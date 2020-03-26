Внеочередное заседание Верховной Рады, которое планируется на субботу, 28 марта, быстро обрастает скандалами. Его повестка дня еще неизвестна, но в депутатском корпусе вовсю идет обсуждение правительственного законопроекта о гарантиях невозвращения крупнейшего украинского финучреждения - "Приватбанка" бывшим владельцам.

Вполне возможно, что его поставят на голосование. И это само по себе способно породить новый парламентский кризис. Подробности — в материале "Страны".

Заседание-фантом

О потенциальной повестке дня субботнего заседания парламента мы уже писали. Один из возможных вопросов — законопроект о "Приватбанке" №3260 - привлек к себе особое внимание. Как сообщала "Страна", его принятие входит в число условий для предоставления Украине помощи Международного валютного фонда (МВФ). Проект помешает пересмотру национализации банка, чего добивается экс-собственник Игорь Коломойский, считающий ее несправедливой. При предыдущем правительстве Алексея Гончарука провести такой закон не удалось.

С внесения новой редакции (подробнее о содержании законопроекта можно прочитать здесь) начался очередной виток противостояния вокруг "Приватбанка" в парламенте.

Олигарх сразу начал создавать проблемы планируемому голосованию. Бросаются в глаза два момента. Во-первых, народные депутаты Игорь Палица ("За будущее"), Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк (оба "Слуга народа"), которых относят к неформальной группе влияния Коломойского в Раде, внесли по альтернативному законопроекту на ту же тему, что замедляет процедуру рассмотрения основного документа.

Во-вторых, ведется агитация против внедрения видеоголосований в Раде на время карантина. Если идея пройдет, "антиколомойский" законопроект тоже может быть дистанционно принят и во втором чтении.

В-третьих, настораживает факт переноса заседания, которое было запланировано на четверг, 26 марта, однако теперь перенесено якобы на субботу, 28 марта, хотя ни первая, ни вторая даты официально не подтверждены.

Впрочем, возможно, перенос связан с коронавирусом, который косит депутатские ряды. Хотя заболевших депутатов единицы, но те, кто контактировал с ним — сейчас в самоизоляции. Но гораздо больше просто боятся подхватить заразу и не приедут. Кворум может не собраться.

Народный депутат Александр Качура (СН), однако, не связывает откладывание заседания с фактором Коломойского или эпидемией. "Насколько я знаю, заседание отложило руководство нашей фракции по техническим причинам. Не могут сейчас все депутаты съехаться: кто где оказался из-за этого карантина. Один сидит на даче в лесу, другой — в Карпатах. Не у всех есть автотранспорт, чтобы поспеть к четвергу", - уверяет парламентарий "Страну".

По его словам, настроение во фракции СН "нормальное". "Как и все граждане, мы понимаем, что ситуация в стране сложная. Я знаю только одного коллегу во фракции, который боится заболеть. Однако у него хроническое заболевание, а значит, он в группе риска. Во всяком случае, наша внутрифракционная группа во главе с коллегой Тищенко (зампредседателя фракции Николай Тищенко — Ред.) будет на заседании", - утверждает депутат Качура (СН).

Флешмобом по дефолту

Одновременно в депутатском корпусе агитируют за скорейшее голосование за "антиколомойский" законопроект. Здесь снова отличилась прозападная группа внутри фракции СН.

В среду, 25 марта, ее участники запустили в Фейсбуке флешмоб публикации под хэштегом #ніДефолту заявления о необходимости принять законопроект №3260. "Этот законопроект снимает риски разбалансирования финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на Государственный бюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса. На сегодня его принятие — это единый шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта", - говорится в тексте.

"Чтобы избежать такого сценария, призываем Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть этот законопроект, чтобы как можно быстрее рассмотреть его в Верховной Раде... Верим, что большинство наших коллег (в парламенте — Ред.) осознают свою ответственность за судьбу страны и понимают всю сложность ситуации, в которой оказалась Украина. А потом, несмотря на угрозу коронавируса, они без колебаний придут в парламент и поддержат законопроект. Все мы давали присягу на верность народу Украины. Не война, не эпидемия от этой присяги нас освобождают. Это — цена будущего нашей страны", - говорится в заявлении.

По информации "Страны", его автор — один из заводил внутри указанной группы Никита Потураев. К флешмобу подключилась часть фракции СН - по большой части депутаты, выступавшие недавно против инициативы создания Консультативного совета при Минской контактной группе. Потураев в одном из интервью назвал их "Демократической платформой", вызвав ассоциации с объединением внутри КПСС под таким же названием.

Это заявление (как и предыдущее) с восторгом встретили во фракции "Голоса", также входящей в орбиту Запада. По подсчетам Александра Дубинского, запостили заявление 25 депутатов от СН.

В комментарии "Стране" одна из участников флешмоба Татьяна Цыба назвала заявление "государственной позицией". "Стране жизненно нужно сотрудничество с МВФ. И если условие очередного транша — этот законопроект, чего тянуть?!” - объясняет народный депутат "Стране". Но, по ее словам, сейчас нет уверенности, что законопроект попадает в повестку дня.

Еще один важный аспект. На деньги МВФ очень рассчитывают Офис президента (ОП) и правительство, с их помощью надеясь удержать украинскую экономику от краха. Но вступать в открытую конфронтацию с влиятельным Коломойским из-за "Приватбанка" они явно не хотят. Зато это делают "Демплатформа" внутри фракции СН вместе с другим прозападными силами в Раде. А президентский офис вроде как ни при чем. Впрочем, народный депутат из группы влияния Коломойского считают этот расклад "случайным совпадением".

"ОП действительно ведет переговоры с МВФ, а "соросята" отрабатывает заказ держателей ОГВЗ (облигаций государственного внутреннего займа — Ред.) и коллективного Запада. Им нужно получить кредит МВФ, чтоб затем продать его на валютном рынке и помочь держателям ОВГЗ купить валюту по еще не очень высокому курсу. С интересами ОП совпало случайно", - говорит собеседник издания.

А вот экс-нардеп Сергей Лещенко, напротив, утверждает, что флешмоб #ніДефолту задумали в Офисе президента. "Это значит, что группа Коломойского противопоставила себя президенту Зеленскому. А все депутаты, который отказываются голосовать за закон по "Приватбанку" или приходить в Раду из-за эпидемии, должны понимать, что становятся в оппозицию к президенту", - настаивает Лещенко.

С другой стороны, все равно вызывает удивление тот факт, что руководство фракции (если законопроект столь принципиален), не выражает открыто свою поддержку ему, а запускает какой-то флешмоб нескольких десятков депутатов. Созается впечатление, что Банковая и лидеры "Слуги народа" сами боятся выссказываться (вероятно опасаясь Коломойского), что, безусловно, не добавляет шансов этому законопроекту на принятие.

Также негативном звонком с точки зрения перспектив голосования за документ является то, что против него выступила и часть "слуг народа", которая с Коломойским не связана.

"Нацбанк хотят наделить правами финансового НКВД. Концентрация такой власти в одних руках даст легальную возможность продолжать использовать НБУ в политических целях и поставит решения НБУ выше всей судебной системы. Это также является индульгенцией для Порошенко и Гонтаревой за то, что они сделали с банковской системой", - написал в своем Телеграм-канале член фракции СН Андрей Холодов, который не входит в группу Коломойского.

Поэтому диспозиция до сих пор туманная. Явно, что десятки "слуг народа" голосовать за законопроект не будут.

И недостачу голосов придется компенсировать на стороне. Вопрос где?

Сопредседатель "Оппоплатформы" Юрий Бойко уже заявил, что фракция будет голосовать за законы, необходимые для борьбы с эпидемией коронавируса и для стабилизации экономики, но не будет голосовать за законы "под диктовку МВФ".

Член фракции "Батькивщины" Ольга Белькова сообщила "Стране", что обсуждения проекта о "Приватбанке" во фракции еще не было. "Документ появился только вчера. Я изучаю в самоизоляции", - комментирует Белькова. "У Юлии Тимошенко своя долгая история отношений с Коломойским. Но и подставляться, не голосуя, нам тоже нельзя. Лучше, если этот вопрос вообще не выносить на голосование", - говорит другой источник во фракции.

Однозначно поддержит законопроект "Голос". Будет голосовать и фракция "Европейской солидарности" (ЕС) Петра Порошенко. "После того, как банк перешел в госсобственность, на его докапитализацию в общей сложности бюджет потратил более 155 млрд. грн. Нельзя, чтобы деньги налогоплательщиков пропали, как будет если банк вернут бывшим собственникам", - заявил "Стране" член фракции ЕС Алексей Гончаренко.

Депгруппу "За будущее" в кулуарах связывают, в том числе, с Коломойским. Поэтому голосовать она не будет.

Собеседник издания в депгруппе "Доверие" уверяет, что ее члены сейчас более озабочены своим здоровьем, угрозу которому видят из-за случая с коллегами Сергеем Шаховым и Сергеем Вельможным, один которых заболел коронавирусом, а у второго его подозревают. Поэтому группа на заседание может прийти в сильно усеченном размере.

"До субботы еще далеко. Думаю, разговор с ОП нашим лидерам еще предстоит", - полагает собеседник "Страны" во фракции.

Если подытожить, то в резерве есть лишь голоса фракций Порошенко и Вакарчука. И то не факт, что они явятся в полном составе. А среди "слуг народа", как видим, довольно много противников закона.

В общем, ситуация с законом не простая. А потому неудивительно, что даже его сторонники не уверены, что он вообще будет поставлен на голосование.

"В субботу должна состояться Рада и там, по идее, должен быть рассмотрен закон по Приватбанку. Но это не на 100%", - сказал "Стране" источник в Офисе президента.

Если закон не примут, то властям нужно будет продумывать "план Б" - как дальше жить без кредита МВФ.