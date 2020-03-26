Пандемия коронавируса, докатившаяся до Украины, создает препятствия для работы народных депутатов.

Минимум 5 членов парламента сейчас находятся в Александровской больнице в Киеве. У четверых (Сергея Шахова, Александра Лукашева, Сергея Рудика и Руслана Горбенко) диагноз подтвержден, еще один (Сергей Вельможный) ожидает результата повторного теста, при том, что тест его сына показал наличие вируса. Но учитывая то, что эти народные избранники контактировали с десятками своих коллег, другие депутаты не горят желанием приходить на внеочередное заседание парламента.

Как нардепы готовятся работать в условиях карантина, анализирует "Страна".

"Держава в смартфоне" терпит фиаско

Внеочередное заседание планировалось провести на этой неделе. Его даты несколько раз менялись. Последнее предложение было созвать депутатов на субботу, 28 марта, но ни повестку дня, ни формат работы группа по подготовке этого заседания еще не утвердила. А сейчас уже пошли слухи, что его перенесут на воскресенье.

Спикер Дмитрий Разумков в четверг в комментарии парламентскому телеканалу "Рада" отметил, что еще не решено окончательно, где будет проводиться это заседание.

"Мы подготовимся, у нас есть несколько вариантов проведения такого заседания", - сказал он.

Ходили слухи, что нардепы хотели собраться даже на стадионе, но потом от этой идее отказались как минимум на ближайшее заседание, так как по регламенту оно может проводиться только в здании Рады. А для отмены этой нормы нужн поменять закон о Регламенте.

Народный депутат Александр Качура ("Слуга народа") перечисляет "Стране" сложности, с которыми столкнулись нардепы при подготовке.

"У нас обсуждалось несколько вариантов. Быстрое заседание в зале, раздать всем маски, защитные элементы, поставить везде санитайзеры. Или во дворе Верховной Рады - расставив там стульчики на определенных расстояниях друг от друга, чтобы минимизировать контакты между депутатами. Практика с работой на улице уже была опробована в некоторых городских и облсоветах в Украине. Но пока не решено окончательно. Мы ограничены законом о Регламенте, который четко требует, чтобы заседание состоялось по адресу Грушевского, 5. Грушевского, 5 - это здание Верховной Рады и все ее помещения, в том числе двор. Но если собираться во дворе, там тоже есть свои сложности. Там не так много места, и нет технических возможностей для голосования. Поэтому варианты обсуждаем", - говорит депутат "Стране".

До сих пор во внутреннем дворе Рады депутаты проводили только флешмобы. Фото: golos.ua

Внеочередное заседание изначально планировалось, чтобы депутаты могли принять законопроект, который позволит им удаленную работу - в режиме видеоконференции. Соответствующий проект, который подробно описывала "Страна", подал в Раду вице-спикер Руслан Стефанчук. Его идею часть депутатов одобрили, часть - раскритиковали.

Но, по данным "Страны", несколько попыток наладить работу в режиме видеоконференции просто провалились. Во время эксперимента депутаты использовали программу для видеоконференции Microsoft Teams.

Еще в конце прошлого года каждому нардепу в рамках кампании по снижению бумажного документаоборота раздали ноутбуки, через которые потенциально они могли бы работать в режиме видеосвязи. Но оказалось, что даже при небольших нагрузках (подключение до 10 человек) программа "зависает". А для режима работы всей Рады по видеосвязи требуется подключение не менее, чем половины депутатов.

В общем, тестирование системы полностью провалилось.

"То, что нам сейчас предлагают - не работает. Какая-то офисная программа, рассчитанная на пять человек. Нам же нужно, чтобы при голосовании 420 человек ничего не зависло и не прервалось. Должен быть уникальный закрытый софт", - говорит "Стране" депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Другой нардеп, харьковский мажоритарщик Александр Бакумов обращает внимание "Страны", что это должна быть полноценная видеоконференция, которая даст возможность лично каждому депутату высказать свою позицию по проекту. И только тогда можно было бы говорить о полноценном принятии законопроектов.

"Это должна быть не просто программа для голосования. Это должна быть полноценная видео-конференция всех депутатов, которые смогут принять участие. Сколько их будет и как их участие будут обеспечивать, пока не ясно. Но даже голосовать мы должны голосом. Камера будет брать депутата, он должен будет сказать номер своего мандата, номер законопроекта и потом уже ответить "за" или "против". После чего объявят, что голос зафиксирован. Так мы получаем возможность исполнять свои функции в условиях карантина", - говорит "Стране" Бакумов.

Стадион, так стадион

Но провальное тестирование такого механизма вынуждает руководство Рады искать другие варианты, как парламенту продолжать свою работу в условиях карантина и распространяющегося коронавируса среди народных избранников.

"На данный момент у нас нет системы готовых решений. Мы действительно тестировали видеоконференцию при помощи программы Microsoft Teams, я в эту группу входил. Пока не было успешного результата. Мы знаем, что есть похожие технологии в британском парламенте, в Европарламенте, и, конечно, хотелось бы, чтобы похожие технологии были внедрены и в Украине. Но те варианты, которые на сегодня есть, этого не позволяют. Поэтому мне кажется, что на данный момент маловероятно принятие такого законопроекта. Нужно его доработать, решить какие технологии позволят одновременно подключать 300-400 депутатов, и только потом его принимать", - пояснил Качура.

По его словам, куда проще внести изменение в Регламент Рады, которое позволит менять адрес проведения заседаний.

"Я лично предлагал закрепить на возможность эпидемий или чрезвычайных ситуаций возможность, что если более 150 депутатов собирают обращение о необходимости проведения заседания, его можно было созвать где угодно, а не только на Грушевского, 5. Например, на стадионе, где можно расставить стулья далеко друг от друга. Или где-нибудь еще. В истории уже были примеры, как депутаты собирались в Украинском доме. Сейчас ситуация также требует быстрого поиска новых подходов", - уточняет депутат.

Но в любом случае, для изменения Регламента депутатам нужно собраться в здании Рады. А потому, с большой долей вероятности, как минимум ближайшее заседание пройдет на прежнем месте.

Кстати, пока Рада так и не пришла к выводу, как обеспечить участие депутатов в голосовании на "удаленке", виртуальные технологии уже опробовали в Днепре. Накануне депутаты горсовета Днепра на заседании на улице приняли изменения в регламент, которые позволили им продолжить сессию горсовета полностью онлайн через конференц-связь Zoom.

Советник министра цифровой трансформации Яника Мерило рассказала на своей странице в Facebook, что всего 10 дней потребовалось, чтобы согласовать эту идею с местными чиновниками, обучить их и перейти к принятию решений.