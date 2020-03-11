С 12 марта Украина переходит на карантин из-за кононавируса. Соответствующее решение принял Кабмин на своем заседании в среду, 11 марта.

До 3 апреля, то есть, на три недели, в стране закроют школы, детсады и вузы, отменят массовые мероприятия с участием более 200 человек (в Киеве — 60 человек), ограничат пересечение границы (из 219 КПП будет работать 49), отменят авиарейсы в некоторые страны.

В этот же день список ограничений в связи с угрозой эпидемии озвучили в Киеве.

А ближе к вечеру местные власти по всей стране начали массово принимать "карантинные распоряжения". Они касаются в первую очередь отмены массовых мероприятий и закрытия школ, детсадов и вузов.

Впрочем, как удалось выяснить "Стране", выполнять строгие карантинные мероприятия собираются далеко не все. Так, в нескольких кинотеатрах нам сообщили, что все запланированные на завтра сеансы будут, так что можно покупать билеты. То же самое с концертами — их пока не спешат отменять.

"Страна" разбиралась как Украина готовится к карантину.

Детсады, школы и вузы

Все киевские учебные заведения с завтрашнего дня отправляются на карантин. Об этом уже предупредили родителей. Но планируется, что это будет не стандартный карантин (на котором, кстати, школы в этом году уже были по поводу гриппа), а переход на дистанционное обучение.

"Мы разослали письма родителям о переходе на дистанционное обучение с 12 марта. Это значит, что, несмотря на карантин, учебный процесс все равно будет продолжатся. Технические возможности у нас есть, так как уже давно работает система управления школой и учебой SMLS. Все занятия будут идти по расписанию. Ученики получат тексты, видео, презентации, домашнее задание. Будет также система контроля. Во врем уроков учителя будут в он-лайне, то есть, можно задавать вопросы, планируются даже видеоконференции", — рассказала директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко.

В регионах пока окончательное решение по карантину принято не везде. "Мы сейчас ждем с минуты на минуту решения от местных властей. В нем должны будут казаны сроки и специфика. Для полноценного дистанционного обучения у нас возможностей нет, но будем передавать задания в родительских чатах, полностью останавливать учебный процесс не собираемся", — говорит руководитель Бориспольской гимназии "Перспектива" имени Владимира Мономаха Неля Клименко.

В то же время ректор Харьковского технологического университета ШАГ Виталий Зайцев говорит, что они карантин пока не вводят. "Пока посмотрим. Нет официального распоряжения. Сообщения в Facebook и в прессе, конечно, познавательны, но не обязательны к выполнению», — считает он. Если вуз все же придется закрыть, с дистанционным обучением не будет никаких проблем, — заверил Зайцев. Он является разработчиком специальной платформы для школ, которая позволяет быстро запустить онлайн-обучение (включает видео-уроки, электронные книги, тесты и пр.).

Но, по словам, Зайцева, сами школы не спешат внедрять дистанционное обучение. Поэтому на карантине ученики большинство учебных заведений будут попросту штудировать учебники и выполнять домашние задания.

Харьковский мэр Геннадий Кернес так пояснил, почему в городе карантин не вводится: "причина первая - за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая - куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием".

А вот киевские школы и университеты уже распустили учащихся и студентов на карантин. В ВУЗах иногородним рекомендовали уехать домой на время вынужденных каникул.

"Дали список литературы, задания. Придется самому все учить, иначе не успею к сессии подготовиться", — рассказал нам студент одного из столичных университетов.

В медуниверситете имени Богомольца среди студентов с утра ходили слухи, что никакого карантина для них не будет. Но уже буквально вечером после экстренного совещания в ректорате вуз все же закрыли. Также на неопределенный срок отложили экзамены OСKI (по проверке практических навыков). Но сразу после выхода с карантина у студентов-медиков старших курсов будут модули по предметам, поэтому придется все учить самостоятельно.

Экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас рассказал "Стране", что для местных учреждений главными для выполнения являются именно распоряжения местных властей. То есть, даже почитав постановление Кабмина, на местах будут ждать отмашки со стороны местных чиновников. Поэтому там, где соответствующих документы пока не приняли формально карантин не действует.

Кино, концерты, развлечения

Кабмин предписал отменить все массовые мероприятия численностью от 200 человек. В Киеве эти ограничения еще строже — от 60 человек. То есть, под запрет попадают киносеансы, детские развлекательные центры в ТЦ и др.

Впрочем, как показал опрос "Страны", кинотеатры и концертные агенства пока не спешат выполнять предписания властей.

В "Планете кино", "Баттерфляе" и "Мультиплексе" нам сообщили, что никакой отмены киносеансов с завтрашнего дня не планируется. "Если что-то поменяется, мы сообщим дополнительно, но на завтра билеты точно можно покупать", — сказали нам в "Мультиплексе".

В компании Arricano (ТРЦ "Проспект" и "РайON") сообщили, что ожидают официального распоряжения городского головы, по результата которого будут приняты дальнейшие решения относительно ТРЦ и работы арендаторов разных категорий.

Во Freedom Hall рассказали, что никаких изменяй по мероприятиям пока не ожидается. Так, на 14 марта запланирован творческий вечер Евгения Доги, билеты на который стоят от 690 до 2,5 тысячи гривен. "Мы никакого официального документа об отмене мероприятий пока не видели. Но, если мы вдруг не сможем его обойти, то мероприятия просто перенесут. Не волнуйтесь, с вашими билетами ничего не случится", — заверили нас в этом культурном центре.

Также "Страна" уточнила информацию по нескольким образовательным курсам и конференциям, анонсированным на март. Все они, по словам организаторов, будут по плану. Но если что, могут и отложить. Вернуть деньги за билеты никто не предлагает.

Хотя, как отметил глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, организаторы в случае отмены мероприятия, обязаны вернуть деньги за билеты или предложить поменять их на другие даты по выбору покупателя.

"Отношения на уровне агентство-артист регулируются договорами, в которых обычно прописаны форс-мажорные обстоятельства, куда входят карантинные мероприятия в связи с эпидемической угрозой. Стороны могут договорится о возврате средств или частичном возврате, переносе даты мероприятия и т.п. Подтверждением форс-мажора является соответствующая справка из уполномоченного органа, в данном случае это Торгово-Промышленная палата Украины", — пояснил Кравец.

Авиарейсы

Жесткие меры, которые уже вводятся в отношении авиасообщения в других странах (в Италии, Израиле и пр.) заставили наши авиакомпании задуматься о корректировке полетного графика еще до распоряжения Кабмина. Так, в МАУ объявили, что до 12 апреля отменяют рейсы в Венецию, а ближайшие рейсы на Милан и Рим будут выполняться преимущественно на вывоз пассажиров, в том числе и тех, кто уже купил билеты на рейс Венеция -Киев.

С 12 марта по 8 апреля отменяются также рейсы Одесса—Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр-Тель-Авив. Рейс Харьков-Тель-Авив отменяется с 15 марта и до 8 апреля. Из Киева в Израиль будут летать два борта в день. На них предложат добираться пассажирам отвмененного рейса Днепр-Тель-Авив.

Также до 22 мая приостановлены рейсы Киев-Измир, а до 1 апреля рейсы Одесса-Стамбул.

С 1 марта по 7 апреля будет только один рейс в день из Киева в Лондон.

По внутренним перелетам будут сокращения на маршрутах между Киевом и Херсоном, Черновцами, Ивано-Франковском, Львовом и Запорожьем (оставят только по одному рейсу в день.

В SkyUp сообщили, что из-за коронавируса сокращают полетную программу в Италию и Израиль. По отмененным рейсам можно вернуть деньги за билеты или поменять их на другие.

Так, до 16 марта рейсы в Тель-Авив из Львова и Запорожья будут курсировать реже. В частности, из Львова отменено 6 рейсов (19, 26,30 марта, 2,6,13 апреля). Из Запорожья отменено 5 рейсов (15,22, 29 марта, 5 и 12 апреля). Из Харькова полеты в Тель-Авив, которые должны буди начаться 29 марта, пока не запускают.

В Италию откладывается старт некоторых программ. Так, из Киева в Рим, Бергамо, Болонью и Пишу можно будет вылететь только с 1 июня этого года, в Бари — с 1 мая. Из Львова в Рим и Бергамо будут летать с 1 июня.

Рейс в Неаполь компания не отменяет — они будут курсировать по прежнему графику. По отмененным рейсам обещают вернуть деньги или перебронировать на другие рейсы и даты — по выбору клиентов.

Ранее отменили полеты в Италию Wizz Air и Ryanair. Вполне возможно, что по мере изменения ситуации с коронавирусом или по требованию отечественных властей в полетные программы будут вносить и другие изменения.

Супермаркеты и аптеки

Несмотря на то, что в соцсетях много говорят об ажиотаже и панике в магазинах, журналисты "Страны" в столице больших толп народа, которые бы сметали с полок все подряд, не увидели.

Хотя, многие полки с курпами, мукой, солью, туалетной бумагой пустуют.

Ничего сверхъестественного сегодня не заметили и в сетях супермаркетов.

Так, в Фоззи групп "Стране" сообщили, что никакого ажиотажа не наблюдают.

В аптеках особого ажиотажа пока нет, но люди более активно, чем обычно, спрашивают маски (которых по-прежнему нет) и противопростудные средства. Маски появились, хотя и не везде. Цены высокие — по 25-40 гривен за штуку. Также выросли продажи дезинфикантов для обработки рук и витаминов.

Некоторые покупатели сегодня начали собирать домашние аптечки — берут антибиотики, средства от расстройства пищеварения, от температуры, кашля и др., То есть, стратегический запас на всякий случай.

«Лайт-версия карантина без особых требований»

По словам Святослава Протаса, в отечественном законодательстве нет четкого определения карантина, также не определен орган надзора, контролирующий выполнение карантинных правил и наказывающий за их нарушение. Все эти нормы были прописаны в законе о санитарно-эпидемиологической службе, которую в Украине ликвидировали несколько лет назад.

Поэтому все требования по карантину придется прописывать подзаконными актами — распоряжениями Кабмина, местных властей и так далее.

"Хотя сейчас говорят о введении карантина, по сути, это разве что лайт-версия карантинных мероприятий. Карантин в классическом представлении это более строгие ограничения передвижения граждан и работы учреждений, как это, к примеру, было в китайском Ухани.

В Украине необходимости в карантине пока нет. То, что вводится у нас, это, скорее, ограничительные мероприятия, и их стоит приветствовать, так как они действительно могут упредить развитие эпидемии. Если, конечно, все требования будут выполняться. Кличко уже пригрозил нарушителям тюрьмой, но никаких юридических рычагов у него нет. Ранее СЭС могла принимать решения в отношении нарушителей противо эпидемиологических мероприятий, сейчас официального "контролера" нет. Если же карантинные правила выполняться не будут, скажем, теми же организаторами концертов, то их эффективность может оказаться сомнительной", — считает Протас.

По словам Кравца, привлечь нарушителей к отвественности (вплоть до уголовной) реально, если доказать, что их действия привели к умышленному заражению людей опасным заболеванием.