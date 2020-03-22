С понедельника в Киеве и в других городах Украины заметно ужесточаются карантинные меры — перестанет работать общественный транспорт, будут действовать ограничения по допуску в продуктовое магазины и аптеки (не больше одного человека на квадратный метр площади).

Украинцы начали готовится к жесткому карантину с выходных.

Как уже писала "Страна", в в воскресенья с утра в некоторых супермаркетах выстроились огромные очереди, люди сметают с полок продукты, бытовую химию и туалетную бумагу.

Это уже не первая волна продуктового ажиотажа, хотя и самая сильная. Массово раскупать еду и туалетную бумагу наши граждане начали еще две недели назад. И это уже привело к повышению цен на многие продукты.

"Золотое время для ритейла. "Билла" лимоны, стоимость которых 25 гривен в базарный день, уже 76, гречка, которая неделю назад была 34, уже 50. Имбирь в "Варусе" 157. Где там государство, которое обещало контролировать цены", — написала в Facebook журналист Валентина Доброта.

"Чернигов. Огурцы - 93 гривны, до этого самые дорогие стоили 60-65 гривен", — добавила Анастасия Ярмоленко.

Сами продавцы говорят, что ажиотаж тут ни при чем — продукты дорожают из-за девальвации гривны. По словам главы Ассоциации поставщиков розничных сетей и депутата Киевсовета Алексея Дорошенко, сработали оба фактора — и курс, и продуктовая паника. "Но все же "вина" курса в повышении цен — 5%, а паники —95%", — отмечает он.

"Страна" разбиралась, что происходит с ценами на еду.

Гречка на 20%, имбирь — на 90%

По данным соучредителя monobank Олега Гороховского, мониторинг карточных расчетов их клиентов показывает, что на долю категории "Продукты и супермаркеты" приходится 40,4%.

"За последние дни спрос на продуты питания резко вырос", — подтверждает и Алексей Дорошенко.

Люди запасаются продуктами первой необходимости — разбирают крупы, мясные и овощные консервы, муку, соль и сахар, а также бытовую химию и туалетную бумагу. По этом категориям продажи у некотор сетей взлетели вдвое.

Продуктовый ажиотаж уже ударил по ценам. Мартовские ценники превышают февральские по многим продуктовым категориям. Так, если средняя стоимость килограмма гречки в феврале составляла порядка 30,2 гривен, то в марте — 36,9 гривен. При этом в некоторых сетях цена доходит до 50 гривен. и даже выше. Макароны в марте подорожали в пределах 5% — с 13,9 гривен до 15 гривен за килограмм. Рис в феврале стоил около 20 гривен за килограмм, а сейчас — почти 25 гривен. Подсолнечное масло буквально за несколько недель подорожало на 3-4 гривны (до 35,5-35 гривен за бутылку 0,8 литра).

Мука подорожала, но буквально на копейки — с 16,15 гривен за килограмм в феврале до 16,25 в марте.Сахар прибавил в цене примерно 1-1,5 гривны: с 13,4 гривен за килограмм подорожал до 14,8-15 гривен. Куриное филе стало дороже на 3-4 гривны за килограмм (106-107 гривен)

Но некоторые продукты даже подешевели. Скажем, пшено в феврале стоило около 32,5 гривен за килограмм, а сейчас 26,5 гривен.

Сливочное масло упало в цене в среднем на гривну, до 41-45 гривен за пачку в 200 грамм. Цены на творог остаются на прежнем уровне (в среднем 45 гривен за упаковку в 300 грамм).

То есть, больше всего подорожали крупы, подсолнечное масло, сахар. Такими данными со "Страной" поделились в одной из розничных сетей, которая проводит ценовой мониторинг рынка. Но он идет с небольшим опозданием. Во многих магазинах еще допродавали прежние запасы по старым ценам.

Новые поставки уже дороже. Это хорошо видно по динамике оптовых цен.

По данным аналитического отчета крупного львовского рынка "Шувар" (оттуда продукты развозятся по всей стране), на 19 марта подорожали свекла (плюс 6,14%, до 4-5 гривен), корень имбиря (почти на 90%, до 140-150 гривен), картофель (на 7,59%, до 7,5-9,5 гривен за килограмм), тепличные огурцы (на 10%, до 45-60 гривен), помидоры (на 17,38%, до 35-50 гривен), лук (на 13,5%, до 12-13 гривен), лук салатны (на 50%, до 20-25 гривен), чеснок (почти на 12%, до 90-100 гривен),

По словам Алексея Дорошенко, больше всего за последние дни подорожали лимоны и гречка.

Лимоны, как уже писала "Страна", сразу же после объявления карантина выросли в цене на 12-15%. Как отмечают в аналитическом отделе оптового рынка "Шувар", причиной подорожания стал не скачек курса (хотя лимоны — это импортный товар), а именно повышенный спрос. Если раньше люди покупали лимоны поштучно, то теперь берут килограммами, — отметила руководитель аналитического департамента "Шувара" Татьяна Гетман.

Распространено мнение, что частое употребление лимонов снижает вероятность заболевания.

Также подскочили цены на гречку.

"Ценовые колебания были и до этого. Но с 18 марта началось резкое подорожание. Гречка выросла в цене за четыре дня на 22%. Причин несколько. Во-первых, у нас в прошлом году был достаточно невысокие урожай по этой культуре, поэтому мы уже в конца лета начали импортировать гречку, большие объемы заходили из России. Там сейчас тоже пошел рост цен на 15-20%, и торговцами занялась Антимонопольная служба. Во-вторых, сказался ценовой ажиотаж — люди запасаются гречкой и этим пользуются продавцы", — отмечает Дорошенко.

Он рассказал "Стране", что уже направил в АМКУ и Минэкономики предложение срочно начать ценовой мониторинг и пресечь подорожание гречки.

"Этот продукт - своеобразный маркер. С гречки в 2016 году началось подорожание и всех остальных продуктов питания. Не исключено, что так будет и в этот раз", — говорит Дорошенко.

Доллар или паника?

Стоит отметить, что в феврале продукты тоже дорожали, но гораздо меньшим темпами. По данным Госстата, по итогам прошлого месяца еда подорожала в среднем на 2,4% (больше всего, до 12-13%, хлеб, алкоголь, фрукты).

Но сейчас пошло серьезное подорожание. Сработало сразу два фактора — девальвация гривны и продуктовая паника.

Резким ростом курса гривны прикрываются продавцы, поясняя, почему вынуждены переписывать ценники.

Хотя, по мнению Дорошенко, пока курс сильно не сказался на ценах.

"Он добавил к цене всего пару процентов, не больше. Решающей будет следующая неделя. Если курс закрепится на отметке 27,5 гривен и вырастет до 28 гривен, можно ожидать роста цен на многие продукты питания в пределах 5%", — говорит эксперт.

По его мнению, 95% в нынешнем всплеске цена на еду — это паника. Продавцы попросту не могут пройти мимо возможности повысить цены и заработать на ажиотажном спросе. Который может оказаться непродолжительным. Люди закупятся на оставшиеся деньги, а когда смогут снова пополнить продуктовые запасы — неясно, ведь многие ушли в отпуска за свой счет.

Будут ли власти регулировать цены

Понятно, что в новом вопросе без вмешательства государства уже не обойтись. Тем более, что власти обещали, что не допустят роста цен из-за карантина. А в недавно принятом законе о мерах борьбы с коронавирусом прямо указано, что Кабмин должен регулировать цены на социальные продукты.

Правда, подробностей нет (ни перечня продуктов, ни граничных наценок). Очевидно, их должно прописать правительство отдельным постановлением.

Но, как стало известно "Стране", Минэкономики только с понедельника начнет собирать данные по продуктовым запасам, которые есть в сетях, и по ценам. Некоторые ритейлеры передали такую информацию в пятницу. За прошлую неделю данные собираются проанализировать. То есть, реакция чиновников если и будет, то, минимум, через неделю.

До этого торговцы смогут и дальше неплохо зарабатывать на скупающих продукты гражданах.

Представитель FAO (продовольственная организация ООН) Андрей Ярмак, который сейчас живет в Риме, рассказал "Стране", что в Италии цены на продукты питания также выросли.

"Люди стали покупать больше за один раз. Вообще сейчас ввели ограничение - один раз в неделю выходить за продуктами питания. Поэтому есть очереди, но не критичные, так как много торговых площадей. Да, иногда можно и два часа прождать в очереди, но все понимают и стараются скупаться быстро", — говорит он.

По мнению Ярмака, наши власти сделали сразу несколько ошибок, чем еще больше раскачивают продуктовый ажиотаж.

"Первая — ограничения по многим рынкам. Это решение было скопировано у Италии, но украинские власти упустили из виду, что в Украине только 20% овощей и фруктов продаётся через сети супермаркетов, в то время как в ЕС - 90%. Кроме того, Украина недостаточно хорошо обеспечена торговыми площадями, они в расчете на оного жителя в разы ниже даже чем в РФ, не говоря уже о Европе. Что получилось в результате? Супермаркетам обеспечили монопольное положение, и они могут поднимать цены сколько угодно. Кроме того, они могут диктовать условия поставщикам, ведь у тех нет выбора", — говорит Ярмак.

Стоит отметить, что украинские власти рассматривали вариант тотального закрытия продуктовых рынков. Но в итоге их все же решили массового не закрывать, а ввести карантинные правила (частые дезинфекции, продавцы в масках и др.). Но во многих городах рынки все равно стоят полупустые — давят местные власти, продавцы бояться торговать да и покупатели сидят по домам.

"Мне пришли фуры с импортными овощами и фруктами. Пока они ехали, доллар подскочил. Теперь многие рынки закрыты, продаж почти нет. Я уже понимаю, что в минусе, просто не успею все распродать", — рассказал "Стране" киевский предприниматель.

Многие частные предприниматели, торгующие на рынках, сами решили закрыться на время карантина. Главная причина — аренда. Она достаточно высокая, а если продажи будут незначительными, бизнеса окажется в минусе. Теперь магазинчики распродают все запасы товара, и даже готовы доставлять его на дом.

"Мелких и средних фермеров и производителей продуктов питания поставили в условия, когда продавать продукцию некуда кроме как в крупные торговые сети. Было бы неплохо поддержать быструю временную переориентацию многих закрытых торговых точек и общепита на продажу элементарных базовых продуктов питания, не требующих температурных режимов. Это бы сняло напряжение", — считает Ярмак.

"Ну и сейчас помогло бы заявление властей о том, что земельная реформа отложена до лучших времён, чтобы люди могли сконцентрироваться на аграрном производстве, а не на спекуляциях с землёй", — подытожил Ярмак.