. Ведь в дистанционной форме важной является систематичность занятий. И такие педагоги работают сейчас намного больше, чем в обычном режиме в школе", — подытожила аналитик аналитического центра Ассоциации городов Украины Людмила Мозговая.

По ее словам, Украина сейчас оказалась в неком образовательном эксперименте. "После окончания карантина нужно сделать выводы, Нам еще нужно серьезно поработать над нормативным полем по дистанционному образованию и его смысловым наполнением", — добавила Мозговая.

Есть ли знания после карантина

Главный вопрос, который беспокоит родителей, — как все эти эксперименты с дистанционным обучением скажутся на качестве знаний. Особенно это касается учеников выпускных классов, которым буквально сразу же после окончания карантина нужно будет сдавать ВНО и поступать в вузы.

В министерстве разработали несколько сценариев, в зависимости от того, когда закончится карантин. Если в начале июня, то дети смогут доучиться до конца месяца и учителя пройдут с ними самые проблемные темы, а ля школьников выпускных классов сделают упор на подготовке к ВНО.

Второй сценарий — если карантин продлится до начала августа. В этом случае все, кроме учеников 11-классов закончат учебный год фактически задним числом, в мае, и получат соответствующие документы. В следующем учебном году первый месяц будет корректирующим. Учителя должны выяснить какие есть пробелы в знаниях и постараться их закрыть. А следующий учебный год пробиться до июня 2021 года.

Ученики 11- классов будут доучиваться в этом году в августе-сентябре, а уже потом начнется вступительная кампания, которая пробиться до середины октября. Соотвественно, учеба первых курсов вузов начнется с 1 ноября.

Также из-за карантина отменят государственную итоговую аттестацию. С 15 апреля будет доступно онлайн-пробное тестирование ВНО. Многие вузы, а также Центр оценивания качества образования уже открыли на своих сайтах базы тестов прошлых лет, на которых тоже можно тренироваться.

Вопрос в том — будет ли этого достаточно. Ученики 11- классов начинают готовится к ВНО с начала последнего школьного года и к весне подготовка к тестам — в самом разгаре. Причем, многие ходят к репетиторам. Сейчас же все усложнилось. Многие репетиторы объявили, что временно на карантине, другие предлагают онлайн-уроки (к примеру, по Скайпу), но за те же деньги (от 300 до 500 гривен в час). Некоторые и вовсе повысили тарифы. "Дочка занималась у репетитора за 350 гривен в час. Но он уже предупредит, что цена повышается до 500 гривен, якобы, есть риски заразиться, принимая учеников на дому, плюс растет курс доллара и все дорожает. То есть, за три урока в неделю вместо немногим больше тысячи гривен теперь придется отметь уже полторы тысячи. Для нас это может стать проблемой, так как мужа отправили в отпуск за свой счет. Получается, что в школе нет нормальной учебы, а к репетитору не придется ходить реже", — сетует мама киевской школьницы Насти, контрой в этом году поступать.

"Вступительная кампания станет непростым испытанием. Ее сроки министерство обещает перенести, но ведь экзамены все равно сдавать придется. Тут выиграют те, кто системно готовится к ВНО и умеет работать на результат", — говорит Мозговая.