На суд общественности представлен новый законопроект о всеукраинском референдуме, появившийся по инициативе власти, но пока еще не зарегистрированный. Предполагается, что он заменит признанный в апреле 2018 года неконституционным закон от 6 ноября 2012-го. Также в планах, что это будет первый из пяти законов, посвященных различным типам плебисцита.

Чем же новый проект отличается от старых версий, разбиралась "Страна".

Запад нам поможет

Необходимость написания нового закона о всеукраинском референдуме обусловлена упоминанием его в Конституции, в которой плебисцит назван наравне с выборами одной из форм непосредственной демократии. После решения Конституционного суда (КС) о несоответствии Конституции предыдущей редакции закона его нужно было заново писать. Попытки предпринимались и в Раде предыдущего — восьмого — созыва и уже в этом парламенте — оппозиционными фракциями.

Судя по всему, у этих проектов мизерные шансы быть принятыми, ведь парламентское монобольшинство в лице провластной фракции "Слуги народа" (СН) поддержит собственную законодательную инициативу. Ее уже обеспечили хороший пиар: работа над текстом ведется показательно открыто. В рабочую группу вошли не только депутаты от СН во главе с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком, избранным в Раду по списку пропрезидентской партии, но и специалисты по конституционному праву и избирательному законодательству со стороны.

После выработки рабочей редакции ее выставили на общественное обсуждение, причем даже до регистрации. Продлится оно до 18 марта. Кроме того, по словам Стефанчука, проект сейчас переводят на английский язык, чтобы отправить на рецензирование к западным экспертам. "После того, как мы проведет эту широкую дискуссию, он (законопроект — Ред.) сразу будет как компромиссный внесен в (сессионный) зал, и дальше, как обычно, народные депутаты, наделенные правом, своими законодательными инициативами, правками улучшат этот законопроект. Я очень на это надеюсь", - заявил первый вице-спикер на заседании согласительного совета глав фракций и комитетов парламента.

Новые веяния

Даже при беглом анализе выложенного на сайте Рады документа бросились в глаза его отличия от предыдущего закона, отправленного в архив. Прежде всего, это формулировка предмета референдума.

В законе 2012 года через плебисцит можно было утвердить даже новую редакцию Конституции, а не только внесение в нее отдельных изменений. Это называлось конституционным референдум (а были еще типы ратификационный — об изменении территории Украины, законодательный — о принятии или отмене закона или внесении изменений в действующее законодательство, общий — о любом вопросе, кроме запрещенных Основным законом).

"Принятие Конституции на референдуме не предусматривает законодательной работы в несколько этапов, разных чтений. Европейская практика показывает, что народ имеет право высказаться об Основном законе. Но сначала проект нужно после написания обсудить, доработать, проголосовать в парламенте и только тогда на референдум", - объясняет "Стране" сопредседатель “Реанимационного пакета реформ”, эксперт-конституционалист Юлия Кириченко, которая входит в состав рабочей группы.

В проекте нового закона Конституцию разрешается менять только в отношении разделов I "Общие положения", III “Выборы. Референдум", XIII "Внесение изменений". По этому вопросу плебисцит назначается президентом Украины.

Также референдум по предмету может быть консультативный — по вопросам общегосударственного значения. Его можно провести по народной инициативе путем сбора подписей не менее трех миллионов граждан в разных областях. Старт проведению дает своим указом президент.

Плебисцит 2000 года, на который выносились, в частности, вопросы об отмене депутатской неприкосновенности и сокращении количества депутатов с 450-ти до 300 был именно такой.

Остался также вариант референдума на тему ратификации международного договора, который предусматривает изменение территории страны. Назначает его Верховная Рада.

И четвертый тип — отменяюще-законодательный, когда можно отменить любое положение закона или закон в целом. В этом случае также возможен референдум по народной инициативе.

Всего на голосование можно выносить только три вопроса.

Важно, что референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 50% избирателей от их общего количества, включенных в Госреестр.

Результаты всех видов референдумов, кроме консультативного, носят обязательный характер. То есть после успешного голосования уже не нужны решения органов власти. А само решение, принятое на национальном референдуме, можно изменить только таким же путем и не ранее, чем через три года со дня его принятия.

Еще одно важное нововведение: референдум нельзя проводить одновременно с очередными или досрочными выборами. Кстати, над таким сценарием разная украинская власть раздумывала.

Документ также детально описывает формы и проведение агитации со сторон сторонников проведения референдума и их оппонентов, формирование фондов партий и общественных организаций по обе стороны и порядок контроля за поступлением и использованием средств который осуществляет Национальное агентство по предотвращению коррупции. Надо полагать, как дань моде (а, может, задел на будущее) упомянута возможность электронного голосования, но только после запуска такой системы. А вот электронную подпись можно использовать уже сейчас для верификации избирателей по разным поводам.

Донбасс в уме

Анализировать проект, вчитываясь, будут еще долго. Однако уже звучат разные оценки.

Так, раскритиковала документ бывший министр юстиции Елена Лукаш. Она, во-первых, считает, что предмет референдума искусственно ограничен. Нельзя выносить на голосование вопросы, "направленные на создание угрозы национальной безопасности Украины".

"Но под это широкое понятие можно подтянуть запрет практически любого референдумного вопроса. Потому что в соответствии с законом "О национальной безопасности" угрозы национальной безопасности Украины - это явления, тенденции и факторы, которые делают невозможным или усложняют или могут сделать невозможным или усложнить реализацию национальных интересов и сбережения национальных ценностей Украины. Чувствуете глубину определения понятия и широту возможных выводов?" - написала Лукаш на своей странице в Фейсбуке.

Во-вторых, она допускает, что контроль вопросов референдума Конституционным Судом, согласно статье 21 проекта, приостановит референдумный процесс, а отрицательный вывод суда – сделает плебисцит вообще невозможным. "Конституционный Суд в его нынешнем состоянии станет прекрасной братской могилой для любого референдумного процесса: или по сути, или по форме, или по срокам", -утверждает экс-министр Лукаш.

Выступает она также против блокирующего результат порога явки, считая, что такой подход "явно ограничивает права граждан". "Это очень высокий и ничем не обоснованный порог, которого нет в избирательном законодательстве Украины. Также огромного количества избиратели, включенных в реестр физически в Украине нет. Зарабатывают на чужбине. Хотелось бы понять, почему появился 50% порог от числа всех избирателей страны", - пишет юрист.

"По имплементации результатов референдума у меня тоже большой вопрос. Они как бы могут и не реализоваться. "В соответствии со ст.115 проекта "Вопросы общегосударственного значения, поддержанные по результатам всеукраинского референдума избирателями /…/, являются обязательными для рассмотрения и принятия решения соответствующими органами государственной власти, их должностными лицами. Чувствуете подвох? Не для исполнения, реализации, внедрения, безотлагательной имплементации, а для рассмотрения и принятия какого-то решения. "Вопрос Ваш рассмотрен. Вам отказано", - добавляет Лукаш. В целом она приветствует появление законопроекта, однако называет его сырым.

Вместе с тем, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов положительное оценивает введение оценки КС, как и предмет плебисцита.

"Диапазон вопросов широкий, а Конституционный суд будет нормальным фильтром", - говорит Попов "Стране".

Дело за регистрацией проекта и голосованием не станет, считает он. "Это выгодная история для "слуг". Закон о референдуме им ничем не грозит. Они, наоборот, скажут, что выполнили предвыборное обещание президента Зеленского о народовластии. Конечно, он обещал и референдум о продаже земли иностранцам. Вот закон уже есть, теперь посмотрим, как идет реформа, через пару лет вернемся к вопросу о плебисците. Этим можно попробовать сбить страсти по запуску земельного рынка. О Донбассе пока на референдуме вообще нечего спрашивать. Процесс урегулирования конфликта застопорился, решение не просматривается", - объясняет Игорь Попов.

Однако политолог Вадим Карасев все же не исключает возможности применения механизма национального референдума в контексте Донбасса.

"Допускаю, что вариант референдума оставляют как один из возможных путей предоставления особого статуса. Не говорю, что это провернуть до конца года, но как лазейку для себя они оставляют. Хотя вопрос — как это обставить, чтобы это не выглядело созданием угрозы национальной безопасности и территориальной целостности", - говорит эксперт Карасев "Стране".

Или напротив закона о всеукраинском референдуме поставят галочку и перейдут к другим типам плебисцита. Следующими на разработку, по информации издания, в частности, проекты о местном референдуме и отзыве депутатов местных советов. А всего на тему народовластия должно быть подано пять законопроектов. Законодательной фантазии партии власти есть развернуться.