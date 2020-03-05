Нового этапа медреформы, напугавшего врачей и пациентов перспективой массового закрытия больниц, может и не состояться.

4 марта, выступая в парламенте, президент Зеленский заявил: "Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля". И добавил: "с таким подходом реформа летит в стену".

Многие восприняли эти слова как намек на отсрочку реформы, а некоторые заговорили и ее "похоронах", то есть, полной отмене или, как минимум, пересмотре.

Как говорят источники "Страны", как раз под такие задачи назначили нового министра здравоохранения. Им стал известный кардиохирург Илья Емец. Он уже возглавлял Минздрав в правительстве Азарова. И если тогда его критиковали "за отсутствие реформ", что сейчас такое умение выждать может пригодится.

Официальный повод отложить реформу до лучших времен как раз есть. В Украине зафиксировали первый случай коронавируса, и, по прогнозам ВОЗ, количество больных будет расти.

Справиться со вспышкой, при этом проводя еще и реформы, отечественная система здравоохранения вряд ли сможет. Тем более, что у инфекционных больниц в новой системе вообще непонятный статус.

"В тарифах на лечение, которые утвердил Кабмин, коронавируса нет. Как же за него будут платить?", — удивляется заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый. По его мнению, из-за коронавируса реформу вторички можно отложить на год.

Но, если реформы не будет, то что будет вместо нее? Больницам на этот год оставили только 60% от прошлогодней медицинской субвенции, и этих денег хватит в лучшем случае до сентября. Остальные средства клиники должны были поучать от Национальной службы здоровья — по тарифу за каждый пролеченный случай. То есть, в случае отсрочки реформы, придется срочно менять схему финансирования.

"Страна" разбиралась, что будет с медреформой и как с 1 апреля станут лечить украинцев.

Почему Емца вернули в Минздрав

Министром здравоохранения в новом Кабмине стал известный украинский кардиохирург и глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Илья Емец.

Для него министерская должность — не новая. Он курировал медицину в правительстве Азарова. Правда, был министром он совсем недолго. Его назначили вместо Зиновия Митника. А буквально через несколько месяцев Емца сменил Александр Анищенко. Получается, что министерское кресло он занимал всего пять месяцев — с декабря 2010 года по май 2011 года.

Как заявил тогда глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов. "Это тот самый случай, когда прекрасный, высококвалифицированный специалист оказался не в состоянии провести реформы в медицинской сфере". То есть, попросту говоря, Емца отправили в отставку "за реформы", точнее, за их отсутствие. У Януковича за медреформу отвечала Ирина Акимова. Но, якобы, с предложенной ею концепцией Емец не согласился, а взамен ничего не предложил.

Впрочем, сам Емец говорил, что написал заявление по собственному желанию, так как предпочел заниматься кардиологией, а не министерской работой.

"Второе пришествие" Емца в Минздрав многих удивило. Тем более, что было еще два кандидата — врач-онколог Виктор Зуб и бывший губернатор Одесской области с медицинским дипломом Максим Степанов. Последнего, кстати, "сватали" в Минздрав еще осенью прошлого года.

Появились слухи, что кандидатуру Емца пролоббировал глава профильного парламентского комитете Михаил Радуцкий. Но, как рассказал источник "Страны", на самом деле Емца президенту порекомендовали родственники первой леди Елены Зеленской.

Так же есть информация, что он был лично знаком с президентом.

Илья Емец, до того как стать кандидатом на министерский пост, был включен в Комиссию по вопросам здравоохранения, которую собрали специально, чтобы посоветоваться с врачами по медреформе. Судя по всему, именно после совещания с медиками, Зеленский и сделал выводы о неготовности системы здравоохранения к трансформации.

Денег нет, а коронавирус есть

Емец приходит в Минздрав в критический момент.

Во-первых, в стране коронавирус, и вполне может быть настоящая эпидемия. Во-вторых, с 1 апреля должен стартовать второй этап медицинской реформы, с которым как у самих врачей, так и у пациентов связано немало опасений. Не исключено, что многие медучреждения попросту лишатся финансирования и будут вынуждены закрыться, а тысячи украинцев останутся без медицинской помощи или будут вынуждены платить за лечение из своего кармана.

В свете этого Емец как "противник реформ" устроил бы многих, как во врачебном сообществе, так и среди обывателей. Тем более, что серьезный повод, если и не отменить реформу, то, как минимум, ее притормозить, в Украине есть — коронавирус.

Понятно, что проводить реформы и одновременно бороться с опасным вирусом наша система здравоохранения вряд ли сможет.

По новой схеме финансирования, медучреждения получат на этот год 60% от прошлогоднего объема финансирования. Плюс — отдельно за каждый пролеченный случай по утвержденным Кабмином тарифам. Но сами тарифы врачи уже раскритиковали, отметив, что они очень низкие и не покрывают даже себестоимости. Коронавируса же в новом прейскуранте вообще нет. То есть, непонятно, как будут оплачивать его лечение.

Но и без коронавируса большинство больниц к реформе неготовы. Хотя до 1 апреля осталось совсем немного времени, договоры с Нацслужбой здоровья еще не подписало полторы тысячи медучреждений (в Украине их больше 10 тысяч).

Некоторые районные больницы даже не подвали заявки, так как изначально понимают, что не пройдут по критериям Нацслужбы, рассказали "Стране" в Ассоциации городов Украины.

Об этом медики уже рассказали президенту. И аргументы докторов его, судя по всему, убедили.

"Сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального лечения давали пустышки и чай с ромашкой... Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля", - отметил Зеленский, выступая в парламенте.

Он также сказал о неготовности местных властей брать на себя дефицит финансирования.

"Почти каждый день у нас протесты в разных медицинских учреждениях. Люди боятся закрытия больниц, больницы боятся увольнений, местная власть не готова брать на себя ответственность, недостаточно финансирования и так далее. Есть много вопросов к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос к кадрам. А значит главный вопрос: а куда мы спешим? Куда мы летим? Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену?", - отметил он.

Но у властей есть еще один повод задуматься о том, стоит ли спешить с реформой. Ведь ее проведение может сильно ударить по рейтингам, что в свете местных выборов осенью этого года чревато не лучшими последствиями для "Слуги народа".

У врачей — свой резон. "Реформу нужно, как минимум отложить, скажем, на год. За это время можно еще раз все проанализировать, взвесить "за" и "против", разобраться с финансированием. Стоило бы разобраться со всевластием НСЗУ, которая единолично принимает решения о распределении средств", — считает Надутый.

"Можно было бы проводить изменения плавно. Скажем, выбрать в каждом регионе больницы, которые готовы работать по новой системе. Если их опыт окажется удачным, его подхватят и другие клиники. Да и врачи, и пациенты перестанут бояться реформы", — считает глава общественной организации "Медицинское право в Украине" Виктор Сердюк.

Если не реформа, то что?

Главный вопрос сейчас — получит ли эмоциональное выступление президента в парламенте дальнейшее продолжение, то есть, будет ли официальная отсрочка реформы. И, если да, то как в этом случае станут работать больницы.

Стоит отметить, что сторонников продолжения реформы тоже немало. И они наверняка будут давить на власть.

"К внедрению второго этапа медицинской реформы на самом деле оказались готовы не все. Не готовым к изменения оказался Минздрав. В профильном министерстве царит глубокий и затяжной управленческий кризис. Министерство за первые два месяца покинуло две трети штата, прошло несколько ротацией заместителей. Мы убеждены, что у нового министра здравоохранения будет достаточно смелости ответить на вызовы и взять на себя ответственность", — заявила глава НСЗУ Оксана Мовчан.

"Сегодня президент с трибуны парламента похоронил медреформу. И с 1 апреля ее не будет. А это значит, что она не состоится вообще. Я отвечу президенту, куда мы спешим с медреформой. 1600 украинцев умирает каждый день. Каждый день отсрочки реформы — это 1600 жизней", — написала в Facebook нардеп "Голоса" и бывшая заместитель Ульяны Супрун Ольга Стефанишина.

Понятно, что такие заявления сейчас — сплошной популизм. В нынешней ситуации с реформой действительно лучше повременить. Украинцы в этом случае получат ту медпомощь, к которой привыкли — доступную, но, возможно, с доплатой "в конвертах". То есть, никаких новых шоков для людей не будет.

Если у президента на это решатся, должно быть специальное постановление Кабмина о перенесении сроков проведения второго этапа медреформы. А подготовить проект должен Минздрав. То есть, вся ответственность ложится на нового министра, который один раз уже "не смог провести реформы". И в случае чего именно на него власти могут повесить всю вину за "проваленную реформу".

Но это — только начало. Нужно будет решить вопрос с финансированием. Если больницы не будут получать деньги по новой схеме — за каждый пролеченный случай, то им должны вернуть старый механизм — медицинские субвенции. И для этого нужно, как минимум, вносить изменения в бюджет.

Тут возникает сразу несколько проблем. "Во-первых, на этот год у медицины "украли" 0,3% ВВП. На здравоохранение запланировано на 16-17 млрд меньше, чем в 2019 году. Если реформу отложат, деньги нужно бы вернуть", — говорит Константин Надутый.

Во-вторых, даже если субвенция будет выделена в прошлогоднем объеме, денег все равно не хватит. Ведь повысились минимальные зарплаты, подрожали некоторые лекарства. То есть, финансирование нужно будет повышать хотя бы на 5%. А сделать это в условиях нынешнего бюджетного дефицита будет непросто.

Плюс, помимо субвенций на вторичку, государству в любом случае придется финансировать уже отреформированную первичку. Об отмене реформ на первичном звене пока никто не говорит, то есть, семейным врачам должны платить по новой схеме.

"Реформа вторички как раз и затевалась с той целью, чтобы сэкономить бюджетные средства. На здравоохранение на этот год выделили всего 2,5% ВВП вместо положенных 5%. Если вернут старый механизм, денег на всех явно не хватит. То есть, получается такой себе медицинский цуцванг - какой бы ход власть сейчас не сделала, проблему она не решит", — подытожил глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Остается лишь рассчитывать, что отсрочка по времени поможет найти какой-то новый вариант медреформы, хотя, понятно, что в условиях бюджетного дефицита построить систему качественной медпомощи Украина вряд ли сможет.