На этой неделе должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады.

Как ожидается, депутаты введут на время ситуации с коронавирусом режим видеоголосований, а также за законопроект, запрещающий возврат "Приватбанка" его прежним владельцам (то есть Коломойскому). Чрезвычайное положение по всей видимости пока откладывается.

Но события могут пойти и совсем по другому сценарию из-за крайне жесткого противостояния по "антиколомойскому" закону.

Первые звоночки уже поступают. Первончально планировалось, что заседание Рады будет в четверг. Но поздно вечером во вторник депутаты от "Слуги народа" получили сообщение во внутрифракционном чате, что оно переносится на субботу.

В ситуации разбиралась "Страна".

Соберутся или нет

Народный депутат от "Слуги народа" (СН) Александр Качура сегодня с утра подтвердил "Стране", что заседание состоится в четверг, 26 марта.

Однако вечером во вторник депутаты получили сообщение, что заседание переносится на субботу, а в пятницу будут сборы фракции.

В частных беседах во фракции перенос объясняют необходимостью доработки антивирусных законопроектов.

Но опрошенные "Страной" "слуги народа" неофициально говорят, что и в субботу заседание под вопросом.

Причин две. Первая - среди депутатов ширится коронавирус. Им уже заразилось (или подозревают) пять нардепов и, воможно, это далеко не полный перечень.

Часть депутатов, которые с ними контактировали, ушли на самоизоляцию. Другая часть также сидит на карантине, опасаясь заразиться от коллег.

"В такой ситуации собрать голоса хоть за какой-то закон будет непросто", - скзазал нам один из нардепов.

Вторая причина - конфликтный закон по "Приватбанку", против которого "костьми ложится" Коломойский, имеющий свою мощную группу влияния внутри "Слуги народа". И если на голосование поставят этот законопроект, то ситуация внутри президентской партии может стать предельно взрывоопасной.

Но об этом чуть ниже. Пока рассмотрим, что вообще планируют рассмотреть депутаты.

Депутаты переходят в видео

Если депутаты все-таки соберутся, то, судя по всему, на голосование вынесут законопроект первого вице-спикера Руслана Стефанчука и его брата народного депутата Николая Стефанчука (СН) о проведении пленарных заседаний и заседаний парламентских комитетов в режиме видеоконференций.

Как уже писала "Страна", закон хотят ввести на срок 60 дней на время действия карантина. Модель будет работать так: пленарное заседание открывается, если зарегистрировались более 226 депутатов, его ведут из парламента спикер и его два зама.

Вместе с ними находятся докладчики по законопроектам, председатели профильных комитетов, Счетная комиссия (избирается из народных депутатов по принципу пропорционального представительства депутатских фракций и групп большинством голосов), сотрудники Аппарата Рады, по одному представителю от каждой фракции и группы.

При голосовании каждого депутата выводят на экран. Он должен назвать себя, номер депутатского удостоверения, регистрационный номер рассматриваемого законопроекта, после чего поднять руку и сказать, голосует ли он "за", "против" или "воздержался". На голосование каждому отводится не более 15 секунд. Подводит итоги Счетная комиссия. Председатель немедленно подписывает закон и передает его на подпись президенту.

У дистанционного голосования хватает в политических кругах как сторонников, так и противников.

"Я сейчас пытаюсь разобраться в этом законопроекте, и пока нахожу много объяснений, почему он не нарушает Конституцию", - прокомментировала "Стране" народный депутат Марина Бардина ("Слуга народа"). В то же время народный депутат восьмого созыва Игорь Попов полагает, что предлагаемая Стефанчуками модель голосования частично противоречит решению Конституционного суда (КС) от 17 октября 2002 года. В нем говорится, помимо прочего, что пленарные заседания с голосованиями проходят в специально обозначенном месте, а, согласно закону о регламенте, это здание Верховной Рады на ул. Грушевского, 5 в Киеве (хотя возможно и в других местах, если на то будет решение парламента).

А депутатам-де предлагается голосовать фактически из разных мест. "Это юридическая ловушка, которая позволит оспорить принятие законопроекта о "дистационке" и принятые на его основании другие проекты", - прокомментировал Игорь Попов "Стране".

Контраргумент депутата Бардиной — решение КС от 07 июля 1998 года, в котором, помимо прочего, сказано, что "личное голосование народного депутата Украины на заседания Верховной Рады Украины означает его непосредственное волеизъявление, независимо от способа голосования". Мол, видеорежим — просто один из вариантов, при котором личное участие народного избранника обеспечено.

Но как раз с этим экс-нардеп Попов согласен: "Стефанчук предложил оптимальный вариант, обратившись к британской, да и мировой практике roll call, когда голосуют не одновременным поднятием рук, а каждый встает и говорит о своем выборе под запись. Таким образом вопрос доверия к результатам голосования снят. Хотя понятно, что такое голосование затянется надолго".

Еще один собеседник издания во фракции СН прогнозирует продолжение дискуссии о законопроекте Стефанчуков в сессионном зале. "Надо перед голосованием послушать сторонников и противников. Ситуация у нас неординарная, под стать будет и решения. Часть претензий к проекту кажутся мне обоснованными. Вероятность принятия проекта я расцениваю как 50 на 50".

"Если дистанционно голосовать за вещи, направленные на преодоление последствий пандемии — секвестр бюджета, помощь оставшимся без работы и т. д., то никто не будет оспаривать инициативу Стефанчуков. А в случае совсем неоднозначных предложений — открытия рынка земли, например, оппоненты и в КС пойдут, и протесты попытаются собрать", - прогнозирует Игорь Попов.

ЧП откладывается

Что касается введения чрезвычайного положения, о чем ходили упорные слухи, то пока этот сценарий откладывается. "Вы же слышали заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, что острой необходимости сейчас нет. Я думаю, что власть следит за динамикой эпидемии в стране и не хочет чрезвычайных мер, пока не станет совсем невмоготу", - говорит влиятельный источник во фракции СН.

Впрочем, отношение к ЧП достаточно неоднозначное среди фракций, да и по неофициальной информации — внутри монобольшинства СН, где в последнее время усилились центробежные силы из-за внутренней конкуренции и противоречий с Банковой. "Шмыгаль как-то вовремя появился со своим заявлением. Нет голосования — нет риска попасть впросак с голосами", - намекает на низкую поддержку идеи ЧП в Раде информированный источник в пропрезидентской фракции.

Ранее "Страна" уже писала почему введение ЧП решили отложить.

Во-первых, у Зеленского изучили законодательную базу и пришли к выводу, что власти не смогут справиться с таким грузом обязанностей, который на них свалится. Одна лишь подготовка всех нормативных актов с описанием, что кому можно, а чего нельзя делать во время режима ЧП, окажется для госаппарата непосильной задачей.

Во-вторых, категорически против выступил бизнес и экономический блок правительства. Введение чрезвычайного положения запустит механизм форс-мажоров, приведет к остановке ряда предприятий, что ещё больше дезорганизует экономическую жизнь страны.

В-третьих, почти все группы и фракции Рады против введения чрезвычайного положения. А так как против будут наверняка и многие депутаты от "Слуги народа", то голосов за принятие этого решения в парламенте не хватит. Для депутатов не совсем понятно зачем для борьбы с эпидемией вводить ЧП (при том, что режим чрезвычайной ситуации и так действует во многих регионах), зато есть опасения, что чрезвычайное положение может быть использовано властями и близкими к ней олигархами для зачистки политического и медийного пространства, а также для отжатия активов.

В-четвертых, сыграло свою роль и то, что после остановки общественного транспорта на улицах городов и так сильно уменьшилось число людей. Поэтому опасения массовых беспорядков не подтверждаются.

Поэтому на данный момент, введение ЧП выглядит не очень вероятным. Разве что в случае очень быстрого распространения коронавируса.

Размер Коломойского в Раде

В таких условиях, депутаты могут проголосовать за ряд законов, направленных на борьбу с коронавирусом. Так, обсуждается создание стабилизационного фонда из которого выплачивать компенсации бизнесу и людям в связи с простоем на карантин. Правда, не совсем понятно, где взять на него деньги, учитывая полный провал в выполнении бюджета (по марту уже недостача 35%).

Кроме того, местные власти требуют внести изменения в уже принятый закон о борьбе с вирусом и изъять оттуда норму о льготах по налогу на землю из-за которого местные бюджеты теряют большие деньги.

Также депутаты могут проголосовать за нового министра энергетики. Среди кандидатур на этот пост наиболее часто называется Ольга Буславец, которая до недавнего времени занимала пост директора департамента энергетических рынков Минэкоэнерго.

Но главная интрига будет вокруг законопроекта, запрещающего возврат "Приватбанка" прежним владельцам.

Как раз сегодня он был внесен в Раду правительством. Принятие этого документа - главное условие МВФ для получения кредита.

Он предусматривает, что собственники и экс-собственники банка не могут добиться возврата выведенного с рынка финучреждения даже по решению суда.

Что необычно: текст законопроекта и сопровождающие документы были обнародованы очень быстро. Это вызвало подозрения, что голосование за проект состоится на ближайшем заседании, то есть в эту субботу (если, повторимся, это заседание вообше будет).

По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, голосование состоится. "Это должно стать сигналом о готовности Украины выполнить свою часть обязательств и приблизить получение транша МВФ", - написал Лещенко в своем Телеграм-канале.

Он ожидает, что бывший владелец Коломойский попытается сорвать принятие проекта, и обращает внимание, что народный депутат Александр Дубинский (СН), которого связывают с олигархом, агитирует против голосований в видеорежиме. А, возможно, так и придется принимать "антиколомойский" проект в целом.

Дубинский ответил, что депутаты должны ходить на работу, как представители многих других профессий, а не уходить в видеорежим.

"И для бойцов АТО, и для врачей в больницах, и для полицейских на улицах городов это будет сигнал к тому, что власть спасает исключительно себя, а заставляет рисковать своей жизнью и здоровьем обычных граждан. Ничего не мешает государству обеспечить депутатов необходимыми защитными средствами для обеспечения жизнедеятельности государства, - от специальных защитных костюмов до противогазов. Предложения отдельных политиков в СН по введению новой профессии - “депутат-надомник”, являются крайним проявлением цинизма и дезертирством государственных деятелей, которые обязаны первыми подавать пример в борьбе с эпидемией”, - написал Дубинский на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь депутат Качура допускает, что проекта о банковской деятельности вообще может не быть в повестке дня, которая еще составляется. "А будет ли за него голосовать фракция, обсудим на заседании", - утверждает народный избранник.

"Ситуация такова, что ни президент, ни Коломойский не может сдать назад. Зеленскому нужен кредит МВФ, который требует запрета на возврат банков бывшим владельцам. Для Игоря Коломойского, который считает себя обделенным при национализации "Приватбанка", это тоже вопрос принципа. Думаю, по не голосованию за проект мы увидим наконец реальный размер группы влияния Коломойского в Раде. А с другой стороны - какова власть Зеленского над собственной фракцией", - говорит политолог Андрей Золотарев.

Впрочем, нужно еще увидеть повестку - попадет ли туда вообще этот законопроект. Если попадет, то это станет показателем, что Зеленский намерен продавливать законопроект. Но остается открытым вопрос - удастся ли найти под него голоса.

Если, конечно, заседание Рады вообще на этой неделе состоится.