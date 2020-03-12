Святослав Вакарчук покинул пост председателя парламентской партии "Голос".

Что это значит для политической силы и останется сам певец в политике, разбиралась "Страна".

Остался "моральным авторитетом"

В официальном сообщении "Голоса" сказано, что делегаты партсъезда 11 марта избрали нового главу политсилы. Вместо народного депутата Святослава Вакарчука председателем стала его коллега во фракции, "наилучший управленец в команде "Голоса" Кира Рудык. Главный операционный директор IT-компании Ring Ukraine прошла в Раду по избирательному списку партии, в котором у нее был третий номер. Она уже состояла до избрания на председательский пост в политсовете партии, который возглавлял Вакарчук.

"Кира воплощает собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления большими командами", - говорится в заявлении Вакарчука, распространенного пресс-службой.

Сам Вакарчук, как уверяют в партии, продолжит ее развивать "как лидер". Ранее, однако, такой должности в партийной иерархии, согласно данным Минюста, не существовало.

"Моя миссия — и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет во власть без видения, без компетенций... А также — бороться с тем, кто идет в политику лишь для собственного обогащения. Это миссия политического провайдерства и есть моим форматом в украинском политикуме", - заявил Вакарчук.

За последний год "Голос" во второй раз поменял руководителя. При создании партии ее возглавила Юлия Клименко, впоследствии избранная в парламент по партийному списку. Потом у руля встал сам Вакарчук. И вот теперь Рудык.

В "Голосе" уверяют, что это замена технического характера и мандат депутата Славко складывать не будет.

"Вакарчук из "Голоса" не ушел, из парламента не ушел. Происходит замена в структуре управления — не больше и не меньше. Не нужно путать лидерство и формальную должность в партии. Во время выборов, к слову, Вакарчук тоже не был главою партии", - написала в комментариях к одному из постов на тему Вакарчука член фракции "Голоса" Инна Совсун, которая входит в состав политсовета партии.

Пресс-секретарь партии Ярема Дух уточнил "Стране", что Вакарчук остается "лидером партии — моральным авторитетом, который ведет и привлекает других". "Теперь, когда менеджерской работой займется Кира Рудык, Святослав Вакарчук сможет больше времени уделить собственно политическим делам — встречам с избирателями, международными партнерами и главное — созданию широкого круга всех тех, кому "не все равно", - сообщил пресс-секретарь. Надо полагать, "не все равно" - это намек на известный флешмоб в ответ на тезис из новогоднего обращения президента Владимира Зеленского, мол, нет разницы, возле какого памятника стоять на свидании.

Надоело

Однако все равно остается подозрение, что Вакарчук, оставив руководство, сделал еще один шаг к выходу из большой политики через сложение мандата. "Видно, что ему не интересно в политике, парламенте. И это странно, ведь он уже был депутат и знал, что в Раде не сахар. Выходит, он не просчитал. Его решение логично, зачем себя мучить?" - комментирует бывший глава Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко "Стране".

"Вакарчуку хочется вести прежнюю жизнь — с отдыхом за границей, концертами — и за рубежом тоже. А партия и вообще политика этому только мешают. Вот он и начал снимать это бремя", - утверждает политолог Анатолий Октисюк, ссылаясь на собственные источники в "Голосе".

Некоторые комментаторы также связывают уход Вакарчука с председательского поста с обвинениями известного юриста Андрея Портнова в адрес народного депутата, что скрывал от налогообложения доходы от зарубежных выступлений, проводя их через офшоры, и обещанием инициировать расследование уголовного производства об этом.

Кира Рудык

Транзит власти

Что касается самой партии, то, по мнению собеседника издания, знающего ситуацию внутри "Голоса", ей предстоит работа над ошибками. "Голос" пережил серьезное падение рейтинга (по замерам КМИС, в феврале уровень поддержки партии составлял менее 1% среди всех избирателей — Ред.) В определенной степени это произошло по вине Вакарчука. Он плохо слушает чужие советы, считая, что сам знает что лучше для партии. Это была идея Славы не идти в оппозицию к нынешней власти. Конечно, они очень рассчитывали, что тоже войдут во власть, вступив в коалицию с "Слугой народа". Не вышло и тогда надо было идти в оппозицию, занимать очень жесткую, но четкую и понятную позицию. А они — и Слава в том числе — решили, что будут и красивыми, и умными. А народ этого не понял", - говорит источник, близкий к "Голосу".

По его мнению, сегодня перед Кирой Рудык стоит задача подготовить партию к предстоящим местным выборам. Это, кстати, в "Голосе" подтверждают.

Но это может быть не главная задача. "Рудык во главе партии — сигнал ее ядерному электорату, что началось обновление. Успешная женщина возглавила парламентскую партию. Это второй случай после "Батькивщины" Тимошенко. Партия как бы говорит, что остается объединяющей силой либерально настроенных, проактивных людей, "новых лиц", сторонников реформ", - объясняет "Стране" народный депутат восьмого созыва Виктория Войцицкая, которая баллотировалась от "Голоса".

Завершится же перестройка выдвижением нового лидера, считает еще один собеседник издания, знающий ситуацию в "Голосе". "Не удивлюсь, если в итоге на передний план выйдет Притула (шоумен и член политсовета партии Сергей Притула — Ред.) У него серьезные амбиции, и это прекрасный спикер. Он не старается как Вакарчук выпалить максимум слов, чтобы казаться умным, а наоборот умеет себя поставить, как нравится самым разным людям. Его выдвижение от партии на пост мэра Киева может вывести его на самый верх партийной иерархии", - говорит источник.

Вместе с тем, эксперт Черненко скептически настроен по отношению к политическим перспективам "Голоса".

"Вакарчук тянул партию за счет личной узнаваемости. Без него там нет ярких личностей. Они умные ребята, но не вытянут при отсутствии четкой понятной линии, которую сегодня требует избиратель", - объясняет Черненко.

По его мнению, "Голос", растеряв популярность, освободил либеральную нишу в украинской политике, но желающих ее занять сейчас он не видит.

В свою очередь политолог Октисюк полагает, что либеральным проектам в следующем избирательном цикле "ничего не светит". "Либерализмом уже наелись. Проекты с такой идеологией показали несистемность, беззубость,неспособность отстраиваться и развиваться", - настаивает эксперт.

Отметим, что недоброжелатели Вакарчука называет его и партию "соросятами", подчеркивая его связи с демократической частью американского истеблишмента, а также с украинским олигархом Пинчуком.

К слову, по политическому рынку ходят слухи о новых партиях этого спектра, в которые записывают как Олега Сенцова ушедших из нынешней конструкции власти идеологически близких, прозападных политиков, начиная с бывшего премьер-министра Алексея Гончарука и экс-генпрокурора Руслана Рябошапки. Впрочем, реальный "смотр" политпроектов будет ближе к выборам - местным или же возможным внеочередным парламентским.