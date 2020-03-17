Фракция "Слуги народа" (СН) проходит в эти дни новую проверку на прочность. Причем удар идет сразу с двух сторон.

Часть депутатов от СН выступила против идеи создания Консультативного совета по Донбассу.

Это стало вызовом Офису президента, чей глава Андрей Ермак подписался под задумкой, за что его много критиковала, прежде всего, так называемая "партия войны". Ее представители в "Слуге народа" уже материализовались в группу из почти 60 депутатов.

Но одновременно во фракции есть и второй фронт противостояния.

Его возглавляют депуаты близкие к Коломойскому. Они выступают против принятия законов, которые требует МВФ (в первую очередь - о запрете возвращать "Приватбанк" его прежним владельцам).

В тоже время Зеленский уже заявил, что эти законы принять необходимо ради получения кредита от Фонда.

В результате, фракция оказалась фактически на разыве между двумя группами "внутренней оппозиции", что предельно усложняет для президента и его Офиса задачу сохранять управляемость на процессами в Раде.

Подробности — в материале "Стране".

Ермака заставили оправдываться

Как писала "Страна", несколько десятков членов фракции выразили протест против создания нового органа — Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске.

Планируется, что он займется обсуждением "проектов политических и правовых решений" в рамках Минских соглашений. В этот орган должны войти с правом решающего голоса по 10 представителей Киева и ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), России, Германии и Франции по желанию. Важный момент: сейчас обсуждается по сути декларация. Подписание соглашения об учреждении совета запланировано на заседании ТКГ 25 марта.

Да и есть большие сомнения, что этот Консультативный совет будет чем-то отличаться в лучшую сторону по своей эффективности от той же контактной группы.

Но, тем не менее, поднялся большой скандал, который перекинулся и на фракцию "Слуга народа".

Несогласные с созданием Совета члены фракции СН распространили через Фейсбук обращение к президенту Владимиру Зеленскому. По их мнению, Консультативный совет — это завуалированная форма прямых переговоров с так называемыми "ДНР/ЛНР".

Поэтому они обращаются к Зеленскому по поводу необходимости "в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы" дать поручения представителям Украины в ТГК и "всем переговорщикам Украины" вернуться в поле украинского законодательства и "не допустить реализации обнародованных решений", а заодно впредь отчитываться украинским участникам переговоров перед Верховной Радой.

Очевидно, что под переговорщиками имелся в виду глава ОП Андрей Ермак, через которого сейчас идет основной переговорный процесс с Москвой и чья подпись стоит под декларацией о намерениях создать Консультативный совет.

Подписанное сначала двумя десятками членами фракции, обращение собрало через какое-то время 60 подписей. Это тут же назвали бунтом внутри фракции СН.

Встреча части "бунтовщиков" с Ермаком в ОП оставила многих при своем мнении, как утверждают источники издания среди участников, хотя некоторые все-таки удалили посты с обращением, а кто-то даже отписался в примирительном тоне (хотя выглядело это, скорее, как покаянное письмо).

Одна из подписантов народный депутат Юлия Яцык настаивает, что не стоит говорить о расколе во фракции.

"Просто есть группа депутатов, которые общаются между собой и хотят донести президенту альтернативную точку зрения, которую ему не доносят. Уверена, что президент услышит это мнение", - говорит она "Стране".

По ее словам, количество членов фракции, встревоженных ситуацией с Консультативным советом, гораздо больше чем подписавшихся, даже с учетом тех, кто отозвал подписи.

В тоже время, группа "60" продолжает свою активность, показывая, что ее дмарш против Ермака и Консультативного совета не была каким-то разовым импульсом.

Так, 16 марта эти нардепы потребовали от серктаря СНБО уволить своего советника Сергея Сивохо, на которого напали националисты во время презентации платформы Национального примирения. Отметим, что платформа эта была инициирована самим президентом, а атковали Сивохо и саму идею представители все той же партии войны.

И на стороне последних, как видим, и выступили часть нардепов от "Слуги народа".

"Соросята" плюс Коломойский

На что сразу обратили внимание наблюдатели — неоднородность фронды.

В числе первых подписавшихся было много депутатов, причисляемых к неофициальной внутрифракционной группе "соросят". Что неудивительно: прозападное лобби после увольнения связанных с ним генерального прокурора Руслана Рябошапки и министров повело серьезную атаку на президентский офис через лояльных блогеров и комментаторов. Со своей стороны атакует ОП и Ермака так называемая партия войны, в которой слилась бывшая власть, представленная партиями "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка и "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко.

Но в числе подписантов были и те, кого ассоциируют в парламентских кулуарах с бизнесменом Игорем Коломойским, например, экс-руководитель телеканала "1+1" олигарха Александр Ткаченко и бывший политтехнолог полузабытого политпроекта УКРОП Никита Потураев.

Как утверждают собеседники издания в ОП, это неслучайно.

"Зеленский настаивает на принятии в ближайшее время двух законов для МВФ — по земле и по Приватбанку (чтобы запретить возврат его прежним владельцам). Оба закона проблемные. Закон о земле "слуги" просто боятся принимать, опасаясь резко негативной реакции избирателей. А по банкам костьми ложится Коломойский, чтобы закон не приняли. Для этого он уже сейчас активно "качает" и фракцию, и вообще обстановку в стране. Не случайно близкий к Коломойскому Александр Ткаченко стал одним из бунтовщиков против Ермака и его Консультативного совета по Донбассу. "Слуги народа", опасаясь попасть при таком раскладе как кур в ощип, хотят сбежать на карантин, чтобы вообще ничего не принимать. Но Зеленский категорически против. Он настаивает на голосовании в ближайшее врем, чтобы выйти на договоренности с МВФ. Поэтому Раду будут принуждать к работе. Но голосов все равно может не хватить", - писал еще в пятницу телеграм-канал "Политика "Страны".

Примечательно, что c утра в понедельник депутаты решили сходу реализовать "план Б" и уйти на карантин до 3 апреля, договорившись лишь провести внеочередное заседание Рады во вторник.

Однако Зеленскому этот план совершенно не понравился и он призвал депутатов работать, чтоб принять, в том числе и закон о земле. На эту тему он говорил с депутатами и на собрании фракции "Слуги народа", которую президент провел прямо в своем Офисе, показывая как бы серьезность ситуации.

В конце концов, он убедил "слуг" согласится работать эту неделю в пленарном режиме, чтобы проголосовать в том числе и за закон о земле.

В оппозиции действия Зеленского резко раскритиковали.

"Полнейшая шизофрения в последнем выступлении Зеленского: запретить людям собираться группами более 10 человек, остановить метро, общественный транспорт, парализовать весь сектор услуг и одновременно требовать от Рады проголосовать за рынок земли и новый ультралиберальный трудовой кодекс. Вопиющий прогиб под МВФ и демонстрация полной неадекватности стоящим перед страной вызовам. Как можно запускать рынок земли в нынешних условиях?" - написал народный депутат Олег Волошин ("Оппозиционная платформа — За жизнь") на своей странице в Фейсбуке.

По мнению политолога Руслана Бортника, Зеленский пытается использовать ситуацию с коронавирусом для решения сугубо политических задач. По его мнению, это в стиле Петра Порошенко, замысел которого провалился. "Экс-президент пытался воспользоваться кризисом в Керченском проливе для введения чрезвычайного положения в предвыборных целях. Тогда это привело к обострению отношений с парламентом, как может и в этот раз. Фракция расколота и голосовании будут сложными, особенно за спорные законопроекты, которые рискуют быть из-за этого дискредитированы. Все это может привести к смене руководству фракции и парламента. Ведь Разумков с утра объявил, что внутри Рады уже договорились перейти в режим комитетов до 3 апреля", - комментирует политолог "Стране".

Источник издания в "Слуге народа" признает, что с голосами за законопроект о земле могут быть проблемы, также как и с антиколомойским законом по банкам. "Фактически внутри "Слуги народа" образовалось два фланга. Один - несколько десятков так называемых "соросят", которые после отставки Рябошапки все более резко критикуют политику власти. Второй - люди Коломойского примерно в таком же количестве. Иногда, при взаимной нелюбви, они частично объединяются как во время атаки на Консультативный совет. Но проблема для Банковой в том, что если хотя бы одна из этих групп пойдет в отказ, большинство голосов фракции исчезнет. А по некоторым законопроектам на стороне будет трудно голоса набрать", - говорит источник.