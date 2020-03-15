Решение командования ООС закрыть все пункты пропуска на Донбассе до 3 апреля обнажило очень серьезную проблему для пенсионеров-жителей неподконтрольных территорий Донбасса. Каждые 60 дней они должны отмечаться на подконтрольных территориях, чтобы не потерять право на получение украинской пенсии.

За последние дни представители власти не раз говорили о том, что необходимо расширить сроки верификации, чтобы карантин не стал основанием для потери пенсий тысячами украинцев.

Однако, официальное решение на этот счет пока так и не принято.

Как Украина будет решать проблему жителей Донбасса, анализирует "Страна".

Донбасс за железным занавесом

С 16 марта закрываются все КПВВ на пропуск лиц, имеющих прописку на неподконтрольных территориях на въезд. И, соответственно, имеющих прописку на территории Украины - на выезд. Таким образом, с донецкой или луганской пропиской с полуночи понедельника можно выехать через линию разграничения, но въехать в Украину до 3 апреля (пока карантин установлен до такого срока) будет невозможно.

С украинской пропиской - наоборот. В обратном направлении допуск не ограничивается. То есть, люди смогут вернуться к себе домой, но вновь пересечь линию разграничения не смогут.

На всех пунктах пропуска на Донбассе уже висят объявления о закрытии об ограничении в передвижении. При этом речь идет именно о постоянной регистрации, а не о справке переселенца.

То есть, если постоянная регистрация у человека в Донецке, то хоть он переселенец, хоть просто живет в Киеве уже лет 15 без регистрации, то его через линию разграничения в "ДНР" выпустят, а назад уже до 3 апреля не впустят.

Закрытие КПВВ поставило под удар пенсионеров Донбасса.

Каждые 60 дней они должны проходить так называемую верификацию.

Знаменитое постановление Кабмина №365 эпохи премьера Владимира Гройсмана предусматривает, что действие справки ВПЛ, и/или выплата пенсии, может быть приостановлено, если человек выехал на постоянное место жительства на неподконтрольную территорию и проживает там более 60 дней. То есть, остаться без пенсии может любой переселенец, который пересек линию разграничения в сторону "ДНР/ЛНР", и не успел съездить "отметиться" за два месяца на подконтрольной Украине территории. Данные о пересечении КПВВ автоматически поступают в Пенсионный фонд и в случае отсутствие факта своевременного пересечения пунктов пропуска выплата пенсии приостанавливается. А добиться ее восстановления крайне проблематично.

Решение подобных споров рассматривается судами, но даже если суд присуждает вернуть пенсионеру его выплаты за пропущенный срок, фактический возврат этих денег может произойти через несколько лет.

"Каждый день через пункты пропуска переходят же не только скажем молодые пенсионеры - те, кто вышел на пенсию по достижению стажа, или военные пенсионеры. Это не только физически сильные люди, а но 80-летние, и 90-летние старики, которые еле ходят. Есть срок в 60 дней, но все стараются до последнего дня не затягивать. Обычно ездим на 56 день. Вы представьте, какое скопление людей каждый день. Если пункты пропуска откроют только 3 апреля, и фактически и практически на каждом КПВВ будут стоять сотни тысяч человек. И не все же достоят. Люди на блок-постах часто умирают в этих очередях. А если не успеть отметиться, то и через суд вернуть деньги не всегда получается. Такая ситуация, что часто блокируют пенсию и тем, кто вовремя прошел верификацию. Мы судимся, но не все могут по состоянию здоровья ездить в суды. А даже если суды выигрываем, то эти деньги выплачивают годами", - рассказывает "Стране" юрист из Луганска Раиса Дмитриева.

Кроме того, для назначения или восстановления всех социальных выплат переселенцы каждые полгода должны проходить обязательную проверку представителей Управлений труда и социальной защиты населения.

"Вот мы проходили проверку 15 октября. 4 февраля нам приходит уведомление, что в течение 2 месяцев нужно пройти полугодичную проверку. То есть, до 4 апреля нужно пройти и эту проверку. Кто не успел, точно потеряет право на пенсию. А дальше только в суд. И потом все эти мучения заново", - рассказывает Раиса Дмитриева.

"Знаете поговорку "Война все спишет", так вот тут то же самое, только "Коронавирус все спишет". Власть сейчас занимается чем попало, но ей точно не до пенсий в ОРДЛО. В условиях такого бардака, который происходит у нас в стране, про пенсии жителей Донбасса точно никто не думает, - говорит "Стране" экономист Александр Охрименко. - Если проблему с верификацией не решить, под ударом за время карантина могут оказаться сотни тысяч украинцев Донбасса".

"Кабмин может принять решение за 5 минут"

Впрочем, и в Донецкой, и в Луганской обладминистрациях в связи с закрытием пунктов пропуска заявили, что верификация будет продлена и пенсии будут выплачиваться и дальше. Например, глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться - ее срок будет продлен, а социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут. Аналогичное заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Но в данном случае слов мало.

Важно, чтобы Кабмин издал соответствующие распоряжения. Иначе (если ограничения продлятся дольше, чем до 3 апреля) старики на Донбассе могут остаться без украинских пенсий. Для подавляющего большинства из них это будет серьезнейший удар.

"Самое главное, чтобы Кабинет министров принял решение отменить норму о 60 днях на верификацию. Кабмин может такое решение принять за пять минут. Было бы желание. По 40 тысяч человек ежедневно проходят через пункты пропуска, чтобы подтверждать свои данные. Люди останутся без пенсии. Если закрыть все пункты пропуска, а требование по верификации не приостановить, это же будет социальный взрыв. И всем мало не покажется", - говорит "Стране" нардеп-мажоритарщик из Луганской области Сергей Шахов.

По его словам, депутаты в разговоре с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым даже предлагали провести внеочередное заседание, чтобы принять закон, который упростит механизм получения пенсий жителями Донбасса. Но конкретных результатов в этом направлении нет.

Народный депутат Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа") в разговоре со "Страной" отмечает, что власть обязана была обеспечить четкий механизм пересечения пунктов пропуска для жителей Донбасса. И вопрос не только в пенсиях.

"Мы против полного закрытия пропускных пунктов на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Многие люди ездят на подконтрольную территорию за продуктами питания и лекарственными препаратами. Также пенсионеры Донбасса вынуждены пересекать КПВВ для получения пенсий. Мы требуем, чтобы был разработан четкий механизм пересечения линии разграничения на период карантина. Естественно, что необходимо вводить ограничительное меры, но таким образом, чтобы не усугубить и без того существующий на Донбассе социально-гуманитарный кризис", - говорит "Стране" Королевская.

По ее словам, власть также обязана немедленно обеспечить медико-гуманитарную помощь жителям Донбасса.

"Также, мы будем требовать, чтобы были приняты все необходимые государственные меры для сохранения пенсионных выплат гражданам Украины, проживающим на неподконтрольном Донбассе. Все соответствующие законопроекты и проекты постановлений в ближайшее время будут зарегистрированы в парламенте, - говорит Королевская. - Мы настаиваем на принятии государственной программы медико-гуманитарной поддержки граждан нашей страны, проживающих на неподконтрольной территории. Украины должна позаботиться о каждом человеке с украинским паспортом, независимо от места его проживания. Средства личной защиты, антисептики, медпрепараты - это минимальный "карантинный" набор, которым Украина должна обеспечить своих граждан и сделать его максимально доступным".