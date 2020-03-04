В среду, 4 марта, в Верховной Раде состоится внеочередное заседание, созвать которое специально для решения кадровых вопросом еще на выходных попросил спикера глава государства. На нем будет отправлен в отставку Кабмин Гончарука, а новым премьер-министром будет назначен Денис Шмыгаль.

"Страна" опросила политологов, что означает замена правительства и какие последствия она будет иметь.

Андрей Золотарев, руководитель Центра "Третий сектор"

У нас есть колоссальная недоимка в бюджете, полный провал работы во всех сферах. Реальная экономическая ситуация такова, что откладывать решение по отставке уже некуда. Никто не ожидал, что Гончарук настолько быстро станет токсичным, но все факты налицо. Это камнем тянет рейтинг самого Зеленского вниз. Ничто не повлияло на рейтинг президента так, как действия Кабмина. Поэтому был только один выход - отправить его и всех его "соросят" в отставку. Соросят потеснил олигархический кооператив.

То, что на смену Гончаруку приходит кандидат Ахметова, означает, что Зеленский из всех возможных вариантов предпочел опереться именно на Ахметова, который пообещал ему наполняемость бюджета, управляемость экономикой и готов подставить плечо неопытному Шмыгалю. Да и кандидатура Ахметова в качестве покровителя неопытного президента Украины более приемлема для Запада, чем протекция Игоря Коломойского.

Пока рано говорить о том, насколько в целом изменится стратегия страны. Кабмин Гончарука - это был вариант "Порошенко-лайт", он продолжал политику прошлой власти. Поэтому давно напрашиваются перемены, особенно в гуманитарной сфере. Но пока среди озвученных лиц нет тех, кто их мог бы инициировать и воплощать.

Вадим Карасев, глава Института глобальных стратегий

Новое правительство, не смотря на то, что в нем останутся некоторые "соросята", все равно уже не будет правительством Сороса. Это будет уже не майданное, не постмайданное правительство, как это было с Кабмином Гончарука. Министры Гончарука были последними представителями майданной власти в Украине. Они доиграли последнюю майданную скрипку

Новые лица, среди которых много тех, кто работал раньше, и уже хорошо известны нам, выбирались не по идеологическому принципу, а с целью стабилизировать экономику. Я бы его так и назвал - правительство стабилизаторов. Не нужно ждать от них, что они совершат экономический прорыв, но они способны переориентировать экономику, стимулировать промышленность, прекратить играться с финансами.

Будет ли меняться государственная политика. Возьмем, к примеру, кандидатуру Кулебы на пост министра иностранных дел. Это означает, что риторика евроатлантического курса остается. Но важно, что Кулеба в первую очередь - евроинтегратор, он не прямой пронатовец. И, что еще важнее, при Кулебе министром иностранных дел де-факто будет глава Офиса президента Андрей Ермак. Остается сильное аваковское ядро. Плохо то, что не озвучены претенденты на пост министра образования и министра культуры. Без них сложно судить, будут ли реализованы языковые послабления, какой будет гуманитарная политика.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Я для себя рассуждаю, что это последняя возможность для Зеленского дать понять многим, кто его поддерживал, - сможет он вернуть мир в Украину или пора его списать совсем и заново ждать, когда в Украине поменяется президент. Если Бородянского и Новосад поменяют, то какие-то послабления могут быть. Назначение Резникова, по моему мнению, никак не способствует реинтеграции Донбасса, он уже наговорил всяких заявлений, которые отдаляют мир. Это не тот случай.

То, что приходят люди Ахметова, можно понять. В ситуации выбора между Коломойским и Ахметовым Зеленский видит, что вся медиа-империя Ахметова уже работает на его власть. Поэтому почему бы не отдать ему премьерский пост. Видимо, и для западных игроков Ахметов приятнее, чем Коломойский.

Поменяется ли что-то в стране, сложно сказать. Вообще, для того, чтобы что-то поменялось, нужна политическая воля самого Зеленского. Вот и посмотрим, зачем он меняет правительство и что он еще готов изменить в стране.

Руслан Бортник, Директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Я думаю, что продолжается "дебогданизация" Украины. Вместе с отставкой Богдана уходят люди, связанные с Богданом и приближенные к нему. На смену им идут технократы, профессиональные приспособленцы, которые имели опыт работы в разные годы. Таким образом, идет трансформация от правительства реформаторов к правительству технократов.

Можно констатировать, что пока сохраняется весь курс куманитарной и внешней политики Украины. Смена Пристайко на Кулебу не означает смены курса власти. В новом правительстве будут учтены интересы всех ключевых олигархов, люди Ахметова, Коломойского, Пинчука.

Вообще для замены Кабмина спусковым крючком выступила отставка Богдана. Но есть еще два важных фактора, которые привели к этой отставке.

Первый - это падение рейтингов. Президент, чтобы там не говорили, крайне чувствителен к замерам общественного мнения. Он видит, что рейтинг его власти падает, что правительству доверяют единицы.

Второй фактор - приближается еще пока незаметный для общества, но уже давно очевидный для специалистов грядущий экономический кризис. Зеленский и его команда понимают, к чему это ведет. Была надежда, что Гончарук на какое-то время стабилизирует ситуацию, но его неспособность снизить тарифы и провальный отчет в Раде показали, что он не способен удержать ситуацию на плаву. Поэтому на смену ему должны прийти те, кто смогут во время кризиса сохранить экономику. Сам же Гончарук уходит, полностью проиграв в закулисной борьбе и пиаре.

Виктор Небоженко, директор социологической службы "Украинский барометр"

С самого начала Зеленскому надо было дистанциироваться от Кабмина и не изображать из себя лидера президентской республики, который единолично несет за все ответственность в стране.

Ющенко это понимал, Янукович это понимал, Порошенко это понимал, и они всячески старались, чтобы весь негатив был не на них, а на премьер-министре. Мы видели, как уничтожался рейтинг Яценюка при президенте Порошенко.

Но Зеленский сейчас очень рискует. Это огромный риск - пытаться назначить премьер-министром человека, имя и фамилию которого ты читаешь с бумажки, и давить на депутатов большинства, чтобы они голосовали за того, о ком ничего не знают. Который и сам пару месяцев назад еще не подозревал о своих карьерных перспективах. Это крайне рисковая политическая ситуация, плохой 95 квартал. Так можно дойти до того, что еще через полгода или 9 месяцев следующим премьером будет назначен тот, кто вечером случайно проходил по Банковой.

Для стабильной работы правительства очень важно, чтобы премьер-министр имел хоть какую-то группу поддержки в Раде. Я не спорю, что какие-то олигархи могут его подстраховать или взять под свое крыло. Но сам он не имеет никакой поддержки. Давайте честно скажем, большинство депутатов вообще не знают, как он выглядит и кто он такой.

Но теперь он должен бегать к Ермаку и просить, чтобы за него проголосовали, за его программу правительства, и за каждый законопроект, который он будет вносить в Раду. Самому Шмыгалю тоже будет крайне трудно управлять этим Кабмином, ведь он не сам формировал состав своего правительства, а ему всех этих людей подсунули. Все президенты боятся перспективного премьер-министра, но сейчас ситуация в стране требовала, чтобы назначили не кота в мешке, а сильного премьера, который может вывести страну из кризиса.

И еще есть одна проблема, о которой никто не говорит. Вполне возможно, что Зеленский намучается с отставными соросятами больше, чем с новоназначенными министрами. Теперь они будут ездить с лекциями по миру и ходить по украинским эфирам и рассказывать, как они хотели отреформировать страну, но президент им помешал.