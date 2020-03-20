В последние дни в Украине на слуху - введение чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. На данный момент уже в трех областях Украины - Черновицкой, Житомирской и Киевской - действует режим чрезвычайной ситуации (но это другое, чем чрезвычайное положение). Сам же президент Владимир Зеленской заявлял о том, что вероятно объявление чрезвычайного положения на всей территории Украины.

А затем премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать законопроект, который позволил бы президенту вводить чрезвычайное положение в стране без согласования Верховной Рады, или вообще дать право органам государственной власти "делегировать" друг другу свои полномочия, что прямо противоречит Конституции. Инициативу Шмыгаля поддержал и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Мы уже подробно описывали, что означает введение чрезвычайного положения.

Если коротко, то оно предусматривает очень широкие возможности для власти ограничивать права и свободы человека. В том числе - отключение интернета и закрытие СМИ.

Какое это имеет отношение к борьбе с коронавирусом - непонятно. Зато понятно, что это может стать инструментом для решения различных политических, коррупционных и бизнес-вопросов.

Также совершенно непонятно на каком основании кто-либо может передать президенту права на введения чрезвычайного положения, если это право закреплено в Конституции за Верховной Радой. И если президент введет режим ЧП без согласования с Радой, то это будет узурпация власти (статья в Уголовном кодексе).

"Страна" опросила политологов, зачем на самом деле власти хотят ввести чрезвычайное положение и чем это обернется для Украины.

Вадим Карасев, Глава Института глобальных стратегий

Начнем с предложения Шмыгаля передать право вводить ЧП президенту. Считаю, что это верх цинизма или правового нигилизма. Это личная юридическая безграмотность премьер-министра и доказательство того, насколько он все-таки далек от политических и правовых реалий в Украине.

Что касается потенциального введения чрезвычайного положения. На данный момент нет таких оснований для того, чтобы вводить ЧП по всей Украине.

Самая главная причина - потому что Украина не равномерна. Есть режим чрезвычайной ситуации на Буковине. Это можно понять. Там больше всего заболевших, там, где больше возвращается заробитчан, это одно дело. Другое дело - это восточные регионы, где продолжают свою работу стратегические предприятия. Там таких рисков меньше. Взять то же метро. Его нет во Львове или Черновцах. Но если бы оно там было, можно было бы понять, почему там его хотели бы остановить.

И совсем другое дело метро в Киеве или Харькове. Именно метро перевозит рабочую силу с одного места на другое. Именно метро доставляет медиков и сотрудников коммунальных предприятий, которые не могут остановить или оставить свою работу.

Но что происходит. Они останавливают метро, отменяют междугородное сообщение. И теперь медики из пригорода в Киеве должны добираться попутками на работу. А после 3 часов в дороге спасать больных. Неужели не понятно, что нельзя косить всю страну под одну гребенку? Нужно тщательно оценивать риски от каждого решения для каждого отдельно взятого региона.

Теперь предположим, что они все-таки решат ввести ЧП. Если вводить его, то только в чрезвычайных ситуациях, если динамика по заболеваемости будет существенно нарастать и не будет другого выхода. Но нужно понимать, объявлять можно что угодно - военное положение, чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию. А у вас есть возможности это реализовать?

Тут надо иметь работающую госмашину, рабочую систему гражданской обороны, эффективный государственный аппарат. Если этого всего нет - такое решение будет приносить только вред. Это может сделать авторитарная или авторитетная власть. У нас она не такая. Поэтому ничего не получится.

Можно расценить попытки введения ЧП как стремление власти взять все под свой тотальный контроль, в том числе ограничить медиа. Но чем медиа мешают борьбе с коронавирусом? В данный момент в Украине власть своими метаниями и ошибочными решениями генерирует панику и коронапсихоз больше, чем грамотные журналисты, которые пишут правильные и вменяемые вещи.

Андрей Золотарев, глава Центра "Третий сектор"

По предложению Шмыгаля - прогиб засчитан. Шмыгать очень поверхностно ориентируется в реалиях политики, поэтому можно расценить его предложение, как очередное опрометчивое заявление. Премьер-министр должен понимать, что Веоховная Рада должна визировать такие решения, иначе это узурпация власти и полный произвол.

Вообще власть должна понимать, что чрезвычайное положение - это обоюдоострое решение. Если государство слабое, то такого рода инициатива превращается в бумеранг и вернется по лбу его организатору. Уже все увидели, что какая у нас держава, такой и карантин. Мы видим, что держава принимает решение закрыть метро, а в результате 50 человек без масок едут в одной маршрутке. Это только мелкий пример. Какая ситуация сейчас в Украине? Мы видим, что складываются условия для идеального экономического шторма, достаточно вспомнить мыльный пузырь с ОВГЗ. То, что происходит сейчас на фоне пикирующей гривны, закрывающихся предприятий, карантинных ограничений, - это целый ряд неблагоприятных факторов. Мы на пороге огромного кризиса. У нас пиковые выплаты по кредитам, недоимка бюджета, плюс фактическая остановка экономики и возвращение наших заробитчан, чьи трудовые евро и доллары долго были именно тем источником, на котором держалась гривна. Кроме того, аппетиты олигархического кооператива никуда не исчезли. Уже можно увидеть, как некоторые эксперты, близкие к Ахметову, обосновывают повышение цен на электроэнергию. Другие эксперты обмозговывают очередной "Роттердам +". И в этих условиях власть пытается найти вариант выхода из ситуации и считает, что ЧП может быть таким выходом. Но в итоге оно приведет к вполне предсказуемым проблемам - попытки внедрить под шумок коррупционные схемы в интересах олигарха, заткнуть рот журналистам, а по итогу привести к краху всю страну.

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Почему власть цепляется за возможность объявить чрезвычайное положение? Во-первых, это снимает любую ответственность за дальнейший ход эпидемии. Власть скажет, вот, мы попытались ограничить, мы сделали все, что смогли. Наш отечественный институт эпидемиологии дал президенту прогноз - что коронавирус может затронуть 9,4 млн украинцев. Поэтому власть может попытаться максимально закрутить гайки, чтобы за это не отвечать.

Во-вторых, во время чрезвычайного положения можно ограничивать большинство свобод человека.

Это возможность ограничивать политическую деятельность, любую протестную оппозиционную деятельность, закрыть рот СМИ, закрывать неугодные сайты, блокировать доступ к любой информации, которую они сочтут неправильной.

Владимир Александрович рискует повторить прошлогодний прием Петра Алексеевича, который ему не удался, с военным положением и желанием взять полный контроль над ситуацией в стране в свои руки.

У него, или у его окружения тоже чешутся руки завинтить все эти гайки и взять полный контроль. С одной стороны, он сможет так замять большинство конфликтов, которые уже вылезли наружу во власти. Конфликты внутри его фракции, деление на разные группы влияние, восстание соросят, конфликт по Минску, по земельной реформе и прочее. С другой стороны, они понимают, что ЧП без Верховной Рады ввести не возможно и парламент его так просто не утвердит, будет опасаться завинчивания гаек.

Поэтому у президента ищут варианты, как поменять законодательство, один из этих вариантов - это используя страхи населения дать единоличную власть в руки президенту, как это предложил Шмыгаль.

Думаю, что они все равно попытаются провернуть фокус с чрезвычайным положением, только сделать это чуть позже, когда в Украине будет пик заболевших. И со всеми этими прелестями по урезанию прав и свобод человека мы еще столкнемся.

Борис Беспалый, политический эксперт, депутат трех созывов

В цивилизованном мире режим чрезвычайного положения - это адекватный ответ на пандемию коронавируса. Другое дело, что чрезвычайное положение может означать в наших реалиях. Одно дело ввести карантин, чтобы не допустить распространения болезни, и совсем другое - предпринимать политические или гражданские ограничения, которые никак не касаются пандемии.

С закрытием метро, например, это уже перебор, люди столкнулись с проблемами, те же медики не могут доехать на место работы, а люди не могут получить медицинскую помощь.

То, что написано в законе о чрезвычайном положении - это ограничение разных прав и свобод. Я думаю, что все меры ограничения политические, медийные, совершенно не обоснованы.

Можно понять, что ограничивается политическая деятельность, когда есть волнения политического характера. А на фоне пандемии ограничивать свободу слова или право политиков на выступление, - может вызвать серьезное общественное недовольство. В данном случае, власть спутала грешное с правильным.

Вспомните попытку Петра Алексеевича объявить военное положение, используя провокацию с моряками. Всем понятно, что это была провокация, потому что он хотел продлить время своего правления. Сегодня власть также достаточно серьезно рискует. Нельзя использовать проблему глобального характера в политических целях.

Подытоживая я считаю, что сам факт введения чрезвычайного положения мог бы быть обоснованным, только если бы содержание касалось исключительно медицинских мер, направленных на борьбу с болезнью.

Александр Охрименко, глава Украинского аналитического центра

Действительно, ЧП может вводиться во время стихийных бедствий. Пандемия - это стихийное бедствие, тут никто не спорит. Но есть риск, что оно может быть введено на очень длительное время. А это означает, что фактически будет установлена диктатура под прикрытием борьбы с коронавирусом. Ф

Власть сможет закрыть любое средство массовой информации. Заблокировать интернет.

Сможет конфисковать активы любого предпринимателя и гражданина.

Сможет выдавать указы, которыми будет запрещать работу предприятий или учреждений. И прочее-прочее-прочее.

То есть полномочия фактически диктаторские. Естественно, окружение Зеленского будет его уговаривать пойти на этот шаг.

Это ведь огромный шанс для них. Например, местные выборы можно не проводить, смысла нет никакого. Взамен можно выстроить такую вертикаль власть до самого низа, сделать такую чистку кадров, что когда ЧП закончится, эту вертикаль долгие годы уже никто не сместит.

Такой риск существует, что под видом борьбы с коронавирусом мы получим диктатуру.

Также перспективы введения Чрезвычайного положения анализирует Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно":