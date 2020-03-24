До конца марта остались считанные дни, а со вторым этапом медреформы, который должен стартовать уже с 1 апреля — по-прежнему нет ясности.

В начале этого месяца, выступая в парламенте по случаю представления нового Кабмина, президент Владимир Зеленский фактически дал отмашку по переносу реформы.

"Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля". И добавил: "с таким подходом реформа летит в стену". Многие восприняли эти слова как намек на отсрочку.

Повод для того, чтобы отложить реформу, есть, и очень серьезный — на момент эмоционального выступления Зеленского в Раде в Украине был всего один официально подтвержденный случай коронивируса. Сейчас их уже под сотню, и, как говорят сами врачи, это только вершина айсберга. То есть, в любой момент может быть серьезная вспышка, к чему уже готовят больницы. Проводить реформу в такое время, мягко говоря, — не самая удачная идея. Тем более, что и в спокойное время к ней были очень серьезные вопросы.

Об отсрочке реформы на три месяца недавно заявил министр здравоохранения Илья Емец.

"Я попросил три месяца, начиная с первого апреля, для того, чтобы продлить сроки и не закрывать больницы", — цитируют главу Минздрава на официальной странице этого ведомства в соцсетях.

Впрочем, для того, чтобы официально остановить или отсрочить реформу, одних просьб и заявлений мало. Нужны конкретные решения, а их пока нет.

"Должны быть четкие инструкции, документы — что будет с 1 апреля. Как будут финансировать медучреждения и что делать медикам и пациентам,. Ответов пока нет, поэтому и ожидания не самые лучшие", — говорит глава глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

В теории поставить реформу на "стоп" могут в последний момент. По данным "Страны", соответствующее решение может быть вынесено на ближайший Кабмин. Но это — только первый шаг. Даже если с 1 апреля реформу не запустят, то непонятно — что будет вместо нее?

Нужны изменения в закон о системе медицинских госгарантий и в бюджет. Эти решения должен принимать парламент.

По информации "Страны", в четверг Рада соберется на заседание, но не факт, что у депутатов дойдут руки до медреформы. Тем более, что профильный комитет ранее уже провалил голосование за проект по отмене медреформы.

И все это - на фоне слухов об отставке нового министра здравоохранения Ильи Емца, на которого возлагали надежды, что он "притормозит реформу".

Все это грозит полностью разбалансировать сисему здравоохранения Украины.

"Страна" разбиралась, какие есть сценарии для украинской медицины с 1 апреля — с реформой и без нее.

"Супрун ходит в Минздрав как на работу"

Хотя министр здравоохранения Илья Емец не пробыл в новом статусе еще и месяца, уже заговорили о его отставке.

Об этом сообщили народные депутаты.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - написал на днях на своей странице в Facebook нардеп от СН Александр Дубинский. Его коллега из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что по его источникам, министр не смог наладить работу в условиях эпидемии коронавируса. И, якобы, было принято решение о его отставке.

В самом Минздраве эту информацию опровергли.

Что, впрочем, никак не повлияло на количество слухов, которые муссируются в медицинском сообществе.

Медики уже обсуждают, кого могут поставить у руля Минздрава вместо Емца.

Как рассказал "Стране" источник в медицинских кругах, хорошо знакомый с ситуацией в министерстве, Илья Емец действительно написал заявление об отставке несколько дней назад. "Он очень эмоциональный, это в его духе. Он и в Кабмине Азарова считался достаточно конфликтным. Но заявление не подписано", — говорит наш источник.

Версий — почему Емец вдруг решил уйти, не пробыв министром и месяца — несколько.

Одна из них — ему дали статус, но не дали свободы действий. Что с учетом эпидемии коронавируса может оказаться весьма опасным. Ведь ответственность за не принятые вовремя решения ляжет и на Минздрав.

Емец уже давно заявлял, что нужно ужесточать меры по карантину и вводить чрезвычайное положение. На что у Зеленского пойти не решились, хотя такая идея и обсуждалась. Также он попросил у власти три месяца отсрочки по внедрению второго этапа медреформы.

Еще одна версия — почему Емец решил уйти — непростая обстановка в самом Минздраве. По данным "Страны", он не нашел общего языка с главным санитарным врачем Виктором Ляшко и несколькими своими заместителями. Одна из них — Ирина Микичак — ее Кабмин назначил первым замом 18 марта. Микичак, якобы, является ярой сторонницей Супрун. Более того, по информации нашего источника, "сама Супрун уже неделю ходит в Минздрав как на работу".

Продвинуть своих людей у Емца пока не получается. Так, провалилась его попытка поставить на госзакупки "доверенное лицо". Руководитель госпредприятия по медзакупкам Арсен Жумадилов поднял скандал. На своей странице в соцсетях он написал, что министр, якобы, требовал назначить заместителем госпредприятия "доверенного человека". А, когда получил отказ, заблокировал госзакупки, в том числе, и медикаментов, потребность в которых возрастает на фоне коронавирса. Жумадилов уже обратился в ГБР по этому поводу.

Второй проект Емца, якобы, попытка продвинуть дезинфекторы фирмы "Лизоформ", в числе учредителей которой есть его сын Глеб Емец. Впрочем, и он тоже не был реализован (а потому не понятно, была ли эта схема в реальности либо являлась лишь частью кампании по дискредитации Емца).

У Зеленского отставку Емца не принимают, так как пока не знают кого поставить вместо него и как оперативно провести замену с учетом карантина в Раде, — утверждает источник.

В медицинском сообществе обсуждается несколько кандидатур, в том числе, экс-губернатора Одесской области с медицинским дипломом Максим Степанов, Виктора Лысака, который уже был замом министра здравоохранения, а также Ляшко, который сейчас является основным спикером по эпидемии коронавируса.

Но в нынешней ситуации наиболее вероятный сценарий, что, если Емец уйдет, исполнять его обязанности будет первый зам Ирина Микичак. "Это все равно, что вернуть Супрун в Минздрав. В этом случае реформа продолжится", — считает наш источник.

"Коронавирус не вписывается в реформу"

То есть, пока нет никакой ясности по будущему второго этапа медреформы, который должен стартовать с 1 апреля. Наш источник говорит, что решение по отсрочке ждут на ближайшем Кабмине. Но, даже если оно будет, — это только половина дела.

"Второй этап реформы прописан в законе о медицинских гарантиях. Он должен был стартовать с 1 января 2020 года, но в конце 2019 года Рада проголосовала об отсрочке до 1 апреля. То есть, если планируется новая отсрочка, это должно быть проведено как изменение в закон. Кроме того, нужно вносить изменения в бюджет, так как непонятно, как будут финансироваться медучреждения в случае отсрочки реформы", — говорит Сергей Кубанский.

Эксперт по вопросам здравоохранения Ассоциации городов Украины Светлана Осташко говорит, что полностью "отмотать назад" или поставить на паузу реформу будет сложно.

"Многие медучреждения уже подписали договоры с НСЗУ и готовы работать по новой схеме. Но есть и такие, которые не успели подготовится к реформе. Поэтому как вариант можно разрешить работать по-новому тем, кто готов, и дать отсрочку тем, кто пока не готов, скажем, на полгода. Но тогда нужно менять схему финансирования — обещанных субвенций не хватит. Медучреждениям, которые продолжат работать по-старому, нужно хотя бы 2 млрд гривен", — говорит Осташко.

То есть, возможен вариант, когда попытаются внедрить такую себе "гибридную реформу", когда одни междучреждения уже буду работать по-новому, а другие останутся на прежних схемах финансирования.

Сергей Кубанский говорит, что большинство медиков все же ждет общую отсрочку — и для тех, кто уже заключил договоры с НСЗУ, и для тех, кто пока не успел.

"Коронавирус все меняет. По условиям второго этапа медреформы, медицинские учреждения должны получать средства за каждый пролеченный случай. Но как быть сейчас? На 1 апреля мы выйдем с тем, что плановые операции и консультации в больницах отменены. А нет "пролеченных случаем", нет и финансирования НСЗУ. Еще один нюанс — как быть с финансированием в период вспышки коронавируса. Еще до пандемии эксперты говорили, что инфекционного направление должно финансироваться по другому принципу, не по системе "деньги идут за пациентом". Это стратегическое направление, поэтому и количество койко-место и персонал нужно содержать, даже если нет загрузки. Но как быть теперь, когда под ифекционки могут быть перепрофилированы терапии или хирургии? Непонятно, как их будут финансировать в этом случае. Вопросов пока очень много, и отвечать на них власти не спешат", — отмечает Кубанский.

Денежный вопрос

"В тарифах на лечение, которые утвердил Кабмин, коронавируса нет. Как же за него будут платить?", — удивляется заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый.

По его мнению, второй этап медреформы нужно отложить на год.

Но в случае отсрочки реформы, нужно полностью менять схему финансирования. Под реформу медучреждениям оставили только 60% медицинской субвенции, и эти деньги, по словам главы Национальной медицинской палаты Серей Кравченко, закончатся уже к июню.

Если оставить больницы на старой схеме (то есть, медсубвенциях), то нужно будет добавить денег на финансирование здравоохранения.

"На этот год у медицины "украли" 0,3% ВВП. На здравоохранение запланировано на 16-17 млрд меньше, чем в 2019 году. Если реформу отложат, деньги нужно бы вернуть", — говорит Константин Надутый.

Но реформу и затевали, чтобы сэкономить. А на фоне угрозы эпидемии коронавируса, когда нужно будет увеличивать финансирование инфекционок и клиник, которые под них перепрофилируют, на все остальные медучреждения денег может попросту не остаться.

"Власти сейчас заняли выжидательную позицию. На борьбу с коронавирусом из госбюджета выделили всего 100 млн гривен, это при том, что власти Днепра — 95 млн, Винницы — 50 млн. Тернополя - 26 млн. Пока создается впечатление, что всю систему здравоохранения попросту хотят повесить на местные власти", — подытожила Осташко.