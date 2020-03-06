Несмотря на протесты западных посольств Верховная Рада в 263 голоса уволила с поста генпрокурора Руслана Рябошапку. Сам уже экс-генпрокурор во время заседания парламента, где решалась его судьба, признавался в частной переписке своей собеседнице: "Вова дал команду меня увольнять".

Результативное голосование по этому вопросу стало возможно лишь благодаря поддержке фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ), депутатских групп "Доверие" и "За будущее", а также внефракционных депутатов, среди которых, как и накануне - во время кадровых перестановок в Кабмине, - "ахметовское крыло".

Сами же "Слуги народа" дали довольно мало голосов - всего 179.

Что означает это голосование, анализирует "Страна".

Наперекор Танковой

За сохранение этой должности за Рябошапкой отчаянно боролись западные посольства, а в авангарде этой борьбы было посольство США. Накануне этого голосования авторитетный дипломат пересказывал "Стране" беседу с представителем одного из посольств "Большой семерки", который признался, что встречу с Рябошапкой в императивном тоне созывало американское посольство, и именно на Танковой и были главные болельщики за уже уволенного генпрокурора.

"Рябошапка слишком надеялся на посольства. Помните это знаменитое высказывание Зеленского, что генпрокурор на 100% - его человек. Так вот он на 100% был не человеком Зе, а человеком посольств", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Из-за давления Запада до последнего и были сомнения, сможет ли Рада отправить Рябошапку в отставку. По сути, стоял вопрос - додавят ли западники президента Владимира Зеленского, который хоть на встрече с фракцией во вторник и озвучил имя своего кандидата на эту должность - депутата "Слуги народа" Сергея Ионушаса (который вел юридическое сопровождение "Квартала" и является доверенным лицом лично Зеленского), но форсировать увольнение Рябошапки Раду не призывал.

"Самому Зеленскому решение далось очень тяжело. Давили послы, давил патриотический кооператив и группа реформаторов-грантоедов. Но действия Рябошапки камнем тянули рейтинг Зеленского вниз. И он пошел наперекор американцам. И скажем честно, какой бы ценный кадр не был Рябошапка в глазах его кураторов, но США не готовы взять все и бросить из-за него и пойти на конфликт с украинской властью. Фамилия генпрокурора тут играет третью-пятую роль", - говорит Карасев.

В день самого голосования позиция Зеленского по отставке Рябошапки совершенно прояснилась.

"Я честно считаю, это мое личное мнение… Тут, кстати, и послы "Большой семерки"… Хорошо, что вы спросили, думаю, меня будут спрашивать: "Ай-ай-ай. Нельзя трогать Генпрокурора". Хотя, вы знаете, мы с ним прошли длинный путь избирательной кампании. Но, мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как они хотят. Мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место", - заявил Зеленский.

И его посыл большинство "слуг народа" услышали. Большинство, но не все.

"Все консервы вскрылись"

179 голосов "Слуги народа" за увольнение Рябошапки - это одно из самых провальных голосований внутри фракции при рассмотрении важнейших государственных вопросов. По сути, если бы не позиция ОПЗЖ и стабильная поддержки депутатских групп-сателлитов "Слуги", Рябошапка и дальше занимал бы пост генпрокурора.

28 "слуг" воздержались, а 6 и вовсе проголосовали против увольнения генпрокурора.

Это сигнал о том, что внутри фракции "Слуги народа" медленно, но уверенно назревает кризис. Который, возможно, вообще приведет к развалу монобольшинства.

"Все "консервы" в "Слуге" вскрыты. Изучаем", - отметила на этот счет бывший министр юстиции Елена Лукаш.

По сути, значительная часть неголосовавших открыто показали свою принадлежность к "прозападной" группе. Например, воздержавшиеся Александр Мережко, Богдан Яременко и Галина Михайлюк - во фракции "Слуги народа" являются экспертами по международке, а, значит, чаще других контактируют с западными коллегами. Воздержавшийся Алексей Жмеренецкий до прихода в Раду был членом оргкомитета Киевского Международного Экономического Форума, а его организатором которого является "Школа экономики" Милованова, которая финансируется международными организациями.

Кто-то, как например Виталий Безгин, пояснил свое нейтральное голосование тем, что ему не понравилось, как агитировал за увольнение Рябошапки его коллега по фракции Максим Бужанский.

"У многих есть какие-то личные убеждения, но я так и не услышал, какие", - признался "Стране" депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Соросята не голосовали, все, кто надеется и в будущем жить на гранты не голосовали, Пинчук в последний момент дал команду не голосовать. Вот поэтому и насобиралось такое ничтожно малое количество голосов - всего 179. Я совершенно согласен с Лукаш, что, наконец, вскрылись все консервы, - поясняет "Стране" политолог Андрей Золотарев. - То, что ОПЗЖ дали весомое количество голосов, еще не признак надвигающегося политического альянса. Но то, что Зе отдаляется от соросят и грантоедов - это объективный факт".

Ушел, чтобы вернуться

Само обсуждение действий Рябошапки в Раде было весьма бурным. "Обвинителем" генпрокурора стал его оппонент в Раде, мажоритарщик Максим Бужанский, а он явно был в ударе. "Уже весна, а посадок все также нет - и это после пяти лет мародерства и вранья", - начал свое выступление Бужанский. Он припомнил Рябошапке радикала Стерненко, которому не предъявляют подозрение в убийстве человека, несмотря на то, что есть видео этого преступления, вспомнил о том, что соратник и друг бывшего президента Олег Гладковский (бывшая фамилия Свинарчук) "сейчас смотрит футбол, хотя должен быть за решеткой" и заявил, что Рябошапка - это генпрокурор для "Европейской солидарности" и лично Петра Порошенко.

Вспомнил Бужанский и о том, что Ирина Венедиктова, и.о. председателя ГБР, накануне выступая в Раде с отчетом, фактически заявила, что процесс объявления подозрений по резонансным делам саботируется именно генеральным прокурором, поскольку эти дела направляются в НАБУ, а не в ГБР, хотя эта подследственность ГБР.

Попытки оппонентов Бужанского оспорить его тезисы казались весьма скудными. Например, член фракции ЕС Владимир Арьев, ссылаясь на издание New York Times, заявил, что открывать дело на Петра Порошенко - это политические преследования.

А член фракции "Голос" Соломия Бобровская назвала Бужанского и его единомышленников "путинятами", отреагировав на уничижительное слово "соросята". Бужанский в ответ ей заявил, что термин "путинята", наоборот, можно отнести к лидеру "Голоса", певцу Святославу Вакарчуку, который "годами не платил налоги и выступал в Минске, когда Рада голосовала законопроекты относительно обороны".

Сам Рябошапка заметно нервничал. Во время тирады Бужанского он даже опрокинул стакан с водой, который стоял перед ним на столе.

Параллельно он переписывался с Андреем Богданом и некой "Ксаной" (по данным "Страны" речь идет о помощнице уволенного накануне бывшего премьер-министра Алексея Гончарука), которой сказал, что "Вова дал команду его увольнять". Эта же Ксана в ответ сообщила Рябошапке, что Леша (экс-премьер Алексей Гончарук) в офисе BRDO (эту организацию ранее возглавлял Гончарук), зовет туда Рябошапку, а АБ (Андрей Богдан) поехал домой.

"Потенциально речь может идти об "антизеленском" заговоре, который мог бы объединить всех отставных соросят. Его зачинщиком теоретически может оказаться Богдан. Мы видим, что по Рябошапке в Раде уже проявилось посольское меньшинство. Это может говорить о том, что мы находимся на пороге войны между украинскими олигархами и западными контролерами. Украинские олигархи не в восторге от того, что страна находится под внешним управлением, и хотят уменьшить влияние на украинскую экономику и украинскую политику. Чтобы украинскую власть контролировали не западные олигархи, а украинские. Пока сложно понять их цели, но вся эта ситуация может говорить о том, что вероятность досрочных парламентских выборов увеличивается", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Когда же пришло время выступления самого Рябошапки, он заговорил о том, что под его началом состоялась беспрецедентная реформа прокуратуры, а закончил фразой "Я не стал ничьим слугой… Независимого прокурора нельзя заставить - его можно только уволить. И я иду - чтобы вернуться!".

После этих слов Рябошапка ушел из зала, не став отвечать на вопросы депутатов, хотя на это было отведено время по Регламенту.

"Рябошапка так и не понял, что либо он - часть решения проблем, либо он - часть самой проблемы. Понятно, что его подтянул Богдан в ГПУ. Что он никогда не был человеком Зеленского. Теперь будет ждать сказки из Франции, где живет его семья, о том, что он боролся с олигархами в русских погонах, - говорит "Стране" политолог Золотарев. - По факту, он может вписать на свой счет институциональное уничтожение Генеральной прокуратуры. Очень много, особенно в региональных прокуратурах вычистили беглых лошадок, а главные миллионеры в погонах остались. Некоторые бумаги из ГПУ в прокурорских кругах считали выступлением Жванецкого. Держать такого субъекта на должности генерального прокурора было очень опрометчиво, и я прекрасно понимаю Зеленского. Ему в мае нужно отчитаться о своей работе за год. И первый же вопрос к нему будет - а кто понес ответственность из прежней власти. Рябошапка был камнем, который тянет рейтинг Зеленского вниз. Теперь у Зеленского есть шанс найти такого генпрокурора, который будет работать и заставит отвечать тех, кто совершал преступления".

"Зеленскому нужен прокурор-каратель, который бы карал преступников, коррупционеров, убийц и покрывателей преступлений. В таком случае у президента не было бы проблем с рейтингом. Зеленского в принципе избрали, чтобы наказать старую коррумпированную элиту. А разве кто-то из топ-коррупционеров оказался за решеткой? - поясняет "Стране" политолог Вадим Карасев. - Это увольнение даст возможность Зеленскому назначить профессионала, который сможет выйти на тех, кто виноват в мародерстве на крови. Я бы пока не прогнозировал посадку лично Порошенко, но нет сомнений, что можно многое накопать на его ближайшее окружение. И осталось очень мало времени, чтобы выполнить общественный запрос на посадки".

Отметим, что сейчас главной кандидатурой на пост генпрокурора является нардеп от "Слуги народа" и юрист "Квартала" Сергей Ионушас. Он уже успел положительно оценить работу Рябошапки.

Ионушас - большой специалист по авторскому праву. К праву уголовном ранее не имел прямого отношения. А потому трудно сказать насколько он сможет стать "карающим мечом" Зеленского.