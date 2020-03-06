Одесский припортовый завод могут пустить по схеме "Центрэнерго". Как стало известно "Стране" из своих источников, предприятие сейчас пытается взять под контроль олигарх Игорь Коломойский. И первые шаги уже сделаны.

На днях ОПЗ назвал имя победители конкурса на поставки сырья по давальческой схеме. Им стала компания "Укрнафтобуріння", которую связывают с Игорем Коломойским, Виталием Хомутынником и Павлом Фуксом.

"Укрнафтобуріння" сумела обойти семерых конкурентов, в том числе азербайджанскую "Сокар", которую прочили на роль будущего инвестора Одесского припортового.

Формально придраться не к чему — "Укрнафтобуріння" сделала самое высокое ценовое предложение: - 77 долларов по карбамиду и 39,5 долларов — по аммиаку.

Но как раз такая высокая цена в данном случае и подозрительна. Не исключено, что никто ничего на ОПЗ перерабатывать не собирается. А конкурс — просто повод физически попасть на Одесский припортовый, завести туда своих людей и постепенно взять под контроль все предприятие, как это было в случае с "Центрэнерго".

Понятно, что если такой сценарий будет реализован, приватизация ОПЗ, которую анонсировали власти, окажется под большим вопросом. Учитывая пример "Центрэнерго", на Одесском припортовом могут появится разве что схемы по выводу средств из госпредприятия.

"Страна" узнала, что сейчас происходит на ОПЗ.

"Согласились работать в ноль"

5 марта на Одесском припортовом прошел финальный этап конкурса по отбору поставщика давальческого сырья. Победителем стала компания "Укрнафтобуріння", которая предложила 77 долларов за переработку газа на карбамид и 39,5 долларов — на аммиак. Это дороже, чем готовы были платить другие участники (всего в отборе участвовало 8 компаний —BE Trade (США), Basis Trade AG и MADDOX SA (обе- Швейцария), "Торговий дом "Сокар Украина", отечественные ООО "Тех Пром Газ", АО "Укрнафтобуріння", "Юг Газ", "Агро Газ Трейдинг"), но на второй этап прошли только 6). Об этом сообщил заместитель гендиректора ОПЗ Николай Щуриков. Пока эти результаты неофициальные. Официально их должны объявить 10 марта.

Как рассказал нам Николай Щуриков, условия конкурса были прописаны таким образом, чтобы привлечь на предприятие только серьезных поставщиков. Так, в качестве депозита нужно было внести миллион долларов, плюс предоставить полный пакет документов. Второй этап — "живые" торги. "То есть, все было сделано для того, чтобы провести отбор максимально прозрачно", — говорит Щуриков.

Впрочем, на рынке уже заговорили о том, что "не успели поменять Кабмин, и уже отдают ОПЗ Коломойскому".

Компания "Укрнафтобуріння" — одна из крупнейших в Украине добытчиков газа. Ее связывают с Игорем Коломойским, Виталием Хомутынников и Павлом Фуксом. Последний владеет 22,5% акций через британскую "Ариана Бизнес Лимитед». С 2015 года "Укрнафтобурінням" руководит Михаил Бакуненко, который ранее работал на другом подконтрольном Коломойскому предприятии — в "Укрнафте".

Скандал начался, собственно, еще в процессе проведения конкурса. Член набсовета от ОПЗ Сергей Игнатовский, который представляет интересы Фонда госимущества, выступил резко против выбора компании Коломойского поставщиком газа на ОПЗ.

Как рассказал наш источник, во время аукциона "Укрнафтобуріння" огласила ценовое предложение, которое существенно отличается от предложений конкурентов и явно выбивается за рыночные рамки. Проще говоря, вообще непонятно, зачем компании перерабатывать газ по таким ценам. За переработку газа на тонну кардамида "Укрнафтобуріння" готова платить 77 долларов, а аммиака 39,5 долларов. При этом условием конкурса был минимальный шаг торгов на уровне 0,5 долларов, а "Укрнафтобуріння" делала предложения с шагом сразу в 9-13 долларов. То есть, такое впечатление, что основной целью торгов было не получение подряда по оптимальной цене, а именно выбивание из конкурса конкурентов.

"По такой цене "Укрнафтобуріння" будет работать фактически на ОПЗ, и с нулевым заработком. Единственное, она может рассчитывать на удешевление газа, который может опуститься в цене еще на 20-30%. Но есть дополнительное условие — если поставщик будет зарабатывать более 20 долларов на тонне, он должен делиться половиной прибыли с предприятием. То есть, никаких суперзаработков победитель не получит", — признал Щуриков.

Наш источник говорит, что, похоже, участие "Укрнафтобуріння" в конкурсе преследовало другие цели, а вовсе не переработку газа. По заявленному ценнику компании выгоднее просто сжигать газ.

Рыночные цены и на карбамид, и на аммиак падают из-за снижения цен на газ. В прошлом году цены упали примерно на 15-20%, в этом году тенденция продолжается.

Поэтому такая дорогая переработка выглядит, по меньшей мере, странно.

Остановить, обанкротить, "поюзать"

Есть несколько объяснений происходящего.

Первое — попросту затянуть конкурс. Изначально было понятно, что необычно щедрое предложение вызовет подозрения, а значит, результаты могут быть оспорены. Не исключено, что результаты отбора попросту заблокируют, а, чтобы провести конкурс понадобится время.

Есть вероятность, что конкурс пытаются оспорит у частники, которых не допустили к торгам ( в частности, "Тех Пром Газ"), хотя, по совам Щурикова, они выполнили все условия — внесли деньги и подали полный пакет документов.

Для ОПЗ такая пауза будет означать лишь одно — его финансовое состояние, которое и так непросто, может еще больше ухудшится. "Для предприятия это чревато остановкой", — говорит Щуриков.

Второе — идет попытка приблизить Одесский припортовый к банкротству. В теории это позволило бы в последующем дешево выкупить предприятие. Но такой вариант применительно к Коломойскому вызывает большие сомнения. Не в характере олигарха тратиться на приватизацию гособъектов, он предпочитает их просто "юзать", — говорит глава комитета кредиторов "Центрэнерго" Дмитрий Крючков.

Третье — конкурс может стать хорошим способом легитимно зайти на ОПЗ, «освоится» там, расставить своих людей на управление должности и в итоге получить полный контроль над предприятием, как это было сделано на том же "Центрэнерго".

Последнюю версию наши источники считают наиболее вероятной.

"Коломойскому сейчас важно легитимно зайти на ОПЗ без затрат на приватизацию. Дальше он оттуда уже не выйдет, как с "Центрэнерго", — считает наш источник.

На каких условиях олигарх могли "отдать" ОПЗ - пока неясно. Не исключено, что "взамен" на "Центрэнерго", с которого сейчас пытаются выбить Коломойского. Дело в том, что на "Центрэнерго" он уже настолько засветился, что это уже вызывает определенное вопросы, в том числе, у международных партеров.

По словам Крючкова, именно сейчас ОПЗ становится интересным, так как в связи с резким удешевлением газа интересно работать по удобрениям.

Схемы на газе и удобрениях

"Страна" уже писала, что в последние годы Одесский припортовый переживает не лучшие времена. Предприятие долго простаивало. Тем не менее, на нем успешно работали схемы.

При Порошенко поставщиком газа на ОПЗ была компания ВЭК. Но этим взаимовыгодным сотрудничеством заинтересовалась Гепрокуратура. Оказалось, что Одесский припортовый заметно превысил отведенные ему (и полученные ВЭК) лимиты газа, что нанесло "Укртрансзгазу" убытков более чем на 500 млн грн. Также в Херсонском порту арестовали 7 тыс. т карбида на 50 млн грн, который затем был передан Национальному агентству по вопросу выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА).

Собственником ВЭК числился Вадим Колесников, сын бывшего главы УСПП и экс-совладельца компании "Энергомережа", близкой к Игорю Кононенко, Виталия Колесникова. Он же являлся директором зарегистрированной в Великобритании Esteemed Global Management Ltd., бенефициаром которой был родственник "народофронтовца" и главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского Вадим Пашинский. И, якобы, убирая с Одесского припортового ВЭК, "на дверь" указали представителям "Народного фронта", которые в прошлые годы претендовали на свою долю прибыли с предприятия.

Вместо ВЭК поставщиком газа стал "Энергетический эквивалент", который связывали с окружением Порошенко.

"Схема на ОПЗ работала следующий образом - поставлялся газ на предприятие, якобы, на переработку. А с компанией- поставщиком рассчитывались готовой продукцией. Ее можно было выгодно продать, так как у Аграрного фонда существовала программа компенсаций для селян по закупкам удобрений отечественного производства. Но, во-первых, газа могут отобрать из хранилищ больше, чем указано в номинации (к примеру, ВЭК уличили в отборе "лишних" 39 млн кубов - Ред.), во-вторых, - отсыпать удобрений сверх положенного", - рассказывал "Стране" Дмитрий Крючков. Как выявили проверки на ОПЗ, в территории предприятия непонятным образом исчезали тысячи тонн удобрений. А денег за них завод не получил.

Схема с поставками удобрений по бюджетным программам поддержки аграриев в теории возможна и сейчас. Еще в прошлом году обсуждалась возможность выделения на эти цели часть средств, обещанных на поддержку аграриям (всего — 800 тысяч гривен). В бюджете на этот год дотаций на удобрения нет, но ни них вполне могут направить часть обещанных аграриям 4 млрд на компенсации кредитных ставок на покупку земли. Особенно, если рынок земли так и не откроют, а такая вероятность не исключена.

После смены власти ситуация на ОП начала меняться. Под конец работы Кабмин Гройсмана попытался поменять руководство ОПЗ (на эту должность предлагали Николая Спатаря).

Но тогда коллектив завода обратился к Зеленскому и кадровые ротации удалось заблокировать. "Мы договорились, что завод запускается и будут честно и прозрачно работать, без коррупции. И нам пообещали поддержку в Офисе президента", — говорит Щуриков.

На тот момент уже был выбран поставщик газа, которой стала компаний "Укр Газ Трейдинг".

После смены руководства Фонда госимущества, ОПЗ оказался в центре нового скандала. Как заявил новый руководитель ФГИ Дмитрий Сенинченко, ему предложили взятку в 5 млн долларов за возможность назначить своего человека на Одесский припортовый.

По этому делу СБУ задержала луганского бизнесмена Виталия Колесникова, полного тезку отца владельца ВЭК Вадима Колесникова. Напомним: при Порошенко ВЭК была поставщиком газа на ОПЗ и позже ее уличили в схемах.

Но не исключено, что вся эта история со взятками была придумана, чтобы провести кадровые ротации на ОПЗ.

В конце прошлого года, по его словам, на завод приезжал Андрей Богдан и представители компании "Сокар", которых представили как будущих инвесторов.

А буквально на следующий день представили нового руководителя завода. Им стал ресторатор Николай Синица (он имеет отношение к сети "Два гуся"), что вызвало немалое удивление на рынке. Широкой общественности он запомнился тем, что сразу же попросил снизить ему зарплату в 10 раз (изначально был назначен оклад более 600 тысяч гривен).

"Нам начали поступать неофициальные предложения написать заявления об уходе", — рассказал Щуриков.

Но, как показывают последние события, появление нового стратегического инвестора на предприятии сейчас под вопросом. Если на ОПЗ зайдет Коломойский, то вряд ли ему будет выгодна приватизация в обозримом будущем. Проще, также как и по "Центрэнерго" работать через свой менеджмент формально государственного предприятия.