Несмотря на многочисленные попытки представителей предыдущей власти "изъять" из украинского календаря один из самых любимых праздников - 8 марта - большинство украинцев чтут этот день и не поддерживают идею отмены его празднования.

Соответствующий соцопрос в канун Международного женского дня опубликовала Социологическая группа "Рейтинг".

Почему усилия "декомунизаторов" по 8 марта уходят в песок, анализирует "Страна".

Большинство украинцев будут отмечать 8 марта

При предыдущей власти в Украине накануне Международного женского дня традиционно вели баталии, праздновать ли на государственном уровне этот праздник.

Бывший глава Института национальной памяти, ныне народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович считал, что 8 марта, как и День Победы 9 мая, не должны быть государственными праздниками. Уже покинув свой пост, он продолжил настаивать на том, что украинские власти должны отменить празднование Международного женского дня 8 Марта.

В комментарии "Новому времени" он заявил, что праздник этот не изжил себя только в России, Азербайджане и Анголе.

"Нужно понимать, что именно страны, в которых 8 Марта — выходной, далеко не те государства, которые могут служить примером для подражания в соблюдении прав женщин — это Россия, Азербайджан, Ангола", - сказал он. Кроме того, Вятрович считает, что дарить подарки и цветы женщинам в этот день ― это "ерунда" и демонстрация пренебрежения.

С идеями Вятровича не согласны большинство украинцев. Соцопрос группы "Рейтинг", проведенный в канун праздника, показал, что большинство украинцев (87%) не поддерживают идею отмены празднования 8 марта, а согласны с идеей отмены праздника только 9% респондентов, чаще на Западе Украины. Но даже там большинство населения (73%) не поддерживают такую инициативу.

Именно поэтому большинство украинцев планируют праздновать Международный женский день 8 марта в нынешнем году. Среди опрошенных 77% признают праздник и подтвердили свои планы на этот день. И лишь 19% не собираются праздновать.

Как говорится в выводах социологической группы "Рейтинг", в 2012 году праздник признавали несколько больше опрошенных. Тогда 86% праздновали 8 Марта, а 14% не праздновали.

"Эти показатели, на самом деле, сложно сопоставлять. В 2012 году в опросе принимал участие Крым и Донбасс, сейчас их там нет. Если бы и сегодня в этом опросе принимали участие и Крым, и Донбасс, то сейчас бы количество желающих отмечать 8 марта, наоборот, было бы больше. Потому что это социальная общественная реакция на кризис, когда становятся более важными семейные ценности. И потому, что это реакция на ту правую политику, которую проводила 5 лет предыдущая власть, на ее попытки вычеркнуть из общественного сознания значимые даты", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Комментируя результаты соцопроса, политолог Андрей Золотарев отмечает, что курс прежней власти на борьбу с важными для людей праздниками потерпела фиаско.

"То, что насаждается искусственно, по определению фальшиво. Последние 5 лет вместо реальных изменений нам подсовывали декорации: войну с памятными датами, новые таблички на улицах, переименование городов. Все это обществом закономерно отторгается. Поэтому и 9 мая чтить память победителей Великой отечественной войны выходит больше народа, и на крестные ходы УПЦ собирается все больше верующих, и даже вчера на улицах городов можно было легко убедиться, что практически все женщины и девушки с цветами. То есть, украинцы кладут на "вятровичей" и всех, кто у них пытался украсть праздники", - говорит "Стране" политолог.

"Выступать против 8 марта - политическое самоубийство"

Интересно, что первые лица страны в этом году публично заявили о том, что поддерживают празднование 8 марта. Например, президент Владимир Зеленский в интервью "Викна. Новини" рассказал, что обязательно будет поздравлять своих родных с этим праздником.



"Если этот праздник касается женщин, наших самых лучших, потому что в Украине они самые лучшие, для меня лично - цветы и приготовить завтрак - обязательны, подарки обязательны. Если не нахожусь рядом, как я с мамой, то обязательно по телефону поздравляю, заказываю цветы моей маме", - рассказал Зеленский, добавив, что 8 марта проведет со своей женой Еленой и дочерью Александрой.

С приближающимся 8 марта украинок уже поздравил и новоиспеченный премьер-министр Денис Шмыгаль. Причем это сделал он это прямо с трибуны Верховной Рады в день своего назначения, представляя членов нового Кабмина, среди которых пока оказалась только одна женщина - Марина Лазебная, новая министр соцполитики.

"Накануне праздника поздравляю всех женщин. Очень уважаю, очень люблю. И знаю, что среди женщин чрезвычайно много профессиональных, умных и ответственных", - сказал Шмыгаль.

Впрочем, опрошенные "Страной" эксперты не торопятся с оптимистичными выводами, что при новой власти борьба со значимыми датами останется в прошлом.

"Большинство политиков сами празднуют и 8 марта и 9 мая, но учитывая то, что последние годы существовала политическая тенденция на отход от советского наследия, многие декларировали борьбу с праздниками. В новой власти тоже много конъюнктурщиков. Хотя такие соцопросы очень важны. Думаю, что все же политики начнут понимать, что выступать против 80-90% населения, для которых важны эти даты, - это политическое самоубийство", - отмечает Бортник.

Между тем, Андрей Золотарев обратил внимание "Страны" на ситуацию, которая произошла с новым премьером Денисом Шмыгалем в контексте темы с поставками воды в Крым. По словам эксперта, аналогичная история может повториться в любой момент.

"Хочется верить, что с новой властью будет меньше идеологически мотивированного идиотизма. Но уже понятно, что так называемая "патриотическая" общественность будет всегда пытаться вернуть власть в свой мейнстрим, - считает Золотарев. - Обратите внимание на ситуацию с крымской водой. Сперва премьер заявляет, что воду в Крым нужно поставлять, а затем "переобувается в воздухе" и фактически отказывается от своих слов. И что мы видим по всем порохоботским и пронационалистическим пабликам - что, якобы, они уже его поставили на место. И смогут додавить в любой теме. Новой власти нужно сделать выводы из этой истории и научиться противостоять агрессивному меньшинству".