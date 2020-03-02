Ситуация с правительством Алексея Гончарука пока без прояснений. Напротив, премьер своими ответами на расспросы о вероятной отставке еще сильнее запутал интригу. Точечные замены в составе его Кабинета — скорее, да, чем нет, но окончательная "шахматка" будет только в среду, когда должно состояться внеочередное заседание парламента. "Страна" суммирует последнюю информацию о кадровых переговорах внутри Зе-команды.

Премьер уперся

На экстренном брифинге в понедельник глава правительства опроверг разошедшуюся на днях информацию, что он-де подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому. "Никаких заявлений я на эту минуту не писал. Я тоже много знаю, слышал. Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом”, - объявил Гончарук журналистам.

Сообщалось, что премьер якобы недоволен разговорами за его спиной об его же отставке и попытками бизнесмена Игоря Коломойского пересмотреть решения правительства, что он и сказал президенту.

На вопрос об олигархе глава Кабмина сказал журналистам, что "не хотел бы комментировать слухи и какие-то личности, отдельных людей". При это он подчеркнул, что смена менеджмента Публичного акционерного общества (ПАТ) "Центрэнерго" по указанию Кабмина все же произойдет. А, как писала "Страна", в результате этого решения Коломойский теряет контроль над ПАТ, поэтому он спровоцировал кризис.

"Ему что-то прищемили, и он пошел жаловаться (в Офис президента, ОП — Ред.)" - говорит собеседник в окружении Гончарука. По его словам, на общей встрече (присутствовали Зеленский, Ермак, премьер и олигарх) президент предъявлял претензии по поводу действий с "Центрэнерго" главе правительство, что тот воспринял в штыки. По информации "Страны", в итоге стороны договорились решить вопрос миром.

Но, похоже, ситуация спровоцировала новый виток обсуждения переформатирования Кабмина.

Тигипко хочет много

Но вот что интересно: еще в воскресенье один из министров в неофициальной беседе с изданием утверждал, что отставка премьера на тот день — вопрос решенный. Однако перед журналистами Гончарук не выглядел сдавшимся. "Если бы он решил уйти на самом деле, то не созывал бы брифинг на такую тему. Возможно, Ермак (глава ОП Андрей Ермак — Ред.) хотел его уговорить написать заявление подобру-поздорову, но, видно, ничего не получилось. А заставить сложно, годовой иммунитет правительства его защищает", - объясняет политолог Вадим Карасев "Стране".

По его словам, усиливает позиции Гончарука также отсутствие четкой кандидатуры сменщика.

Источник в премьерском окружении тоже уверяет, что реальных кандидатов на замену Гончаруку нет, что дает ему силы противостоять давлению желающих от него избавиться.

Хотя говорить о перестановках в правительстве он-де готов, причем даже если они будут носить радикальный характер.

Впрочем, есть одно условие: он не останется зиц-председателем в Кабмине. "Мальчиком для битья Гончарук не будет. Если его хотят подкрепить крепкими хозяйственниками, что бы те всем крутили, а ему останется публичная ответственность за ситуацию в экономике и уровень жизни людей, то он тогда действительно подаст в отставку", - настаивает собеседник, близкий к Гончаруку.

А такая конфигурация действительно рассматривается, уверяет высокопоставленный источник в ОП. Среди кандидатур в качестве усиления Кабмина, а возможно, и председательства якобы по-прежнему фигурирует бизнесмен и экс-вице-премьер-министр Сергей Тигипко, даже несмотря на то, что глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия опроверг возможность его назначения. "Сергей Тигипко еще торгуется. Он не хочет идти на вице-премьера, а надеется на премьерское кресло. А если и "вице-", то со сверхполномочиями", - настаивает собеседник в ОП.

Против него играет, во-первых, закон о люстрации, под действие которого Тигипко подпадает, как член правительства Николая Азарова. Остается, правда, вероятность, что Конституционный суд признает этот закон неконституционным во вторник, 3 марта.

Во-вторых, в ОП опасаются его амбиций. "Проблема в том, что он давно уже политик. И если дать ему в руки большую власть даже в Кабмине, через год все забудут кто такой Зеленский. Мы сами же сделаем его альтернативным кандидатом на будущих президентских выборах",- говорит источник. А вот бывший глава Службы безопасности Украины и экс-первый вице-премьер Валерий Хорошковский по его словам, на данный момент уже не рассматривается кандидатом и не ведет переговоры.

Также рассматривается вариант, по которому и.о. премьера будет Денис Шмыгаль, если Гончарук все-таки напишет заявление об отставке и Рада за неё проголосует.

Кандидатура Шмыгаля сейчас в наибольшей степени устраивает Офис президента. Правда в таком случае, как уже писала "Страна" встанет вопрос о том, что и.о премьера не сможет вносить на утверждение кандидатуры новых министров, что создаст трудности при переформатировании правительства.

По имеющейся информации, рокировка может включать министров иностранных дел, социальной политики, здравоохранения. Собеседник издания в МИДе подтвердил, что главу ведомства Вадима Пристайко планируется заменить нынешним вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебою. Но пока непонятно, будет ли Кулеба "простым" министром или сохранит вдобавок вице-премьерский статус. В комментарии журналистам Пристайко в понедельник заявил, что разговора об его уходе с президентом у него не было.

По данным источников в Офисе президента, новым главой Министерства обороны может стать генерал-майор в отставке Андрей Таран. В прошлом - представитель Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе (был создан для контроля за соблюдением режима прекращения огня).

Есть план выделить отдельное министерство оккупированных территорий, на которое поставить Алексея Резникова и добавить в состав Кабмина еще одного вице-премьер-министра по вопросам промышленности. А глава "правоохранительного" комитета Рады Денис Монастырский в понедельник допустил переход в ранг вице-премьера даже главу министерства внутренних дел Арсена Авакова.

О восстановлении министерства аграрной политики, о чем ранее говорили, речь пока не идет, заверил источник в Минэкономики, отвечающем сейчас за сельское хозяйство. Судя по всему, отставлен вопрос разделения министерства культуры, молодежи и спорта.

Что касается главы НАБУ Сытника и генпрокурора, то голосование за их отставку по прежнему обсуждается в "Слуге народа" и на Банковой.

"По генпрокурору все понятно - если соберут 150 подписей за отставку, то вопрос вынесут в зал для голосования и, скорее всего, проголосуют. Что касается главы НАБУ, то помимо голосования за его отставку в Раде рассматривается ещё вариант принятия во втором чтении закона, который бы запрещал коррупционерам занимать определённые должности. Это должно окончательно снять вопрос о том, законно или нет увольнять Сытника с поста главы НАБУ после того как он попал в реестр коррупционеров", - говорит источник в "Слуге народа".

Конечно, все еще может изменится. "Что в итоге получится, непонятно. Общую шахматку еще рисуют", - резюмирует один из министров в разговоре со "Страной".