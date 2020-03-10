Черный понедельник 9 марта 2020 года, когда буквально за один день нефтяные котировки обвалились на треть, спровоцировав панику на финансовых и сырьевых рынках, вполне тянет на начало нового мирового кризиса. О нем, напомним, аналитики предупреждают уже давно, и ждали только "черного лебедя", который и должен дать старт мировой рецессии.

По итогу, прилетело сразу два "лебедя". Один в виде коронавируса, который ударил по экономике Китая и других стран, сократив совокупный спрос. А второй - в виде падения цен на нефть после провала сделки России и ОПЕК о сокращении добычи.

Правда, уже 10 марта произошел небольшой откат. Так, нефтяной индекс SXEP вырос на 3,6%, а котировки на нефть — примерно на 5-10%. Общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 2,7% после падения на 7% в понедельник. Но непонятно, как будет развиваться ситуация дальше. Тем более, на фоне бушующего коронавируса, который ВОЗ уже признала пандемией. И который уже привел к тотальному карантину в Италии и в Израиле.

"Как минимум, мы входим в период турбулентности, что уже опасно для нашей слабой сырьевой экономики", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

Для Украины возникает сразу несколько рисков — может рухнуть пирамида ОВГЗ, которую в последние годы подпитывали деньгами нерезиденты, ожидается снижение экспортных цен на зерно и металл и девальвация гривны (а значит, и рост цен). А главное - непонятно откуда брать деньги для выплаты внешнего долга (в течение 2020 года предстоит выплатить 17 млрд долларов). Так как под большим вопросом и возможность привлекать деньги через еврооблиации, и получение кредита от МВФ.

Но есть и плюсы. Дешевая нефть позволяет рассчитывать на снижение ценников на заправках. К ней привязаны котировки и на другие энергоресурсы, которые наша страна импортирует, в первую очередь, газ и уголь. Если цены на них тоже снизятся, то в перспективе можно рассчитывать и на скидки на коммуналку — отопление, воду и электроэнергию. Хотя это пока теоретическая возможность.

"Страна" разбиралась, как обвал на мировых рынках скажеися на Украине и подешевеют ли бензин и коммуналка, отвечая на главные вопросы.

1. Мировой кризис уже начался или пока нет?

О новом экономическом кризисе в мире говорят уже давно.

"По меньше мере, последние полтора года аналитики предупреждают о рецессии. Предпосылки для этого есть — постепенно идет замедление мировой экономики. К примеру, Китай, а на его долю приходится 16% мирового ВВП, в прошлом году вырос лишь на 6%, что является минимальным показателем за последние 30 лет. Для начала кризиса не хватало лишь толчка. И обвал котировок на нефть, вслед за которым посыпались сырьевые и финансовые рынки, вполне может стать тем самым спусковым крючком. Тем более на фоне коронавируса", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

Пока, по его словам, это еще не начало нового экономического кризиса, а только его предвестник. "О масштабном кризисе можно будет говорить, если текущая ситуация продержится несколько месяцев, и потянет за собой спад в реальном секторе экономики", — отмечает эксперт.

"Если спад в экономике продлиться два месяца кряду, можно будет констатировать начало нового мирового кризиса. Пока мы получили только очередные тревожные индикаторы", — добавил руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.

Не исключено, что в ближайшее время будет коррекция рынков. К примеру, нефть, обвалившись на 30% за один день, до 31 доллара за баррель, по состоянию на вторник, 11 марта, откатилась до отметки 36 долларов. Не не факт, что не будет нового обвала.

И все это на фоне коронавируса, который ВОЗ готова признать пандемией, хоть и контролируемой.

"Проблема в том, что Саудовская Аравия решила ударить по ценам в самый неподходящий момент, так как сейчас все переживают за последствия коронавируса для глобальной экономики и пытаются оценить потенциальный вред, который может нанести эпидемия. Американский фондовый рынок рухнул вчера более чем на 5%, активы других стран тоже посыпались: всемирный индекс MSCI потерял около 5,4% (или порядка $2,5 трлн) - это самое крупное падение с конца 2008 года", — говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что ситуацию дополнительно расшатывают спекулянты.

"Нужно понимать, что котировки на нефть не имеют ничего общего с нефтью. Равно как и котировки на другие сырьевые товары — с зерном, металлом и др. Это деривативы, вторичные финансовые инструменты. На них клуб мировых спекулянтов делает большие деньги, поэтому заинтересован в расшатывании ситуации — игре то на понижение, то на повышение. Для этого задействуют все доступные ресурсы, в том числе, и информационные. Та же Саудовская Аравия, которая пообещала залить мир нефтью и сбить цену до 20 долларов за баррель, контролирует не более 10% мирового производства нефти. Но "нефтяной шок" стал хорошим поводом для раскрутки темы кризиса. Хотя как отреагирует реальный сектор экономики, станет понятно позже. Скажем, подешевеет ли реальная нефть вслед за обвалом котировок мы поймем только через две недели. Если все это время котировки будут оставаться низкими, начнется реальное снижение цен на нефть. При этом должно быть еще одно условие — снижение спроса", — пояснил Рябцев.

Впрочем, по словам Виктора Скаршевского, если в ближайшее время кризиса и не будет, то мировую экономику все равно ждет период турбулентности.

"Сам кризис может наступить через полгода, к концу 2020 года или даже в 2021 году. Но в то, что миру удастся его избежать верится в трудом. При этом пока нет даже рецепта борьбы в новым кризисом. Если в 2008-2009 годах рынки просто залили деньгами, то в этот раз не обойдется без структурных изменений в экономике. Ожидается закрытие локальных рынков, волна протекционизма. То есть, кризис действительно будет мировым", — считает эксперт.

2. Что будет с пирамидой ОВГЗ и ждет ли Украину дефолт

На мировые кризисные тенденции уже отреагировала украинская пирамида ОВГЗ. Сложности в размещением бумаг начались не вчера. За последний месяц Минфин несколько раз объявлял о недовыполнении планов.

А во вторник 10 марта новое руководство Минфина вообще отменило аукцион.

"Торгов во вторник не будет впервые с 2018 года", — говорит Скаршевский.

Но что еще более важно - многие нерезиденты начали фиксировать прибыль и выводить валюту. "Страна" о начале этого процесса писала еще на позапрошлой неделе, когда выяснилось, что "Ситибанк" начал распродажу ОВГЗ. Своих и клиентских.

В итоге, из-за повышенного спроса на доллары, Нацбанк на прошлой неделе продал порядка 300 млн, чтобы не допустить девальвации гривны.

И все это — еще до черного понедельника, обвала котировок на нефть и паники на финансовых рынках.

Главная интрига — что будет дальше.

"Приток валюты в ОВГЗ рискует не только остановится, но и обратиться вспять. У нерезидентов на руках находятся бумаги на 4 млрд долларов, и даже частичное закрытие прибыли должно привести к существенному падению курса", — считает Родлер.

По словам Виктора Скаршевского, сейчас все будет зависеть от Минфина. "Если будут повышать доходность ОВГЗ, чтобы удержать нерезидентов, скажем, до 14-15% годовых, то как раз появится та самая классическая "пирамида ОВГЗ", о которой говорят уже давно — новые долги станут брать под более высокие проценты, чтоб за их счет погашать старые. Вопрос — когда лопнет пузырь — в этом случае остается лишь делом времени. Проблема еще и в том, что в Украине слабо развит вторичный рынок ОВГЗ. В прошлом году он составил 125 млрд гривен. То есть, если нерезиденты захотят слить бумаги, им придется продавать их год", — говорит Скаршевский.

Выкупить ОВГЗ с дисконтом могут банки. Но тут все будет зависеть от размаха панических настроений среди нерезидентов — согласятся ли они уйти в нашего рынка, пусть и с убытками.

Но, если Минфин пойдет на повышение процентных ставок, не исключено, что ОВГЗ начнут скупать отечественные банки, переправив на них 150 млрд гривен, которые сейчас есть в депозитных сертификатах. Если это произойдет, бизнесу вообще можно забыть о кредитовании, — считает Виктор Скаршевский.

Намечаются проблемы и по внешним займам.

"За последний месяц украинские еврбонды уже торгуются выше — с 5% ставка выросла до 7,5% годовых. Это значит, что занимать нам придется все дороже, а без займов Украина не обойдется, ведь только в ближайшее время нужно выплатить по внешним долгам 5 млрд долларов", — добавил эксперт.

Все это создает большие трудности с обслуживанием украинского госдолга, по которому в 2020 году нужно будет погасить 17 млрд. Ведь за счет привлечения еврооблигаций украинские власти планировали частично решить эту проблему и перестраховаться на случай проблем с кредитом МВФ.

По последнему пока идут противоречивые сигналы. Официального объявления от МВФ о приостановке переговоров или об отказе предоставлять кредит нет. Зато есть публикации в западных СМИ, а также утечки от ряда украинских политиков (в частности, от нардепа от "Слуги народа" Дубинского), что кредита не будет.

И если так, то перед украинским правительством встает вопрос, где брать миллиарды долларов на выплату внешнего долга? Занимать очень дорого на рынке еврооблигаций? Пытаться уговорить МВФ дать кредит, идя на выполнение всех его условий? Потратить на выплату долга большую часть резервов НБУ, поставив под еще больший удар гривню? Либо объявить дефолт или уговорить держателей внешнего долга провести еще одну реструктуризацию?

Ответов на этот вопрос пока от властей нет.

3. Что будет с гривной и кому на руку ее обвал?

Зашатавшаяся пирамида ОВГЗ и последние события на мировом рынке уже сказались на курсе гривны. На прошлой неделе Нацбанк попытался хотя бы притормозить девальвацию, но национальная валюта все равно дешевеет. С утра, 10 марта, гривна на межбанке просела сразу на 28 копеек, а валютные интервенции Нацбанка пока не сильно помогают.

"Страна" уже писала, что эксперты озвучивают новые диапазоны для гривны — 26-27 и даже 28 гривен за доллар.

"Пока реальная отметка - 27 гривен. А там все будет зависеть от дальнейших событий в мире и в Украине. Не стоит сбрасывать со счетов эффект «разжатия пружины» после длительного искусственного укрепления гривны, а также паники. То, что будут "качели", не вызывает уже никакого сомнения. Стоит вспомнить 2015 год, когда доллар за несколько дней взлетел до 40 гривен, а потом снова упал до 32 гривен. Не исключено, что такое же повторится и в тот раз", — считает Виктор Скаршевский.

При этом Нацбанк может лишь на время притормозить этот процесс.

"Стоит ли тратить на это золотовалютные запасы — большой вопрос", — говорит Скаршевский.

Отечественной промышленности, которая падает уже несколько месяцев кряду, девальвация гривны может пойти на пользу. О необходимости выравнивания курса до 26-27 гривен за доллар экономисты говорят уже давно, отмечая, что из-за искусственного укрепления национальной валюты наши экспортеры за прошлый год недополучили порядка 3 млрд долларов.

У наших экспортеров появились и дополнительные риски и из-за недавнего обвала рубля. "Это значит, что российская продукция, а также экспортеры из стран СНГ получат конкурентные преимущества на мировом рынке. Скажем, на зерновом рынке пшеница из России, Казахстана и Украины торгуется в одной категории причерноморского зерна. Если Россия сможет предложить более низкую цену в долларах, спрос будет именно на эту продукцию", — отмечает Андрей Шевчишин.

Но, если еще несколько месяцев назад девальвация гривны вполне могла бы сдержать обвал промышленности, то сейчас речь уже идет только о временной "подстраховке".

"Падают котировки на всех сырьевых рынках, сужаются мировые рынки сбыта. В том числе это касается и цен на рынках металла, и рынках продовольствия. Это значит, что спад все равно будет, в частности, по металлургии и машиностроению. Разве что не такой резкий, как при крепкой гривне", — считает Виктор Скаршевский.

То же самое с наполнением бюджета.

В прошлом году недовыполнение доходной части списали именно на крепкую гривну.

В начале этого года по этой же причине бюджет недополучил рекордные 25% доходов.

"Девальвация гривны позволит номинально увеличить поступления в бюджет. Но реально, если начнется рост цен из-за обесценивания гривны, эти деньги все равно не позволят увеличить финансирование тех же социальных расходных статей", — говорит Скаршевский.

То есть, если, к примеру, правительство проведет индексацию пенсий, которую отложили на неопределенное время, обещанной прибавки (плюс 200 гривен к пенсии) все равно будет мало, чтобы компенсировать возможное повышение цен на потребительском рынке. А в том, что оно последует сразу же за ростом курса доллара, можно не сомневаться. Украинские продавцы, которые долго медлят с переписыванием ценников в случае укрепления гривны, мгновенно реагируют на ее ослабление. Как показывает практика, цены приводятся в сответствие с текущим курсом (а то и выше) буквально за считанные дни.

4. Что происходит с ценами на наш экспорт?

Обвал котировок на нефть для Украины, которая импортирует нефтепродукты, на первый взгляд, выгоден. Но это только на первый взгляд.

"К нефтяному рынку привязаны все сырьевые рынки, в том числе, те, на которые ориентированы отечественные экспортеры — зерна и металла. Не стоит забывать, что часть зерновых используются еще и для производства биоэтанола. Поэтому кукуруза обвалится сильнее всего. Только за день котировки на нее просели с 376 до 365 долларов за тонну, это минимальный уровень с осени 2019 года. На ценах на пшеницу скажутся другие факторы — после теплой зимы озимые в Европе в хорошем состоянии, поэтому нет опасений по урожаю. Все это дополнительно снижает котировки на зерновые", — отмечает Андрей Шевчишин.

Металл, цены на который падают уже несколько месяцев кряду, также может подешеветь еще, как минимум, на 2-3%. Все это чревато общим снижением валютной выручки.

"Это мы еще не берем во внимание украинских заробитчан, которые заводят в Украину по 10-12 млрд долларов в год. Кризис в Европе может оставить многих без работы, и люди начнут возвращаться домой. В этом случае не только не будет дополнительных денег от заробитчан, но еще и вырастет безработица и нагрузка на социальные статьи бюджета (пособия по безработице, субсидии)", — считает Скаршевский.

5. Подешевеют ли бензин и коммуналка?

В теории Украина может получить и несколько бонусов. Это, прежде всего, снижение цен на нефтепродукты, а также другие энергоресурсы — газ и уголь. Учитывая, что на их закупку Украина тратит по 12-14 млрд долларов в год, шанс сэкономить для нас будет нелишним.

"В перспективе можно будет говорить также об удешевлении коммуналки — воды, отопления, электроэнергии", — считает Шевчишин.

Но тут не все так просто.

"По тем же нефтепродуктам производители не станут быстро снижать ценник. Сначала они выждут пару недель и посмотрят, что будет с коттировками. Если те останутся на низких уровнях, начнется реальный пересмотр цен. При этом многое зависит еще и от спроса на нефть, и от конкретного покупателя. Дело в том, что и при котировках в 60 долларов за барель некоторые производители, в частности, канадские, продавали нефть отдельным покупателям по 20 долларов, и себестоимость добычи позволяла им это делать и оставаться в плюсе. Если цены на нефть обвалятся сильно, то многие добытчики просто снизят, а то и заморозят добычу, то есть, откорректирует и предложение", — пояснил Рябцев.

Если нефть все же подешевеет в закупке, через 2-3 недели можно рассчитывать на снижение цен на нефтепродукты, а затем — и на автомобильное топливо. Но откат цен по цепочке котировки- реальная нефть- нефтепродукты- бензин может занять до двух месяцев. При этом, если не будет отката котировок, по всей цепочке удешевление будет идти по ниспадающей, если нефть снизится в цене на 30%, то нефтепродукты — только на 15%, а бензин — и того меньше.

"Сразу скажу, что бензин не подешевеет на 30%. Нефть – лишь одна составляющая в цене нефтепродуктов, на которую приходится 30-40%. Соответственно снижение цен на нефтепродукты должно составить 10-15%. В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны", — говорит глава консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Но получить скидку на АЗС можно будет лишь при условии стабильного курса гривны. В этом случае цены на бензин, по словам Куюна, могут обвалится и до 20 гривен за литр (сейчас в среднем 25,8 гривен).

В случае же девальвации (а она по-сути уже идет) сработает стандартная формула: рост курса доллара на одну гривну дает прибавку на литре бензина в 60 копеек в течение двух недель. "Так что может случиться, что нынешняя цена будет за счастье, если валютный курс улетит", — говорит Сергей Куюн.

То же самое с другими энергоресурсами. В теории, мы можем рассчитывать на дешевый газ.

"Нынешние низкие цены на газ в Европе поясняются большими запасами и теплой зимой. До следующего отопительного сезона они, по прогнозам, должны были повысится с 100-120 долларов до 150 долларов за тысячу кубов. Но не исключено, что падающие нефтяные котировки потянут за собой и газ, поэтому к осени 2020 года цены останутся нынешними — от 100 долларов, — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. Должен подешеветь и уголь. - Себестоимость его производства во многих странах не превышает 50 долларов за тонну, поэтому есть куда снижать цены".

Впрочем, по словам Рябцева, европейский газовый рынок постепенно пытается "отвязаться" от нефтяных котировок, и ориентируется на погоду и реальное предложение ресурса.

Поэтому резкого удешевления газа может и не быть.

Но даже если энергоресурсы подешевеют в долларах и евро, непонятно, сколько они будут стоить в гривнах. И, если будут скидки, то неясно, отразятся ли они в платежках.

В теории, дешевый уголь и газ — это снижение себестоимости электроэнергии и отопления.

Впрочем, как показывает практика, наши коммунальщики не спешат пересматривать тарифы, ссылаясь на изношенность сетей, рост зарплат и массу других причин.

"Страна" уже писала, что недавно НКРЭ официально повысила тарифы на тепло для большинства областных теплокоммунэнерго. Пока новые тарифы в силу не вступили.

Чтобы их запустить, нужны новые договоры с потребителями, которые, согласно закону о ЖКХ, должны быть переподписаны в мае этого года.

То есть, со следующего отопительного сезона новые повышенные тарифы уже начнут официально действовать и, чтобы снизить цифры в платежках, нужно будет их или заново пересматривать, или давать потребителям скидки, как это происходит в последние несколько месяцев.

Но, как показывает практика, особой щедростью коммунальщики не отличаются, поэтому рассчитывать на дешевую коммуналку вряд ли стоит.