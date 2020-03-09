Украинцам скоро могут разрешить законно владеть и применять для самозащиты огнестрельное оружие – пистолеты и револьверы.

Проект Закона "Об оружии", внесенный депутами от "Слуги народа", сейчас активно обсуждается в рабочей группе Верховной Рады. 2 марта 2020 года состоялось ее очередное заседание.

Что изменит законопроект, выясняла "Страна".

Какое оружие позволено сейчас

Сейчас владение любым видом оружия регламентируется ведомственным актом – приказом МВД № 622 от 1998 года.

Собственно, этот документ – зеркальное отражение подзаконных ведомственных юридических норм об оружии времен СССР, с небольшими изменениями, внесенными в 90-х годах. Изменения касаются тех средств гражданской самозащиты, которых в советские времена не было в Украине – травматических, газовых и электрошоковых.

Сейчас украинским гражданам разрешено владеть гладкоствольным и нарезным длинноствольным огнестрельным полуавтоматическим оружием. При условии достижения 21-летнего возраста и отсутствия судимости. Но приобрести можно лишь длинноствольное оружие – гладкоствольное охотничье ружье, или нарезную винтовку и карабин. Короткоствольным огнестрельным оружием – пистолетами и револьверами обычным гражданам владеть запрещено.

Холодное оружие тоже подпадает под ограничения: хранить и коллекционировать холодное оружие дома можно, хоть сабли и мечи. Но транспортировать – перевозить, пересылать и носить нельзя. То есть силовиков не интересует, что холодное оружие хранится дома у граждан, зато интересует, как оно туда попадает. На право ношения охотничьих ножей охотникам также нужно получать разрешения в МВД.

Кстати, после получения разрешения МВД и покупки, сейчас счастливый владелец обязан хранить свое оружие в сейфе и непременно разряженным. Пострелять в свое удовольствие можно лишь в охотничьих угодьях при условии покупки лицензии на отстрел дичи и охотничьего удостоверения, либо в спортивных тирах.

Тема по расширению легального права на владение оружием активизировалась после Майдана и начала войны на востоке. Когда на руках у людей появились тысячи незарегистрированных стволов.

По этому поводу в обществе шла острая дискуссия - были аргументы и за, и против (о них мы расскажем ниже).

Кроме того, уже давно поднимался вопрос о необходимости принятие закона об оружии, который должен был бы заменить нынешние постановления и инструкции.

Но вплотную к этому приблизились лишь сейчас, когда с соответствующими инициативами выступили депутаты от правящей партии.

Изначально в Верховной Раде было внесено два варианта проектов Закона об оружии. Первый, под номером 1222 от 02.09.2019 года был подан депутатами от фракции "Слуга Народа", юристом Игорем Фрисом и Александром Матусевичем.

Второй, под номером 1222-1 от 20.09.2019 года, разработан и подан целой группой нардепов от "Слуги Народа" - Александром Бакумовым, Вячеславом Медяником, Павлом Сушко, Андреем Одарченко, Кириллом Нестеренко, Юлией Гришиной и Дмитрием Черным.

В декабре 2019 года Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, куда поступили оба законопроекта, было принято решение объединить их в один, а также сформировать рабочую группу по доработке закона.

Что предлагают "Слуги" - пистолет можно иметь, но для обороны дома

Главное в законопроекте – это возможность владения и самообороны короткоствольным нарезным огнестрельным оружием. То есть - пистолетами.

Но с целым перечнем ограничений, одно из которых – огнестрельным оружием можно обороняться от преступников лишь дома.

Эта норма закона сейчас обсуждается экспертами рабочей группы, внесены предложения изменить эту норму на право свободного скрытого ношения и самообороны короткоствольным оружием за пределами своего жилища.

Но не факт, что правку удастся оставить в законопроекте. Также маловероятно, что законопроект с такой правкой удастся принять в Верховной Раде, учитывая крайне жесткую негативную позицию по этому вопросу МВД.

Кратко перечислим другие новшества, которые предлагаются в обсуждаемом проекте Закона об оружии.

1. В проекте в понятие "огнестрельного оружия" не включены стволы, изготовленные до 1899 года включительно. Правда, в законопроекте есть оговорка – такие стволы не считаются оружием, лишь "в незаряженном состоянии" - речь идет лишь об унитарных патронах центрального боя. То есть дульнозарядных старинных мушкетов эта оговорка не касается.

Этот пункт закона даст право коллекционерам антикварного огнестрельного оружия свободно им владеть, покупать его на отечественных рынках и за рубежом. Также этот пункт даст возможность для развития экзотических видов стрелкового спорта и охоты – из старинных кремневых мушкетов. Такие виды спорта и охота очень популярны в США и многих европейских странах.

2. В документе есть определение "холодного оружия" - то есть ножей, кинжалов, шпаг и так далее. В процессе обсуждения в рабочей группе ВР рекомендовано вообще исключить из законопроекта термин "холодное оружие".

Обоснование экспертов рабочей группы такое: "термин холодное оружие не имеет однозначных критериев… нет возможности провести четкое разграничение между бытового и хозяйственного назначения, спортивным оборудованием, сувенирными и туристическими изделиями".

Предложение экспертов рабочей группы справедливо – любой хозяйственный нож или топор, а также продающиеся в магазинах мачете можно использовать как оружие. Было бы желание.

3. В ходе обсуждения рабочей группой было предложено убрать пункт законопроекта о причислении к оружию пневматических стволов со скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду, а также рекомендовано уточнить допустимую мощность луков и арбалетов. Сейчас в Украине можно без разрешения владеть арбалетами и луками с мощностью натяжения тетивы до 20 кг. Это требование действительно тормозит развитие спорта и охоты с арбалетами и луками – в США и многих странах Европы мощность арбалетов и луков не регламентируется. А охота с луками и арбалетами признается более гуманной.

4. Рабочая группа справедливо потребовала приравнять "травматы" с короткоствольным огнестрельным оружием. Эксперты обосновали это требование: "ошибочное недооценивание травматического оружия влечет за собой его безответственное применение. На этот тип оружия должны распространяться все те жесткие условия на право его получения, квалификационных экзаменов, ношения и использования его, что и на короткоствольное нарезное оружие".

5. В статье 7, пункте 4 законопроекта эксперты рабочей группы потребовали ограничить возможность награждения огнестрельным оружием: "Человек может быть награжден лишь один раз и одной единицей оружия. Также награжденный огнестрелом или холодным оружием должен служить в ведомстве, которое его наградило". Это актуально – неконтролируемые "награждения" оружием давно стали коррупционной кормушкой для силовых ведомств. В первую очередь – в МВД.

Кстати, эксперты группы настаивают, чтобы награжденные, также как и обычные граждане, сдавали экзамены на специальных курсах на право владения оружием. А также проходили тестирование каждые пять лет.

6. В статье 8, пункт 6 законопроекта запрещены глушители для оружия. Рабочая группа потребовала убрать этот запрет, так как глушители к винтовкам и карабинам не запрещены сейчас и свободно продаются в оружейных магазинах. И это никак не влияет на криминальную ситуацию в Украине.

7. Одно из самых важных требований рабочей группы – передача Реестра разрешений на право владения оружием от МВД в Министерство юстиции. Этот пункт, по идее, призван "присушить" коррупцию на торговле разрешениями на оружия в МВД, заодно убрав из этого министерства многотысячную структуру разрешителей. Впрочем, не факт, что передача Реестра в Минюст не создаст коррупции на выдаче разрешений уже в этом ведомстве.

8. В статье 18, п.2 законопроекта говорится о разрешении владения любым видом оружия, в том числе огнестрельным короткостволом, "дееспособным, психически-здоровым гражданам", достигшим 27-летнего возраста, которые не имеют судимости, не привлекались к административной ответственности на протяжении последнего года. При этом нарезное оружие можно получить только при условии не менее шестилетнего стажа владения гладкоствольным оружием.

Также отказать в праве владения оружием могут людям, которые состоят в списках лиц, предрасположенных к домашнему насилию и жестокому отношению к детям. Также могут отказать людям с медицинскими противопоказаниями. Правда, список медицинских противопоказаний не уточняется.

Рабочая группа рекомендовала снизить возрастной ценз до 25 лет, а также ценз предыдущего владения гладкоствольным оружием до пяти лет. Кроме этого эксперты советуют уточнить, по каким статьям Админкодекса не должен был привлекаться кандидат на право владения оружием.

9. В законопроекте перечислены документы и условия для получения разрешения на оружие. Желающий приобрести винтовку или пистолет должен подать заявление в разрешительную систему, помимо этого сдать медицинскую справку, копию паспорта, договор страхования и справку о прохождении курсов по владению и применению оружием.

Кстати, по рекомендации экспертов, сдача экзаменов на право владения оружием на оружейных курсах должны фиксироваться на видео и храниться затем в разрешительной структуре.

За и против легализации владения короткостволами

Главный аргумент сторонников легализации - украинцам необходимо дать право на самозащиту.

С начала войны на Донбассе, в Украине в нелегальном пользовании находится огромное количество оружия. Говоря другими словами, оружие, и не только гражданского образца – но и военное, есть в избытке и свободном доступе у преступников. По информации проекта "Обзор стрелкового оружия" швейцарского Института международных исследований и развития, в Украине сейчас на руках находится более трех с половиной миллионов незаконных огнестрельных стволов. И это оружие не лежит по схронам, а активно используется бандитами.

Поэтому, как отмечают сторонники легализации, у обычных граждан есть конституционное право на защиту, но нет возможности и средств эту защиту реализовать.

В тоже время, против категорически выступают полицейские. В МВД считают, что право на владение оружием привет к всплеску преступности, так как в после этого в быту люди все чаще начнут применять оружие для своих разборок.

Часть юристов также сомневаются в необходимости предоставления украинским гражданам права на владение короткоствольным огнестрельным оружием.

Глава киевского адвокатского объединения Максим Могильницкий согласен, что Украине необходим Закон об оружии. Однако юрист называет предложенный проект "излишне либеральным" и предлагает другие поправки к проекту.

"Мое мнение: к необходимости ношения короткоствольного огнестрела у нас нет никаких предпосылок. Многие социологические и психологические исследования показывают, что осознание того, что оппонент вооружен, не является препятствием для эскалации конфликта, а наоборот. Превентивной мерой для уличной преступности факт ношения огнестрельного оружия также не является. Тогда возникает вопрос: для чего вводить это право?

Для охранных фирм это право может быть введено, однако оно должно быть ограничено периметром взятых под охрану объектов. Ношение короткоствольного огнестрельного оружия для охраны физических лиц должно осуществляться подразделениями Министерства внутренних дел.

Это необходимо, чтобы избежать злоупотреблений путем использования лицензий на охранную деятельность, которые в настоящий момент получить достаточно легко. И не надо забывать об активном пользовании нашими "отцами нации" парамилитарных структур националистического толка, у которых соответствующие лицензии уже имеются.

Главным аргументом в пользу нарезного оружия все-таки остается охрана частной собственности граждан от противоправных посягательств, что является отголоском славной второй поправки к Конституции США. Здесь обязательно надо усовершенствовать положения статьи 36 УК Украины о необходимой обороне. Было бы замечательно ввести в оборот формулу "защита всегда законна" с последствиями в виде освобождения стрелявшего от ответственности, в том числе и уголовной, если лицо вторглось та территорию частной собственности. Это положение даст злоумышленнику понимание смертельной опасности при проникновении на частную собственность граждан. При этом заявление силовиков о снижении уровня преступности во внимание можно не принимать, поскольку Украину давно захлестнула волна латентной преступности. Многие граждане вообще предпочитают в полицию не обращаться, рассчитывая на собственные силы, либо не веря в эффективность силовиков. Речь в частности идет о преступлениях имущественного и насильственного характера: кражи, грабежи, а в некоторых случаях и разбои.

Закон об оружии несомненно должен содержать положения о праве на ношение огнестрельного оружия отдельных категорий лиц, подверженным повышенной опасности противоправных действий в их адрес. Это те же правоохранители, судьи, журналисты, адвокаты.

Наиболее остро в сегодняшней повестке дня стоит вопрос о нелегальном обороте оружия, незаконном его хранении и соответственно – применении. Вот как раз эти проблемы законодателю необходимо разрешать в первую очередь. Крайне необходимо ужесточить санкцию статьи за незаконное ношение/хранение оружия и боеприпасов. Возможно, даже продумать отдельный законопроект, направленный на комплекс мер по единовременному изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов у населения. Тем более, что в мире существует подобная позитивная практика снижения незаконного оборота оружия в отдельно взятой стране или регионе.

Для частных охранных структур необходим четкий регламент ношения и применения оружия. Это должен быть подробный свод правил, исключающий вольную трактовку поведения охранников при применении ими оружия.

Оба законопроекта об оружии излишне либеральны, когда речь заходит об условиях выдачи, приостановления либо отмены разрешений на хранение/ношение оружия. Ни для кого не секрет, что получение психиатрического сертификата в настоящее время – это скорее процедура, связанная с покупкой бланка с текстом и вашей фамилией на нем, чем процедура, действительно связанная с прохождением какого-либо медицинского осмотра. Эту процедуру однозначно необходимо ужесточить, чтобы люди типа Татьяна Черновол не могли даже приближаться к оружию.

Иметь в собственности оружие – это взять на себя некую повышенную ответственность среди других членов общества. Это должно подразумевать под собой неукоснительное соблюдение любых законов, включая и ПДД. Указанные законопроекты предусматривают возможность многократного привлечения собственников оружия к административной ответственности. Я бы ограничил возможность действия разрешения до двух фактов привлечения к административной ответственности в течение года. За любое привлечение к уголовной ответственности – приостановление действия разрешения. Осуждение за любое преступление – отмена разрешения", - считает адвокат Максим Могильницкий.

Наградные пулеметы-автоматы для элиты и коррупция на выдаче "дозвилов"

Впрочем, очевидно, что в регулировании оборота оружия в Украине нужны перемены.

Сейчас конечная инстанция, которая решает вопрос о том, можно ли приобрести ствол украинцу, или нет, это разрешительная система МВД. По информации источников "Страны" в МВД, "цена вопроса" или попросту взятки разрешителям в МВД, для приобретения огнестрельного оружия и "средств для отстрела травматического действия", как официально называются травматы, колеблется в разных регионах Украины от 200 до 400 долларов за ствол. Коррупцию в разрешительной системе МВД "подогревает" и норма том, что каждые три года владельцы стволов обязаны продлевать разрешения.

При условии дополнительной "благодарности" в денежном эквиваленте, по информации источников "Страны" в МВД, разрешение на покупку огнестрела может получить даже ранее судимый или психически нездоровый человек.

Логично, что большинство владельцев оружейных магазинов связаны с разрешительной системой МВД – дело в том, что отечественные импортеры оружия давно полулегально закупают за рубежом те модели оружия, которые по некоторым параметрам подпадают под определение "военного" оружия. В Украине затем переделывают это оружие в мастерских перед продажей под существующие стандарты гражданского оружия. Однако такая переделка затем негативно сказывается на этих моделях – стволы потом часто ломаются или ухудшают характеристики "изначальных" моделей.

В Минобороны также работает несколько предприятий по переделке военного оружия в гражданское, которое затем продается через оружейные магазины. Впрочем, термин "переделка" касается только автоматов "Калашникова". Стволы переделывают из автоматических в полуавтоматические.

А вот винтовки и карабины Мосина продаются без всяких переделок – их просто проверяют на работоспособность и дополнительно смазывают. К слову, запасы законсервированных винтовок и карабинов Мосина времен первой и второй мировой войн на складах в Украине столь велики, особенно на складах в солевых шахтах Бахмута, что Минобороны может продавать эти стволы в течении десятков лет. Дело в том, что снятые с вооружения советской армии и других силовых ведомств, а также трофейные пулеметы, карабины, автоматы, винтовки, пистолеты и револьверы во времена СССР не уничтожались, а консервировались и размещались на длительное хранение на складах.

В итоге на соляных шахтах Бахмута, а также на других складах Украины, до сих пор хранятся многомиллионные запасы оружия 20 века – от револьверов и пистолетов до автоматов и винтовок самых различных и экзотических систем и моделей – от Маузеров и Наганов, "Арисак", "ППШ", "ППС", "Мосина" до реликтовых пулеметов Максима и Льюиса и пистолетов-пулеметов Томпсона, полученных в годы второй мировой по ленд-лизу.

Кстати, именно из таких запасов МВД и другие силовые ведомства черпают наградное оружие. В качестве примера достаточно вспомнить награждение экс-премьер министра Яценюка действующим пулеметом времен гражданской войны "Максим", а также автомат Томпсона. Практика награждения украинскими силовиками огнестрельным оружием, в том числе короткоствольным или военного назначения с возможностью ведения автоматического огня, делает награждаемых "равнее равных" и нарушает конституционные права обычных людей.

И еще одна проблема для владельцев оружия - расплывчатые и противоречивые статьи Уголовного кодекса о необходимой обороне и превышении самозащиты. Есть множество примеров, как владельцы легального оружия, которые применяют его для защиты жилья от бандитов, затем попадают в жернова аморфной и коррумпированной украинской судебной системы – некоторые судебные процессы длятся десятилетиями.

Этот момент также требует изменений. Особенно, при условии, если будет легализовано владение короткоствольным огнестрелом.