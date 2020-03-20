Украинскому бизнесу обещают защиту от коронавируса. На днях президент подписал закон, который предусматривает целый ряд изменения в Налоговый кодекс. В частности, появятся налоговые льготы (по налогу на землю, недвижимость, ЕСВ и др.). Также власти обещают ослабить контроль за бизнесом.

Выступая с подобной инициативой, Украина формально копирует действия стран, где уже бушует коронавирус.

Однако масштаб помощи со стороны государства не сопоставим.

Европейские страны гарантировало бизнесу поддержку и выделяет на эти цели миллиарды долларов.

У нас ничего этого и близко нет.

А те льготы, которые выделяются, у самих бизнесменов вызывают большой скепсис.

Например, по принятому "антивирусному" закону малому бизнесу на едином налоге даровали льготу - возможность не платить предпринимателю ЕСВ за себя на два месяца. В большинстве случаев величина экономии составит 2000 гривен. Для сравнения - небольшая Австрия выделила для поддержки бизнеса 35 млрд евро.

"Малому бизнесу, на который во время карантина приходится основной удар, власти бросают крохи, основные преференции получат крупные предприятия", — считает глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

"Льготы дали по принципу "что не жалко", а действительно важных преференций мало. Не факт, что они станут существенным подспорьем бизнесу в трудные времена", — добавил аналитик института Growford Алексей Кущ.

Кроме того, государство, одной рукой давай бизнесу льготы, другой — еще больше закручивает гайки.

"Пошли звонки от налоговой с просьбой заплатить авансом налог на прибыль. Кроме того, появилась информация, что власти готовят новый налог "на коронавирус" по аналогии с 1,5% военным сбором", — отметил предприниматель Павел Себастьянович.

Совладелец компании "Молочный альянс" Александр Деркач считает, что все будет зависеть от глубины и продолжительности кризиса, в который заходит отечественная экономика. То есть, временную передышку бизнес может и получит, но вот помогут ли льготы дальше — пока вопрос.

"Страна" разбиралась, как власти собираются поддерживать бизнес и поможет ли это.

Отменят проверки, но заморозят проблемы

План по спасению бизнеса, прописанный в новом законе, можно разделить на несколько частей.

Первая — это снятие или послабление контроля. Так, до 18 мая объявлен мораторий на проверки — как фактические (с выездом проверяющих на предприятие), так и документальные.

Также с 18 марта и до 30 апреля не будут начисляться штрафы за нарушение налогового законодательства.

Для бизнеса в этом нововведении уже есть плюсы. Предприниматели традиционно жаловались на слишком частые визиты проверяющих. А штрафы от налоговиков вообще стали страшилкой для бизнеса. Они, в зависимости от нарушений, могут достигать десятков и сотен тысяч гривен.

Это не означает, что налоги на период карантина "простят". Кроме того, пока неясно, как будет с налогами и отчетностью после карантина. Заставят ли после нормализации ситуации платить и наводить порядок в документах в турбо-режиме, или все же будет какая -то отсрочка. В новом законе об этом ничего не говорится.

Зато сказано о случаях, на которые мораторий не распространяется. Так, отмена штрафных санкций не действует в следующих случаях:

нарушение требований по страхованию жизни или негосударственного пенсионного обеспечения

отчуждение имущества, которое находится в налоговом залоге без согласования с налоговыми органами

нарушение правил учета оборота топлива и спирта

нарушение начислений, декларирования и уплаты НДС, акцизного налога и ренты.

Последние налоги — самые большие, и именно они могут пробить самую большую брешь в бюджете компаний, — говорит Кущ. Стоит отметить, что НДС на медизделия и лекарства отменили на время карантина, но другим законом, о мерах по борьбе с вирусом.

Всем остальным НДС придется платить в прежнем режиме. "Предприятия, отгружая продукцию, тут же обязаны заплатить налог на добавленную стоимость. Еще не получив деньги за товар, то есть, фактически авансом. При этом нет никаких гарантий, что продукция вообще будет реализована, а деньги за нее мы получив в срок, ведь в стране карантин", — говорит Себастьянович.

Возникает и еще одна проблема. Непонятно, как быть с заблокированными налоговыми накладными. Накладные, позволяющие предприятию получить налоговый кредит (то есть, уменьшение суммы налогов) могут блокироваться фискальными органами, если они вдруг заподозрят, что бизнес "рисковый". Отнесли компанию к этой категории могут по целому списку причин, скажем, заметив "подозрительную" операцию, признаки фиктивности, схемы и пр.

На время разбирательств налоговая накладная блокируется, а нередко заблокированным оказывается и весь бизнес. Чтобы разблокировать накладные, предпринимателю нужно доказать фискальной службе свою "честность", предоставив в качестве аргумента необходимые документы. Нередко дело доходит до суда.

"Непонятно, что будет на период карантина. В налоговую сказали не ходить. Но документы, как правило, объемные. Их не принимают в онлайн-режиме, всегда предприниматели возили папки в налоговую. Суды сейчас тоже не работают", — говорит Павел Себастьянович.

То есть, есть угроза, что заблокированные ранее налоговые накладные зависнут, как минимум, до окончания карантина. Хотя новых блокировок быть не должно. В законе указано, что до 31 мая снижается контроль за деятельностью субъектов, которые отнесены к рисковым.

"Нынешний карантин как раз выявляет слабые места нашей налоговой системы — систему блокировки налоговых накладных и реальный уровень работы электронного кабинета. Самое время заняться этой проблемой и оперативно ее решить", — говорит Себастьянович.

"Неудачная формулировка нормы закона о приостановлении начатых до 18 марта 2020 года проверок дает налоговикам основания для того, чтобы после окончания моратория начинать проверки сначала (а не продолжать их). К тому же, никаких послаблений нет в части блокировок налоговых накладных, которые фактически очень схожи с документальными проверками в "упрощенном формате". Так что только этого инструментария достаточно, чтобы бизнес был в тонусе в течение всего срока карантина", - считает глава консалтинговой компании ADA Group Андрей Тамошюнас

"Одни налоги отменяют, другие просят авансом"

Вторая часть "антивирусной программы" для бизнеса, собственно, налоговые преференции. Их несколько:

С 1 марта о 30 апреля не начисляется налог на недвижимость

Не начисляется и не уплачивается с 1 марта по 30 апреля налог на землю и арендная плата за землю государственной и коммунальной формы собственности

отменяется уплата ЕСВ за два месяца (март и апрель) для физлиц-предпринимателей, но только "за себя". При этом есть уточнение: сами ФОПы могут принять решение об отказе от этой льготы, и заплатить ЕСВ. Что не исключает попытки давления на бизнес со стороны налоговых органов: фискалы могут попытаться убедить предпринимателей "согласиться" и заплатить взнос.

Эти льготы бизнес воспринял неоднозначно.

"Налог на землю — это преференция, в первую очередь, для крупных предприятий, которые пока, несмотря на карантин, работают в обычном режиме. Мелкому бизнесу эта льгота никак не поможет", — считает Доротич.

По мнению Павла Себастьяновича, для среднего бизнеса плюсы все же есть. "Это поможет компаниям, которые имеют производство и склады. Там, как правило, участки по несколько гектаров. В Киеве со среднестатистической площадки под складами или офисными помещениями налог на землю составляет 80-100 тысяч гривен в месяц. Если его не нужно платить, реально дать скидки или вовсе отменить арендную плату для арендаторов, о чем они уже просят", — говорит Павел Себастьянович (владелец складских и офисных помещений).

Правда, снижение арендной платы — сугубо на усмотрение собственников площадей. В законе не прописана обязанность пересматривать условия аренды.

Для крупных предприятий, которые располагают участками в десятки и даже сотни гектаров, экономия может быть еще более существенной. Но в общей структуре затрат она все же занимает далеко не первые строки. Поэтому, по мнению Себастьяновича, для большого бизнеса эта льгота — приятный "бонус", но, если будет серьезный кризис, от банкротства она вряд ли спасет.

То же самое с налогом на недвижимость.

И налог на землю, и налог на недвижимость относятся к местным налогам. В каждом населенном пункте они разные. "Кто-то платит 3% от нормативной оценки, а кто-то и 12%. Некоторые компании, по решению местных властей, освобождены от таких налогов. Поэтому и реальная экономия у каждой компании будет разной", — говорит Себастьянович.

Между тем, как уже писала "Страна", местные власти уже возмутились — налоги на землю и недвижимость идут в местные бюджеты. Поэтому "мораторий" на них рискует пробить немалую брешь в и без того дефицитных местных бюджетах, следовательно, будет меньше денег на медицину и борьбу с коронавирусом.

Есть вопросы и по ЕСВ. "Дали льготы, но только самим предпринимателям. За наемных работников они все равно должны платить ЕСВ. Как правило, ФОПы платят единый социальный взнос с минималки, это около тысячи гривен в месяц. Следовательно, сэкономить они смогут две тысячи за два месяца. Эта сумма особо ничего не решает. Единый налог при этом никто не отменял", — говорит Доротич.

"Освободили только ФОПов от уплаты взноса "за себя". Но за "того парня", то есть, наемных рабочих, нужно платить. Причем это касается как предпринимателей, так и юрлиц", - добавил глава консалтинговой компании ADA Group Андрей Тамошюнас.

Также депутаты отказались от идеи ввести обязательные кассовые аппараты для мелкого бизнеса, хотя изначально такие предложения озвучивались. Напомним: РРО должны использовать все интернет-магазины, сфера услуг и даже продавцы на рынках. Правда, с апреля введение этой нормы перенесли на июль.

Предприниматели считают, что государство позаботилось о них недостаточно. Заявленные льготы им, конечно, в чем-то помогут, но кардинально на бизнес не повлияют.

По словам Павла Себастьяновича, власти решили отделаться полумерами, вместо того, чтобы именно сейчас дать старт налоговой реформе. В частности, не дать отсрочку, а вообще освободить от излишнего государственного контроля малый бизнес, а также пересмотреть налог на прибыль, заменив его налогом на выведенный капитал.

"Вместо этого, несмотря на новый закон, налоговики уже обзванивают предприятия, и просят заплатить налог на прибыль авансом", — говорит он. Также бизнес ждет от властей специальных программ поддержки для отдельных отраслей с выделением бюджетного финансирования. Пока этого тоже нет.

"Все, что они там написали - ерунда. Зарплаты людям платить нечем. Вот главная проблема. Выручка у нас упала минимум в 3-4 раза . Магазины пытаются закрыть", - сетует глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Также в бизнес-среде опасаются появления нового налога — "на коронавирус", который, якобы, собираются ввести власти по аналогии с военным сбором в 1,5%.

"Получается, что одной рукой государство дает бизнесу льготы, а другой — еще больше закручивает гайки", — резюмировал Себастьянович.

Глава профильного налогового комитета Данил Германцев на запрос "Страны" о новом налоге на коронавирус, которого так боятся предприниматели, пока ничего не ответил. Нет также никаких проектов на этот счет.