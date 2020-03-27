Глава Офиса президента Андрей Ермак опять оказался под ударом, который снова нанесли из пропрезидентской фракции "Слуги народа" (СН).

Член фракции Гео Лерос разразился гневным постом в Фейсбуке, в котором обвинил руководителя ОП в политиканстве, коррупции и сдачи национальных интересов.

Это можно считать своеобразным ответом Лероса на увольнение с должности внештатного советника президента Владимира Зеленского, которому, как сам депутат намекает, поспособствовал Ермак. Недавно парламентарий в числе нескольких десятков коллег во фракции заставили главу ОП оправдываться за идею Консультативного совета вместе с представителями неподконтрольных районов Донбасса (по итогу, вопрос с єтим советом поставили на паузу).

Другая версия: личный мотив Лероса не главный, а руководили им совсем другие интересы и люди.

Какое отношение к этой ситуации имеет предшественник Ермака на посту Андрей Богдан, разбиралась "Страна".

"Сидит на всех бюджетных потоках"

Слов в своем посту Лерос не выбирал, хотя имя Ермака он упомянул лишь в самом конце.

"В офисе (президента — Ред.) пригрелся, а теперь уже обжился человек без принципов, который мыслит исключительно через призму своих личных интересов, натирая на терке рейтинг президента и потенциал всего государства”, - написал депутат.

Он обвиняет Ермака в том, что тот пытается под себя подмять, в том числе, столицу, где его доверенным лицом выступает кум - зампредседателя фракции СН известный ресторатор Николай Тищенко.

"Яркий лакмусовый пример происходит в столице, где кум Коля уже примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет, где его партер [Денис] Комарницкий (в прошлом - глава Блока Черновецкого в Киевсовете - Ред.) сидит на всех бюджетных потоках, Шлапак готовит штаб СН к столичным выборам, а Степан Черновецкий, давний партнёр ресторатора (и сын бывшего мэра Леонида Черновецкого — Ред.), все это финансирует.

Герман Блинов, муж сестры Коли из офиса на Мечникова, напротив Правекс-банка, управляет главными коррупционными стройками столицы, такими как Подолько-Воскресенский мост, продление окружной дороги по Рокоссовского, Шулявская развязка и т.д”, - утверждает Лерос.

Он также интересуется, насколько верна информация, что бывший глава фракции “Блок Леонида Черновецкого” в Киевсовете Денис Комарницкий пользуется услугами охраны спецподразделения СБУ Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов (спецподразделение “Альфа”). Это якобы обеспечил Ермак.

Лерос также присовокупил фотокопию своего обращения к начальнику СБУ Ивану Баканову. В нем, в частности, говорится, что 31 октября 2019 года СБУ проводила обыск в офисе Дениса Комарницкого в поисках доказательств хищения 1 млрд грн.из бюджета Киева. "Господином Комарницким была создана строительная компания, самыми "известными" объектами которой стало строительство кольцевой дороги и Подольско-Воскресенского моста", – напомнил парламентарий в обращении.

"Андрей Борисович (Ермак - Ред.), похоже, что у нас было разное представление о будущем страны. Я обращаюсь к главе СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об охране гражданина Комарницкого спецподразделением “Альфа”, а в случае подтверждения объяснить основания того, что спецподразделение СБУ охраняет главного коррупционера столицы, что является нарушением закона”, - написал Лерос.

Скрин "Страны"

Кто съел Красную Шапочку

В этой истории важны несколько моментов.

Как писала "Страна", Лерос состоит в неформальной прозападной группе так называемых "соросят" внутри фракции СН (костяк - около 30 депутатов).

В последний месяц, после увольнения их ставленников - премьера Гончарука и генпрокурора Рябошапки, эту группа все чаще выступает против Офиса президента и лично Ермака.

Широкую известность она получила после публичного протеста против создания при Минской контактной группе Консультативного совета по Донбассу.

Ермаку, чья подпись стоит под декларацией о намерениях, пришлось публично объясняться, что признания сепаратистов не произошло, в том числе перед недовольными во фракции СН. Общий язык друг с другом найти не удалось (хотя часть подписантов все же убрали свои имена под заявлением).

Вскоре эта же группа обратилась к президенту с требованием уволить советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Среди них был и Лерос.

Позже он дал интервью сайту "Цензор", где резко раскритиковал и лично Ермака, и создание Совета по Донбассу.

А на следующий день, 20 марта, президент издал указ об увольнении депутата со должности своего внештатного советника. После чего тот намекнул через Фейсбук, что это-де месть Ермака.

Поэтому первая версия, которая у многих наблюдателей возникла по поводу поста Лероса о махинациях людей Ермака в Киеве - это личная месть.

"Одна из причин, побудивших написать такой пост — несомненно личная обида. Лерос считает, что к увольнению Ермак приложил руку", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Кстати, об этом говорит и коллега во фракции Николай Тищенко, упомянутый Леросом.

"Как там в народе говорят: есть ложь, большая ложь а есть политика. Большое-большое "политическое" заявление депутата Лероса... продиктовано личными обидами: недавно президент издал указ об увольнении Лероса с поста советника, вот тот решил рубануть "коррупцией по зраде". До последнего времени его все устраивало, но лишение удостоверения советника "сразу отрезвило", - написал Тищенко в ответном посте.

Он посоветовал Леросу обращаться в правоохранительные органы, если у него есть доказательства "политической коррупции или межпланетной измены" или того, что тот "съел Красную Шапочку".

Тищенко, впрочем, дает понять, что действует Лерос несамостоятельно. По его словам, подобный пост коллеги во фракции "не что иное, как начало новой политической игры, продиктованной, не исключено, каким-то новоявленным "гетманом", который в Украине с избытком". "Это другая причина появления этой "зрады", - утверждает Тищенко.

А фотография Лероса с Петром Порошенко тянет на намек. "Гетманом" экс-президента любят называть его сторонники.

Старый знакомый

С другой стороны, влияние Ермака на Киев — в политических кругах секрет Полишинеля.

Как писала "Страна", он набрал вес после того, как помог мэру Виталию Кличко отстоять пост главы Киевской горадминистрации в борьбе с тогдашним главой ОП Андреем Богданом, который хотел сместить Кличко.

Назначение Тищенко ответственным за проведение избирательной кампании СН в Киеве подтверждало общее мнение о роли Ермака в столице.

Конфликт Богдана с Ермаком из-за Киева в конце концов привел к рокировке в ОП и серьезно их поссорил.

А в "Слуге народа" Лероса считают человеком, на которого Богдан имеет влияние. Как утверждает источник во фракции, у которого хорошие отношения с экс-главой ОП, тот мог вдохновить Лероса на пост. Тем более, по киевской теме, которая стала поводом для острого конфликта бывшего и нынешнего главы ОП.

"Богдан полностью руководит Леросом. И этот пост — продолжение войны Богдана с Ермаком", - утверждает депутат от СН.

"Это вполне может быть приветом от Богдана. Это его в стиле. А Гео Лерос — его человек", - соглашается политолог Вадим Карасев.

Но дело не только в личной неприязни, хотя плохие отношения Богдана и Ермака наверняка сыграли свою роль.

"Смена Богдана на Ермака стала началом переформатирования команды власти. Следом за Богданом лишились должностей Гончарук (экс-премьер Алексей Гончарук — Ред.), Рябошапка (бывший генпрокурор Руслан Рябошапка — Ред.). Это были лица, связанные с Богданом. По сути это большая компания, ориентирующаяся на Запад. Сейчас она прикдладывает максимум усилий, чтобы ослабить, а то и сбить Ермака, который считается ключевым точкой опорой для президента и новой команды, важнейшим участником выработки решений во внутренней и внешней политики. Уход Ермака наверняка вызовет кризис власти и может сделать ранее уволенных людей опять нужными для президента", - предолагает политолог Руслан Бортник.

Эксперт Карасев, впрочем, считает, что Ермак крепко сидит в своем кресле. "Это Богдан был чужеродным в окружении Зеленского. Близкое окружение президента — это люди из "Квартала 95", кинобизнеса, откуда вышел и Ермак. Он утонет только вместе с Зеленским. Думаю, его недоброжелатели видят текущей задачей ограничить его свободу маневра в Минске на переговорах с Россией", - считает Вадим Карасев.

Собеседник издания во фракции СН также полагает, что пост против Ермака не повлияет на отношение к тому президента. "Это несерьезно и вообще не повлияет на его положение. Президент достаточно разборчив и понимает, откуда растут ноги. Все понимает, чей Лерос человек, и все знают его вражду с Ермаком", - говорит источник "Страны".

На вопрос "Страны" Богдану, имеет ли он отношение к появлению поста Лероса, экс-глава ОП ответил отрицательно: "Нет, я на самокарантине".