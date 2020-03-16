Верховная Рада ушла на карантин. До 3 апреля из-за коронасируса пленарные заседания проводиться не будут. Это значит, что парламенте "зависли" на неопределенное время два важных законопроекта, на которых настаивает МВФ — о рынке земли и по Приватбанку (о запрете на возврат прежним собственникам национализированных банков).

Как уже писала "Страна", оба проекта — проблемные, поэтому многие депутаты были рады сбежать на карантин, лишь бы за них не голосовать.

Тогда как президент, наоборот, настаивал на голосовании в ближайшее время, чтобы как можно скорее выйти на договоренности с Фондом и получить кредит.

И продолжает настаивать. Буквально сегодня вечером он проведет собрание фракции "Слуги народа" прямо в Офисе президента и попытается убедить не уходить на каратин, а принять законы, которые требует МВФ.

На кону — больше 5 миллиардов долларов. Именно такая сумма предусмотрена новой двухлетней программой МВФ для нашей с траны. В этом году Украина могла бы получить порядка 2 млрд.

Но если не будет рынка земли и решения по Приватбанку — то не будет и денег. Вопрос с кредитом может отложится на неопределенное время. Что на фоне стремительно надвигающегося мирового кризиса и закрытия внешних рынков заимствования не обещает Украине ничего хорошего.

"Без программы МВФ внешнее финансирование для Украины будет полностью закрыто. Если это случится, придется говорить о дефолте", — считает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Некоторые эксперты пугают масштабной девальвацией гривны и долларом по 40-50 гривен.

Экономист Виктор Скаршевский, наоборот, уверен, что Украина вполне обойдется без денег МВФ, и сейчас как раз удобный момент "соскочить с крючка Фонда и отказаться от сотрудничества". А с учетом мирового форс-мажора — пандемии коронавируса — впору ставить вопрос перед международными кредиторами о реструктуризации внешних долгов, направив освободившиеся средства на реформы и стимулирование экономики.

"Страна" разбиралась, будут ли деньги МВФ и сможет ли прожить без них Украина.

"Сбежали на карантин"

Напомним: решение о новой кредитной программе для Украины МВФ принял в конце прошлого года. В течение двух лет наша страна должна получить 5,5 млрд долларов. Но с выделением денег Фонд пока не спешит, так как Украина еще не выполнила все условия. В феврале заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что наша страна завершает работу над требованиями МВФ. Впрочем, остались два ключевых пункта — рынок земли и Приватбанк.

Законопроекты на эту тему уже есть в парламенте, но, как показывает практика их голосование может оказаться весьма проблемным. При этом и открытие рынка земли, и получение гарантий о невозврате Приватбанка Коломойскому (включая возможные компенсации за национализированый банк) являются для Фонда принципиальными.

Источники "Страны", близкие к президенту, накануне дали такой расклад. Зеленский настаивает на принятии в ближайшее время двух законов для МВФ - по земле и по Приватбанку. Но закон о земле Слуги просто боятся принимать, опасаясь резко негативной реакции избирателей. А по банкам костьми ложится Коломойский, чтоб закон не приняли.

"Слуги народа", опасаясь попасть при таком раскладе как кур в ощип, хотят сбежать на карантин, чтоб вообще ничего не принимать. Но Зеленский категорически против. Он настаивает на голосовании в ближайшее время, чтоб выйти на договоренности с МВФ. Поэтому Раду собирались принуждать к работе. Хотя само по себе это еще ничего не гарантировало, так как голосов в парламенте по этим проектам все равно могло не хватить. А их провал обозначал бы кризис во фракции, и автоматически оставил бы Украину без денег МВФ", - писала "Страна" еще в пятницу.

Как писалось выше, депутаты уже заявили, что уходят на карантин до 3 апреля, но Зеленский пытается уговорить их продолжить работу.

Но даже если и уговорит, то не факт, что потом хватит голосов за оба проекта, учитывая сопротивление депутатов Коломойского.

И если эти законопроекты либо будут отложены на потом, либо вообще провалятся и МВФ не даст денег, то что будет с украинской экономикой?

Обойдется ли Украина без денег МВФ?

Украинское профильное сообщество традиционно поделилось на два лагеря.

Одни эксперты считают, что без денег МВФ нам не обойтись, и Украину без них может ждать дефолт со всеми вытекающими последствиями (пророчат, к примеру, доллар по 40-50 гривен). Другие, наоборот, уверены, что деньги МВФ ничего не решают, и нам без этой "долговой кабалы" будет даже лучше.

Александр Паращий говорит, что дефолт без денег МВФ вполне реален. В том числе, и потому, что закрываются также внешние рынки заимствований. Другими словами — Украине попросту негде будет брать средства, чтобы погашать огромные внешний долги (пиковые выплаты приходятся на май и сентябрь 2020 года, нужно вернуть порядка 5 млрд долларов, а всего за год 17 млрд).

Ситуацию усугубляет стремительно надвигающийся на мир экономический кризис. В такой ситуации инвесторы, в том числе финансовые спекулянты, которые в последние годы активно вкладывались в наши ОВГЗ (у нерезидентов их на руках на 4 млрд долларов), начинают избавляться от проблемных активов и уходить в более защищенные финансовые инструменты (казначейские облигации США, банковские металлы). Собственно, нерезиденты уже начали "сливать" украинские ОВГЗ и выводить прибыль, что тут же сказалось на курсе доллара к гривне.

Одалживать на внешних рынках будет дорого и то, не факт, что дадут.

К тому же, как отмечает профессор экономики университета Калифорнии Беркли Юрий Городниченко, макрофинансовая помощь ЕС, кредиты Мирового банка и прочее зависят от программы МВФ.

"Это еще раз подчеркивает не только важность программы для получения ресурсов, но и тот факт, что нет смысла объявлять дефолт сейчас, когда Украина нужно одалживать, чтоы профинансировать фискальный стимул (для того, чтобы поддержать бизнес в кризис — Ред). Ведь кто одолжит Украине , если она объявит дефолт", — заявляет Городниченко.

Экономист Виктор Скаршевский говорит, что с ближайшими выплатами по внешним долгам Украина справится и без МВФ. И дефолт от этого нам не грозит.

"В мае нам нужно заплатить порядка 2 млрд долларов. Сейчас только на валютном счете Минфина — порядка 1,5 млрд, которые ведомство получило от размещения евробондов. Валютные ОВГЗ, из которых выходят нерезиденты, можно рефинансировать, их скупят наши банки, у которых валютная ликвидность сейчас высокая. Плюс — золотовалютные резервы составляют порядка 26 млрд долларов. То есть, денег на выплату долгов нам хватит", — уверен Скаршевский.

Аналитик института Growford Алексей Кущ отмечает, что сейчас Украине важно не повторить ошибок правительства Яценюка, которое в 2014-2015 году пустило на выплаты по внешним долгам едва ли не половину золотовалютного запаса. А уже когда он оказался на критически низкой уровне (около 7 млрд долларов), выхода не оставалось. "Пришлось приползти на коленях к МВФ и выполнять самые жесткие условия, в том числе, по тарифам на коммуналку для населения. Понятно, что если снова повторится такая ситуация, то без денег Фонда мы не обойдемся", — говорит эксперт.

Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман написал на своей странице в Facebook, что девальвация гривны хотя бы до 30 грн/долл. будет даже благом для Украины - поможет наполнить госбюджет. Кроме того, это поможет экспортерам.

Найман сообщил, что с начала марта НБУ продал из валютных резервов валюты на $1,14 млрд. С учетом погашения части кредита МВФ оценочно на $414 млн. валовые валютные резервы НБУ можно оценить в $25,1 млрд., а чистые валютные резервы $16,4 млрд. По его мнению, это по-прежнему высокий уровень резервов.

"Если НБУ будет продавать валюту тем же темпом что и на прошлой неделе ($1 млрд./нед.), то чистые валютные резервы (а важны в первую очередь именно они) упадут до уровня ноября прошлого года только через месяц, к середине апреля. А падение чистых резервов до уровня 2018 года (около $7 млрд) может произойти только в конце мая", - размышляет экономист.

По мнению Наймана, главный вопрос - сколько свободной гривны на руках и откуда она может пойти на валютный рынок. Он видит несколько вариантов:

"1. Гривневые депозиты физлиц 331 млрд.грн. (полгода назад было 289 млрд.грн.) - если считать что вернемся на полгода назад, то на валютный рынок может пойти 42 млрд.грн.

2. Гривневые остатки на счетах юрлиц 329 млрд.грн. (полгода назад было 265 млрд.грн.) - то есть на валютный рынок может пойти 64 млрд.грн.

3. Депозитные сертификаты НБУ 174 млрд.грн. (полгода назад было 50-60 млрд.грн.) - лежат до 20 марта (тогда и увидим лавину гривен?), но под них можно взять рефинанс - что уже и сделали 4 банка на 4,5 млрд.грн. - то есть на валютный рынок может выйти 120 млрд.грн.

4. Наличная гривна 370 млрд.грн. (полгода назад было 357 млрд.грн.) - если спустить М0 к 7% как было в 2001 году, то на валютный рынок может пойти 94 млрд.грн.

5. Погашение гривневых ОВГЗ - в марте-мае осталось выплатить 28 млрд.грн. (кстати, нерезиденты уже сократили в марте вложения в гривневые ОВГЗ на 4,3 млрд.грн.)", - говорит экономист.

НБУ придется помогать Минфину финансировать дефицит госбюджета в эпоху коронавируса. Валютные резервы НБУ, по словам Наймана, закроют этот гривневый спрос - их только чистых $16,4 млрд.

"И девальвация гривны хотя бы до 30 грн/долл. будет даже благом для Украины - поможет наполнить госбюджет, поможет экспортерам, выведет экономику из ловушки дефляционной рецессии", - рассуждает Эрик Найман.

Но он видит и худший вариант развития событий:

"Если власти заиграются в печатный станок или если вернут Приватбанк старым владельцам (или простят им долг) что расорит Украину с МВФ в самый неподходящий момент, тогда и 30 и даже 32-35 покажутся легкой прогулкой", - пишет финансист.

Будет ли дефолт?

Впрочем, есть мнение, что как раз сейчас —лучшее время, чтобы "послать МВФ". "Продолжение сотрудничества не позволит Украине проводить реформы, а значит, нет шансов поднять экономику. Все те меры, которые могут оживить экономику, в частности, налоговые льготы, поддержка производства и экспорта, послабления для мелкого и среднего бизнеса, являются неприемлемыми для МВФ, так как ведут к дополнительным тратам госбюджета", — отмечает Скаршевский.

С другой стороны, кредит МВФ, который в бюджет не идет, а вливается в резервы НБУ, позволит хотя бы рефинансировать прежние займы Фонда (Украина должна МВФ порядка 6 млрд долларов). Без нового кредита, долговая нагрузка Украины автоматически еще больше вырастет. И это без учета того, что от нас могут отвернуться потенциальные кредиторы, тот же Мировой банк и ЕБРР.

И вопрос дефолта — если не внешнего, то, как минимум, внутреннего, все равно остается.

Варианты для долгов

"Рассчитываться по внешним долгам мы можем. Другой вопрос — стоит ли это делать, если долговая нагрузка достигает 40% от ВВП", — говорит Скаршевский.

Сейчас у Украины есть несколько вариантов. Первый, объявить дефолт. Напомним: в прошлом году такую идею в интервью иностранным СМИ озвучивал Коломойский, что тогда заставило кредиторов изрядно понервничать.

"Такой вариант возможен. Но "наглый дефолт" не обещает ничего хорошего. Кредиторы соберутся в пул и будут отстаивать свои права по международным судам. Кроме того, страна таким образом нарушает базовую ценность западного мира — безусловное соблюдение прав кредиторов и инвесторов. А это грозит выпадением из мировых рынков капитала на 5-10 лет", — пояснил Кущ.

Второй вариант — технический дефолт. Он подразумевает, что страна какое-то время не может платить по счетам, но при этом не объявляет дефолта. При улучшении финансового состояния, выплаты возобновляются.

Но пока такой сценарий нам не сильно подходит, по крайней мере, пока не потрачены золотовалютные резервы (но это уже начал делать Нацбанк, пытаясь удержать курс гривны).

Третий вариант — реструктуризация долгов.

"Сейчас как раз очень удачное время поднять вопрос о реструкрузиции. Но только провести ее не так, как в 2015 — на пять лет и под высокие проценты в 7-8% годовых, а, скажем, на 20 лет под 2-3%. Это позволит Украине высвободить миллиарды долларов, которые можно направить в экономику", — считает Виктор Скаршевский. По мнению Алексея Куща, реструктуризация только в этом году позволила бы высвободить порядка 200 млрд гривен. Их можно было бы потратить экономические реформы, восстановление промышленного производства и социалку.

"С учетом того, что на мировых рынках ставки сейчас едва ли не отрицательные, реструктуризация под 2-3% годовых на 20-25 лет, думаю, устроила бы кредиторов. Можно поднимать вопрос даже о списании части долгов", — считает эксперт.

Но при этом рисков, что "доллар будет по 50 гривен" удастся избежать, если у властей будет четкий бизнес-план — как выводить стану из кризиса. Иначе есть риск, что Украина попросту проест "лишние" деньги.