В Верховной Раде ищут приемлемый с точки зрения законодательства способ уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Вариантов может быть несколько, но главное - принципиальное согласие Офиса президента на отставку Сытника есть.

При этом в поддержку главы НАБУ идет давление со стороны Запада.

Спасет ли оно Сытника, разбиралась "Страна".

Два проекта для Сытника

В среду, 11 марта, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности на своем заседании планирует рассмотреть законопроект № 3133 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах".

Эту информацию подтвердили изданию двое из четырех соавторов проекта - народные депутаты Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") и Антонина Славицкая ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), а также один из членов комитета из числа депутатов от партии "Слуга народа".

При этом в повестке дня заседания законопроект не значится, но там есть пункт "Разное".

Этот проект уточняет для сотрудников ряда правоохранительных органов последствия за привлечение к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией. Важно, что там среди прочих упоминается директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как писала "Страна", нынешний глава НАБУ Артем Сытник имеет такого рода административное правонарушение за незадекларированный роскошный отдых за чужой счет, за что он даже угодил в реестр коррупционеров. По этой причине в парламентских кулуарах указанный законопроект называют именем Сытника и считают в случае принятия основанием для его увольнения.

Впрочем, на прошлой неделе был подан еще один законопроект на ту же тему.

Члены пропрезидентской фракции Александр Дубинский и Александр Качура зарегистрировали законопроект №3180 "О внесении изменений в закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (относительно приведения этого закона в соответствие с действующими нормами антикоррупционного законодательства Украины").

В комментарии "Стране" депутат Качура (СН) сказал, что в его проекте содержатся более точные формулировки в сравнении с заготовкой соавторов из других фракций. "Мы проконсультировались с конституционалистами и административистами и написали правильно. В законопроекте Гончаренко норма (об административном правонарушении, связанном с коррупцией — Ред.) не будет работать. По этому закону не удастся уволить ни Сытника, ни кого либо другого", - прокомментировал депутат Качура (СН) "Стране".

Однако депутат Славицкая с ним не согласна.

"Вспомните, как увольняли Трубу (экс-главу Государственного бюро расследований — Ред.) и его замов. Написали в переходных положениях, что со дня вступления в силу закона досрочно прекращаются полномочия лиц, занимающих такие-то должности. Также обнулялось руководство НАПК (Национального агентства по противодействию коррупции — Ред.) Мы не просто расширили основания для увольнения, в том числе директора НАБУ. В переходных положениях записано, что определенные должностные лица, в отношении которых на день вступления закона в силу, существует решение суда о привлечении к административной ответственности за коррупцию и которые внесены в реестр коррупционеров, подлежат немедленному увольнению. Эта конструкция позволит потом принять соответствующее постановление о недоверии главе антикоррбюро", - полагает Славицкая.

Когда примут законопроект и уволят Сытника?

Оба законопреокта если и будут приняты, то в первом чтении. И затем пройдет еще какое-то время, чтоб их утвердили во втором.

Вопрос - когда будут голосовать?

Сейчас парламент все еще рассматривает поправки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. На последней пленарной неделе депутаты дошли до 3298 поправки из 4018-ти.

Собеседник издания в правоохранительном комитете допускает, что на следующей пленарной неделе дело может дойти до финального голосования. А тогда Рада сможет перейти к другим вопросам, в том числе к "законопроекту Сытника".

Хотя, ходят слухи о том, что могут созвать и внеочередное заседание. Тем более, что помимо "законопроекта для Сытника" есть еще и много других вопросов. В частности, голосование за нового генпрокурора.

Но пока решение еще не принято.

"Вполне возможно, что мы впишемся в пленарную неделю без внеочередного заседания", - рассуждает член профильного комитета из числа "слуг народа".

"Вариант с внеочередным заседанием возможен, если дело с поправками все-таки затянется или в случае крайней необходимости", - комментирует народный депутат Антонина Славицкая "Стране".

При этом она не считает, что выполнить требования законодательства для созыва внеочередного заседания будет сложно, намекая, что сторонников принятия этого законопроекта хватает. "Потенциал собрать необходимые подписи депутатов есть", - говорит депутат.

Если вспомнить, что в феврале под проектом постановления об увольнении Сытника подписались 216 депутатов, действительно найти поддержку в зале будет несложно.

Поможет ли Сытнику Запад?

При таком раскладе, очевидно, что хватит голосов и за саму отставку.

Единственный фактор, который мог бы помешать этому - давление со стороны западных партнеров.

Распространено мнение, что директор НАБУ пользуется поддержкой Запада. Когда появилась идея отправить его в отставку на основании внесения в реестр НАПК о коррупционерах, Сытника взяли под защиту послы "Большой семерки".

"Для обеспечения добропорядочности и независимости украинской антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех учреждений", - говорилось в их заявлении.

О том, что давление идет говорят "Стране" и депутаты от "Слуги народа".

"Да. Группа поддержки Сытника из числа получателей грантов активно пугает всех тем, что если отправят в отставку Сытника, то не дадут транша МВФ. В его поддержку выступают и послы Запада, хотя, справедливости ради, менее активно, чем в поддержку Руслана Рябошапки. Но позиция наша простая - иностранные государства не должны указывать кого увольнять, а кого назначать. Тем более, что Сытник, очевидно, провалил борьбу с коррупцией и в своем нынешнем статусе почти что сбитого летчика с грузом скандалов даже и не может ничего уже сделать. Он просто неэффективен", - говорит нардеп.

Политолог Анатолий Октисюк считает, что послы выступили не столько в защиту Сытника, а сколько НАБУ, на создание которого Запад потратил немало усилий.

"Для западных дипломатов важно сохранить независимость этого института, а не неких персоналий в нем. Так нужно читать их заявления. Заступаться за Сытника не будут, потому что все увидели что с Рябошапкой такой вариант не сработал. Кроме того, здесь также чувствителен геополитический фактор: Сытника подозревают в сговоре на стороне демократов против президента Трампа", - считает Октисюк.

"Сытник себя дискредитировал лично, а общество не дождалось приемлемых для него результатов работы антикоррупционной вертикали. Вопреки ожиданиям, антикоррупционная гора родила мышь. Власть увидела в этой ситуации возможность вывести из-под внешнего управления важный орган. Другое дело, что заменить Сытника все равно, скорее всего, придется фигурой, с которой согласится Запад, но тут уже появляется определенный маневр", - говорит политолог Андрей Золотарев "Стране".

Как заявил "Стране" источник в Офисе президента, политическое решение об отставке Сытника принято.

"Давление со стороны Запада не сработало в случае с Рябошапкой и, тем более, не сработает в случае с Сытником. Все понимают, что оставлять такого руководителя - это имиджевый удар и лично по президенту и по всей программе борьбы с коррупцией", - говорит источник.