Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об освобождении его с занимаемой должности, отправив таким образом все его правительство в отставку. За это проголосовали 353 народных депутата.

Далее парламент 291 голосом назначил на пост главы нового Кабинета министров Дениса Шмыгаля, занимавшего в правительстве Гончарука пост вице-премьера-министра развития общин и территорий. А затем назначил и министров нового Кабмина. Правда, не всех.

Также сегодня ожидались голосования по отставке главы НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки, но дело ограничилось их отчетом. Вопрос по увольнению Рябошапки должны решить завтра, во время внеочередного заседания Рады. По Сытнику же пока вообще непонятно - будет ли голосование.

Такая неопределенность связана в первую очередь с давлением Запада, которое оказывается на украинскую власть, чтоб не трогали ни генпрокурора, ни главу НАБУ. как в такой ситуации поступит Зеленский и "слуги народа" увидим завтра (подробнее об этой теме можно прочитать здесь).

Как происходила рокировка — в материале "Страны".

Почему Гончарука заменили на Шмыгаля

"Страна" вчера подробно написала о кадровом составе нового Кабмина, который президент Владимир Зеленский представил на суд фракции своей партии "Слуга народа" (СН).

С кандидатом на пост премьера было все понятно: это 44-летний Денис Шмыгаль, на тот момент еще вице-премьер в правительстве Гончарука. О том, что Зеленский остановил выбор на нем, уверенно говорили еще накануне. Утром 4 марта заявление Гончарука с просьбой отправить его в отставку уже показали в Раде.

Главный аргумент "Слуги народа" в пользу Шмыгаля: выходец из промышленных кругов во главе правительства "спокойных технократов" успокоит общественное мнение после "профана в экономике", 35-летнего Гончарука.

"Шмыгаль произвел впечатление успешного, опытного человека, поработавшего и на госслужбе, и в промышленности, где он руководил большими коллективами. Сравнение не в пользу нынешнего премьера", - поделился впечатлениями от общения со Шмыгалем на фракции народный депутат от "Слуги народа".

Но это ли определило решение Зеленского?

"Наш президент — человек влюбчивый. Вот ему чем-то понравился Шмыгаль, и все: он его затянул в премьерское кресло", - полагает влиятельный собеседник во пропрезидентской фракции.

Еще один депутат делится своими впечатлениями от общения с новым премьером, когда тот еще был в старом статусе: "Знаете, какое прозвище у Шмыгаля? Порученец. Потому что на встречах он отвечает на просьбы обратить внимание на любой вопрос: "Я дам поручение".

Еще одна любимая тема в кулуарах — связи Шмыгаля и бизнесмена Рината Ахметова. Все-таки он два года проработал в структурах компании ДТЭК донецкого олигарха на Западной Украине.

"На встрече с лидерами фракций у спикера Шмыгалю задали вопрос об Ахметове. Он ответил, что не знаком с ним", - рассказал один из участников совещания "Стране".

"На вопрос, лоялен ли они к Ахметову, отвечу так: на самом деле это не так уж важно. Ринат умеет договариваться даже с врагами, а уж со своими бывшими работниками он точно договорится", - говорит влиятельный источник во фракции "Европейской солидарности" (ЕС) экс-президента Петра Порошенко, у которого по-прежнему хорошие отношения с Ахметовым.

"Станет понятно, когда в кабинет Шмыгаля начнет захаживать Яценюк (экс-премьер Арсений Яценюк, близкий к Ахметову — Ред.)", - смеется еще один источник во фракции ЕС, близкий к бывшему президенту.

Решение принимает "стратегическая пятерка"

Источник в Офисе президента рассказал "Стране" свою трактовку замены Гончарука на Шмыгаля.

"Зеленский после истории с прослушкой Гончарука потерял к нему доверие как к человеку, на которого можно положиться в вопросах экономики. Это первое. Второе. Президент следит за рейтингами. Он увидел, что падает. И одним из главных факторов этого падения стало недоверие населения к правительству и к Гончаруку. Но первоначально не хотели его увольнять, а хотели провести перестановки в Кабмине. Но тут вмешался третий фактор - конфликт вокруг "Центрэнерго". Правительство поменяло там руководителей, против этого взбунтовался Коломойский, Зеленский занял позицию типа "давайте помиримся". И тут Гончарук решил вдруг показать президенту характер, а потом устроил слив в СМИ информации как он пытается избавить "Центрэнерго" от Коломойского, а Зеленский ему не помогает. И это стало последней каплей, которое и решило судьбу премьера. Ему настоятельно рекомендовали уйти. Что он, после некоторых колебаний, и сделал. Денис Шмыгаль был назначен как самая удобная для всех и спокойная кандидатура. Он был просто "под рукой" и права не качал, в отличие от того же Тигипко. Все решения по правительству, да и по многим другим вопросам, принимает стратегическая пятерка - Зеленский, Аваков, Разумков, Шефир и Ермак. Незримо также присутствуют Коломойский и Ахметов. Причем присутствие Ахметова ощущается все сильнее", - говорит источник.

Нового лица недостаточно

В сессионном зале на внефракционном заседании президент объяснил свои претензии к Кабмину уже всей стране. Хотя начал он с достижений в его понимании.

"Будем объективными, это правительство имеет достижения. Это снижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в том числе игорным бизнесом и нелегальными АЗС. Это начало приватизации госпредприятий, которые разворовывались все эти годы. Это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике", - заявил Зеленский.

Однако, по его мнению, всего этого оказалось недостаточно.

"Да, это первое правительства, где нет топ-коррупции, но не красть — слишком мало. Это правительство новых лиц, но лиц — слишком мало. Нужные новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но делать — слишком мало, нужно очень много работать, необходимо делать. И мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки", - подчеркнул президент.

Далее он перечислил, где правительство не справилось. За два месяца нового года невыполнение госбюджета — почти 16 млрд грн, 13-ть из которых — это провал поступлений от таможни. Плюс падение промышленного производства, сумятица с начислениями за коммунальные услуги, история с космическими зарплатами в правительстве, ситуация в угольной отрасли (в связи с чем он снова раскритиковал импорт электроэнергии и угля), вопрос повышения пенсий, состояние отечественной медицины, в том числе.

"Сегодня на внутриполитическом поле существующим проблема и действующему правительству тесно. Они не могут более существовать рядом — это мое мнение. А значит, кто-то из них должен уйти", - подчеркнул Зеленский.

Гончарук начал свою речь с похвалы своему Кабинету. По его словам, его правительству отвели только полгода, и это "очень короткий срок, чтобы оценивать результаты любого правительства". Но "за этот период мы заложили фундамент для перезагрузки страны", - заявил Гончарук. Он призвал своего преемника продолжать взятый его правительством курс. "Реформа рынка земли, свободный оборот капитала, либерализация трудовых отношений. Все это, друзья, нужно принять", - настаивал Гончарук. Неожиданностью стали его дифирамбы в адрес Зеленского, которого уходящий премьер назвал "очень хорошим президентом" и "очень порядочным и честным человеком".

Провели Гончарука аплодисментами (более других старался сектор "Голоса"), но последовавшее голосование было для него просто разгромным. Отставку поддержали 353 депутата из фракций СН, "Оппозиционной платформы — За жизнь" и "Батькивщины", депутатских групп "За будущее" и "Доверие", а также внефракционных (в числе которых - все присутствующие в зале депутаты "ахметовской" группы). ЕС и "Голос" воздержались. Против отставки не проголосовал никто.

В свою очередь кандидат на пост премьера Шмыгаль назвал приоритетами для своего правительства продолжение децентрализации, улучшение инвестиционного климата, развитие сельского хозяйства, улучшение качества медицины. Также он раскритиковал укрепление курса гривны.

За него отдали голоса 291 депутат. Львиная доля — 242 голоса — это СН, остальное добавили группы и внефракционные, в том числе и те, что ориентируются в своей деятельности на Ахметова.

Против были в почти полном составе ОПЗЖ и ЕС.

"Мажоритарщики всегда готовы голосовать за правительство, от которого всегда ждешь большей чуткости к нуждам наших округов", - объяснил изданию один из мажоритарщиков, из которых состоят депгруппы.

Сложная "шахматка"

С составом правительства вышло гораздо интереснее.

К середине дня, когда уже монобольшинство готовилось обсудить кадровый вопрос на заседании, посыпались новости, что часть кандидатов отказываются от портфелей. Это были министр развития экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов, которому предложили перейти в восстанавливаемое министерство аграрной политики, бывший чиновник Администрации президента Януковича Роман Жуковский, которого прочили вместо Милованова в Минэкономики, а также опытнейший промышленник, директор КБ "Луч" Олег Коростелев, которому предлагали пост вице-премьер-министра по промышленности и ВПК.

Последний момент был особенно сильным ударом, так как на Банковой на Коростелева возлагались большие как профессиональные, так и пиар-надежды. "Крепкий хозяйственник" на одной из ключевых должностей Кабмина, по задумке стратегов в Офисе президента должен был помочь восстановить рейтинг "Слуги народа" и Зеленского на юго-востоке.

Также осталось по итогу без кандидата министерство энергетики, на которое ранее прочили близкого к Ахметову Ивана Плачкова (правда, сам он сказал, что от предложения не отказывался).

В общем, оказалось, что правительство сейчас будет функционировать без важнейшего экономического блока (кроме министра финансов).

"По этим позициям идут торги различных олигархических групп. Плюс, возможно, будут учитывать позицию МВФ, хотя это и не факт", - говорит источник в Офисе президента.

Из прошлого правительства не захотели оставаться Владимир Бородянский "чистым" министром культуры, а также Анна Новосад — в Минобразования (по имеющимся данным, отказалась от этого портфеля потом и депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина).

Настоящим сюрпризом оказалась возвращение в шорт-лист главы МИД Вадима Пристайко, уже списанного со счетов. Его предложили на пост вице-премьера-министра по европейской и евроатлантической интеграции. Парадокс в том, что занимавший эту должность в правительстве Гончарука Дмитрий Кулеба был предложен на министра иностранных дел! Смысл рокировки не уловили даже во фракции "Слуга народа".

"Это квота президента и его решение", - прокомментировал "Стране" народный депутат Александр Качура (СН). Собеседник издания в МИДе, знакомый с Кулебой, говорит, что под него не получилось совместить должность в министерстве и вице-премьерский статус.

"Юристы заблокировали. А вакансия этого вице-премьера должна была быть заполненной", - говорит источник.

"Дело, думаю - в личном отношении президента к Пристайко. Он его вернул обратно в колоду", - говорит депутат от СН. Другой собеседник во фракции пояснил, что Кулебе на посту министра будет проще сработаться с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в то время как Пристайко на вице-премьерской должности будет просто "английской королевой".

А вот Аваков, якобы, даже не претендовал на пост вице-премьера.

"Это фейк, ему хватает задач на нынешней должности", - говорит источник в его окружении. А так Авакову было гарантировано место в новом Кабмине. "Новые Санжары показали его важность для вертикали власти. А коронавирус уже в Украине, так что такой человек нужен по этой причине, но не только. Если Шмыгаль таки начнет крениться в сторону Ахметова, его уравновесит Аваков, на что надеется, надо полагать, и Коломойский (бизнесмен Игорь Коломойский — Ред.)", - говорит собеседник среди депутатов.

Таким образом, в новый Кабмин вошли, кроме Авакова, Пристайко, Кулебы также Алексей Резников на должность вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Михаил Федоров — на вице-премьера- министра цифровой трансформации, Сергей Бессараб — на министра по делам ветеранов, Вадим Гутцайт — на министра молодежи и спорта, Илья Емец — на Минздрав, Владислав Криклий — на министра инфраструктуры, Марина Лазебная — министра социальной политики, Денис Малюська — на Минюст, Игорь Уманский — на Минфин, Алексей Чернышев — на министра развития общин и территорий, Олег Немчинов — на министра Кабинета министров.

При этом остается незаполненными сразу пять вакансий - министерства экономики, АПК, энергетики, культуры и образования.

Из-за этого кадровая история продолжится на неопределенный срок.

Как объяснил "Стране" депутат Качура (СН), во главе незанятых министерств станут и.о.министров из числа оставшихся замов. Новый премьер сможет назначить и других.

Куда поплывет корабль

Но после назначения нового Кабмина у многих присутствующих в зале оставались вопросы, а куда теперь будет двигаться страна. "Мы видим, что Зеленский меняет людей, но поменяет ли он подходы к управлению государством?" - рассуждал в разговоре со "Страной" нардеп от "Оппоплатформы" Юрий Павленко.

Мы выделили несколько направлений, которых могут коснутся изменения.

1. Медреформа.

Эту тему в своем выступлении в Раде поднял президент, сказав, что у многих есть большие сомнения - готова ли страна к ее второму этапу, который должен запуститься с 1 апреля.

А новый премьер Шмыгаль, отвечая на вопрос Тараса Батенко из группы "За будущее", сказал, что над вопросом медреформы будут работать с первого же дня, чтобы она шла на пользу как медикам, так и пациентам.

Илья Емец - фигура, которая способна остановить реформу Супрун, если на то будет политическая воля. Но будет ли она?

2. Продажа земли.

Второй ключевой индикатор, который укажет на курс правительства - отношение к законопроекту о рынке земли, который сейчас голосуется в Раде.

Будет ли голосование остановлено после смены правительства? Эти вопросы постоянно звучали сегодня в зале от оппозиции, но конкретного ответа на них новый премьер не дела.

Ранее он в одном из своих интервью заявлял, что как экономист "категорически поддерживает введение рынка земли", а как политик считает, что нужно учесть в этом вопросе все важные предложения, которые звучали в Раде.

Эксперты не исключают, что новое правительство может остановить процесс запуска рынка земли.

"Понимаете, закончилось время тех, для кого реформы - самоцель. Зеленский и Ермак понимают, что реформы должны приносить плоды. Есть четкая позиция по медреформе, что власть не готова к тому, чтобы срочно систему разрушить. По земле тема слишком токсичная, они ориентируются на запросы, а поэтому принимать все подряд в турборежиме не будут. Да, реформу они хотят провести, но сделать это так, чтобы не обрушить свой рейтинг еще больше. Поэтому Милованов и спрыгнул с этой темы. Слишком уж она щепетильная", - пояснил "Стране" политолог Вадим Карасев.

3. Отношения с МВФ.

Любые дальнейшие попытки проводить реформы (или планы по их коррекции) новому Кабмину все равно придется согласовывать с МВФ. После ухода правительства Гончарука, единственным контактером с МВФ, по сути, остался глава Нацбанка Яков Смолий.

"С МВФ они будут вынуждены работать. Денежка нужна, и особенно в период надвигающегося мирового кризиса. Сейчас из всех тех чиновников, которые взаимодействовали с МВФ, остается только Смолий. Премьер-министру, хочет он того или нет, но ему придется входить в эту тему с нуля и налаживать контакты", - считает Карасев.

И на этих переговорах и могут быть выставлены условия - продолжить политику по открытию рынка земли и продолжение медреформы Супрун. То есть, без глобалной коррекции отношений с МВФ, изменения и по другим пунктам экономической повестки вряд ли произойдет.

4. Гуманитарная политика

Гуманитарная стратегия власти, как считают опрошенные "Страной" эксперты, может измениться только в случае, если так решит сам президент.



"Гуманитарная политика зависит исключительно от Зеленского. Мне показалось, что сегодня в парламенте он о многих болезненных темах услышал впервые. На выступлениях многих депутатов его коробило, он ежился и сильно напрягался. Например, судя по языку тела, показалось, что он впервые услышал о том, что послы Украины в западных странах провоцируют церковные скандалы, или о заявлениях, которые делали министры по 9 мая. Поэтому я не исключаю, что Зеленский захочет лично разобраться в этих болезненных вещах", - говорит "Стране" Бортник.

"Я вижу, что у них есть понимание, что разжиганием языковых, церковных или гуманитарных конфликтов мира нельзя достигнуть, а Донбасс в Украину не вернуть. Пока они действуют предельно осторожно. Но по выступлению Зеленского было видно, что он готов идти на компромиссы по многим чувствительным вещам, и в том числе гуманитарной политике. Посмотрим, кто будет назначен на должности в гуманитарные министерства, и что запишут в программе правительства на этот счет", - отметил Карасев.