В Украине обнаружен первый официально подтвержденный случай коронавируса. Об этом сообщил на брифинге 3 марта заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Вирус выявлен у мужчины из Черновцов, который вместе с женой недавно вернулся из Италии через Румынию. На границе с Украиной он прошел специальную проверку — ему померили температуру и опросили, но ничего опасного тогда не обнаружили. Но уже через несколько дней мужчину с температурой и сухим кашлем госпитализировали, сейчас он находится в местной инфекционке. Его состояние, по словам Ляшко, не тяжелое. "Эпидемиологи отрабатывают контакты заболевшего, все они нам известны. Его жена находится в режиме самоизоляции", — заверил замминистра.

Впрочем, экс-санитарный врач Украины Святослав Протас предположил, что этот случай в Украине на самом деле — не единственный. Просто другие пока официально не зафиксированы. "Учитывая пассажиропоток из той же Италии, думаю, с десяток случаев у нас уже есть", — сказал Протас.

Он также не исключил, что масштабы коронавируса могут быстро нарастать. "Один больной может заразить 5-25 человек, дальше все идет в геометрической прогрессии", — говорит Протас. То есть, возможно повторение ситуации в Италии — когда каждый день выявляются десятки новых случаев коронавируса. И это уже в самое ближайшее время потребует экстренного реагирования со стороны государства и системы здравоохранения.

В Минздраве утверждают, что к вспышке готовы — есть соответствующие инструкции и алгоритм действий. Впрочем, сами медики в этом не уверены. "У нас было два месяца для подготовки, пока вирус "добирался" до Украины. К сожалению, за это время мало что сделано в плане дополнительных закупок средств защиты и медицинского оборудования (аппараты вентиляции легких и оксигинации легких -Ред), подготовки инфекционных клиник и др.", — говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко. "Уровень подготовки — ниже среднего", — добавил Протас.

"Страна" разбиралась готова ли Украина к вспышке коронавируса.

Грозит ли Украине эпидемия коронавируса

Эксперты уже давно предупреждали: после того, как коронавирус обнаружили в Италии, а затем и в остальной Европе, его появление в Украине было лишь вопросом времени. Время "Ч" для нас наступило 3 марта, когда в Черновцах был официально подтвержден первый случай заражения.

Теперь вопрос в том, сколько людей на самом деле уже являются носителями вируса, но пока не знают о своей болезни. От этого будет зависеть масштаб вспышки коронавируса.

По словам Ляшко, официальный "коронавирусный" статус Украианы пока изменился мало — со страны, в которой вируса не обнаружено мы перекочевали в список государств с "единичными завозными случаями". Пока нет оснований говорить о передаче вируса внутри страны или о его выходе за пределы определенных административно-территориальных единиц. На этот случай в Минздраве есть специальные инструкции и алгоритмы, вплоть до карантина и других эпидемиологических мер, сказал замминистра.

То есть, никаких карантинных мероприятий, закрытия школ и предприятий и отмены массовых мероприятий Минздрав пока не готовит.

Но Святослав Протас предположил, что с учетом миграционного потока из Италии и других стран Европы, в Украине уже сейчас может быть до десятка носителей коронавируса.

"Все зависит от двух составляющих. Во-первых, это коллективный и индивидуальный иммунитет. Во-вторых, уровень медицинской помощи. С иммунитетом у нас, мягко говоря, не очень хорошо. От гриппа вакцинируется всего 1-1,5% населения (а прививки от гриппа снижают риски заражения и другими вирусами -Ред). Для сравнения: в Европе этот показатель составляет 30%. Система здравоохранения готова к вирусу на "троечку", — говорит Протас.

Как будут лечить коронавирус

Ранее в Украине был создан специальный штаб для противодействию коронавирусу, также Минздрав отчитался о комплексе мероприятий на случай вспышки заболевания. В частности, разработал алгоритм действий для медработников и определены медучреждения для госпитализации больных с коронавирусом.

Также Кабмин своим постановлением наделил полномочиями главного санитарного врача заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко. Именно он будет принимать решения о противоэпидемиологических мерах в Украине, к примеру, о введении карантина.

Из достижений Минздрава можно отметить также решение вопроса с тестами на коронавирус. Если раньше их в Украине вообще не было, то сейчас в наличии порядка 3 тысяч штук, чего на первое время достаточно. В министерстве отметили, что 10 марта ожидаются поставки "быстрых" тестов, которые позволят поставить диагноз за 15 минут.

"Бонус" от профильного ведомства для украинцев — мультик-инструктаж о том, как уберечься от коронавируса.

При этом в системе здравоохранения осталось немало "слабых звеньев", говорят медики. И они могут существенно усугубить ситуацию.

Первое — обслуживание на первичке. У нас пациент даже при угрозе коронавируса по-прежнему должен идти на прием к семейному врачу. По домам доктора не ездят. "Сложно даже предположить чем может закончиться такой поход в поликлинику человека с коронавирусом и сколько людей он может заразить "по дороге"", — говорит председатель правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

Второе — специализированная медпомощь. Больных коронавирусом должны госпитализировать в инфекционные отделения, и желательно размещать в специальных боксах уровня BSL -3. Но таких в наших инфекционных нет, есть только боксы уровня BSL -2, отмечает Протас.

Большинство инфекционных отделений не обеспечены автономными системами вентиляции и очистки и обеззараживания сточных вод, а это значит, что в теории вирус может выйти за пределы больничных стен. "Больные, конечно, будут менее заразными, чем если бы они просто ходили по улице, но полной гарантии нераспространения вируса нет", — добавил эксперт.

Могут быть проблемы с лечением тяжелых пациентов с коронавирусом. Доказано, что эффективна в таких случаях оксигинация легких. Но в Украине всего несколько аппаратов, позволяющих выполнять эту процедуру (есть с Институте сердца и Александровской больнице, в регионах подобного оборудования вообще нет). "Кроме того, сутки пребывания на таком аппарате стоят от 3 тысяч до 5 тысяч евро. Так что массовое применение этой методики под вопросом", — считает Сергей Кравченко.

Третье — специальные средства защиты, которых в Украине начали заканчиваться еще до появления коронавируса.

"Страна" уже писала, что из аптек массово пропали маски, а там, где они еще остались, резко взлетели цены. Маски раскупают не только напуганные вирусом граждане, но и предприимчивые бизнесмены, наладившие поставки дефицитного сейчас товара за границу, в частности, в тот же Китай. Но в Госрезерве же нашлись только просроченные маски, оставшиеся еще с времен эпидемии свиного гриппа. На запрет вывоза масок из страны, как это сделал, к примеру, Казахстан, наши власти не пошли. В итоге масок не хватает даже врачам.

В противочумными костюмами, в которых должны работать медики для того, чтобы самим не заразится, еще хуже. "На каждую область у нас есть порядка 30 комплектов, но этого мало, учитывая, что врачу на рабочую смену нужно три костюма, а в эпидемиологической бригаде, которая выезжает по подозрению коронавируса, обычно три медика. Противочумные костюмы сейчас в дефиците во всем мире, поставки занимают порядка месяца", — отметил Протас.

Зато именно в таком костюме регулярно появляется сидящая в Новых Санжарах министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Четвертое — система санитарно-эпидемиологического контроля. СЭС в Украине уже несколько лет как отменили. Угроза коронавируса заставила власти начать частично восстанавливать систему. Так, получил полномочия главного санитарного врача замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Но для качественного эпиднадзора этого явно мало. Собрать эпидемиологов за короткое время нереально, тем более, что новые кадры украинские медвузы уже не готовят, а прежние работники СЭС переквалифицировались или ушли на пенсию.

То есть, если придется вводить карантин, непонятно, кто в итоге будет заниматься карантинными мероприятиями в регионах.

Будет ли в Украине карантин

Все страны, в которых отмечались массовые вспышки коронавируса, пытались решить проблему карантином. Показателен в этом плане пример Китая, который закрыл целые города, что в итоге заметно притормозило распространение вируса.

В Италии также сразу же после массовых случаев коронавируса начали вводится ограничения на передвижение людей и техники. На днях запрет на массовые мероприятие с участием более тысячи человек введен в Швейцарии.

В Украине речь о карантине пока не идет. Хотя такой вопрос может рассматриваться в случае, если вспышка выйдет за пределы определенного населенного пункта (в данном случае — Черновцов).

Но украинцам уже советуют реже бывать в местах массового скопления людей. Святослав Протас говорит, что карантин не уменьшает масштабы эпидемии, а только притормаживает ее развитие во времени.

Но для нас как раз такой выигрыш во времени может оказаться решающим. "Дело в том, что весной, с увеличение количества солнечных дней, вирусные инфекции идут на спад. То есть, нужно просто переждать и желательно с минимальными потерями", — подытожил эксперт.