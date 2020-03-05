В Украине уже начинается коронавирусна паника. Как писала "Страна", в Черновцах, где 3 марта госпитализировали первого больного с вирусом, после протестов местных жителей, врачи были вынуждены забрать на карантин и его жену. Хотя женщина была здоровой и находилась в самоизоляции в своей квартире.

4 марта стало известно о еще нескольких случаях подозрения на коронавирус, причем, не только в Черновцах, но и в Ривном. Там госпитализировали в инфекционную больницу студента -медика, который учится в Черновцах, но заболел и приехал домой.

Черновицкие врачи сейчас отрабатывают контакты первого пациента с коронавирусом, а их порядка 35. То есть, потенциально часть этих людей или все они могут нуждаться в госпитализации на карантин

По прогнозам ВОЗ, риски того, что количество больных коронавирусом в Украине будет нарастать, высокие. Это значит, что будет расти и число людей, которым потребуется контроль медиков и карантин.

А с этим как раз могут быть проблемы. В Минздраве побеспокоились о выделении коек в инфекционных стационарах для больных коронавирусом, но не решили, что делать с пока еще здоровыми.

"Нет списка объектов, определенных для обсервации. Ранее были перечни общежитий, гостиниц, санаториев, которые можно было задействовать на случай эпидемии или по программе гражданской обороны. Но они давно неактуальны", — говорит экс-санитарный врач Украины Святослав Протас.

Теоретически под обсервацию можно использовать ведомственные санатории, военные госпитали или даже частные гостиницы. Но, во-первых, их нужно хотя бы минимально приспособить для карантина, на что понадобятся деньги. Во-вторых, учитывая памятную историю с Новыми Санжарами, не исключены протесты местного населения, к которым попытаются подселить "коронавирусных".

Если же вопрос с обсервацией не решить, единичные случаи заболевания могут быстро перерасти в эпидемию, и тогда придется закрывать на карантин не отдельные группы людей, а целые города.

"Страна" разбиралась, как Украина будет решать вопрос с карантином и удастся ли удержать коронавирус под контролем.

12 тысяч коек под коронавирус

По словам Святослава Протаса, в случае с коронавирусом возникает сразу два вопроса: где лечить больных и как быть с пока что здоровыми контактными лицами и теми, у кого подозревают вирус.

Для госпитализации больных и людей "под подозрением" нужны инфекционные стационары, желательно со специальными боксами, автономными системами вентиляции и канализации. В Минздраве отчитались, что в инфекционных больницах есть 12 тысяч койко-мест. Понятно, что инфекционных боксов значительно меньше — до 20 на каждую область.

По словам главы общественной организации "Медицинское право в Украине" Виктора Сердюка, стоит ориентироваться не столько на койко-места (их можно оборудовать в пустующих терапевтических отделениях), сколько на наличие необходимого оборудования, скажем, аппаратов искусственного дыхания. Их на всю стану порядка 600. Правда, сейчас местные власти пытаются пополнить запасы. Так, закупки готовятся в Черновцах и Днепре. Стоимость одного такого аппарата — порядка 40-50 тысяч гривен, то есть, для местных бюджетов сумма вполне подъемная.

На первый случай, если не будет масштабной эпидемии и десятков тысяч больных, разместить пациентов с коронавирусом смогут. Хотя, конечно, для большинства больных условия будут не самые лучшие.

Ситуация резко осложнится, если вирус станет резко набирать обороты, а этого тоже исключать нельзя. В Украине вряд ли построят специальную "коронавирусную" больницу за неделю, как это сделали в китайском Ухани.

В Минздраве говорят о возможности перепрофилировать под потребности экстренной медпомощи 200 приемных отделений по стране. Но, как отмечает Сердюк, для этого понадобится порядка 3 млрд гривен. С учетом того, что в эпидемиологическом фонде у нас на этого год всего 160 тысяч, а дыра с бюджете растет уже два месяца подряд, оперативное выделение такого финансирования под вопросом.

Страна на карантине

Не менее серьезной проблемой может стать и карантин или так называемая обсервация. По словам Святослава Протаса, жители Черновцов бунтовали не зря. Жену первого больного коронавирусом должны были сразу же после его госпитализации и подтверждения диагноза направить на обсервацию.

"Получается, что мы абсолютно здоровых людей, эвакуированных из Ухани, направили на карантин, а эту женщину оставили в квартире на самоизоляции. Хотя украинцы из Ухани были только условно контактными, а она точно контактировала с больным. В условиях общей вентиляции и канализации в многоквартирном доме не исключена угроза распространения вируса", — пояснил Протас.

В Черновцах вопрос с карантином оперативно решили — после протестов соседей женщину направили в военный госпиталь.

Но, если число больных коронавирусом в Украине будет расти, то автоматически — только в больших объемах — станет увеличиваться и количество тех, кто нуждается в обсервации. А в этом случае "решать по ситуации" уже не получится.

Скажем, если заболеет еще один человек, на карантин нужно будет посадить всю его семью и людей, с которыми он в последнее время общался. А это может быть 10 человек и больше.

То есть, сто новых больных — это уже тысяча людей на карантине.

Их всех нужно где-то размещать. С этим, как показывает памятная история в Новых Санжарах, могут быть проблемы. Власти тогда с трудом нашли вариант для размещения всего сотни людей. Что же будет, если на карантин нужно будет посадить несколько сотен или тысяч человек?

Официального списка Минздрава с перечнем объектов, в которые нужно направлять людей на карантин, нет. В теории могут подойти любые объекты, которые отвечают минимальным требованиям по обсервации, — говорит Протас. Они следующие:

удаленность от жилых домов и общественных учреждений

отсутствие активного трафика (как транспорта, так и людей) на территории объекта

автономная система вентиляции

автономная система канализации

В принципе, под перечисленные критерии подходят многие загородные санатории и даже гостиницы и мотели. Последние, к примеру, использовала для обсервации для своих граждан, вернувшихся из Китая, Великобритания.

Но, понятно, что большинство санаториев и все гостиницы у нас платные, то есть, о размещении людей нужно отдельно договариваться и платить за это собственникам. Для этого потребуется механизм быстрого выделения средств, и, собственно, сами средства. А они могут оказаться немалыми. Ведь владельцы объектов наверняка захотят покрыть не только текущие расходы, но и затраты на последующую дезинфекцию и отток клиентов (они какое-то время могут обходить стороной "коронавирусные" объекты).

Даже если брать по тарифу ниже среднего, комната в скромном мотеле стоит порядка 300 гривен в сутки. На инкубационный период в 14 дней это уже 4,2 тысячи на человека. Если речь будет идти, скажем, о тысяче человек, это уже и 4,2 миллиона гривен без учета питания, медицинского надзора и так далее. Не факт, что такие деньги найдутся в бюджете.

Есть еще "эконом-вариант" — "лишние" койко-места в больницах и военных госпиталях. Но пока непонятно сколько вообще их есть, и можно ли их быстро приспособить под карантин (главное — обеспечить полную изоляцию людей).

Можно также не проводить массовую обсервацию, а обойтись домашним карантином.

"Мы не сможем изолировать всех, это здоровые люди, даже если они были контактными. Есть четкие алгоритмы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 27 февраля о том, кого нужно изолировать. Эти вопросы должны решать специалисты", - сказал замминистра Виктор Ляшко.

Ляшко добавил, что в случае массового заражение украинцев коронавирусом госпитализация уже будет не нужна, так как инфицированные смогут не только сидеть на карантине, но и лечиться дома.

Но в связи с этим возникает отдельный вопрос — о реакции местных жителей. Как показывает пример Новых Санжар и бунт в Черновцах, она может оказаться весьма бурной. Многие украинцы уже боятся, что, стоит заболеть им или кому-то из родни (а от этого никто не застрахован) "соседи выгонят из дома" или устроят настоящую войну. Об этом, в частности, пишут жители Черновцов в Facebook. Не исключено, что по этой причине некоторые украинцы будут даже скрывать болезнь, надеясь, что "само пройдет". А это еще больше усугубит ситуацию.

Поэтому именно карантин может оказаться проблемой номер один в случае вспышки коронавируса в Украине. Ведь если не выполнять требования по обсервации, единичные случаи могут быстро перерасти в настоящую эпидемию.