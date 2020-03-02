Обучение в украинских вузах уже со следующего учебного года (то есть, с осени 2020 года), может сильно подорожать.

"Наценка" будет разной — от 10-20% до 100% в зависимости от учебного заведения и специальности.

Нововведения коснутся контрактной формы обучения и только государственных вузов. Для частных учебных заведений формально ничего не меняется, но не исключено, что они также подтянут ценники.

Дело в том, что с этого года меняется механизм формирования цен на обучение по контракту. До сегодняшнего дня вузы выставляли ценники по своему усмотрению. Стоимость обучения каждый год повышалась, но незначительно — в среднем, на процент инфляции.

Но в приконечных положениях к бюджету-2019 указано, что в 2020 году стоимость обучения на контракте в вузах должна составлять не менее 60%, в 2021 году — 70%, в 2022 году — 80% от некоего индикатива (сумма, которую тратит государство на подготовку одного студента-бюджетника).

Сам индикатив пока точно не определен. Конкретней цифры для каждой специальности должно просчитать профильное министерство. Но известно, что в прошлом году обучение среднестатистического студента стоило бюджету порядка 45 тысяч гривен в год. А по некоторым специальностям сумма доходила до 90-130 тысяч гривен в год. Если отталкиваться от этих цифр, то получается, что минимальный ценник для контракта со следующего учебного года будет 27 тысяч гривен, а в будущем — еще выше (в 2021 году — 31,5 тысяч, с 2022 года — 36 тысяч гривен). Для сравнения: сейчас в многих вузах предлагают учиться на контракте за 14-18 тысяч гривен в год.

У подорожания есть аргумент — возможно, будут учить лучше. Но это — лишь в перспективе и то не точно. А платить дороже придется уже сейчас.

"Понятно, что такое дорогое высшее образование многим будет попросту не по карману. Некоторые семьи вовсе откажутся от вузовских дипломов для своих детей, а те, кто побогаче, начнут еще более активно присматриваться к заграничным вузам. Там можно учиться или вообще бесплатно, или по тем же ценам, которые анонсируют у нас. Но качество образования выше, да и перспективы намного заманчивее, чем в Украине", — считает глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Страна" разбиралась, почему в Украине резко подорожает высшее образование.

Минимум — 27 тысяч в год

В приконечных положениях к бюджету-2019 указано, что уже с этого года меняется механизм определения стоимости высшего образования на контрактной форме обучения в государственных вузах. В 2020 года минимальная цена должна составлять не менее 60% от среднего размера финансирования подготовки специалиста на условиях госзаказа (без учета затрат на стипендии). В 2021 году это показатель вырастет до 70%, а в 2022 году — до 80%.

Правда, будут "скидки". Для вечерней формы обучения — минус 25%, для заочной и дистанционной — минус 50%. Но, к примеру, для получения степени магистра придется платить больше (индикатив увеличивается на 30%).

Чтобы запустить новый механизм, Кабмин еще должен принять соответствующее постановление. Кроме того, министерству образования предстоит определить индикативы конкретно для каждой специальности.

Впрочем, уже сейчас можно приблизительно просчитать новую минимальную стоимость контракта в вузах. По итогам прошлого года обучение среднестатистического студента -бюджетника стоило государству порядка 45 тысяч гривен. 60% от этой суммы — 27 тысяч гривен. То есть, курс высшего образования и диплом бакалавра по новым ценам обойдутся почти в 110 тысяч гривен, а с магистерской степенью — еще дороже (до 130-150 тысяч).

В наиболее рейтинговых, отечественных вузах такой ценой уже сейчас никого не удивишь. Обучение на контракте там стоит даже дороже.

К примеру, в Киевской национальном университете им Шевченко год обучения по направлению "Педагогика" обойдется в 29,9 тысяч гривен, "История" -35,1 тысяча, "Право"- 53 тысячи. Иностранная филология, экономика, финансы стоят по 65,1 тысячи.

В университете "Киево-Могилянская академия" за гуманитарные науки придется выложить 28,8 тысяч гривен в год, за экономику - 30 тысяч, за право и международные отношения — 50 тысяч. В КПИ гуманитарные науки, экономика и компьютерная инженерия стоят 30,6 тысяч гривен в год. В Национальном университете им Богомольца будущие педиатры платят 28,4 тысячи, а стоматологи 38,4 тысячи гривен в год.

Но в большинстве вузов цены для контрактников намного ниже. Скажем, в Полтавском техническом университете цены на большинство специальностей варьируются от 12 до 14 тысяч гривен в год. В Киевском университете дизайна контракт стоит около 20 тысяч, в Национальном авиационном университете —18,6 тысячи В том же КПИ многие специальности стоят до 20 тысяч гривен, скажем, филология —17,7 тысяч, социология —16,1 тысяч, экология — 12,5 тысяч. Получается, что если минимальную планку поднимут до 27 тысяч, обучение по многим направлениям подорожает на 7-10 тысяч в год, а по некоторым - больше чем вдвое.

"При этом вузы могут выставлять цены на контракт выше предложенного минимума. Для этого они должны предоставить профильному министерству соответствующие расчеты по себестоимости подготовки студентов. Но нельзя будет ставить ценники ниже», — пояснили нам Государственном университете инфраструктуры и технологий.

Почему дорожают дипломы

О том, что придется повышать цены на контракт, министерство образования уже предупреждает преподавателей как в частных беседах, так и на официальных встречах в вузах Как отметил на недавней встрече с преподавательским составом Ужгородского национального университета заместитель главы Минобразования Егор Стадный, для новых абитуриентов цены на контракт могут вырасти до 30%. Больше всего подорожают самые популярные среди поступающих направления — экономика, право, международные отношения и др.

"Мы ожидаем увеличения поступлений в университет за счет контрактных средств. Это увеличит и оплату труда. Если посчитать обучение у репетитора и обучение в университете, то репетитор уже берет больше, чем университет", - заявил Стадный.

Представители вузов рассказали "Стране", что профильное министерство аргументирует необходимость пересмотра цен для контрактов тем, что, якобы, сейчас во многих вузах они явно занижены. В итоге государство не только полностью платит за бюджетников, но еще и частично дотирует обучение контрактников.

"Есть вузы, в которых на контракте можно учиться за 10-15 тысяч гривен в год. Это не покрывает реальных расходов на подготовку специалистов. Каждый год накануне нового набора - обычно в апреле-мае - университеты проводят мониторинг цен на обучение контрактных студентов по своим "конкурентам". И стараются "сильно не выбиваться", боясь потерять в наборе студентов-контрактников. Такая практика не способствует развитию университетов", — говорит ректор Харьковского технологического университета ШАГ и экс-проректор ХАИ Виталий Зайцев. По его мнению, многие вузы сами загнали себя в своего рода ловушку, так что теперь придется готовится к "шоковой терапии" — резко понимать цены на контракт.

"Разве что рейтинговые университеты могут позволить себе выставлять сравнительно высокую стоимость обучения. Остальные считают только затраты на подготовку студентов и зарплаты преподавателей. Не учитывают или частично коммуналку, ремонты, средства на развитие вуза. Иначе цена получается неконкурентной, и абитуриенты попросту уходят в вузы, которые могут предложить более низкий ценник", — отметил "не для прессы" представитель одного из государственных киевских вузов.

Стоит отметить, что в госвузах тему повышения цен на контракт вообще комментируют крайне неохотно. Одни ссылаются на то, что пока точно ничего неизвестно — нет ни министерских индикативов, ни постановления Кабмина, которые должны запустить новых механизм. Вот, мол, когда все это появится, тогда и прокомментируем.

В других вузах открыто говорят, что опасаются "репрессий" министерства. Якобы, если сейчас открыто признать, что учили студентов по явно заниженным ценам, то сразу возникнут вопросы.

Между тем, в частных беседах преподавателей говорят, что подготовка студента даже при минимальных стандартах качества сейчас не может стоить дешевле 20 тысяч гривен в год, а если учитывать все затраты, в том числе, на развитие вуза — сумма увеличивается до 40 тысяч.

Будут ли учить лучше?

По мнению Вячеслава Зайцева, с повышением минимальной планки по стоимости контракта в вузах можно будет рассчитывать и на улучшение качества образования. К примеру, вузы смогут привлекать более именитых преподавателей на увеличенные зарплаты, развивать материально-техническую базу и пр.

Повышению уровня наших вузов должны способствовать и новые условия финансирования. В конце прошлого года Кабин утвердил постановление №1146, в котором прописана новая формула. Если раньше деньги из бюджета давали строго в привязке к количеству студентов, то теперь это — только один из нескольких факторов.

Другие составляющие формулы — позиции в международных рейтингах, научная деятельность, наличие грантов и пр. В следующем году к этому списку добавится также показатель трудоустройства выпускников.

Переход на новую формулу будет постепенным. В этом году финансировать по-новому станут около 140 вузов. При этом некоторые получат больше денег, чем в прошлом году (в пределах 20%), некоторые такую же сумму, а некоторые меньше (95-99% от финансирования в 2019 году).

Так, Сумскому государственному университету и Запорожской политехнике дадут денег на 20% больше, чем в прошлом году, Днепропетровской политехнике — на 17% и т.д.

При этом, скажем, Винницкий торгово-экономический, Харьковская юридическая академия им Ярослава Мудрого, получат в этом году только 95% от прошлогоднего финансирования, Национальный педагогический университет им. Драгоманов — 96,1%.

Отчасти в изменении формулы есть смысл. "Вузы перестанут любой ценой гнаться за нужным количеством студентов. Сейчас некоторые, опасаясь, что придется сокращать преподавательские ставки, даже не отчисляют или отчисляют минимально за неуспеваемость. А это прямо влияет на качество образования и рейтинг вуза в среде работодателей", — говорит Зайцев.

Такой подход, по-сути, запускает чистку рынка. О том, что в Украине слишком много вузов власти говорят уже давно. Но закрыть "лишние" учебные заведения до сих пор никто так и решился. Новая формула финансирования позволит урезать до минимума содержание "плохих" вузов, и со временем они будут вынуждены закрываться сами.

Тем более, что если до недавних пор у небольших региональных вузов была надежда зарабатывать на контрактниках, то теперь в этот источник доходов под большим вопросом.

"За такие деньги можно учиться в Польше"

Впрочем, качество образования, если и вырастет, то явно не сразу. А вот платить за обучение намного дороже придется уже с нового ученого года.

И, как считают в некоторых вузах, далеко не все поступающие согласятся на такие условия.

"Мы такую цену (27 тысяч гривен в год — Ред) попросту не можем поставить. Для большинства украинских семей она неподъемная. У нас, чтобы там не говорили о качестве образования, на первое место все же выходит цена. Если какой -то вуз предложит на 2-3 тысяч дешевле, то идут туда. Я не говорю о рейтинговых университетах, там дипломы ценятся намного выше, и к ним уходит наиболее платежеспособная родительская аудитория. Но для большинства вузов проблема собрать деньги даже по нынешним расценкам. Приходится отчислять студентов, даже отличников, за неуплату", — говорит один из преподавателей.

В государственных вузах опасаются оттока поступающих в частные институты. Ведь на них новые правила не распространяются, и они могут выставлять любые ценники.

Не исключено, что если в госвузах расценки поднимутся, то за ними подтянутся и частники. Но для привлечения абитуриентов они все же сохранят разрыв в цене с государственными вузами хотя бы в несколько тысяч гривен.

Еще одна угроза — массовый отток украинских студентов за границу. Собственно, этот процесс же идет. В соседней Польше, по состоянию на прошлый год, училось порядка 35-40 тысяч украинских студентов, это 55% всех студентов-иностранцев. Также наши поступающие активно едут учиться в Германию, Францию, Австрию. На национальном языке во многих вузах вообще можно учиться бесплатно. Платные программы реально найти за 800 -1000 евро в год. То есть, новый минимальный ценник в Украине в 27 тысяч гривен - это практически те же деньги.

"Я плачу за обучение тысячу евро в год. Еще примерно в 500 евро в месяц обходится проживание, питание, транспорт, учебники, но за счет подработок я эти траты почти компенсирую. Родители дают 200-300 евро на карманные расходы. После окончания школы думала поступать в Киев, но потом посчитали, подумали, и остановились на Польше. В столичных вузах учиться на экономиста на контракте уже на тот момент было дороже, чем в Польше, а сейчас вообще заоблачные деньги. И, как рассказывают знакомые, поборы при этом никто не отменял - платят и на экзамены и за пропуски. Тут такого нет. И почти гарантирована работа по специальности после окончания вуза", - рассказала студентка-третьекурсница одного из польских вузов Оксана.

"В Европе остро стоит вопрос старения наций. Многие страны нуждаются в притоке не только новых рабочих рук, но и умов. Поэтому все активнее привлекают молодежь. К примеру, в Германии обучение на немецком в местных вузах бесплатное, а с принятием нового миграционного законодательства без проблем можно и трудоустроится после окончания вуза. То же самое в Польше. Поэтому наша молодежь будет активно уезжать. Наши же власти, судя по всему, так до сих пор и не поняли, что самый ценный актив — это люди. И их нужно всеми силами удерживать на родине, в том числе, предоставляя возможность получать доступное высшее образование. Возможно, государству стоило бы даже дотировать обучение контрактников, предлагать стипендии, гранты, доступные кредиты, — подытожил Василий Воскобойник.