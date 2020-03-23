Несмотря на карантин, люди массово атакуют отделения "Укрпочты" и Ощадбанка. Выстраиваются огромные очереди тех, кому нужно получить пенсию и оплатить коммуналку.

И "Укрпочта", и Общадбанк отрапортовали, что усилили карантинные меры — снабдили сотрудников средствами защиты, пытаются не допустить массового скопления народа. Также призывают клиентов по возможности пользоваться онлайн услугами. В Минсоцполитики заверили, что за просрочку по оплате коммуналки во время карантина не будут начислять пеню. Но пока все это помогает мало — под отделениями настоящий ажиотаж.

Нацбанк в своем письме от 22 марта о режиме работы банковских учреждений в период карантина прописал ряд мероприятий, которые должны уменьшить риски для людей, в частности, разрешил банкам определять время работы для обслуживания только пенсионеров.

Также НБУ обратился с предложением к Кабмину и органам местной власти — по-максимуму перевести физлиц-получателей зарплат, пенсий, социальной помощи и других выплат исключительно на безнал, то есть, на банковские карты. Отреагирует ли на это предложение правительство и когда именно — пока неизвестно.

Впрочем, в этом месяце ничего поменять уже не удастся, по крайне мере, по пенсиям. Как сообщили "Стране" в Пенсионном фонде, выплаты за март наличных пенсий они уже закрыли — "Укрпочте" перечислены средства в штатном режиме. Перечисление денег на банковские счета собираются закончить к среде 25 марта. Как будет в следующем месяце (а не исключено, что карантин продлят) — пока неясно.

"Страна" разбиралась, как украицам в карантин получать пенсии и платить за коммуналку.

Советуют ждать на улице и читать плакаты

По словам руководителя пресс-службы Пенсионного фонда Анны Швец, в Украине на начало 2020 года пенсии наличкой, то есть, через систему "Укрпочты" получало 33,9% всех украинских пенсионеров, а это порядка 3,8 млн человек. Пенсии на банковские карты получает 66,1% пенсионеров, или около 7,5 млн человек.

Увеличение безналичных перечислений идет, но медленно. Скажем, на начало 2019 года через почту пенсии получало 37,3%, а на банковские карты — 62,7% пенсионеров.

"То есть, больше трети пенсионеров вынуждены идти за пенсиями на почту или в лучшем случае деньги им приносят на дом почтальоны", — говорит глава департамента пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.

Процент безналичных выплат по регионам отличается. К примеру, как сообщили в отделении Пенсионного фонда в Днепропетровской области, у них пенсии на карточки получает порядка 80% пенсионеров.

Но все равно доля наличных платежей высокая, что в случае эпидемии коронавируса может оказаться небезопасным. Ведь пенсионеры — основная группа риска.

С начала действия карантина ничего особо не поменялось. В ПФ рассказали, что перечислили средства на пенсии "Укрпочте" в штатном режиме, и на этот месяц выплаты через почту уже закрыты. До среды 25 марта планируется закончить перечисление средств на банковские счета.

На "Укрпочте" говорят, что внедрили несколько карантинных мероприятий. В частности, работников снабдили защитными средства, проводят дезинфекцию помещений и развесили плакаты о коронавирусе. Также в отделениях появились ограничительные желтые линии, за которые клиентов просят не заходить. Людей призывают не заходить внутрь помещений и ждать своей очереди на улице. Но, как показывает практика, это не всегда срабатывает.

В почтовых отделениях внедрили "Счастливые часы" - 13.00 комиссия за коммуналку вдвое меньше, чем с утра. Граждан призывают приходить оплачивать счета после обеда, чтобы в первой половине дня смогли получить услуги пенсионеры.

Параллельно "Укрпочта" предупредила о нехватке сотрудников — многим в карантин не с кем оставить детей. Поэтому кардинально вопрос с очередями не решен. Более того, в отделениях, где не хватает сотрудников, очереди могут быть еще больше, чем до карантина.

С 18 марта также изменено время работы отделений. В городах они будут работать до 18.00 по будням и до 15.00 в субботу. в областных центрах будет всего до трех дежурных отделений, работающих до 20.00 или 21.00. Сельские отделения будут работать в прежнем режиме. Но, понятно, что на отделения в городах нагрузка может вырасти.

Есть вопросы и по доставке пенсий на дом. Самих почтальонов обязали при первых же признаках ОРВИ обратиться к врачу и оставаться дома.

Также почтальонов снабдили инструкциями, что делать, если заболели получатели денег: "Если у почтальона возникают любые сомнения у неудовлетворительном состоянии здоровья клиента, работодатель рекомендует избегать контакта с ним и предупредить начальника отделения о такой ситуации". То есть, пенсионеры даже с признаками банальной простуды рискуют остаться без денег.

Как быстро перевести на безнал почти 4 млн пенсионеров

В такой ситуации выходом может стать разве что оперативный перевод пенсий и социальных выплат на банковские карты, — считает Максимчук.

С таким же предложением в Нацбанк обратилась Независимая ассоциация банков. В числе предложенных ею карантинных мероприятий есть, в частности, пункт о переводе всех организаций и физлиц-получателей денежной помощи на получений зарплат, пенсий, социальных выплат, субсидий и др. исключительно на безналичную форму — на банковские счета с открытыми под них банковскими картами.

Так как банкоматы есть не во всех населенных пунктах, предлагается массово переводить людей на карты только в городах с населением более 20 тысяч человек.

Предлагают также продлить сроки получения пенсий в этом месяце с обязательным переводом выплат на карту в дальнейшем. И разрешить банкам определять временные промежутки для обслуживания исключительно пенсионеров, а в другое время их не принимать.

Часть этих предложений учтено в разъяснениях НБУ от 22 марта. Так, в письме Нацбанка "О режиме работы банковских учреждений в период усиленных мероприятий противодействия распространению коронавируса" банки обязали:

обеспечить бесперебойное подкрепление наличкой банкоматов

определять и менять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки, обеспечив, в первую очередь, присутствие в спальных районах (в том числе, устанавливать разное время для обслуживания пожилых людей и других клиентов).

организовать обслуживание клиентов так, чтобы не нарушать рекомендации Минздрава о пребывании людей в одном помещении

предусмотреть в помещениях банков и отделений технологические перерывы (для проветривания и дезинфекции).

В Ощадбанке уже сообщили, что временно приостановили работу в некоторых отделениях. Так, в Киеве закрыты отделения на проспекте Генерала Ватутина, 2-А, проспекте Науки, 24/2, проспекте Победы, 97, Голосеевском проспекте, 92/1, Столичном шоссе, 103 и др. Такж возможны изменения в работе других отделений (отдельной время для пенсионеров, технологические перерывы и пр.). В Приватбанка ввели дополнительные санитарные часы с 12.30 до 13.30 и порекомендовал ждать в очереди на улице.

Удастся ли перевести пенсионеров на безналичные выплаты со следующего месяца — неясно. Многие пенсионеры принципиально не хотят переходить на карты, у других нет такой возможности. "Львиная доля получателей наличных пенсий — это село", — говорит экс-топ-менеджер "Укрпочты" Николай Черный.

Кроме того, чтобы оформить карту в любом случае нужно идти в банк. Банки предлагают заказать карту онлайн с ее последующей выдачей в отделении. Но даже по такой упрощенной схеме банковским отделениям придется принять целую армию пенсионеров. "Для того, чтобы заказать карту онлайн, нужно иметь смартфон или компьютер с доступом к интернету и уметь ими пользоваться. Многим пенсионерам это сложно. В любом случае для перевода на карты почти 4 млн пенсионеров понадобится время. Даже если они сами этого захотят. А, как показывает статистика, пока хотят не очень. Очевидно, получать наличкой многим удобнее", — отмечает экономист Виктор Скаршевский.

В Минсоцполитики сообщили, что разрабатывается проект "Помощь пожилому человеку", чтобы каждый пенсионер имел возможность получать пенсию на банковскую карту и оплачивать онлайн-услуги. В чем ее суть в министерстве пока не говорят.

Если будет принято решение о централизованном переводе выплат на карты, это нужно делать оперативно, максимум, до середины апреля. Чтобы ПФ изменил схему перечисления средств. Плюс — пока неясно, как станут платить дополнительную тысячу гривен, которую пообещал Зеленский в апреле пенсионерам, которые получают до 5 тысяч гривен. Если это будет отдельная ведомость, людям придется дважды идти на ту же почту, сначала за пенсией, потом за дополнительной тысячей.

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский уже отреагировал на призывы Нацбанка.

"Коллеги из НБУ - я сейчас дам ваш телефон тем пенсионерам, которые застряли в своих домах в селе и не могут доехать до райцентра чтобы снять деньги на жизнь. А Вы потом остальным объясните как это зашибись получать там деньги на карту, хорошо? Когда в мирное время туда назад стоило доехать до 100 гривен.

Думать раньше надо было когда я вас 3 года просил дать нам право открыть счета. Банки есть в 6% населённых пунктов страны", - написал он на своей странице в Facebook. Стоит отметить, что для "Укрпочты" выдача пенсий - доходный бизнес. Только в прошлом году из государственного бюджета почтовика добавили 900 млн гривен по этой программе.

Боятся потерять субсидии

С коммуналкой — не меньше вопросов. Пенсионеры составляют большинство в очередях, которые выстраиваются в кассах оплаты коммунальных платежей. Все банки, в том числе Ощадбанк (там платит больше всего пенсионеров из-за отсутствия комиссии) с начала карантина призывают клиентов по-максимуму переходить на онлайн-платежи.

Также законом о мерах в связи с коронавирусом на время карантина прекращено начисление пени и штрафов за просроченную коммуналку. Также до 30 марта проблем льготный период оплаты счетов (ранее он был до 20 числа каждого месяца). Но люди все равно выстраиваются в очереди.

"Но не совсем понятно, как будет решен главный вопрос — как будет с субсидиями, если возникнет задолженность по коммунальным платежам, По действующим нормам, 360 гривен долга — и субсидию уже снимают. Кабмину стоило бы ввести мораторий на снятие субсидий на время карантина и до 30 дней после него, чтобы люди смогли погасить долги позже. Этого пока не сделали. А так как 70% получателей субсидий — это пенсионеры, они, понятное дело, бегут платить", — отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

23 марта министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что сейчас правительство организовывает работу программы жилищных субсидий. На ближайший Кабмин будет вынесен проект о дополнительной компенсации затрат на коммуналку для 3 млрд домохозяйств, получающих субсидии. Им обещают на 50% увеличить социальные нормативы на потребление электроэнергии, газа, горячей и холодной воды.

"Каждая семья, получающая субсидию, получит дополнительную субсидию около 300 гривен", — сказала Лазебная. Кроме того, планируется упростить выдачу субсидий для тех, кто в карантин потеряет работу и зарегистрируется на бирже труда. "Правительство гарантирует, что на время карантина штрафные санкции не будут применяться при создании задолженности по уплате коммунальных услуг", — пояснила она.

Но опять-таки, пока — никакой конкретики. До какого числа можно не платить за коммуналку и когда нужно погасить все долги после окончания карантина — вопрос открытый.

Разъяснительной работы среди пенсионеров (о том, что с уплатой коммуналки можно подождать и бежать в банк сейчас не стоит) власти не проводят. И многие пенсионеры уверены, что если сейчас не заплатить — можно остаться без субсидии. Поэтому, несмотря на карантин, идут платить за коммуналку.

"Хотя это тот случай, когда властям стоило бы подумать об адресных карантинных мероприятиях - собрать базу пенсионеров, которые получают пенсии наличкой и организовать им доставку на дом. Заодно им можно помогать и оплачивать коммуналку в удаленном режиме", - резюмирует Скаршевский.