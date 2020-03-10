На фоне бушующего в Европе коронавируса, Украина официально остается "тихой гаванью" — пока подтвержден только один случай заболевания, еще четырех пациентов проверяют на наличие вируса.

"Если так пойдет дальше, можно приглашать к нам европейцев - пересидеть коронавирус", - шутят в соцсетях.

Впрочем, на самом деле ситуация, скорее всего, вовсе не такая благополучная.

Из-за дефицита специальных тест-систем диагностика на коронавирус у нас идет выборочно, и только в крайних случая., чтобы "не тратить тесты зря". То есть, если человек обращается к врачу с симптомами простуды, но при этом в последнее время никуда за пределы страны не выезжал, ему ставят диагноз ОРВИ, и на коронавирус не проверяют.

"Но учитывая активный миграционный поток, а ежедневно из охваченной коронавирусом Европы к нам въезжает до 500 тысяч человек, уже можно заразиться и не покидая Украины", — говорит экс-главный санитарный врач Святослав Протас.

По его оценкам, в реальности инфицированных коронавирусом в нашей стране может быть до сотни, а то и больше. И каждый потенциально может заразить вирусом еще до 25 человек. То есть, не исключено, что распространение болезни идет полным ходом, но под видом простуды, гриппа или пневмонии.

Власти в очередной раз заявили об активной подготовке к коронавирусу.

В ближайшее время в аптеки должны поступить экспресс-тесты для диагностики (они будут стоить порядка 300 гривен). Также определены больницы и госпитальные базы для госпитализации больных. Но пока открытым остается вопрос оборудования. В отечественных медучреждениях не хватает аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ) и оксигинации легких (ЭСМО).

Между тем, в случае вспышки коронавируса в Украине, они могут понадобится в первую очередь. Даже Италии таких аппаратов уже не хватает, и врачи даже поднимают вопрос об "отборе" пациентов — к кислороду будут подключать тех, чьи шансы выжить выше.

"Страна" разбиралась, как в Украине будут диагностировать и лечить коронавирус.

"Не выявляют, потому что нечем"

О том, что в Украине не хватает тестов на коронавирус, врачи говорят уже давно. На данный момент есть всего несколько десятков тестов, за минувшие выходные использовали 20 систем.

"Для сравнения: США за день провела диагностику миллиона человек, в Беларуси за несколько дней протестировали тысячу человек, и у семи из них выявлен коронавирус. Понятно, что низкие показатели по коронавирусу у нас связаны с плохой диагностикой", — говорит Протас.

То есть, тесты попросту экономят и используют лишь в случае крайней необходимости. Скажем, если у человека налицо простудные симптомы и он недавно вернулся из Италии, как это было с черновицким больным.

Если вы пожалуетесь на банальную простуду или повышенную температуру, но при этом никуда не ездили, скорее всего, коронавирус у вас не заподозрят.

По оценкам Святослава Протаса, реальная потребность в тестах составляет, как минимум несколько сотен тысяч штук.

"У нас ежедневно фиксируется порядка 250 тысяч новых случаев простуды или гриппа. Часть людей на самом деле могут быть с коронавирусом. Кроме того, нужно по два раза проверять всех контактных лиц", — пояснил он.

В Минздраве обещают поставки тестов на днях.

15-16 марта в Украину привезут 50 тест-систем, каждая из которых позволяет проверить до 100 человек. То есть, в общей сложности можно провести диагностику для 500 человек. Это будут экспресс-тесты, позволяющие определить наличие вируса за 15 минут. Они поступят в аптеки по цене порядка 300 гривен. Также планируется организовать доставку в региональные лаборатории.

"Это сократит время исследования и увеличит количество людей, которые будут тестироваться. Мы готовимся к тому, что количество случаев коронавируса может расти", - признал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того, как сообщил мэр Киева Кличко, 10 марта в Киев уже доставили 1200 экспресс-тестов для выявления коронавируса. До конца недели в столицу должны приехать еще 5000.

По словам Кличко, полученные тесты будут распределены между семью больницами, где будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус.

Но даже этих тестов для качественной диагностики все равно мало, — говорит Протас. Тем более, что в некоторых случаях людей приходится проверять по 2-3 раза, чтобы поставить правильный диагноз. По его словам, нужно срочно решать вопрос с производством тестов внутри страны и их закупкой за границей.

Многие страны после первых же случаев коронавируса наладили производство тестов. Так поступили, к примеру, большинство европейских стран, Россия, Китай.

Но у нас с производством могут быть проблемы.

"Тут возникает сразу два вопроса — финансовый и технологический. По деньгам производство тестов — это примерно 5 тысяч гривен за что штук (то есть, на 100 тысяч штук нужно 5 млн гривен- Ред). Но технологии у нас устарели, а во многом даже утеряны. Поэтому даже если будут деньги, быстро наладить полноценное производство непросто», — говорит Протас.

"Украина за последние годы утратила научно-производственный потенциал, поэтому штучно производить тесты мы можем, но вот быстро выйти на промышленные объемы вряд ли удастся", — добавил глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Можно закупать тесты за границей. Но там цены другие: порядка 5 тысяч евро за 100 штук. То есть, те же 100 тысяч тестов будут стоить уже не 5 млн гривен, а 5 млн евро. К тому же в Европе сейчас — повышенные потребности в тестах, так что "лишних" объемов для нас может и не найтись.

"Как вариант, можно купить секвенатор, позволяющий быстро проверять биологический материал. В Украине такого оборудования вообще нет. Но там цены другие — от миллиона до 10 миллионов долларов", — говорит Святослав Протас.

По оценкам Протаса, в реальности инфицированными коронавирусом в Украине может оказаться намного больше, чем один официально зафиксированный больной из Черновцов.

"Может идти речь, минимум, о сотне людей с коронавирусом", — считает Протас. Если его расчеты верны, Украине грозит массовая вспышка коронавируса, ведь один человек может заразить от 5 до 25 окружающих.

По две засекреченных больницы на область

На брифинге 10 марта замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав наконец-то определился с опорными больницами и, куда будут госпитализировать больных коронавирусом. В каждом регионе определены, как минимум, две госпитальные базы (для детей и взрослых).

Если больных окажется больше, чем койко-мест в этих больницах, будут перепрофилировать другие лечебные медучреждения. Такие схемы Минздрав тоже прорабатывает, — заверил Ляшко. При этом министерство не называет конкретные больницы, в которые будут госпитализировать больных с коронавирусом.

Также Ляшко добавил, что 80% больных будет лечиться дома и получать консультации докторов дистанционно — это допускается по стандартам ВОЗ, если болезнь протекает в несложной форме.

"Страна" уже писала, что на самом деле в койко-местах особой проблемы нет. Формально в украинских больницах много "лишних" мест, и при необходимости их можно быстро перепрофилировать под коронавирус.

Понятно, что оперативно обеспечить такие лечебные учреждениями специальными инфекционными боксами по стандарту BSL3, отдельными системами вентиляции и очисткой и обеззараживанием сточных вод не получится. Но можно закрыть отделения и организовать врачебный надзор.

Как говорят врачи, "в таких условиях человек остается заразным, но все же меньше, чем если бы он просто ходил по улице".

Не хватает кислорода

В тоже время, главная проблема с коронавирусом другая.

"Коронавирус опасен возникновением острого респираторного синдрома, вследствие которого больной может умереть, если ему не оказать надлежащей помощи. Особенно уязвимы пожилые люди, беременные, хронически больные", — говорит Сергей Кравченко. Попросту говоря, коронавирус сжигает легкие.

В тяжелых случаях больные требуют подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, а в дальнейшем, возможно, и проведения оксигинации легких (в артерии вводятся катеторы и проводится насыщение крови кислородом с помощью специального аппарата).

Обеспечение такими аппаратами уже стало проблемой в охваченной вирусом Италии. Там не хватает оборудования для всех, кто в нем нуждается.

"Европа, в частности, Италия, в последние годы была эпидемиологически благополучной. Поэтому произошел провал по этой части, и вирус застал местную систему здравоохранения врасплох", — говорит Протас.

Как сообщает Итальянское общество реанимации и интенсивной терапии (Siaarti), коронавирус ставит анестезиологов и реаниматологов перед сложным выбором - кого подключать к аппаратам в первую очередь, ведь нуждающихся в этом пациентов намного больше, чем оборудования.

"Число пациентов, которым нужно оказать помощь, слишком велико. Может потребоваться установить возрастной предел для поступления в отделение интенсивной терапии", — не исключают в профильной организации.

В директивах Siaarti говорится, что "нужно стремиться к тому, чтобы гарантировать интенсивное лечение для пациентов с большими шансами на терапевтический успех", то есть, подключать к аппаратам будут в первую очередь тех, у кого шансы выжить больше.

"Приходится проводить настоящий "отсев" пациентов, как бы морально тяжело это не было для врачей", — говорит глава общественной организации "Медицинское право в Украине" Виктор Сердюк.

Но в Украине в случае вспышки коронавируса все может оказаться еще хуже. Аппаратов искусственного дыхания на всю страну — порядка 600.

"Последний раз закупки велись в 2009 году, на волне свиного гриппа. С тем пор оборудование не обновляли", — говорит Протас.

"В одной из областных больниц есть всего 6 аппаратов, при этом три не работает, хотя и числятся в отчетах как функционирующие", — добавил Виктор Сердюк.

Правда, сейчас местные власти пытаются пополнить запасы. Так, закупки готовятся в Черновцах и Днепре. Стоимость одного такого аппарата — порядка 40-50 тысяч гривен, то есть, для местных бюджетов сумма вполне подъемная. Но, по словам Протаса, понадобится и финансирование из госбюджета.

Если этого не сделать, ситуация может оказаться критической. Разве что родственникам пациентов придется покупать аппараты искусственной вентиляции легких за свои деньги.

"У нас даже в реанимациях один аппарат на двоих пациентов. То есть, получается, что если помощь понадобится двум сразу, то врачу придется выбирать, кого подключать. И это даже без учета коронавируса", — говорит Сердюк.

"В старых стационарах еще сохранились централизованные трубы подачи кислорода, правда, во многих они уже опломбированы. По идее, систему можно восстановить, правда, не везде. Но там нужны еще специальные наконечники, сам кислород, то есть, потребуются средства", — добавил Сердюк.

Впрочем, аппараты ИВЛ в случае с коронавирусом — не панацея, а лишь экстренная помощь. С острым респираторным синдром помогает справится экстракорпоральная мембранная оксигенация легких (Extracorporeal membrane oxygenation или ECMO).

Таких аппаратов в Украине всего несколько (в Институте сердца. Институте кардиологии имени Амосова, в Александровской больнице и др.). "Плюс расходные материалы стоят очень дорого — до 3-5 тысяч евро в сутки", — говорит Сергей Кравченко. Не исключено, что всех, кто будет нуждаться в процедуре, попросту не смогут ею обеспечить.

"Не стоит обольщаться относительно невысокими показатели смертности от коронавируса в Китае — до 2%. В Италии, где система здравоохранения справляется со вспышкой хуже, летальность уже до 5%. Как показывает практика, до 30% больных могут нуждаться в интенсивном лечении, в том числе, подключению к аппаратам. А если этого не обеспечить, смертность может быть и выше", — говорит Святослав Протас.