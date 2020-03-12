Для части незаполненных вакансий в правительстве Дениса Шмыгаля нашли временное решение, назначив исполняющих обязанности министров. При этом поиск кандидатов на оставшиеся в Кабмине портфели продолжается.

Какие фамилии называются и на какие посты, рассказывает "Страна".

Наследники Супрун

Как сообщала "Страна", на внеочередном заседании 10 марта новое правительство назначило в четырех министерствах и.о.министров из числа нынешних первых заместителей.

Так, министерство экономики, торговли и сельского хозяйства временно возглавил Павел Кухта, министерство образования и науки — Юрий Полюхович, министерство энергетики и защиты окружающей среды — Виталий Шубин, министерство культуры, молодежи и спорта — Светлана Фоменко (несмотря на то, что в правительстве Шмыгаля уже есть министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт).

Еще свежа в памяти история Ульяны Супрун, которая, оставшись в ранге замминистра, чуть более трех лет была и.о.главы Минздрава. Похожая ситуация в правительстве Владимира Гройсмана была и с руководством Минагрополитики.

Повторится ли такой же номер в правительстве Шмыгаля?

Пока во власти говорят, что не будут тянуть с назначениями.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, выступая в телеэфире, спрогнозировал, что "достаточно скоро" кандидатуры будут предложены депутатам. Правда, от ответа насчет фамилий он уклонился, сказав, что о них "пока рано говорить".

Вместе с тем, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батькивщина") допускает, что может возникнуть пауза с новыми назначениями.

"У меня нет уверенности, что при голосовании за отдельных кандидатов все сложится удачно. Одно дело — голосовать за все правительство сразу, а когда одна кандидатура — всегда найдутся те, кто "за" и кто "против". А добирать голоса — это уже пикантная ситуация", - говорит депутат Кучеренко ("Батькивщина") "Стране".

Нардеп намекает на то, что в случае если в провластной фракции "Слуги народа" (СН) начнется разброд уже по поводу кандидатур министров, придется снова искать голоса в других фракциях и депутатских группах, а те могут выставить некие встречные условия.

Вполне вероятно, что переговоры затянутся. Сможет ли правительство Шмыгаля работать с таким количеством исполняющих обязанности министров? Бывший вице-премьер Павел Розенко сомневается.

"С одной стороны, и.о.министров в пределах своих министерств исполняют все функции руководителя. Но у них нет права голосовать на заседаниях правительства, как у полноценных министров, хотя они могут высказывать свою позицию по рассматриваемым вопросам, от имени своих министерств поддерживать или нет. С другой — отношение к ним все равно как к временщикам, которых могут в любой момент заменить. Даром что на них по статусу могут быть "завязаны" сотни госпредприятий. Супрун, кстати, тоже было непросто, но ей помогала очевидная поддержка президента и премьера. Сомневаюсь, что такая будет у них. Вряд ли будет к ним доверие и в диалоге с нашими международными партнерами", - комментирует Розенко "Стране".

Политолог Руслан Бортник разделяет это мнение, прогнозируя на ближайшей пленарной неделе еще одно внеочередное заседание, на котором, по его информации, попытаются заполнить хотя бы часть вакансий в правительстве Шмыгаля.

Собеседники издания во фракции "Слуги народа" допускают такой сценарий, впрочем, надеясь закрыть вопрос с рынком земли до конца пленарной недели и перейти к другим задачам, в том числе, кадровым.

"Похоже, на голосование за землю мы выходим к четвергу. Но в повестке дня пока нет кадров, поэтому нужно будет внеочередное заседание, если мы хотим закрыть этот вопрос. Тем более надо назначить нового генпрокурора, и законопроект о НАБУ прошел в среду профильный комитет", - говорит народный депутат от СН.

Под угрозой фарса

"Стране" удалось собрать информацию о претендентах на портфели министров.

Во фракции СН не исключают, что нынешнего и.о.министра экономики Павла Кухту повысят до полноценного главы ведомства.

"Сейчас это тест для него. Если он понравится (Офису президента — Ред.), то все может быть", - говорит собеседник во фракции.

По его словам, ситуация усложняется тем, что нет окончательного решения, как делить само ведомство. По словам источника во фракции СН, выделить полноценное министерство промышленности, возможно, не получится.

"На новое ведомство нет времени, денег, людей. Не исключено, что заводы и аграрка останутся вместе, но отдельно от экономики", - описывает сценарий собеседник. Правда, о Минпроме, или, по крайней мере, о соответствующем вице-премьере говорил президент Владимир Зеленский.

Впрочем, обсуждается создание и отдельного аграрного министерства.

На эту позицию уже называется немало кандидатов.

В частности, генерального директора "Индустриальной молочной компании" и основателя "Украинского клуба аграрного бизнеса" Алекса Лисситсу (его кандидатура на эту должность рассматривалась еще при Порошенко).

"Его поддерживают IFC (Международная финансовая корпорация — Ред.) и Мировой банк, которые ведут земельную реформу. Обсуждались еще Роман Лещенко (уполномоченный президента Украины по земельным вопросам — Ред.) и Иван Мирошниченко (экс-депутат от "Самопомощи", владелец агробизнеса — Ред.), но их откинули. Но группа "Доверие", близкая к агроолигарху Веревскому, хочет своего и интригует против Лисситсы, который близок к Косюку (владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк — Ред.) Если будет голосование за Лисситсу, "Доверие" не даст голоса", - говорит источник в аграрном комитете Рады.

Собеседник издания в окружении Лисситсы говорит, что не слышал о предложении тому портфеля. "Насколько я знаю, с ним никто об этом говорил. Он вообще против разделения Минэкономики сейчас", - утверждает источник.

По информации издания, кандидатура члена пропрезидентской фракции Юлии Гришиной остается в шорт-листе на Минобразования. "За нее собрали 220 голосов только в "Слуге народа". От этого не получится так просто отмахнуться", - говорит источник во фракции СН, лоббирующий назначение Гришиной. Правда, против нее уже начался слив компромата, связанный с ее мужем - экс-прокурором Генпрокуратуры, которого внутренняя инспекция ГПУ даже обвиняла во взятке. Дело потом замяли, но переаттестацию при Руслане Рябошапке муж не прошел.

В числе кандидатов на портфель министра культуры "Стране" назвали и.о. главы ведомства Фоменко. "Фигурировала еще Подоляк (экс-замминистра Ирина Подоляк — Ред.), но вроде слетела", - говорит "Стране" член профильного комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. "Мне не поступали такие предложения", - сообщила Подоляк в комментарии "Стране".

Также упоминается фамилия Юрий Костюк - замглавы Офиса президента Украины. В прошлом - сценарист и автор "Квартала". В профессиональных кругах его кандидатура оценивает положительнее всего, так как считается, что он из всех кандидатов наименее политически и идеологически ангажирован (Подоляк была народным депутатом восьмого созыва от "Самопомощи, а Фоменко - помощником нардепа от "Народного фронта").

Как утверждает собеседник издания в "энергетическом" комитета Рады, на пост главы Минэнерго предлагались по квоте промышленно-финансовой группы Рината Ахметова экс-министр Иван Плачков, исполнительный директор компании Ахметова ДТЭК Дмитрий Сахарук, генеральний директор директората энергетических рынков Ольга Буславец, но их кандидатуры не прошли.

"Больше туда никто особо не хочет, потому что знают, какие там проблемы и какие аппетиты монополистов", - говорит собеседник в комитете, допуская, что в итоге во главе ведомства останется нынешний и.о.министра. О Плачкове "Страна" писала, что тот утверждал, что ему якобы никто не предлагал войти в новый Кабмин.

Также по рынку ходят слухи, что Шмыгаль попытается провести на это место человека из группы влияния, с которой он сам связан. А именно - с влиятельной на Западной Украине бизнес-группой Козицких. Зиновий Козицкий - известный нефтегазовый бизнесмен, а его сын Максим Козицкий (ныне - губернатор Львовской области) владеет компанией, которая работает в сфере солнечной энергетики (подробнее о них можно прочитать здесь).

Впрочем, первые назначения в правительство показали, что даже утвержденные на самом верху кандидаты могут слететь в самый последний момент. Далеко не все хотят идти работать в правительство в разгар экономических потрясений. Кроме того, трудно согласовать кандидатов между разными группами влияния.

Но долго тянуть с назначениями полноценных министров для Зе-команды также опасно. Это станет свидетельством серьезного системного кризиса во власти. И усугубить и без того непростую ситуацию с управляемостью процессами в стране.