На пороге коронавируса Украина оказалась без медицинских масок. Как уже писала "Страна", задолго до объявления карантина маски уже начали пропадать из аптек, а цены на них выросли в несколько раз.

Сейчас ситуация не изменилась. Хотя Украина ввела запрет на экспорт масок, а заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко и пермьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал их поставки в объеме 10 млн штук, маски все еще в дефиците. Более того, уже после введения запрета на вывоз масок из страны, в аэропорту Борисполь была выявлена партия, готовящаяся на экспорт. То есть, попытки продать маски за границу предпринимаются до сих пор.

Между тем, по рынку гуляют самые разные слухи — кто скупил и вывез все маски из Украины. Одни говорят, что на масках хорошо поднялись люди из окружения действующего президента, другие упоминают фармацевтическую мафию, третьи — вездесущих китайцев.

"Страна" разбиралась, кто вывозит маски из Украины.

Вывозили миллионные партии

Маски начали продавать из украинских аптек на волне эпидемии коронавируса в Китае.

В Европе тогда все еще было благополучно. Буквально за неделю маски, которые в рознице стоили по 1-2 гривны, взлетели в цене до 10-15 гривен, а в некоторых аптеках появились ценники в 25 гривен.

Как уже писала "Страна", фармацевты тогда пояснили: так как в Китае возник дефицит масок, там начали скупать средства защиты по всему миру, предлагая хорошую цену — по доллару за штуку. Понятно, что бизнесмены просто не могли пройти мимо такого предложения, ведь можно было сходу поднять 200% рентабельности.

Скупка масок началась не только в Украине, но и по всему миру. Впрочем, большинство стран отреагировали на угрозу остаться без масок и ввели запрет на их экспорт. Но только не Украина.

У нас посредники продолжали скупать и массово вывозить маски. По словам главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, были случай разовой закупки партии для поставок в Китай в 1,5 млн штук.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко обнародовал на своей странице в Facebook данные о вывозе за последние три месяца около 990 тонн медицинских масок.

Причем, даже уже после того, как в Черновцах был зафиксирован первый случай коронавируса, местные таможенники остановили на границе партию масок, готовящуюся для вывоза в Венгрию. А недавно, уже после введения запрета на экспорт, готовящуюся к отправке партию товара заблокировали в аэропорту "Борисполь".

То есть, говорить о том, что вывоз масок из Украины остановлен, пока преждевременно. Между тем, в отечественной рознице уже появились ценники в 50-100 гривен за маску, и в аптеках масок по прежнему практически нет.

Версия №1: бизнесмены из Израиля и люди Зе

Но рядовые украинцы видят лишь вершину айсберга. На фармацевтическом рынке уже давно обсуждают кто и как зарабатывает на масках.

При этом озвучивают несколько версий.

Одна из них — самая скандальная — о, якобы, причастности к экспорту масок главы профильного парламентского комитета Михаила Радуцкого. Первым эту информацию обнародовал политолог и блогер Михаил Чаплыга. На своей странице в Facebook он написал, что "человека, похожего на Радуцкого", якобы, видели на харьковском заводе медпрепаратов. И он выкупил там весь запас масок в 20 млн штук. Затем партия масок была выкуплена еще у одного производителя. При этом, потратив на маски 36 млн гривен, посредник смог продать их в Китай за 224 млн гривен, заработав 186 млн гривен.

Как пояснил Михаил Чаплыга "Стране", эта информация была получена от людей, близких к СБУ.

Михаил Радуцкий на нашу просьбу прокомментировать эти обвинения, не ответил. Но написал в Facebook пост, в котором назвал историю с масками фейком и отметил, что ждет извинений.

Еще одну версию — куда пропали маски — нам озвучили источники на фармрынке. Собственно, она частично пересекается с первой.

"На масках в Украине зарабатывают израильские бизнесмены. Они скупали маски и экспортировали их в Китай через многочисленные фирмы-прокладки. Причем, были периоды, когда в КНР цены на маски доходили до 3 долларов за штуку при их себестоимости в несколько центов. Многие страны СНГ на тот момент уже ввели запрет на экспорт. В Украине же можно было свободно скупать товар. Говорят, что эти бизнесмены искали поддержки у Михаила Радуцкого. Но нашли или нет, и какая его роль в этом вопросе — точно не скажу. Доказательств ни у кого нет, одни слухи", — сказал наш источник.

Примечательно, что "израильский след" заметил также Юрий Луценко. "Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО "Мамона Трейд" вывезет все, что хочет", — написал он в Facebook.

ООО "Мамона Трейд" зарегистрирована в 2016 году с уставным капиталом в 300 тысяч гривен. Среди учредителей — жительница Прилук Татьяна Паляничка и Мирославзарицкий, зарегистрированный в селе Торчит Житомирской области. Ни на фармрынке, ни тем более широкой общественности имена этих людей ни о чем не говорят.

Специализация фирмы — оптовая торговля широким спектром товаров — от овощей до одежды.

Но, как выяснилось, еще в 2016 году в уставных документах компании появилось изменение. В частности, указано о регистрации юридического лица "Мед лаб" со специализацией в сфере здравоохранения. Сегодня под торговой маркой "Мед лаб" работает сеть лабораторий по всей Украине. Она также весьма активно сотрудничает с врачами и клиниками.

Версия №2: прокладки с Сейшел и профессиональные посредники

Впрочем, "Мамона Трейд" далеко не единственный экспортер масок.

В списке — более 40 поставщиков. Среди крупных можно отметить научно-производственное объединение "Стандарт". Кстати, название этой компании можно рассмотреть и на фото из недавнего отчета о задержании ведомством Авакова партии масок (1,5 тонны) в аэропорту "Борисполь".

НВП "Стандарт" зарегистрировано в Днепре на Виктора Дядюшко, Юрия Киреева и Александру Бурцеву. Сфера специализации компании - ткацкое производство и поредническая торговая деятельность.

Компания активно участвует в тендерах крупных предприятий. Скажем, в конце прошлого года получила заказ на пошив защитных масок для "Центрэнерго" более чем на 85 тысяч гривен. Месяцем ранее масок на 41 тысячу гривен ей заказали в "Сумыхимпром", и почти на 122 тысячи в "Укртрансгазе".

При этом за "Стандартом" тянется шлейф судебных дел, в том числе, и уголовных. Компанию уличили в занижении налога на прибыль боле чем на 500 тысяч гривен, а также махинациях с НДС.

Один из учредителей этой компании — Виктор Дядюшко — ранее был основателем фирмы "Спецснаб", торговавшей в том числе рудой и топливом. В числе ее прежних собственников числится также "Королфулл групп Лтд", зарегистрировано на Сейшельских островах. Ее конечный бенефициар — Альфред Виктор Брюстер. В Украине последний известен тем, что не него зарегистрированы десятки работающих в нашей стране офшоров. Только по Великобритании таковых более четырех десятков. Он считается номинальным держателем акций фирм, которые не желают светить своих собственников.

Также поставщиком масок за границу числится фирма "ВВ Трейд" киевлянина Артема Финашкина. Уставной фонд компании — порядка 55 тысяч, сфера деятельности — стрительство и оптовая торговля.

Точно также мало о чем говорит фармацевтам название компании "Аско Эким групп", которая активно поставляла медицинские маски за границу. На ее владельце Александре Серее в свое время висело несколько других фим, в том числе "Авто Сейв", занимающаяся грузовым автотранспортом и Броварской шиноремонтный завод.

Приблизительно такое же отношение к медицине имеет компания "Агрорембудкомплект" Сергея Муштаева. Между тем, она тоже поставила экспорт масок на поток.

По одному из предположений за этими компаниями скрываются бизнесмены, которые предпочли оставаться в тени. По другой — никакого "масочного заговора" на самом деле не было, и на этом товаре просто зарабатывали все, кому не лень. "Очень многие вывозили, в том числе, посредники из регионов, из Одессы в частности", — говорит глава Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

Версия №3: Китайский след

Также маски из Украины активно вывозили китайские граждане и зарегистрированные на них фирмы. Так, с числе экспортеров — граждане КНР Гао Хань, Пане Болой, Лю Джочен, Ли Чан, Ван Дань и другие. Среди фирм можно отметить "Синофарм", зарегистрированную в Украине как дочку "Чайна Синофарм Интернешнл" с центральным офисом в Пекине, общественную организацию "Китайская диаспора в Украине", Ассоциацию Украинско-Китайского сотрудничества и др.

"Китайский след" в истории с масками подтверждает и бизнесмен, совладелец сети "Медтехника" Алексей Давиденко.

"Уже можно рассказать. Основной экспортный ажиотаж на маски создал владелец Алибаба Джек Ма. Во время самого разгара коронавируса в Китае, когда запасы масок внутри страны иссякли и их с рук продавали в Шанхае по $5 долларов за штуку, он заслал своих эмиссаров по всему миру, чтобы скупать везде за любые деньги маски и везти их самолётами в Китай, где он их бесплатно миллионами штук раздавал простым людям. Тогда в Украине все было спокойно, а вирус был где-то очень далеко. И именно китайские представители приехав в Украину ходили по медицинскому рынку и предлагали покупать медицинские маски в любых количествах на экспорт по $1 за штуку при ее себестоимости в 0.05 цента", — написал бизнесмен на своей странице в Facebook.

Время спекулянтов

Сейчас, по словам Алексея Давиденко, на нашем рынке условия диктуют посредники, которые заблаговременно скупили маски (а также антибактериальные средства, градусники и др.), и теперь предлагают все это в десять раз дороже. "Мне каждый день звонят всякие спекулянты и предлагают все эти товары купить к себе в магазины.

Например. Они предлагают.

Купи маску в опте по 20 гривен за штуку, которая стоила 1 гривну.

Так это если я куплю маску по 20 в опте, то даже если я ее поставлю продавать в ноль - меня заслуженно смещают с говном.

Всех спекулянтов послал.

Решил - буду ждать две- три недели и привезу сам.

Звоню вчера производителю масок в Китае.

- отгружаете уже?

- да.

- нужен 1 миллион масок

- есть . $1 за штуку.

- вы что с ума сошли. Это 25 гривен за штуку в Китае. Вы же продавали ее два месяца назад по 0.03 цента? Сколько же она будет стоить в Украине. Ее же надо сюда самолетом привезти и растаможить.

- не хотите не берите. У нас очередь из стран.

- а респиратор с фильтром?

- тоже есть. $3 за штуку.

И это производитель. Китай. Вчера.

Впервые, смогу сказать - нет это не про Украину. Это про весь мир. Мир оказался не готов к такой атаке вируса.

Мировые запасы и мировые мощности значительно уступают спросу.

И тут встаёт главная дилемма.

Обеспечить по любой цене или остаться без защиты, но зато с гордо поднятой головой", — отмечает Давиденко.

Понятно, что в историю с масками должно вмешаться государство. Без контроля соответствующих органов те же обещанные Минздравом 10 миллионов масок могут попросту скупить посредники и затем перепродавать их украинцам по тройной цене.

"Должно быть регулирование, в том числе, ценовое. Покупать маски по 100 гривен никто не будет. Срок службы маски 2-3 часа, ее нужно часто менять, поэтому она должна быть недорогой. Иначе украинцы попросту не смогу пользоваться такими средствами защиты", — подытожил экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас.