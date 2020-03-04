В Украине зафиксирован первый случай коронавируса, и медики не исключают вспышки заболевания. Украинцам советуют соблюдать меры предосторожности, "правильно" кашлять и чихать, носить защитные маски, мыть руки и укреплять иммунитет. Минздрав уже выпустил мультики-инструкции на эту тему, а со вчерашнего дня появились еще и радиоролики "как не заразиться".

Впрочем, как говорит бывший главный санитарный врач Святослав Протас, большинство предложенных мер — вовсе не панацея. Хотя есть и те, что уже доказали свою эффективность в странах, столкнувшихся с коронавирусом, в частности, в Китае.

"Страна" собрала рекомендации врачей, и узнала какие из них действительно могут сработать против коронавируса.

1. Чаще мыть руки и пользоваться антисептиками

Этот совет — первый в списке рекомендаций ВОЗ по профилактике коронавируса. Объяснять тут особо ничего не нужно — личная гигиена помогает избавиться от микробов, которые уже есть на коже. То есть, важность мытья рук никто не отменял.

Впрочем, особо рассчитывать , что это спасет ва от вируса тоже не стоит. Коронавирус передается несколькими путями, в том числе, воздушно-капельным. То есть, его можно попросту вдохнуть в транспорте или в магазине. И какие руки у вас были в этот момент — чистые или грязные — особой роли уже не играет. Но при этом стоит учитывать, что, к примеру, на металических предметах коронавирус живет до 12 часов. Поэтому после прикосновения к металлу лучше сразу же тщательно вымыть руки.

Антисептиками увлекаться не стоит, так как их частое употребление вредит коже, у которой тоже есть свой иммунитет, — говорит Протас.

2. Носить защитную маску

По поводу масок нет однозначного мнения даже среди самих врачей. Одни считают, что носить маски в разгар вкусных инфекций нужно всем, как это, например, делают в Китае. Другие говорят, что маски нужны, в первую очередь, больным — чтобы не распространять инфекцию. А здоровые люди в масках не нуждаются, более того, они могут оказаться даже "вредными" — от вируса не спасают, но формируют обманчивое чувство защищенности, — говорят в Минздраве.

На самом деле правда, как всегда, посредине. Маски действительно полностью не защищают органы дыхания от вируса. Но они могут снизить концентрацию возбудителя, попадающего в организм. Поэтому в местах большого скопления людей (в транспорте, в очереди в магазине особенно там, где нет возможности держать дистанцию) маски лучше все же использовать. При этом их нужно менять через 2-4 часа, снимать, стараясь не притрагиваться к самой поверхности маски, после чего вымыть руки.

Еще один аргумент в пользу масок — коронавирус может какое-то время протекать бессимптомно, и человек, сам того не зная, уже становится источником заражения. А маска может снизить риски для окружающих, — говорит Протас.

На улице носить маски не нужно, так как концентрация вируса на открытом воздухе и так в разы меньше, чем в помещении.

3. Укреплять иммунитет

Именно сильный иммунитет может гарантировать, что организм не подхватит коронавирус или в крайнем случае болезнь пройдет в легкой форме.

Все знают, что, чтобы укрепить иммунитет, нужно заниматься спортом, сбалансированно питаться и не нервничать. Но, понятно, что здоровый образ жизни нужно вести постоянно, а не только в разгар эпидемий. Начинать укреплять иммунитет именно сейчас, чтобы не заболеть коронавирусом — пустая затея. А использование иммуномодуляторов может оказаться даже опасным. Средств с доказанной эффективностью мало, а побочные эффекты могут оказаться самыми неожиданными (есть мнение, что некоторые препараты могут провоцирован даже аутоиммунные заболевания). Кроме того, по словам Святослава Протаса, прием имуномодуляторов, противовирусных препаратов или антибиотиков без назначения врача может только "смазать" картинку, если вы действительно подхватите коронавирус. И тогда поставить правильный диагноз будет сложнее.

Противовирусный иммунитет повышает вакцинация от гриппа. От коронавируса такие прививки не спасают, но, как говорят инфекционисты, они все же могут облегчить течение болезни. Хотя пока эта теория не подкреплена никакими научными исследованиями.

В принципе, вакцинировать можно и сейчас. Инфекционист Андрей Волянский советует привиться против гриппа и пневмококка, если это не было сделано ранее. Особенно это актуально для групп риска — пожилых, людей с хроническими заболеваниями, беременных.

Но нужно соблюдать меры предосторожности. Если человек уже болен (ОРВИ или гриппом), а симптомов еще нет, прививка может осложнить течение заболевания. Поэтому стоит за 3-5 дней до вакцинации "прислушаться" к себе, а также обязательно пройти врачебный осмотр.

При этом перед угрозой коронавируса не следует отказываться от занятий спортом и прогулок на свежем воздухе. Они точно не повредят.

4. Пить горячую воду, а не виски со льдом

Особенно много сейчас советов по поводу проверенных народных методов. Вариации разные — парить ноги, есть чеснок и сало, пить настойки трав. Некоторые "бабушкины средства" действительно эффективны, но только в случае банальной простуды, а не при вирусной инфекции. Сможет ли чеснок "убить" коронавирус и быстро укрепить иммунитет — тоже большой вопрос.

То же самое с алкоголем. Несмотря на легенды о том, что виски лечит коронавирус и "дезинфицирует" организм, которые уже гуляют с соцсетях и в СМИ, спиртное может только навредить, так как ослабляет иммунитет. Что стоит пить — так это теплую или даже горячую воду. Врачи из Ухани заметили, что коронавирус является термически нестойким и погибает при температуре уже в 27 градусов.

5. Сидеть дома

Как показывает практика Китая, именно карантин оказался наиболее действенным способом борьбы с коронавирусом. Поэтому, чтобы не заразиться, лучше как можно реже бывать в местах большого скопления людей — в кинотеатрах, торговых центрах, на общественных мероприятиях. По возможности, стоит также отказаться от общественного транспорта, а, если есть такие варианты — перейти на работу в удаленном режиме, — советует Протас. Лучше также отложить поездки в страны, где есть угроза заражения коронавирусом.