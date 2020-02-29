Вечером в пятницу на парламентском сайте появилось объявление о том, что президент Владимир Зеленский попросил спикера Дмитрия Разумкова созвать на 4 марта внеочередное заседание. В сообщении Офиса президента была сказано, что на сессии будет рассмотрено ряд законопроектов, а также, возможно, кадровые вопросы, вопросы по Кабмину и заслушан отчет правоохранительных органов.

"Страна" уже публиковала проект повестки дня внеочередного заседания 4 марта.

Он включает в себя такие пункты:

1. Проект Закона об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (№3003).

2. Проект Закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил) (№3015)

3. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции" (2 чтение) (№2500).

4. Проект Закона о ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержки усиление морской безопасности и охраны Украины (№0025).

5. Возможно, кадровые вопросы (Кабмин).

В тоже время, информпространство полнится слухами, что повестка дня куда шире и будет включать в себя, в том числе, и отставку премьера, а также руководства ряда силовых структур.

Так ли это на самом деле выясняла "Страна".

Зачем соберется Рада

Практически весь февраль Верховная Рада была занята рассмотрением всего одного вопроса - второго чтения проекта закона, который позволит открыть продажу земли. Более 4 тысяч поправок депутаты должны рассмотреть постатейно, а игнорирование хотя бы одной из них, если на ней будет настаивать автор, позволяет счесть принятие закона в обход норм Регламента, и впоследствии его отменить.

Член регламентного комитета Михаил Папиев сообщил "Стране", что никаких процедур прерывания рассмотрения закона даже для того, чтобы принять другие первоочередные решения, не существует, но это возможно сделать на отдельном, специально созванном заседании.

Собственно, так решили и сделать.

Внеочередное заседание, назначенное на 4 марта, стало неожиданностью даже для топ-спикеров "Слуги народа".

Еще большее удивление вызвал опубликованный список законопроектов к принятию. Они не обозначены даже как первоочередные. Например, проект о проведении на территории Украины многонациональных учений был подан президентов в Раду почти месяц назад и касается шести обучающих программ, которые будут проводиться на протяжении всего 2020 года.

Проект внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О предотвращении коррупции" пылится в Верховной Раде и вовсе почти четыре месяца и по сути призван исправить некоторые нормы, отсылающие к положениям закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции", уже утратившем силу.

Объективно у президента есть необходимость безотлагательного принятия только проекта Закона о внесении изменений в закон "О национальной безопасности Украины". В базовом законе речь идет о том, что ряд положений относительно главнокомандующего ВСУ и Генштаба ВСУ вступают в силу с 1 января 2021 года. Президент же хочет, чтобы эти изменения вступили в силу гораздо раньше - с 1 марта 2020 года. Речь идет о том, что будут разделены должности главнокомандующего Вооруженных сил и начальника Генерального штаба.

Главнокомандующий будет самым высоким военным должностным лицом в ВСУ, его будет назначать на должность и увольнять президент Украины. Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Также главнокомандующему будет подчиняться командующий объединенных сил.

В общем, такой странный набор законопроектов вызвал у многих нардепов подозрение, что это все - дымовая завеса для подготовки главных решений. Кадровых. И изменений в Конституцию, касательно децентрализации (возможно, Рада проголосует за отправку проекта изменений в Конституционный суд).

Кадры решают все

После того, как стало известно о внеочередном заседании, и сайты, и телеграмм-каналы разразились инсайдами о том, кого на нем будут увольнять, а кого назначать.

Например, ряд СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы снова написал заявление об отставке.

Причина - конфликт вокруг назначения нового руководство компании "Центрэнерго". Как уже писала "Страна", процесс блокирует олигарх Коломойский (ранее именно его люди рулили энергокомпанией).

И якобы на этой почве произошла размолвка между премьером и президентом.

"Зеленский сообщил о том, что Коломойский был крайне недоволен этими кадровыми изменениями, и поинтересовался причинами, которые сподвигли премьер-министра Гончарука их совершить. В ответ Алексей Гончарук заявил, что ему непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим. "Если я что-то неправильно понимаю, так может быть я пошел?", - задал вопрос премьер-министр президенту Зеленскому", - так описывает развитие конфликта газета "Зеркало недели".

А издание "Новое время" пишет, что Гончарук не просто на словах намекнул на свою отставку, но и вновь написал заявление и якобы настаивает на его удовлетворении.

Если это произойдет, то и.о. премьера становится вице-премьер Денис Шмыгаль - бывший топ-менеджер Рината Ахметова.

Стоит отметить, что оба этих СМИ доброжелательно относятся к той группе во власти, которую представляет Гончарук. Симпатики эту группу называют "реформаторами", а недруги "соросятами".

Впрочем, официального подтверждения информации о заявлении об отставке премьера нет до сих пор ни от него самого, ни от президента, ни от "Слуги народа".

Собеседники "Страны" в президентской фракции уверяют, что Гончарук никакого заявления на увольнение не писал.

"Во вторник будет заседание фракции, будем обсуждать фамилии. Раньше были наработки по разделению нескольких министерств. О конкретных кандидатурах, кого снимать, кого назначать, пока речь не шла. И по премьеру тоже вопрос не поднимался", - говорит "Стране" Александр Качура ("Слуга народа").

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нужно усилить Кабмин новыми кадрами в связи с новыми вызовами. Но об отставке премьера не говорил ничего.



"Приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Нужно Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, нужно сделать несколько кадровых решений. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным. Кого-то привлечь и кого-то изъять в том числе", – сказал глава фракции.

При этом он отказался назвать фамилии тех, кто может войти в состав обновленного Кабинета министров, уточнив лишь, что в нем не будет Сергея Тигипко.

Как сказали "Стране" источники в "Слуге народа", точно решен только один вопрос по кадрам: это назначение юриста Алексея Резникова главой реорганизованного Министерства по вопросам деоккупации (а, возможно, и профильным вице-премьером).

В числе чиновников, которым грозит отставка, называют министра социальной политики Юлию Соколовскую, главу минюста Дениса Малюську (особенно после того, как Украина проиграла в ЕСПЧ кейс по люстрации), а также министра иностранных дел Вадима Пристайко, который так и не смог сработаться с новым главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Отправят ли в отставку Гончарука?

Что касается возможной отставки премьера, то наши источники как в "Слуге народа", так и в Офисе президента утверждают, что Зеленский не был настроен ее инициировать.

"В четверг прошло большое совещание у президента, где вопрос отставки премьера решили поставить на паузу ("Страна" об этом уже писала - Ред.). Однако затем начала накалятся ситуация вокруг "Центрэнерго". Сначала Зеленский поговорил с Гончаруком и Коломойским и было достигнуто соглашение выходить из конфликта. Но это не получилось. На следующий день, в пятницу, вновь начались терки. Гончаруку не понравилось, что президент его в разборках с Коломойским по "Центрэнерго" не поддержал однозначно и решился на демарш - слил информацию о своем якобы конфликте с Зеленским в дружественные СМИ, а заодно и запустил слух о своей отставке. При этом Гончарук, вероятно, считает, что его позиции сейчас сильны - Украину накрывает мировая экономическая турбулентность из-за паники по коронавирусу и снижения цен на наш экспорт. В такой ситуации критически важна становится помощь МВФ, на который ориентируется Гончарук и Ко. А потому они, видимо, решили покачать права, чтоб Зеленский более четко занял их сторону", - сказал "Стране" источник в Офисе президента.

Он затрудняется сказать, как в такой ситуации поступит президент.

"Ситуация для Зеленского неприятная. С одной стороны - отставка премьера при отсутствии его сменщика и вообще новой команды да и после многих заверений, что Гончарука пока менять не будут - это плохо. Это свидетельство кризиса во власти. Тем более, что, судя по уже идущим сливам, группа поддержки Гончарука будет говорить, что он ушел в отставку, потому что Зеленский якобы играет в интересах Коломойского. И этот же тезис будет транслироваться для МВФ и на Запад. С другой стороны, в очередной раз шантажировать президента отставкой - это уже перебор. И не отреагировать на это - угроза потери управляемости в и без того расшатанной системе госаппарата. Тем более, накануне надвигающегося экономического кризиса. К тому же, есть немало влиятельных сил, которые хотят отправить Гончарука в отставку. И это не только Коломойский. Распространено мнение, что кризис правильнее встречать с более профессиональным человеком во главе Кабмина, чем "профан" Гончарук. Окончательное решение как поступить президент примет до 4 марта", - говорит источник.

"Я думаю, что первые кандидаты на вылет, - это министр иностранных дел - обсуждается замена Пристайко на Руслана Демченко, министра культуры, министра соцполитики, новое министерство АПК будет. Возможно, новый министр образования. Но до вторника или даже до среды ситуация еще может лихорадочно и интересно поменяться. Сейчас на 4 этаже на Банковой постоянно идут совещания, собеседования и переговоры. В общем, 95 квартал снимает очередное кино", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

"Вероятность отставки Гончарука существует, но его судьба не определена до сих пор. Из того, что говорят мои источники в Офисе президента и Верховной Раде, половина Кабмина является потенциальными кандидатами на вылет. Заменят министра оккупированных территорий, министра социальной политики, министра иностранных дел. Вторая волна чисток - это министр экономики, культуры, будут новые лица и на должности вице-премьеров, министерства будут делить. Обсуждаются отставки Сытника, Холодницкого, Рябошапки, глав Фонда госимущества и Антимонопольного комитета", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Сытник и Рябошапка тоже будут уволены?

Вопросы к правоохранительному крылу назвал одними из приоритетных и Давид Арахамия.

Еще 7 февраля в Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении главы НАБУ Артема Сытника. Его подписали 216 депутатов - членов фракции "Слуги народа", Оппоплатформы, "Батькивщины", "Европейской солидарности", депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

Сытник попал в громкий скандал после того, как стало известно о его дорогом отдыхе за чужой счет. Он не вписал его в декларацию, за что на него составили административный протокол о коррупции. Далее глава НАБУ проиграл суды и оказался в реестре Национального агентства предотвращения коррупции. Как коррупционера его теперь и хотят уволить в Раде.

Также "Страна" ранее писала, что обсуждается возможность увольнения генерального прокурора Рябошапки.

Наши источники в Офисе президента говорят, что вероятность отставки обоих по решению Рады 4 марта велика.

"По увольнению обоих политическое решение руководство страны уже приняло. С вероятностью близкой к 100% вынесут вопрос по Сытнику на голосование. По Рябошапке идут подготовительные мероприятия. Нужно собрать 150 подписей депутатов. И этим уже занимаются", - говорит источник.

Как уже писала "Страна", претензии к Сытнику у Офиса президента, помимо внесения его в реестр коррупционеров, связаны с неэффективностью работы и с подозрениями в связях с окружением Порошенко.

Что касается Рябошапки, то источник рассказал, что главной причиной возможного увольнения является торможение дел по Порошенко со стороны Офиса генпрокурора, а также отказ согласовывать вынесение "подозрения" экс-президенту.

Ожидать ли смену курса страны?

Самый главный вопрос, который стоит на кону со всеми этими кадровыми пертурбациями, - это не просто замена одних чиновников на других, а вопрос о смене стратегии государства.

И во-многом ответы на вопросы - будет ли отправлены в отставку Гончарук, Сытник, Рябошапка и другие деятели, которых принято причислять к так называемым "соросятам", будут определяться ответом на вопрос - готов ли Зеленский на смену или хотя бы существуенную коррекцию курса страны. Например, по вопросу взаимодействия с МВФ, по гумманитатной политике, по отношениям с Россией и по примирению на Донбассе.

Если не готов, то даже в случае отставки того же Гончарука, политику его сменщику придется проводить ту же самую, учитывая зависимость от МВФ.

Часть экспертов считает, что президент уже готов корректировать курс.

"Будет если не смена, но как минимум коррекция курса. Вот они говорят, что нужно вернуть Донбасс, но при такой гуманитарной политике, как есть сейчас, вы не достучитесь к Донбассу. Нужны уступки по гуманитарным вопросам, по выплатам жителям Донбасса, по русскому языку. Поэтому это попытка корректировать курс Кабмина. Его нельзя изменить целиком, но сделать более сбалансированным - можно. Сейчас правительство - это по сути последнее постмайданное правительство, где волонтеры, советники чиновников времен Порошенко и прочие лица Майдана. Можно сказать, что нынешнее правительство Зеленский шел и по дороге подобрал, и понес за собой этот чемодан. Сейчас он понял, что это вообще не его чемодан, и при таких раскладах изменить ситуацию не получится. Сейчас уже будет немайданное правительство", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

В свою очередь, политолог Руслан Бортник говорит, что судить о том, насколько изменится стратегия Украины можно будет лишь после того, как мы узнаем имена новых министров.

"Это попытка решить проблему дебилов и профанов хотя бы в публичной плоскости. Разобраться с отдельными министрами и некомпетентными или зашкварившимися чиновниками. Возможно, это маркер смены позиционирования олигархов у власти. Станет меньше людей Коломойского и, возможно, больше людей Ахметова, - говорит Бортник. - Но сейчас еще сложно прогнозировать, насколько изменится в целом стратегия Украины. Будут ли сделаны подвижки по гуманитарным вопросам, по русскому языку. Посмотрим, какими будут новые министры".