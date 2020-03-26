В Украине готовится срочный пересмотр бюджета. Кабмин уже разработал предложение по перераспределению расходных статей и передал их в парламент.

Правда, тот вариант, который появился утром депутатов не устроил и после совещания фракций с правительством было приято решение доработать. И возможно уже завтра Минфин представит новый вариант, за который проголосуют на внеочередной сессии на этих выходных.

Но, тем не менее, основные направления переформатирования бюджета очевидны.

Согласно расходная часть может быть увеличена на 95 млрд гривен, а доходная уменьшена — на 115 млрд. По итогу, дефицит бюджета увеличится более чем на 200 млрд.

Основной удар придется на местные бюджеты. У них, в частности, хотят забрать часть топливного акциза. Напомним: за эти деньги развернулась настоящая борьба еще на этапе принятия бюджета-2020 в конце прошлого года. Были предложения лишить местные бюджеты поступлений от топливного акциза перенаправить его в дорожный фонд, но в последний момент приняли правку о том, чтобы все же оставить эти средства на местах.

Также обнуляются Фонд регионального развития и фонд социально-экономического развития, за счет которых финансировались инфраструктурные проекты на местах.

С учетом того, что у местных бюджетов недавно забрали еще и налог на землю и недвижимость (их предпринимателе разрешили на время карантина не платить), на местах резко поубавится денег.

Также сейчас обсуждаются идеи по отмене еще части местных налогов, в частности, туристического сбора.

При этом расходы на силовиков предлагается урезать минимально, а оборонку и вовсе не тронули. Также как и не уменьшили средства, которые идут на выплаты внешнего долга (наоборот - их размер увеличится, так как курс гривны проседает).

Высвобожденные средства, а это 124 млрд гривен — хотят направить в новый стабилизационный фонд. Эти деньги Кабмин будет распределять фактически в ручном режиме.

"Затевается секвестр по самому негативному сценарию. Будет резко уменьшено финансирование инфраструктуры, а заметное увеличение дефицита бюджета может спровоцировать гиперинфляцию уже к концу лета", — считает аналитик института Growford Алексей Кущ.

В целом, изменения в бюджет следующие:

сокращаются расходы на все инфраструктурные проекты (многие до нуля),

резко сокращается доходная база местных бюджетов,

средства в Стабилизационном фонде по большей части будут направлены на закрытие дыр по другим статьям бюджета, а не на поддержку бизнеса и людей, которые потеряли зарплату из-за карантина,

остаются практически неизменными расходы на войну и силовиков (МВД, Минобороны, Нацгвардия), на госаппарат уменьшение незначительное,

увеличиваются расходы на выплаты внешнего долга,

фактически бюджет сведется к пяти основным частям: выплата зарплаты бюджетникам и пенсий, военные расходы, выплата внешнего долга, расходы на содержание госаппарата плюс немного (относительно других расходов) трат на борьбу с эпидемией.

увеличение дефицита бюджета будет покрыто, в основном, за счет эмиссии, что приведет к росту инфляции.

Подробнее читайте в статье "Страны".

Почему переписывают бюджет

О том, что уже в самое ближайшее время бюджет придется пересматривать, "Страна" уже писала. С начала года идет постоянный недобор по доходной части. На 24 марта недовыполнение доходной части, по данным Госказначесйства, достигло огромных размеров — почти 35% от плана по марту. Формально месяц еще не закончился, но тот факт, что экономика оказалась на паузе из-за карантина, не позволяет рассчитывать, что планы по доходам удастся "догнать", — говорит Кущ. Скорее наоборот - ситуация еще более ухудшится.

Всего за три месяца этого года дыра в бюджете может достигнуть рекордных 50 млрд гривен, это практически столько же, как за весь прошлый год.

И вряд ли в обозримом будущем станет лучше. Карантин продлили до 24 апреля (то есть еще месяц значительная часть украинской экономики будет парализована), штормит мировые сырьевые рынки, к которым привязаны экспортные валютные поступления, набирает обороты мировой экономический кризис.

На поддержание экономики и минимизацию последствий карантина и кризиса, по оценкам экономиста Алексея Куща, нужно порядка 300-350 млрд гривен. При этом порядка 150 млрд необходимо было бы на поддержку бизнеса - срочные меры по стабилизации ситуации, а также на медицину. Этих денег могло бы хватить на 2-3 месяца. Затем еще 200 млрд можно было бы выделить в качестве льготных кредитов.

При этом часть этих средств можно было бы получить за счет увеличения бюджетного дефицита на 100 млрд гривен. Но выбран сценарий увеличения дефицита на 200 млрд. Почти 150 млрд хотят получить за счет новых внешних займов, то есть, речь идет о наращивании долгов, — говорит Кущ.

"В качестве покрытия дефицита бюджета (а он в случае утверждения кабминовского варианта секвестра, вырастет почти вчетверо - Ред.) предлагается увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (скорее всего идёт речь о скрытой эмиссии) и внешние на 131 млрд грн", — написал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

То есть, фактически речь идет о включении печатного станка, за счет которого и будет покрыт увеличенный на 200 млрд дефицит. "Это чревато гиперинфляцией уже к концу лета- началу осени этого года", — отмечает Кущ.

Удар по местным бюджетам

Кабмин предлагает решить проблему назревающего бюджетного кризиса, порезав ряд "лишних" расходов.

Основной удар готовится по местным бюджетам. Напомним: недавно их уже фактически лишили части налоговых поступлений. В законе об изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом предпринимателей на время карантина освободили от уплаты налогов на землю и недвижимость. Эти налоги полностью шли в местные бюджеты. И, по данным Ассоциации городов Украины, составлю и порядка 13% их доходной части.

В ассоциации прогнозировали, что это пробьет дыру в местных бюджетах, которые первыми приняли удар коронавируса и сегодня вынуждены финансировать закупку средств защиты, оборудования и лекарств для местных больниц.

Но готовятся еще более серьезные изменения. Так, Кабмин предлагает лишить местные бюджеты части акциза на топливо, а это порядка 7,7 млрд гривен в год. В конце прошлого года Минфин уже лоббировал перенаправление этих средств в Дорожный фонд, но в последний момент депутаты приняли правку к проекту бюджета-2020, и часть топливного акциза (порядка 13,4%) оставили на местах до 2021 года.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился к правительству с требованием не лишать местные общины акцизов и субвенций. В общей сложности это 13 млрд гривен. Без этих денег городам будет сложно противостоять эпидемии коронавируса (только Киев уже потратил на эти цели порядка миллиарда).

Топливный акциз — только вершина айсберга.

В Кабмине предлагают полностью онулить два самых больших фонда, за счет которых финансировалась реализация инфраструктурных проектов на местах.

Это Фонд регионального развития, на который в действующем бюджете запланировано 7,5 млрд гривен, и фонд социально-экономического развития отдельных территорий с бюджетом в 2 млрд гривен (его еще называют фондом "депутатских хотелок", так как там шла раздача денег отдельным депутатам в ручном режиме).

Сейчас в строках по финансированию этих фондов — пустота.

Госаппарат и силовиков не тронут

Кабмин прошелся практически по всем расходным статьям. Но у всех "отщипнули" по-разному. Так, расходы на госаппарат уменьшили не сильно.

В действующем бюджете на этот год на аппарат ВР предусмотрено порядка 2,04 млрд гривен. В варианте, предложенном Кабмином, на эти цели предлагается выделить почти 2 млрд гривен. При этом фонд оплаты труда остается неизменным — 1,9 млрд гривен.

По статье "Государственное управление делами" (по ней идет финансирование работы Офиса президента) финансирование предлагается умеьшить с 2,43 млрд до 2,39 млрд. Секретариат Кабмина получит 930,5 млн вместо 1,065 млрд.

Государственная судебная администрация в общей сложности получит даже больше, чем прописано в действующем бюджете — около 15,9 млрд вместо 14,6 млрд.

При этом Верховному суду дадут 2,27 млрд вместо 2,38 млрд, Конституционному суду — 314,4 млрд вместо 316,9 млрд.

Высший антикоррупционный суд может рассчитывать на 291 млн вместо 373, 6 млн.

Расходы на прокуратуру тоже не сильно сократят — с 7,67 млрд. до 7,5 млрд. МВД пострадает еще меньше — ведомству Арсена Авакова хотят выделить 92,961 млрд вместо 92,966

Нацгвария получит свои 13,3 млрд, запланированные в действующем бюджете.

Не коснутся изменения и Минобороны.

Аграрии без денег, земельная реформа без инвентаризации?

Судя по всему, Кабмин ищет источник экономии в реальном секторе. По линии Минэкономики расходы собираются урезать почти на 6 млрд гривен — с 18 млрд до 12,2 млрд.

При этом строка "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей", по которой в действующем бюджете предусмотрено 5 млн гривен, в варианте секвестированного бюджета от Кабмина — вообще пуста. Как и строка расходов на научные исследования, на которые обещали дать в этом году 18 млн гривен.

Из бюджета заберут 4 млрд гривен, запланированных на поддержку АПК. При этом в обосновании этого предложения указано, что финансирование будет: миллиард должен пойти на развитие животноводства, 185 млн на поддержку фермеров, 400 млн на садоводство и виноградартсво, 1,2 млрд на удешевление кредитов и т.д. Но все эти деньги будут делить уже по отдельным программам.

Интересно, что в варианте бюджета от Кабмина остались расходы на проведения земельной реформы. Но их предлагается снизить с 76 млн до порядка 51 млн гривен.

При этом в новом варианте бюджета не запланированы средства на проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Госземкадастра (в действующем бюджете на это выделено 430,5 млн гривен).

То есть, непонятно, как собираются проводить земельную реформу без инвентаризации и наведения порядка в земельном кадастре, где, по словам экспертов, полная неразбериха — часть земель идут под одинаковыми номерами, границы участков находят одна на другую, есть вопросы по собственникам и прочее.

В такое ситуации земельная реформа может закончится банальным дерибаном черноземов. В обосновании указано, что финансирование все же будет, но по отдельным программам — около 139 млн на инвентаризацию земель, более 290 млн на топографические карты и др.

Что готовят по образованию, медицине и субсидиям

Также порежут социалку. Министерству образования вместо 44,6 млрд дадут только 42,4 млрд, то есть, финансирование сократится больше чем на 2 млрд.

Фонд развития высшего образования не получит вообще ничего, тогда как в действующем бюджете на него планировалось 250 млн гривен.

Поставят на паузу и проект "Новая украинская школа" — на него ноль финансирования вместо 1,4 млрд гривен, заложенных в действующем бюджете.

Зато на ПТУ дадут даже больше, чем планировалось — 223,5 млн вместо 200 млн.

Интересно, что по линии Минздрава особого увеличения финансирования тоже нет. Хотя именно медицина во время эпидемии коронавируса, казалось бы, выходит на первый план.

В варианте бюджета от Кабмина на Минздав выделили 98,7 млрд вместо 98,2 млрд, то есть, сверзу всего 500 млн гривен.

При этом субвенция местные властям на развитие экстренной помощи обнуляется (сейчас — 922 млн гривен).

Увеличенные затраты на медицину будут финансироваться из Стабилизационного фонда, в который собирают 124 млрд гривен. Их будет распределять напрямую Кабмин.

Нацслужба здоровья получит 72,2 млрд вместо 72,3 млрд. Это деньги, которые в том числе, должны идти на второй этап медицинской реформы. То есть, пока его не отменяют, хотя финансирование же срезали на 100 млн гривен.

Немало вопросов по социальному обеспечению граждан. Власти заявляют, что в период эпидемии государство будет заботится об украинцах даже больше, чем до этого. Но на денежные выплаты и компенсации граждан хотят дать 60,67 млрд вместо запланированных с 62,6, то есть, уже минус 2 млрд гривен на выплатах.

Субсидии, которые обещали не забирать за долги по коммуналке, а даже упростить их выдачу, профинансируют на 39,3 млрд гривен. В бюджете на этот год на них заложено 47,6 млрд. То есть их сократят.

При этом запланировано увеличение финансирования Пенсионного фонда — 192,3 млрд вместо 172,6 млрд.

Часть социалки также перераспределят в Стабилизационный фонд.

Куда пойдут 124 млрд из Стабилизационного фонда

Главная цель властей — наполнить Стабилизационный фонд. В него хотят собрать 124 млрд гривен. Эти деньги затем будет распределять Кабмин.

Уже заявлено, что средства будут идти на борьбу с коронавирусом. Но не только.

В распоряжении "Страны" находится проект закона о создании Стабфонда.

В нем описано на что будут тратить деньги:

меры по борьбе с коронавирусом (в том числе, закупка товаров и услуг)

дополнительные доплаты к зарплате медработникам и другому персоналу, задействованному на работах по борьбе с эпидемией

социальные выплаты отдельным категориям населения, в том числе, пожилым людям, увеличение трансферта ПФ и помощь Фонду соцстраха и Фонду страхования на случай безработицы.

финансовая поддержка государственных и коммунальных предприятий, в том числе, через предоставление дотаций или елевых трансфертов местным бюджетам

пополнение резервного фонда госбюджета

затраты на погашение и обслуживание государственного долга

меры по поддержке финансово-экономической системы

кредиты и возобновление финансирования по бюджетным программам, которые были сокращены из-за создания Стабфонда.

пополнение уставного капитала Государственного ипотечного учреждения и других финучреждений.

Как видим, среди этих мер не прописано четко, что эти деньги могут пойти на поддержку бизнеса или, к примеру, на финансовую поддержку людям, которые лишились дохода из-за вынужденного карантина.

А значит сам смысл существование этого стабфонда как "спасительного" для экономики средства под вопросом.

Таким образом, правки в бюджет не дают экономике поддержки, а наоборот - высасывают из нее деньги. При том, что главный "пылесос", который вымывает ресурсы из страны - выплаты по внешнему долгу, предлагают оставить неизменными.

Все то прямо противоположно мерам, которые предпринимают развитые страны, а также Россия и Китай. Там наоборот пытаются максимально вливать деньги в экономику, предоставлять максимальные льготы бизнесу, а также прямую поддержку тем слоям населения, которые пострадали от карантина. И, при этом, ограничивать отток валюты из страны.

У нас же, как видим, избрана совсем иная логика: из экономики деньги забрать (через ограничение всех инфраструктурных проектов), а на выплаты по долгам оставить.

Что способно только ухудшить и без того тяжелую экономическую ситуацию в стране.